Кадыров рассказал правду о состоянии своего здоровья

Кадыров рассказал правду о состоянии своего здоровья

Кадыров рассказал правду о состоянии своего здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с его здоровьем все в порядке. Он провел прямой эфир на своей странице во «ВКонтакте» во время вечерней прогулки по Грозному, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в интернете ему постоянно выдумывают различные заболевания. Кадыров отметил, что, по словам врачей, со здоровьем у него все хорошо.

«Если я хожу, то живой. Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке. Врачи говорят, что организм, как у молодого парня», – сказал глава Чечни.

Кадыров неоднократно опровергал сообщения о проблемах со здоровьем, утверждая, что «здоров и полон сил». В частности, в начале августа 2024 года он сообщил, что каждые три месяца проходит обследования и последнее показало, что у него лишь «чуть-чуть снижен был витамин D». После он отжался около 30 раз перед камерой, чтобы доказать, что здоров.

17 августа 2024 года глава Чечни опубликовал пост, в котором поблагодарил Илона Маска за шикарный подарок – автомобиль Tesla Cybertruck. Кадыров рассказал, что уже испытал машину и остался доволен, а также пригласил американского предпринимателя в Грозный.

Спустя два дня Маск заявил на своей странице в Х, что не дарил Кадырову электрокар. 

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