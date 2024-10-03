Как дизайнеры используют яркие обои? 6 актуальных приемов

Скомбинировать с покраской, ограничиться одним участком, дополнить молдингами — разбираемся в дизайн-приемах, которые позволят не переборщить с активными обоями.

В видео перечислили классные идеи по использованию ярких обоев

1. Оформить отдельную зону

В своем дебютном проекте дизайнер Анастасия Стадникова использовала в целом спокойную цветовую гамму, но для отдельных зон выбрала активные обои с растительным орнаментом. Например, ими оформлен домашний мини-офис в нише. Лимоны на солнце слегка сверкают, делая серьезную зону более игривой. Так полотно с узором вносит в интерьер разнообразие и при этом обозначает функциональную зону.

2. Захватить потолок

В этой двухкомнатной квартире в оформлении детской для девочки отошли от стереотипов. Никакого розового цвета и других общепринятых приемов. Ведущим решением стали обои со сказочными мотивами. Полотно поклеили на две противоположных стены и… на потолок между ними. За счет этого в зоне сна создана обволакивающая атмосфера. Темно-зеленый, серебристо-белый, синий, сиреневый складываются в завораживающую палитру, которая красиво выглядит в детской комнате и ассоциируется с приятными сновидениями.

3. Дополнить молдингами

В этой самобытной квартире для отделки акцентной стены в гостиной тоже выбрали обои. Их нанесли на всю поверхность, хотя цветочный орнамент сам по себе довольно пестрый. Разбавить рисунок с цветущими гроздьями решили при помощи вертикальных молдингов. Они ненавязчиво отсылают к классическим мотивам, которых в квартире немало, и визуально связывают акцентную стену с голубым диваном около нее.

4. Скомбинировать с краской

В этих апартаментах высокие потолки (почти 4 метра), поэтому в отделке стен можно было совместить разные приемы. Так, в спальне за изголовьем кровати скомбинировали покраску и обои, оформив стык темным молдингом. Нижняя часть стены — насыщенно-красная, выделяющаяся на фоне ахроматического интерьера. Сверху — черно-белые абстрактные обои, которые в сочетании с ярким цветом выглядят еще более графично. В результате получился строгий, но эффектный интерьер.

5. Сочетать с тканевым изголовьем

Палитра спальни в этой яркой квартире сложилась благодаря обоям — они сыграли роль цветовой карты. Темно-зеленый фон, пестрый растительный рисунок, сочные оранжевые груши — таким полотном оформили стену за кроватью. В тон нарисованным фруктам выбрали высокое тканевое изголовье для кровати. Это большое однотонное цветовое пятно хорошо гармонирует с грушами на обоях — и поддерживает смелое решение, и не дает ему слишком «захватить» пространство. Все выглядит ярко, но сбалансированно.

6. Скомбинировать с такими же шторами

Повтор одинакового рисунка в разных материалах и элементах — решение, которое делает интерьер цельным. В этой просторной московской квартире его применили в спальне. Акцентную стену за кроватью оформили обоями с активным, но нежным принтом: птицы и бабочки летают среди цветов. Точно такой же рисунок — на легких занавесках. Он повторяется и в текстильном оформлении кровати — одна из подушек с теми же мотивами. В результате за счет разности фактур (например, на шторах узор выглядит полупрозрачным) ни обои, ни все элементы вместе взятые не перегружают комнату, а сохраняют ее воздушной и мягкой.