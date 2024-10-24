Как и чем резать ПВХ-панели в домашних условиях: техника безопасности и полезные инструкции

Рассказываем, что такое ПВХ-панели и чем их лучше всего разрезать. Даем полезные советы по резке материала разными инструментами.

Пластиковые панели привлекают практичностью и невысокой ценой. Их считают доступной альтернативой плитке для отделки ванных, балконов и других помещений. Установить ламели из пластика несложно. Некоторые трудности могут возникнуть только в связи с подрезкой материала. Разберемся, как и чем резать ПВХ-панели в домашних условиях.

Как и чем резать пластиковые панели

Что такое панели ПВХ

Зачем их нужно резать

Правила резки

Как и чем разрезать панели

— Ручной инструмент

— Электроинструмент

Правила безопасности

Что такое ПВХ-панели

Отделочный материал выпускают в виде пластин, на боковых сторонах которых установлены замки по типу «паз-шип». При их правильном защелкивании получается плотное соединение. Панель изготавливается из поливинилхлорида, полностью безопасного пластика. Поэтому ими можно отделывать потолки и стены жилых помещений. Пластина внутри полая, а ее верхняя и нижняя сторона изготовлены из тонкого пластика. Между ними проложены ребра жесткости, что увеличивает прочность ламели.

Производители выпускают пластины длиной 300 и 270 см, ширина зависит от назначения отделки и варьируется в пределах от 25 до 50 см. Различается материал и толщиной. Самые тонкие модели — 5 мм, самые толстые — 10 мм. Последние — самые прочные. Дизайн панелей может быть самым разным: их выпускают матовыми, глянцевыми, полуглянцевыми. Они бывают однотонными, с рисунком и с фотопечатью, любых расцветок и текстур. Предназначены ПВХ-панели для отделки стеновых и потолочных поверхностей.

Для чего режут панели

ПВХ-ламели монтируют на предварительно собранный каркас из деревянных или из металлических направляющих. В некоторых случаях их просто приклеивают на стену или потолок. Углы и края оформляют специальными пластмассовыми уголками. В процессе установки отделочный материал приходится разрезать. Если нужно подрезать ламель по высоте, выполняют поперечный разрез. Криволинейные резы делают при необходимости монтажа распределительных коробок, светильников, розеток и т.п. Бывают нужны и поперечные разрезы. Их делают, если целая панель не помещается по ширине и ее необходимо сузить.

Как правильно резать панели

Резать пластиковые панели не сложно, но нужно соблюдать некоторые правила.

Разрезаемую ламель надо уложить на прочное ровное основание. При работе она не должна «шевелиться» или вибрировать, иначе пластик будет крошиться и ломаться, рез будет неровный.

Ламель чаще укладывают лицевой стороной вверх. Тогда микротрещины, которые всегда образуются при разрезании, будут на обратной стороне и не испортят отделку.

Перед резкой обязательно делают разметку. Она должна быть точной, погрешность не больше 1-2 миллиметров.

При резке нельзя сильно надавливать на пластину. Велик риск продавить ребра жесткости, тогда на поверхности останутся вмятины.

ПВХ-ламелям, которые хранились в холодном помещении или на улице, перед резкой надо дать возможность нагреться до комнатной температуры. Для этого их оставляют в помещении на 12-16 часов. Холодный пластик хрупкий, это скажется на качестве разреза.

Чтобы быть уверенным в хорошем результате, перед резкой желательно потренироваться на обрезках материала. Так вы сможете приноровиться к инструменту и получить первичный навык работы.

Как и чем можно разрезать ПВХ-панель в домашних условиях

Для резки ПВХ-панелей можно использовать разные инструменты. Мастер выбирает подходящий, руководствуясь спецификой разреза и доступностью оборудования. Разберем возможные варианты, чем лучше резать пластиковые ПВХ-панели.

Ручной инструмент

Для домашнего ремонта можно воспользоваться ручным инструментом. Работать с ним долго, приходится прикладывать усилия, зато он самый доступный и недорогой.

Нож

Для разрезания пластиковых ламелей подойдет даже кухонный нож с острой заточкой. Если объем работы большой, он будет тупиться. Поэтому лучше всего брать канцелярский или строительный нож со сменными лезвиями. После того как лезвие затупилось, его можно легко и быстро поменять. Подойдет и любой ручной резак с острым лезвием. С их помощью можно выполнять любые криволинейные резы или разделять пластину вдоль. Ровно разрезать ее ножом поперек сложно, поскольку мешают ребра жесткости. Резать приходится долго, края реза ломаются и зазубриваются.

Инструкция, как ножом разрезать панель-ПВХ поперек, очень простая.

Уложите ламель на ровное основание лицевой стороной вверх. Возьмите карандаш и линейку, наметьте линию отреза. Прижмите линейку к линии отреза так, чтобы она не сдвигалась. Возьмите нож, ведите им по направляющей по намеченной линии. Прорежьте лицевую сторону. Переверните панель, согните ее по линии разреза. Разрежьте обратную сторону ламели.

