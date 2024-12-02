Как легко снизить тягу к алкоголю

Специалисты Университета Портсмута в Великобритании выяснили, что люди пьют меньше алкоголя, если вспоминают о своем прошлом опыте употребления спиртных напитков, сообщает Zakon.kz.

Результаты эксперимента, в котором приняли участие 50 женщин от 18 до 46 лет, опубликованы в журнале Food Quality and Preference.

Как уточняется, добровольцев разделили на две группы: одна должна была вспомнить недавнюю ситуацию, связанную с алкоголем, а другая – рассказать о последней поездке на автомобиле. Затем всем участницам предложили напиток на основе водки, количество которого они могли регулировать самостоятельно. Для создания естественной обстановки экспериментаторы включили нейтральную передачу, чтобы участницы не задумывались о цели исследования.

В итоге женщины, которые перед употреблением напитка вспоминали о предыдущем потреблении алкоголя, пили медленнее. Эксперты предполагают, что это может быть связано с желанием избежать лишних калорий и ограничить воздействие алкоголя на организм. Также, по мнению исследователей, более быстрый темп потребления может свидетельствовать о повышенной тяге к алкоголю, что характерно для людей с более высоким риском зависимости.