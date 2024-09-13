Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с известным российским режиссером и актером Никитой Михалковым, которому присвоил звание заслуженного деятеля искусств, сообщает Zakon.kz.

Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

«Он прибыл в Грозный в рамках работы V Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация»… Я присвоил Никите Михалкову почетное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР». Мне также приятно было получить в подарок ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы «Бесогон ТВ», – написал Рамзан Кадыров накануне, 12 сентября 2024 года.

Глава Чечни поблагодарил режиссера за визит в Грозный.

В конце августа 2024 года Рамзан Кадыров рассказал правду о состоянии своего здоровья.

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