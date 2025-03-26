Как крыть крышу шифером: пошаговая инструкция

Шиферная крыша — долговечная и недорогая. Ее можно уложить своими руками, чтобы дополнительно сэкономить.

Укладка шифера на крыше своими руками — отличный способ сэкономить на кровельных работах. Недорогой материал монтировать несложно. Рассказываем об основных этапах.

Высотные работы опасны. Если вы никогда не крыли крышу раньше, пожалуйста, обратитесь к специалистам.

Все о создании шиферной крыши

Правила безопасности

Основные этапы

— Создание каркаса

— Укладка листов

— Монтаж доборных элементов

Правила ухода

Как крыть крышу шифером: правила безопасности

В первую очередь проверьте, какой шифер вы используете. Материал делится на 3 основных вида.

Асбест-амфиболовый. Его пыль — опасный канцероген, поэтому материал в последние годы был запрещен к использованию в ЕС и России. С рук старый шифер покупать не стоит.

Асбест-хризотиловый. Менее опасен, чем предыдущий вариант. Но при работе с ним нужно защищать кожу, глаза и органы дыхания от асбестовой пыли. Особенно важна защита при резке и сверлении материала. Нужно надеть костюм, закрывающий тело, перчатки, маску и очки.

Фиброцементный. Его можно брать голыми руками, так как асбеста в нем нет. Глаза и органы дыхания при обработке все равно нужно защитить от пыли. Но она может вызвать лишь воспаление и раздражение.

Как класть шифер на крышу? Для высотных работ действуют общие правила безопасности.

При высоте крыши больше 6 метров установите по периметру ограждения.

Обязательно используйте страховку.

Подготовьте обувь с нескользящей подошвой, каски.

Продумайте, как будете подавать достаточно тяжелые листы шифера на крышу. Для невысокого здания можно сбить из бруса аналог стремянки, но с перекладинами внизу. Один человек поднимает лист по брусьям, как по рельсам, толкая перед собой. Второй — принимает на крыше. Безопаснее использовать таль с цепью или стальным тросом, другое подъемное оборудование. Но их можно поставить не на каждой крыше.

Как покрыть крышу шифером: основные этапы

Для работы вам понадобятся деревянный брус или доски, кровельные саморезы, мембрана с функцией пароизоляции или рубероид, дрель с победитовым сверлом и болгарка.

Создание каркаса

Фиброцемент и асбестоцемент достаточно тяжелые, при этом хрупкие и не гнущиеся. Средний вес листа — 12-13 кг на кв.м. Такой кровле нужна прочная подложка.

Этапы создания кровельного пирога:

монтаж стропил — для шифера советуют делать свес от 5 см;

укладка изоляции;

монтаж обрешетки.

Волнистый шифер, прошедший профилирование, за счет своей формы обеспечивает естественную вентиляцию кровельного пирога. Материал монтируют непосредственно по обрешетке. Плоские листы, которые иногда используют для кровли хозяйственных построек, нужно класть на контробрешетку из тонких реек.

Если крыша плоская, климат в регионе ветреный, под шиферное покрытие кладут сплошную подложку из досок толщиной 1,5 мм. Она обеспечит дополнительные точки для крепления шифера, которые не позволят сильному ветру сорвать его. Ее монтируют, как и обрешетку, поперек стропил.

Для скатной кровли, листы на которой будут уложены с нахлестом в 1 волну, достаточно стандартной обрешетки. Прежде чем делать ее, подготовьте планировку кровли в масштабе и оцените длину каждого листа. Цельный элемент должен опираться минимум на 3 балки. Рассчитывайте шаг между ними с учетом этого.

Оптимальные размеры бруса для обрешетки под фиброцемент или асбестоцемент — 60*60 мм. По кромке стропил закрепляют опорную балку 60*120 мм. Под нее сразу кладут капельник — согнутую металлическую планку, отводящую воду от слоя гидро- и пароизоляции. Сверху крепят металлическую карнизную планку или водосток (его основание заменяет карниз). Эти доборные элементы ставят еще до укладки листов.

Фиброцемент и классический шифер не гнутся и быстро ломаются при напряжении на изгиб.

Используйте для создания обрешетки тщательно просушенную древесину с идеальной геометрией.

Не допускайте большого перепада высот между балками.

Обработайте дерево антисептиком или морилкой перед монтажом, чтобы защитить от коробления при перепадах влажности и температуры.

При укрытии крыши шифером утепление обычно выполняют изнутри, со стороны чердака или мансарды. Снаружи нужна гидро- и пароизоляция, которая будет дополнительно защищать утеплитель и стропильную систему от осадков, а также отводить из утепляющего слоя водяной пар. Для защиты от влаги используют рулонные материалы, которые раскатывают прямо по стропилам.

Традиционно под шифер кладут рубероид. Он выпускает водяной пар изнутри, но почти не впитывает влагу снаружи. На деревянные стропила удобно класть самоклеящийся материал. Для крепления рубероида также можно использовать холодную битумную мастику — специальный клей, который наносят по всей длине балки. Горячий битум на деревянной крыше использовать опасно, как и газовые горелки, позволяющие расплавить и приклеить рулонный материал.

Можно использовать для пароизоляции и современные многофункциональные мембраны. Для жилого дома это идеальный вариант. Самое главное — уложить такую изоляцию правильной стороной. Материал должен выпускать пар из утеплителя и удерживать уличную влагу. К стропилам тонкую пленку крепят с помощью строительного степлера. Места фиксации дополнительно защищают специальной водостойкой клейкой лентой.

На крыше сложной формы внутренние углы нужно защитить накладками до монтажа шифера. Вдоль углов по обрешетке кладут опорные доски толщиной 15-25 мм. Внутреннюю ендову из металла крепят к доскам кровельными саморезами, двигаясь снизу вверх. Верхняя планка должна на 7-10 см заходить на нижнюю, чтобы дождевая вода свободно стекала. Нижний край ендовы «опускают» в водосточный желоб. Кромки и места крепления обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Укладка листов

Как укладывать шифер на крышу? Начните с макета из бумаги. Хрупкий шифер легко ломается при вкручивании саморезов с большим усилием, нарезке, неравномерном распределении нагрузки. Уменьшить расход материала из-за брака поможет тщательное планирование работ.

Создайте раскладку в масштабе из бумажных прямоугольников для каждого ската. Нарисуйте на них карандашом волны и уложите в шахматном порядке с нахлестом в одну волну по горизонтали, 15-20 см в масштабе по вертикали. Оцените точки соприкосновения. Одновременно находить друг на друга должны не больше 3 листов.

Если где-то образуется нахлест углов одновременно четырех листов, два из них нужно подрезать, чтобы крыша оставалась ровной.

Схема подрезки 4 листов

Разметьте места крепления шифера на бумаге, чтобы понять, где сверлить отверстия и сколько саморезов вам нужно. Не забудьте отметить места с трубами дымохода или вентиляции. Шифер вокруг них нужно аккуратно подрезать.

Пронумеруйте все листы на плане, чтобы не запутаться при монтаже.

Разметив рисунок на бумаге, переходите к реальной раскладке на земле. До начала высотных работ нужно:

отмерить и нарезать все листы, обрезать углы, если этого требует планировка;

просверлить в каждом листе отверстия под кровельные саморезы — они должны быть на 2-3 мм больше диаметра крепежа, располагаться в высокой части волны.

Разложите листы в нужном порядке, чтобы не искать во время высотных работ.

Резать шифер нужно болгаркой или ножовкой. Можно просверлить победитовым сверлом ровную линию отверстий, а потом аккуратно разломить по ней лист. Материал стоит заказывать с запасом в 10-20%, так как часть листов может сломаться при обработке.

Шифер укладывают снизу вверх, с горизонтальным нахлестом в одну волну. Верхний ряд всегда заходит на нижний на 15-20 см. По горизонтали сторону нахлеста определяют с учетом розы ветров. Крышу нужно крыть шифером против преобладающего в районе направления ветра.

Самый нижний ряд начинают с цельного листа и укладывают до конца, тщательно выравнивая по нижней планке обрешетки и крайним стропилам.

Следующий горизонтальный ряд начинают с половины листа, чтобы обеспечить шахматную раскладку. На крыше сложной формы может потребоваться и более сложная подрезка. Рисунок может измениться и за счет вентиляционных и дымовых труб, которые нужно обходить. Верхние ряды на 15-20 см заходят на нижние.

Шифер крепят к обрешетке и между собой специальными гвоздями или кровельными саморезами. Нижний ряд фиксируют на крайней планке обрешетки в каждой волне. Находящие на него — через волну. По вертикали шаг определяют с учетом пропусков в обрешетке. Каждый лист нужно по вертикали закрепить минимум в 3 точках.

Работа с саморезами требует осторожности. Их нужно вкручивать строго под прямым углом, предварительно подложив тонкую резиновую шайбу. Лучше недокрутить на 2-3 мм, чем перетянуть и повредить лист.

Доборные элементы

Когда все листы уложены, остается установить доборные элементы. Некоторые производители предлагают готовые детали крыши из шифера. Но их выбор обычно меньше и включает только коньки. Можно использовать универсальные доборы из оцинкованного окрашенного металла, которые предлагают для металлочерепицы. К шиферу их крепят теми же кровельными саморезами.

По острой кромке конька кладут металлическую коньковую планку. Внутренний угол защищают дополнительной наружной ендовой. Эти планки должны заходить на соседние листы минимум на 5 см. Наружная ендова должна быть выведена в водосток.

Трубы вентиляции и дымохода в месте выхода из кровли нужно защитить специальным колпаком с широким металлическим основанием — проходным элементом. Его надевают на трубу, а затем укладывают листы металла толщиной 1,5 мм от него до конька, делая нахлест сверху вниз. Щели между листами обрабатывают обмазочной битумной изоляцией или силиконовым герметиком. Отверстие дымохода для защиты от птиц закрывают оголовком.

Чтобы птицы не вили гнезда в волнах шифера, к карнизной планке крепят металлическую «гребенку», или аэроэлемент свеса. Тонкие зубцы легко подогнуть по высоте. Ее можно заменить частой полимерной сеткой, но последнюю птицы способны расклевать.

После установки доборных элементов останется подшить свесы стропил снизу. Есть два способа.

Прямо по стропилам или по перпендикулярной обрешетке набить сайдинг или металлический профлист. Дерево нужно предварительно обработать морилкой. Стыки между листами или планками заделывать не нужно: они сыграют роль естественной вентиляции.

Использовать готовые металлические софиты. Они состоят из трех частей. Один продольный профиль крепят к нижнему брусу обрешетки, второй — к стене. В пазы профилей вставляют нарезанные в размер металлические планки.

Сделать крышу из шифера и не пожалеть: правила ухода за кровлей

В выемках шифера могут расти мох и лишайники, скапливаться опавшие листья, снег и лед зимой.

Летом и осенью хрупкий материал советуют несколько раз в месяц промывать струей воды из шланга.

Зимой лед и снег можно убирать мягкой щеткой или деревянной лопатой. Железными инструментами листы можно разбить.

Защититься от мха и лишайников поможет окрашивание шифера специальной резиновой краской. Она также герметизирует небольшие трещины. Но смывать с нее пыль все равно нужно.

Небольшие дефекты также можно заделать цементно-песчаной смесью.

При правильном уходе крыша из шифера способна прослужить до 50 лет.