Кадровый кризис в Турции: 791 тысяча вакансий остаются свободными

Кадровый кризис в Турции: 791 тысяча вакансий остаются свободными

Кадровый кризис в Турции: 791 тысяча вакансий остаются свободными

В Турецком агентстве по трудоустройству заявили о том, что 791 тысяча открытых вакансий остаются невостребованными. Несмотря на высокие зарплаты, новых сотрудников найти сложно, сообщает Zakon.kz.

В İŞKUR отметили, что особенно остро нехватка кадров ощущается в производственной сфере, где нужны плотники, сварщики, монтажники газовых систем, пишет Russianturkiye.

Компании вынуждены возвращать на работу пенсионеров, так как молодежь часто покидает эти профессии.

При этом кризис с кадрами приводит к задержкам в поставках, особенно в мебельной и строительной отраслях. В пищевой сфере также сложно найти официантов и кухонный персонал. Для решения проблемы необходимо внедрять программы обучения и стимулирования рабочей силы.

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