Перед выполнением фигурного реза тоже делают разметку. Острием ножа протыкают ламель на намеченной линии, потом ведут его точно по наметке. Если это отверстие, после резки надо подтолкнуть и вынуть вырезанную часть.

Ножовка

Универсальный инструмент для резки, может выполнить рез любой формы. При условии, что полотно пилы выбрано правильно. Для разрезания пластиковых панелей подойдут два вида ножовок:

По дереву. Зубцы должны быть мелкими и не разведенными, иначе полотно будет рвать пластик.

По металлу. Полотно должно быть тонким.

Для выполнения криволинейных резов лучше других подойдет специальная ножовка для гипсокартона.

Важно: зубцы должны быть остро заточенными. Притупившимся полотном невозможно сделать точный рез с ровными кромками.

Режут ножовкой так:

Уложите ПВХ-панель на основание, лицевой частью вверх. Наметьте линию реза. Установите инструмент на край заготовки так, чтобы полотно находилось под небольшим углом к пластику. Начинайте резать. Двигайтесь плавно, без рывков и чрезмерных усилий. Иначе зубцы будут не резать, а рвать ламель.

Если нужно, можно резать сразу несколько панелей. Для этого их складывают небольшой стопкой, размечают верхнюю деталь. Потом аккуратно режут сразу всю стопку. Лучше всего так получаются поперечные разрезы, когда нужно подрезать ламели по высоте комнаты.

Электроинструменты

Электрические приспособления значительно ускоряют и упрощают подрезку. Особенно это значимо при больших объемах работ. Не все электроинструменты можно использовать для резки. Перечислим варианты, чем режут панели-ПВХ для стен и потолков.

Электролобзик

С помощью электрического лобзика можно выполнить продольный, поперечный и любой криволинейный рез. Чтобы получить хороший результат, надо правильно подобрать пилку. Она должна быть с самыми мелкими зубчиками, иначе рез будет рваным. Подойдет полотно для металла или для пластика, пилки для дерева брать нельзя. Для криволинейных разрезов берут узкие пилочки.

Мы подготовили инструкцию по резке электролобзиком:

Уложите панель на основание лицевой частью вверх. Ламель должна лежать на опоре так, чтобы при разрезании не вибрировала и не провисала. Наклейте на будущую линию реза малярный скотч. Это защитит поверхность от сколов. Наметьте контур отреза. Можно поступить иначе и перевернуть пластину, чтобы сделать разрез по обратной ее стороне. Некоторые мастера считают, что это защищает лицевую часть. Настройте инструмент для работы. Для этого установите минимальную скорость, выключите маятниковый режим. Если этого не сделать, в процессе работы панель-ПВХ на участке разреза будет нагреваться и ровный рез не получится. Установите пилку на край наметки, включите электролобзик. Режьте точно по намеченной линии, двигайтесь плавно, без рывков.

Электролобзиком удобно разрезать стопки панелей из ПВХ. В этом случае длина полотна должна быть больше, чем высота стопки.

Болгарка

Углошлифовальная машинка может выполнить поперечный, продольный и криволинейный рез. Правда, для работы с нею надо иметь опыт. Электроинструмент работает на большой скорости, легко можно испортить заготовку или получить травму. Кроме того, в процессе резки образуется очень много пыли. Пластик при обработке на высоких скоростях перегревается и плавится. Поэтому резать УШМ можно только на минимальных оборотах. Если есть такая возможность, надо выбрать самый легкий и компактный электроинструмент.

В качестве насадки для разрезания ПВХ-панелей используют отрезной диск для металла, его толщина от 0,8 до 1,2 мм. Болгаркой можно разрезать одну панель или сразу несколько. Во втором случае детали складывают стопкой и скрепляют, чтобы они не сдвинулись в процессе работы. Резать можно с лицевой или с обратной стороны, рез получается точный и ровный. Выполняют разметку, потом аккуратно режут точно по намеченной линии.

Правила безопасности

При разрезании ПВХ-панелей важно соблюдать правила безопасности. Несмотря на кажущуюся простоту, резка довольно опасна. Есть риск получить травму при работе с заостренными инструментами или при неосторожном обращении с острыми краями разрезанных пластин. Кроме того, в процессе работы образуется мелкая пластиковая пыль, которая может попасть в глаза или на слизистые. Поэтому в процессе разрезания надо соблюдать следующие правила:

Работать только в защитной одежде. Очки и плотные перчатки обязательны.

Одежда должна быть достаточно свободной, не стеснять движения.

Резать только исправными, хорошо заточенными инструментами. Электрические приборы должны быть в рабочем состоянии, с исправными целыми проводами.

Нельзя допускать, чтобы электропровода попали под режущую часть инструмента.

Подключать электроинструменты только в удлинители или розетки соответствующей мощности.

При резке пластиковых панелей важно соблюдать осторожность, даже если резать приходится ручным инструментом: острым лезвием легко пораниться. Особую осторожность надо соблюдать при резке электроинструментом, когда образуется большое количество мелкой пыли, стружки и осколков. Режущая часть двигается с высокой скоростью, поэтому направлять ее надо очень точно и правильно.