Как клеить флизелиновые обои правильно: полезная инструкция и советы

1 Рассказываем, какие обои считаются флизелиновыми, об особенностях их поклейки. Предлагаем подробную инструкцию по наклеиванию обоев из флизелина.

Флизелиновые полотна очень востребованы. Они экологичны, долговечны, выпускаются в самых разных дизайнах. Кроме того, такую отделку несложно наклеить, при желании можно справиться в одиночку. В помощь начинающим отделочникам мы подготовили подробную инструкцию, как клеить флизелиновые обои, чтобы получилось ровно и красиво.

Все тонкости, как приклеить обои из флизелина

Особенности отделки

Какие обои считаются флизелиновыми

— Флизелин

— На флизелиновой основе

Какой нужен клей

Как подготовить стены

— Удаление старого покрытия

— Подготовка основы

Как подготовить обои

Инструкция по поклейке

Особенности флизелиновой отделки

Прежде всего разберемся, что такое флизелин. Это нетканый материал, изготовленный из модифицированных химическим способом волокон натуральной целлюлозы. Из нее же состоит бумага, поэтому эти материалы можно считать родственными. Однако их эксплуатационные характеристики значительно различаются. Флизелиновые полотна можно считать «улучшенной» бумагой, со всеми ее значимыми плюсами, но без характерных недостатков.

Флизелин производят по технологии нетканого материала, где волокна скреплены синтетическим веществом, что придает материалу прочность. Полотно эластичное, выдерживает довольно большие нагрузки. В процессе поклейки оно не рвется, не размокает. Оно прочнее и плотнее, чем бумага, со средним сроком эксплуатации 20 лет и даже больше. При этом устойчиво к влаге, хорошо пропускает воздух, сопротивляется горению. При желании его можно красить и несколько раз перекрашивать.

Какие обои считаются флизелиновыми

Надо знать, что флизелиновыми принято считать два типа совершенно разных обоев. Разберемся, чем они отличаются.

Полностью флизелиновые

Могут быть одно- и многослойными, в любом случае каждый из слоев изготовлен из флизелина. Однослойные разновидности называют ремонтным флизелином. Это достаточно тонкое полотно, плотность которого 65 г/кв. м и выше. Его назначение — армирование основы. Их клеят на потолки или на стены в качестве выравнивающего слоя или как основу под покраску. В последнем случае надо помнить, что однослойный флизелин прозрачный, основание должно быть равномерно окрашено. Пятна, если они есть, будут заметны.

Многослойный флизелин более плотный — 110 г/кв. м и выше. Здесь обычно два слоя, но бывает и больше. Чаще всего это обои под покраску, поэтому у них ярко выраженная текстура. Это может быть имитация декоративной штукатурки, камня, любой выпуклый рисунок. Цветной флизелин встречается намного реже. Это объясняется сложностями в его окрашивании, из-за чего цвета получаются неяркими, приглушенными.

На флизелиновой основе

Многослойные полотна, основа которых изготовлена из флизелина. Покрытие может быть самым разным: акрил, пробка, текстиль, винил, т.д. Такие обои могут называть по декоративному верхнему покрытию — виниловыми, акриловыми. Но при этом надо понимать, что основа, которая будет клеиться на стену, у них флизелиновая. Это очень важно, потому что от вида основы зависит способ наклеивания и свойства полотна.

Различают бумажную и флизелиновую основу. Первая очень капризна в поклейке. Она не пластична, рвется, размокает, идет пузырями. С флизелином работать намного проще. Он не деформируется, не размокает, хорошо приклеивается к основанию.

Таким образом, полотна на флизелиновой основе могут быть очень разными. Их свойства зависят от характеристик декоративного слоя, что надо учитывать при их выборе. Чаще всего это цветная отделка, варианты под покраску встречаются намного реже.

Какой клей нужен для поклейки

Чтобы качественно наклеить полотно, надо правильно подобрать клей. Основой для всех разновидностей материала является флизелин. Поэтому для поклейки обоев на флизелиновой основе подойдет любой универсальный состав с пометкой «флизелин». В отличие от клеев для бумаги помимо крахмала он содержит вещество, которое усиливает сцепление с основанием. Поэтому пропорции для разведения таких составов другие. Смесь получается более густая, похожая на сметану.

