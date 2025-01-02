Как можно очистить загрязненную воду: 7 способов очищения

Рассказываем, какие примеси может содержать вода и чем это опасно для человека. Предлагаем подборку эффективных способов очистки воды.

Водопроводная вода не всегда соответствует всем санитарным нормам, и тем более им не соответствует жидкость, подающаяся из скважины или колодца. Мы подготовили подборку способов, как очистить воду в домашних условиях.

Как очистить воду

Как понять, что она загрязнена

Что может содержаться в воде

Чем и как очистить воду

— Кипячение

— Замораживание

— Отстаивание

— Дистилляция

— Фильтрация

— Природные материалы

— Химические вещества

Как понять, что вода загрязнена

Точно определить, насколько много в воде вредных примесей, можно только путем лабораторных исследований. Однако при высокой концентрации некоторых веществ изменяются органолептические характеристики жидкости. Перечислим признаки, которые должны насторожить и показать, что использовать такую воду без дополнительной очистки нельзя.

Неприятный запах. Он может быть разным, это зависит от вида примеси. Может ощущаться запах болота, железа, тухлых яиц, т.п.

Осадок. Появляется на дне емкости уже через несколько часов или через день.

Цвет. Может присутствовать разный оттенок: бурый, рыжий, зеленоватый или белый.

Привкус. Внешне нормальная вода может иметь посторонний привкус: горьковатый, сладковатый, солоноватый, металлический, т.п.

Мутность. При значительном количестве примесей теряется прозрачность.

Накипь на посуде и ТЭНах. Ее быстрое накапливание говорит о присутствии солей жесткости.

Что может содержаться в воде

Водяная струя из крана может казаться кристально чистой, но всегда содержит примеси. Они могут быть условно безопасными или токсичными. Перечислим, какие примеси могут находиться в воде и насколько это опасно для людей.

Механические загрязнения. Это частички ила и глины, песчинки, различный мусор. Вкус напитков и блюд будет испорчен. Для бытовой техники механические загрязнения опасны — они ее засоряют, ускоряют износ.

Соли тяжелых металлов. К ним относят соединения кадмия, висмута, ртути, цинка, т.д. Обладают высокой токсичностью, канцерогенным эффектом.

Соли магния и кальция. Их еще называют солями жесткости, потому что их присутствие повышает жесткость воды. Она плохо мылится, дает неприятный привкус напиткам и формирует известковые отложения на стенках труб, техники, посуды.

Хлор. Обязательно используют при обеззараживании водопровода. В больших количествах вреден для организма.

Железо. Избыточная концентрация металла негативно влияет на человека. Он накапливается в организме, что приводит к различным заболеваниям.

Органика. Мелкие фрагменты растительных остатков, останков животных и насекомых. Таких примесей много в открытых водоемах, в неглубоких колодцах, т.п.

Биологические загрязнения. Вся патогенная микрофлора: вирусы, грибки, бактерии. Вызывают различные заболевания.

Эти примеси в разной концентрации встречаются чаще всего. Кроме того, вода может содержать сероводород, азот, нитраты, фосфаты, радионуклиды, т.д.

Чем можно очистить воду

Если есть сомнения относительно качества воды, надо ее очищать. Мы подготовили подборку простых средств, как очистить дома воду без фильтра и с ним.

Кипячение

Воду набирают в емкость, кипятят не меньше 10-15 минут. Накрывать крышкой нельзя, это препятствует испарению хлора и других вредных элементов. После кипячения жидкость остужают, желательно ее отфильтровать или дать ей отстояться, чтобы убрать осадок и крупные частички механических загрязнений.

Плюсы

Уничтожение патогенной микрофлоры.

Удаление свободного хлора.

Удаление солей жесткости, которые выпадают в виде осадка.

Простой и дешевый метод.

Минусы

Не удаляются железо, тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, другие примеси.

Замораживание

Методика основана на том, что температура замерзания у чистой воды и жидкости с растворенными в ней солями разные. Для заморозки в пластиковую емкость наливают воду так, чтобы она не доходила до краев. Ставят в морозилку замораживаться. Когда лед займет примерно 2/3 всего объема, оставшуюся жидкость сливают. Дают растаять ледяному комку.

