Как фотографировать квартиру: полезные советы и секреты идеальных кадров

Рассказываем, как подготовить жилье, настроить свет и оборудование перед съемкой. А также делимся приемами, которые помогут сделать самые удачные фотографии.

Благодаря удачным кадрам можно выгодно сдать квартиру или даже продать выше рынка. И точно так же плохая съемка может испортить впечатление от объекта. Как соблюсти баланс между информативностью и эстетикой? Какие ракурсы обязательно должны быть и как добиться эффекта профессиональной съемки, если в вашем распоряжении только смартфон? В этой статье разберемся, как правильно фотографировать квартиру и на что обратить внимание.

Все о том, как сделать фотографии квартиры

Какие нужны снимки

Как фотографировать объект

— Оборудование

— Подготовка

— Освещение

— Съемка

Секреты красивых кадров

Можно ли снимать на телефон

Какие фотографии нужны

Чтобы потенциальный покупатель или арендатор заинтересовался объектом, он должен сразу увидеть на снимках все необходимое. Их количество зависит от площади квартиры, особенностей планировки и наличия дополнительных преимуществ (например, живописный вид на парк или набережную), но есть общий минимальный набор необходимых ракурсов.

Так, обязательно нужно отснять:

Входную зону — делайте фото так, чтобы было видно, какой формы прихожая и коридор, куда он ведет, как расположены двери. Отдельно снимите входную дверь изнутри.

Ванную и туалет — нужны минимум 2-3 снимка санузла, которые демонстрируют интерьер, состояние плитки и сантехники, коммуникации (если они на виду).

Кухню — одно из самых важных мест. Должно быть видно мебель и технику, рабочую и обеденную зоны. Можно сделать пару кадров с открытыми шкафами, особенно если там спрятаны бытовые приборы или уже продумано хранение.

Жилые комнаты — снимайте с разных углов, чтобы показать все пространство. Захватите окна, мебель, освещение. Желательно сделать несколько общих и несколько крупных планов.

Балкон (если есть) — продемонстрируйте его размер и состояние, вид, отделку.

Вид из окна может стать решающим фактором, особенно если он красивый. В любом случае наглядно покажите, куда выходят окна. Делайте снимки при рассеянном дневном освещении.

Не обязательно, но желательно:

Дом снаружи, фасады, табличку с адресом, окружающие здания.

Внутренний двор с нескольких ракурсов.

Подъезд, лестничную площадку, входную дверь снаружи.

Автомобильную парковку, если она есть, или места для машин во дворе.

На каждое помещение в квартире в среднем должно выйти по 2-5 удачных фотографий. Дополнительные снимки позволят сразу представить себе не только жилье внутри, но и обстановку вокруг.

ShutterStock/Fotodom.ru

ShutterStock/Fotodom.ru

Дизайн: Алина Валиуллина. Фото: Мария Иринархова

Дизайн: Алина Валиуллина. Фото: Мария Иринархова

ShutterStock/Fotodom.ru

Дизайн: Алина Валиуллина. Фото: Мария Иринархова

ShutterStock/Fotodom.ru

Как фотографировать квартиру для продажи или сдачи в аренду

Любая интерьерная съемка состоит из нескольких шагов: выбор и настройка оборудования, подготовка света и самой квартиры, только потом — непосредственно создание фотографий. Каждый из этих этапов важен и имеет свои нюансы.

Подготовка оборудования

Если вы не обращаетесь к профессиональному фотографу, нужно подготовить все необходимое для съемки самостоятельно. Так, вам понадобятся:

Камера — профессиональные кадры поможет сделать зеркальный фотоаппарат. Но можно обойтись и смартфоном с хорошей камерой. Принципы съемки будут одними и теми же.

Штатив нужен для того, чтобы стабилизировать камеру. Это помогает избежать смазывания изображений, особенно при не слишком ярком освещении. Есть бюджетные модели, но если возможности приобрести штатив нет, то используйте в качестве подставки твердые предметы, например, стопку книг.

Широкоугольный объектив — не обязательный элемент, но очень полезное дополнение. Он позволяет захватить больше пространства в кадре, что особенно важно при съемке небольших помещений. Также встроенные широкоугольными объективы есть в некоторых современных телефонах.

Добавочное освещение может понадобиться, если не хватает естественного и основного света в квартире. К дополнительным источникам относятся светодиодные панели и ленты, отражатели, любые переносные лампы.

Подготовка объекта

Перед тем как сфотографировать квартиру, ее необходимо подготовить. Начните с тщательной уборки всех помещений. Чистота добавляет комнатам ухоженности и улучшает даже простой ремонт. Особое внимание уделите кухне и санузлу: сантехника и поверхности должны быть чистыми, без налета и ржавчины. Уберите из комнат все личные вещи. Семейные фото, сувениры из поездок и магниты на холодильнике не украсят фотографию, а еще помешают потенциальным жильцам представить себя в этом месте. Чем меньше персонального, тем лучше.