Для полотен с декоративным слоем из других материалов лучше всего подбирать специальные клеи. Например, для винила на флизелине, т.д. Это объясняется тем, что верхний слой может быть достаточно тяжелым, что увеличивает вес обоев. Так, виниловое покрытие массивное, что требует специального клея.

В клеящую смесь могут дополнительно вводить разные компоненты-добавки. Это противогрибковые средства, антисептики, т.п. Они препятствуют развитию грибка, плесени, что может быть полезно в комнатах с высокой влажностью и сыростью. Хорошо, если в составе будет специальная добавка, окрашивающая его в какой-либо цвет. Это упрощает нанесение клея — всегда видно пропущенные участки. Расход клеящей смеси рассчитывают исходя из размеров помещения. На упаковке всегда указан примерный расход материала.

Как подготовить стены

Подготовка комнаты к ремонту начинается с удаления из нее всего лишнего. По возможности выносят мебель, ту, что остается, накрывают пленкой или плотной тканью. Снимают и выносят весь декор с потолка и со стен. Окна, пол, верной проем накрывают пленкой. После этого приступают к подготовительным работам.

Удаление старого покрытия

Прежде всего надо заняться удалением старой отделки. Технология процесса зависит от того, чем была отделана поверхность. Чаще всего новые обои клеят на смену старым. В этом случае надо аккуратно снять отслужившие полосы. Сложнее всего сделать это с бумажной отделкой — она рвется, снимается кусочками. Ее лучше всего предварительно намочить теплой мыльной водой, потом аккуратно снимать, поддевая края шпателем.

Старый флизелин снять намного легче. Его нужно намочить, потом дать ему немножко времени на то, чтобы растворился клей. После этого он легко снимется целой полосой, без разрывов. Многослойная отделка на основе флизелина может сняться по-другому. Обычно отходит верхний декоративный слой, а основное полотно остается на стене. Если это так, его не нужно убирать. Оно станет хорошим основанием для новой отделки. Важно. Если декоративный слой выполнен из плотного винила, перед намачиванием его нужно процарапать специальным инструментом или ножом. Иначе нижние слои не намокнут.

Поверхности, покрашенные эмалями, особенно глянцевыми, лучше очистить или хотя бы зашкурить. Это улучшит адгезию основания и отделки. Матовые, «дышащие» краски можно не снимать, нужно будет только промыть поверхность, чтобы ее обеспылить. Если на основу наклеена плитка, декоративные панели, что-то подобное, все это нужно снять. Иначе невозможно качественно наклеить новое покрытие.

Подготовка основы

Стена под поклейку должна быть ровной, сухой и чистой. Поэтому после ее очистки от старого покрытия приступают к подготовке поверхности. Начинают с внимательного осмотра. Зашпаклеванные стены проверяют на предмет «бухтящих» участков, то есть таких, где покрытие разрушается и слабо удерживается. Их необходимо зачистить, убрать все откалывающиеся фрагменты. Кроме того, надо проверить, ровные ли поверхности. Если нет, необходимо выравнивание.

После предварительного осмотра приступают к заделке дефектов. Небольшие изъяны заделывают шпаклевкой. Если разрушающихся участков много, стоит зашпаклевать стену заново. Аналогично поступают и для выравнивания, но только если перепады высот небольшие. Зашпаклеванному основанию дают высохнуть. Потом шлифуют наждачкой финишный слой, чтобы получилась ровная поверхность.

При больших перепадах высот лучше выровнять основание гипсокартоном. После установки ГКЛ обязательно заделывают стыки и участки установки крепежей. Плиты надо зашпаклевать, тогда получится однородная ровная поверхность. Это особенно важно, если предстоит наклейка тонкого флизелина. Подготовленную основу надо проверить на впитываемость влаги. Чтобы флизелиновые полотна хорошо приклеились, нужна нормальная впитываемость. При высокой основа быстро заберет влагу из клея, отделка приклеится недостаточно прочно.

Клеить достаточно тяжелое полотно на стену с низкой впитываемостью тоже не стоит — влага из клея не впитается, полоса не сможет приклеиться и упадет. Для проверки на подготовленную основу брызгают водой. Впитываемость считают достаточной, если капли скатились вниз, но оставили за собой мокрый след. Будет достаточно грунтования подходящим праймером. Недостаточная впитываемость — капли быстро скатились без мокрого следа. Значит, рекомендована оклейка основы «подкладкой» из бумажных обоев. Избыточная впитываемость характеризуется быстрым исчезновением капелек. В этом случае нужно предварительное грунтование праймером глубокого проникновения.

Важный момент. Если новая отделка тонкая и светлая, основание должно быть белым, без пятен. Возможно, его стоит покрасить белой водоэмульсионкой, иначе оно будет просвечивать через приклеенные обои.

Как подготовить полотна

Прежде всего надо изучить этикетку на рулоне. Здесь находятся рекомендации производителя по наклейке, вес покрытия, способ стыковки, особенности ухода, т.д. Кроме того, здесь же указан номер партии. Надо убедиться, что у всех рулонов он одинаковый, иначе могут быть проблемы с совместимостью полос из разных партий. Рулоны лучше всего выдержать в комнате, где они будут наклеены, в течение 1-2 дней перед поклейкой. Это необходимо для баланса влажности материала.

Перед наклейкой надо раскроить рулоны. Многие кроят сразу весь материал, не забывая нумеровать полосы по порядку их приклеивания. Перед раскроем нужно уточнить способ стыковки и величину раппорта рисунка. Рулоны раскатывают на полу, лицевой стороной вниз. Полосы отмеряют, учитывая при этом стыковку рисунка, делают припуски по 3-4 см с каждой стороны. После этого сгибают полосу, разрезают острым инструментом: канцелярским резаком или обычным ножом.

Пошаговая инструкция по поклейке флизелиновых обоев своими руками

Перед работой надо подготовить клеящий состав. Его разводят в соответствии с инструкцией производителя. Кроме того, надо приготовить необходимые инструменты: нож для подрезки, шпатель или валик для приклеивания, щетку для нанесения клея. После проведения всех подготовительных работ приступают к поклейке. Это довольно простой процесс. Мы подготовили подробную инструкцию, как своими руками правильно клеить на стену флизелиновые обои.

Определите место приклеивания первой полосы. Выбрать, откуда начинать клеить обои на флизелиновой основе, очень просто. Учитывая, что полосы клеят встык, это может быть любой угол комнаты. Чаще всего начинают клеить от окна, но это не обязательный вариант. Наметьте вертикаль-ориентир. Для этого отложите от угла расстояние, равное ширине полосы, проведите вертикаль от потолка до пола. Сделать это можно при помощи отвеса или уровня. Щеткой или валиком нанесите на стену клей так, чтобы намазанный участок был с обеих сторон шире полотна на 5-7 см. Клеящую смесь наносите обильно, без пропусков. Возьмите полосу, приложите к стене, выровняйте по ориентиру. Начиная от потолка к полу, аккуратно разгладьте обои шпателем. Важно. Под материалом не должно остаться пузырей воздуха. Возьмите острый нож, аккуратно срежьте излишки в верхней и нижней части приклеенной полосы. Подготовьте стену к приклеиванию следующей полосы. Приложите обои к основанию, выровняйте по уже приклеенной полосе. Края нужно соединить встык, чтобы получился шов без нахлеста. Разгладьте материал шпателем, шов прокатайте валиком, срежьте излишки. Аналогично наклеивают все оставшиеся полосы. Для правильной поклейки во внутренних углах делают небольшой нахлест. Заводят полосу на 20-30 мм на примыкающую к углу стену. Вторую полоску наклеивают с аналогичным нахлестом. Потом аккуратно разрезают обои по центру угла, убирают обрезки и оформляют ровный стык. Наружные углы оформляют аналогично или же просто обтягивают обоями, если это возможно.

Такая технология подходит для наклейки узких и широких полотен. Инструкция, как наклеить метровые обои на флизелиновой основе, будет отличаться только количеством исполнителей. Потому что клеить широкие полосы одному очень неудобно. Нужен помощник для выравнивания и приклеивания полотна.

Важный момент. Разницы в наклеивании флизелиновых полотен и отделки на флизелиновой основе нет. В обоих случаях нужно накладывать сухие полосы на намазанную клеем стену. В некоторых случаях, например, если полотно очень тяжелое, может понадобиться дополнительное нанесение клея на обои. Это обязательно будет указано производителем на этикетке.