Кафельимпорт, оптовая компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Рябиновая улица, 55 ст2

Индекс: 121471.0

Телефон: +7 (495) 664‒43‒20

Мобильный Телефон: +7‒925‒907‒18‒97

Сайт: http://pharaon-officially.ru/

вид деятельности: Изделия из камня для помещений, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду