Как мыть моющим пылесосом: пол, ковры, мебель, зеркала (будет идеально чисто!)

Рассказываем, как работает моющий пылесос, что с его помощью можно почистить. Предлагаем подробную инструкцию по подготовке электроприбора к работе и по чистке разных поверхностей.

Моющий пылесос считается универсальным устройством для мытья самых разных поверхностей. Многим этот агрегат кажется слишком сложным, ведь его нужно правильно собрать, подобрать насадку и только потом можно приступать к чистке. На самом деле все не так уж и сложно. Мы подготовили подробное руководство, как пользоваться моющим пылесосом, мыть им пол, мебель, ковры и другие поверхности.

Как пользоваться моющим пылесосом

Как он работает

Что можно чистить

Как выбрать насадку

Как подготовить электроприбор к работе

Как правильно работать моющим пылесосом

— Мыть пол

— Очищать ковры и мягкую мебель

— Мыть стекла и зеркала

Как очистить пылесос

Что делать запрещено

Как работает моющий агрегат

Электроприбор принципиально отличается от устройств для сухой чистки. Некоторые из них имеют водяной фильтр. Через него проходит всасываемый поток воздуха, оставляя внутри мусор и пыль. Но это еще не все. Кроме этого у агрегата есть бак для чистой воды, в нее можно добавлять моющее средство. Эта жидкость распыляется перед мытьем поверхности. Важно. В бак можно добавлять только специальное средство с пеногасителем. Иначе избыток пены приведет к неполадкам в работе.

Процесс влажной очистки проходит так. Через отверстия в насадке на покрытие распыляется моющий раствор. Щетка двигается по увлажненной поверхности, оттирает грязь и всасывает загрязненную жидкость, которая направляется в аквафильтр. Возможна и сухая чистка. В этом случае резервуар с водой не задействуется. Пылесос всасывает мусор и пыль, отправляет их в аквафильтр или другой резервуар. Есть модели с возможностью смены аквафильтра на бумажные мешки. В этом случае агрегат работает как обычный мешковой пылесос.

Что можно чистить

Все моющие агрегаты предназначены для влажной и, в большинстве моделей, для сухой чистки разных поверхностей. Перечислим, что можно почистить.

Твердые полы: плитка, линолеум, ламинат (с осторожностью), кварцвинил, т.п.

Мягкие напольные покрытия, ковролин.

Ковры, паласы, дорожки. Шторы, драпировки, другой текстиль.

Мягкая мебель.

Вертикальные поверхности: стены, двери, т.п.

Окна, зеркала.

Важно. Возможность чистки для разных материалов надо уточнить в рекомендациях по уходу. Так, например, натуральная шерсть, джут, шелк не любят избытка влаги. Для них такая обработка может быть нежелательна. Еще один момент. Для некоторых видов чистки нужны специальные насадки. Если они не идут в базовой комплектации, придется докупать.

Как выбрать насадку

Моющие пылесосы комплектуются несколькими щетками и насадками. Производитель подробно описывает, для чего каждая из них предназначена. Перечислим основные варианты для влажной уборки.

Насадка для влажной уборки. Используют для мытья твердых поверхностей: линолеум, плитка, т.п.

Насадка для мытья мебели. Подойдет для мягкой мебели, ковров, т.п.

Щетка-стяжка, или адаптер для салфетки. Используют для очистки стекол, зеркал, т.п.

Кроме того, в комплекте будут щетки для сухой уборки. Они не отличаются от тех, что комплектуют пылесосы для сухой чистки. Надо разобраться, для чего предназначена каждая насадка или щетка и использовать их точно по назначению.

Как подготовить устройство к работе

Перед первым использованием агрегата надо внимательно ознакомиться с инструкцией. Производитель подробно описывает все необходимые действия. Сначала нужно подготовить оборудование к работе. Делают это так.

Внимательно осмотрите пылесос, убедитесь в отсутствии повреждений шнура, корпуса, других элементов. Убедитесь в чистоте фильтрующей системы. При необходимости очистите или замените грязные фильтры. Откройте крышку на корпусе, выньте аквафильтр. Наполните его водой так, чтобы она доходила до отметки. Переливать нельзя, это отрицательно скажется на работе агрегата. Недоливать тоже нежелательно. Важно. Аквафильтр нужно заполнять не для всех моделей, уточните этот момент в инструкции. Если он есть, снимите резервуар для моющего средства. Сначала наберите в него воду до отметки на бортике, потом отмерьте моющее средство. Есть модели с двумя отметками на бортике резервуара. В этом случае воду наливают до первой, потом наливают моющий препарат так, чтобы уровень жидкости поднялся до второй отметки. Установите резервуар на место. Выберите насадку, установите ее на телескопическую трубу. Возьмите трубку для подачи воды, закрепите один ее конец на выходе резервуара, другой — на насадке. Проверьте, насколько хорошо соединены все элементы.

На этом подготовка окончена, можно приступать к чистке.

Подробная инструкция, как использовать моющий пылесос

Провести влажную уборку моющим оборудованием несложно. В зависимости от типа покрытия методы ее проведения могут немного отличаться. Мы подготовили подробное руководство для разных случаев.

Как мыть пол моющим пылесосом

Пол моют в такой последовательности.