Плюсы

Снижение содержания солей жесткости на 75-80%.

Простота исполнения.

Минусы

Неэффективно против биологического и механического загрязнения, других примесей.

Отстаивание

Воду для отстаивания наливают в емкость без крышки, оставляют при комнатной температуре на 8-16 часов. Для ускорения удаления летучих примесей жидкость перемешивают через каждый час-полтора. Прекращают это делать за два-три часа до окончания процедуры. Отстоявшуюся воду осторожно сливают, оставляют примерно треть от всего объема. Здесь остается осадок, который нужно вылить.

Плюсы

Удаление механических загрязнений.

Удаление летучих примесей, в частности, хлора.

Простой и доступный метод.

Минусы

Не эффективно относительно растворенных солей и других веществ.

Не уничтожает патогены, более того, в тепле они активно размножаются.

Дистилляция

Для дистилляции используют специальный прибор-дистиллятор. В нем вода закипает, превращается в пар, который конденсируется в теплообменнике. Получившийся конденсат собирают в емкость.

Плюсы

Удаление солей жесткости.

Уничтожение всех патогенов.

Удаление тяжелых металлов, минералов, других примесей.

Минусы

Вода становится «мертвой», лишенной не только вредных, но и полезных примесей.

Сложный процесс очистки с использованием специального оборудования.

Фильтрация

Это надежное решение в вопросе, как очистить загрязненную воду из скважины, улучшить ее органолептические показатели. Принцип действия заключается в использовании различных фильтрующих элементов, которые задерживают разные типы примесей. Так, ионообменные смолы отфильтровывают металлы, соли жесткости, органику, для удаления механических загрязнений используют мелкие сетки, пористые материалы. Активированный уголь убирает органику, механические загрязнения, пестициды, частично тяжелые металлы и хлор.

Для домашней очистки используют разные типы специальных фильтрующих систем. Пожалуй, это единственный надежный метод, как очищать воду для питья. К самым простым относят фильтры-кувшины со сменными картриджами.

Максимально эффективно очищают воду системы тонкой очистки с набором различных фильтров, мембраной обратного осмоса, ионизацией, т.д. Чтобы правильно подобрать фильтр, рекомендуют провести лабораторные исследования подающейся в дом воды. Исходя из полученного результата подбираются необходимые фильтрующие элементы.

Плюсы

Удаление различных загрязняющих примесей.

Остаются полезные минералы и элементы.

Минусы

Эффективность зависит от набора фильтрующих материалов.

Необходима регулярная замена фильтрующего элемента.

Использование природных сорбентов и антисептиков

Считается, что некоторые минералы, например, шунгит, кремний, обладают абсорбирующим эффектом. Это означает, что они поглощают вредные вещества. Для очистки воды камень тщательно моют, погружают в полную емкость. Накрывают ее тканью и убирают на три дня в место, укрытое от прямых лучей солнца. После этого сливают две трети объема воды, которая считается очищенной. Остальную выливают. Похожим образом работает природный антисептик серебро. Считается, что металл обеззараживает воду. Любой серебряный предмет высокой пробы опускают в емкость с водой на сутки, за это время она обеззараживается и обогащается ионами серебра.

Плюсы

Простой способ.

Минусы

Не доказанная эффективность. Качество очищенной таким способом воды сомнительно. Лучше всего использовать эту методику как дополнение к другим способам очистки.

Химические вещества

Для обеззараживания воды используют специальные препараты или химические вещества. Безопасность такой очистки зависит от правильно рассчитанной дозы химиката.

Плюсы

Уничтожают патогенную микрофлору.

Минусы

Нужно точно выполнять инструкцию производителя, иначе возможно отравление.

Домашние методы очистки можно комбинировать, использовать многоступенчатое очищение, что делает процесс более трудоемким. Со сложными комбинированными загрязнениями домашняя очистка не справится. В этом случае нужно провести лабораторный анализ и на его основании подобрать профессиональную очищающую систему.