Важно создать ощущение простора и порядка. Для этого максимально освободите поверхности, уберите все что можно в шкафы и ящики на время съемки. Оставьте только небольшое количество продуманного декора: поставьте на стол или комод вазу, разложите на журнальном столике пару книг, повесьте на стену в гостиной постеры. Оживят картинку комнатные растения: если они уже есть в квартире, убедитесь, что кашпо с цветами попадут в кадр. Или принесите с собой несколько для снимков.

Особое внимание уделите текстилю, потому что именно он в первую очередь создает ощущение уюта. Подберите эстетичное постельное белье и аккуратно заправьте кровать, добавьте декоративных подушек и пледов. Если интерьер нейтральный, повесьте красивые шторы — можно найти недорогие на маркетплейсах.

Выставление света

Для привлекательных снимков очень важно правильное освещение. Вот основные правила:

Лучше всего фотографировать квартиру при дневном свете в малооблачный день. Оптимально — утром или после обеда, когда свет мягкий и равномерный. Интерьерные фотографы считают лучшим период с 7 до 11 утра весной и летом. В другие месяцы ориентируйтесь на восход солнца и погоду за окном, обычно это время с 12 до 14 часов.

Даже при ярком естественном свете попробуйте включить светильники. В некоторых зонах это поможет устранить тени и сделать пространство более уютным, где-то — не понадобится. Важно, чтобы искусственный свет не желтил и в то же время не был слишком холодным, синеватым.

Используйте дополнительные источники. Если в комнате мало света и есть темные углы, которые портят впечатление, купите или арендуйте отражатели, дополнительные лампы, кольцо для мобильной съемки. Предпочтителен рассеянный свет, так как он создает мягкие переходы.

Перед началом убедитесь, что все осветительные приборы чистые и исправные, если нужно, протрите плафоны. Также проверьте, чтобы все лампочки в комнате были одинаковой мощности и типа. Холодный и теплый свет лучше не смешивать.

Съемка

Теперь поговорим о самой съемке. Неважно, какую технику вы используете и какие у жилья исходные данные, есть несколько приемов, как сделать фото квартиры красивыми:

Выберите подходящую высоту. На профессиональных снимках интерьер находится на уровне глаз зрителя. Для этого камеру чаще всего опускают ниже, чем, например, при портретной съемке.

Держите камеру прямо. Все линии в кадре должны быть ровными. Если снимать под углом (например, сверху), восприятие пропорций исказится и общая картинка будет менее гармоничной.

Старайтесь не снимать прямо напротив окна. При таком ракурсе можно получить пересвеченные участки, а остальная часть помещения будет темной и мрачной. Лучше фотографировать под углом к окну и задействовать шторы, чтобы рассеять яркий солнечный свет.

Управляйте взглядом смотрящего. Для этого используйте вертикальные и горизонтальные линии, диагонали. Это могут быть элементы отделки, провода, определенный декор. Последний также помогает расставить фокус-точки, на которых задерживается взгляд.

Проверьте зеркала. Частая ошибка любителей — поймать удачный кадр, но не заметить собственное отражение с телефоном или камерой. Также в зеркало может попасть кусок фона, которого не должно быть на снимке: например, коробки, разбросанная обувь и т.п.

Создайте атмосферу. Дом — это эмоции. При взгляде на вашу квартиру покупателю или арендатору должно стать комфортно, уютно, захотеться оказаться там. В этом помогут несколько атмосферных снимков, которые дополнят общую объективную картину: кресло на фоне полок с книгами, красиво заливающий спальню свет, необычный декор на первом плане и т.п.

Как фотографировать интерьер на телефон

Хороший фотограф может сделать качественный атмосферный снимок даже на простенький смартфон. Поэтому, если нет возможности заказать профессиональную съемку или использовать соответствующую фототехнику, камеры телефона будет вполне достаточно. Но нужно знать некоторые хитрости:

Используйте штатив. Он поможет избежать смазанных кадров и «заваленного горизонта», к тому же так удобнее выстраивать композицию.

Задайте правильные настройки. Проверьте, что включено максимальное качество фото, — часто в смартфонах по умолчанию стоит среднее для экономии памяти. Если есть расширенные возможности, изучите их и выберите оптимальные параметры.

Включите сетку. Одно из классических правил фотосъемки — принцип третей, когда основной объект занимает одну, а две другие остаются свободными. К тому же инструмент помогает выровнять композицию, особенно если штатива нет.

Обеспечьте хорошее освещение. Снимайте в дневное время, когда за окнами естественный свет, но не палящее солнце. Так вы получите снимки с натуральными, минимально искаженными цветами и приятной атмосферой.

Старайтесь снимать из угла. Это позволит охватить как можно большую площадь. Делайте фото из разных частей комнаты, чтобы показать ее с каждой стороны.

Не используйте вспышку. Это правило работает для любой фототехники, и мобильный телефон не исключение.

Следите за фокусом. Основные объекты в комнате должны быть четко видны. Поэтому при наведении камеры проверяйте, чтобы автоматический фокус не захватил какой-то ближайший предмет (например, вазу с цветами или спинку стула) и не размыл все остальное.

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