Подготовьте электроприбор к работе. Установите универсальную насадку. Включите пылесос в розетку, выберите режим влажной уборки, нажмите кнопу запуска. Начинайте очистку от любой стены. Насадку прижмите к полу так, чтобы между ее краем и поверхностью оставался небольшой зазор. Медленно двигайте щетку вперед, потом назад, очищая пол небольшими полосами. Старайтесь двигаться равномерно, чтобы очистить каждый участок покрытия. Двигайтесь по комнате, чтобы помыть весь пол.

Если на покрытии есть пятна, их проходят несколько раз, пока грязь не смоется. Важно. Некоторые материалы не любят влагу. Это, к примеру, ламинат, паркет. Их можно мыть, но делать это нужно нечасто. Для мытья выбирают нейтральные средства без агрессивной химии. После помывки желательно насухо протереть поверхности сухой тряпкой.

Как чистить ковры и мягкую мебель

Перед влажной очисткой изделие нужно тщательно пропылесосить, чтобы убрать большую часть пыли и частичек сухой грязи. Для длинноворсовых ковров желательно взять турбощетку, мебель и коротковорсовые покрытия можно очистить обычной щеткой. Очень важно правильно выбрать моющее средство. Надо, чтобы его можно было применять на материале, из которого изготовлена обивка или покрытие. Если есть сомнения, стоит провести тест на малозаметном участке. Тогда можно быть уверенным в том, что изделие не будет испорчено. Кроме того, нужно строго соблюдать дозировку, рекомендованную производителем. Последовательность действий, как мыть ковры пылесосом, такая.

Пропылесосьте ковер. Внимательно его осмотрите. Если есть слишком загрязненные участки или пятна, распылите на них моющее средство или подходящий пятновыводитель. Подготовьте пылесос к работе. Начинайте чистить от краев, двигайтесь к центру ковра. Насадку сильно не прижимайте, пусть между нею и покрытием будет небольшой зазор. Очищайте ковер небольшими полосами, перемещайте насадку «внахлест», чтобы тщательно очистить все покрытие. Очищенный коврик еще раз пропылесосьте. Оставьте для просушки.

Сколько ковер будет сохнуть, зависит от микроклимата в помещении. В любом случае как минимум час по нему нельзя ходить. Чтобы ускорить сушку, можно немного приподнять изделие и подложить под него щетку, швабру, т.п. Это улучшит циркуляцию воздуха. Мебель моют аналогично. После помывки ее тоже надо полностью просушить.

Как мыть окна

Для чистки стекол используют специальную насадку. Моют окна так.

Подготовьте пылесос к работе, залейте воду и моющее средство. Установите насадку-сгон, если это возможно, выберите программу с минимальным расходом жидкости. Это снизит риск появления разводов. Включите электроприбор. Поставьте верхний край насадки к краю рамы в верхний угол стекла, медленно и очень плавно ведите ее до низа окна. При этом удерживайте сгон так, чтобы он плотно прилегал к стеклу. Тогда устройств сможет собрать всю грязную жидкость. Поставьте насадку к верхней части рамы так, чтобы она немного заходила на очищенный участок. Очистите еще одну полосу. Повторяйте так до тех пор, пока не помоете все стекло.

После этого нужно протереть рамы и помыть подоконник. Зеркала, стены из плитки или с другим твердым покрытием моют аналогично.

Как почистить прибор после работы

Сразу после работы нужно обязательно вымыть электроприбор. Делают это так.

Отключите пылесос от сети. Осмотрите насадки и шланг, убедитесь, что в них не застрял крупный мусор, пуговицы, мелкие игрушки, т.п. Снимите резервуар для моющего средства. Вылейте остаток, прополощите емкость чистой водой. Оставьте до полного высыхания. Снимите аквафильтр, если он есть. Слейте грязную воду, вымойте резервуар, тщательно прополощите. Оставьте до высыхания. Снимите и промойте все фильтры, с которыми это можно сделать. Хорошо их просушите. Очистите колеса, щетки, другие загрязненные элементы. Соберите устройство, уберите на хранение.

Важно. Нельзя собирать мокрые или влажные детали, особенно это актуально для фильтров. Внутри прибора появится плесень, затхлый запах.

Что категорически нельзя делать

Чтобы электроприбором было безопасно и удобно пользоваться, стоит прислушаться к простым советам.

Нельзя включать электропылесос с поврежденным корпусом или шнуром. Нельзя чистить горячие поверхности. Запрещено собирать пылесосом воспламеняющиеся, токсичные и другие опасные жидкости, неизвестные вещества. Нельзя эксплуатировать устройство больше полутора часов без перерывов. Это среднее значение, уточнить его можно в инструкции производителя. Нельзя трогать мокрыми руками корпус и шнур включенного электроприбора. Запрещено хранить пылесос в неотапливаемом помещении. При снижении температуры ниже нуля оставшаяся внутри вода замерзнет и повредит устройство.

На хранение электроприбор убирают в сухое теплое помещение. Минимум места занимают вертикальные модели, остальные более громоздкие. Несмотря на это их нужно разместить так, чтобы ничего не стояло на корпусе, особенно если это тяжелые предметы. Трубки и шланг нельзя сильно перегибать или скручивать, от этого они приходят в негодность.