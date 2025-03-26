Как наносить герметик: выбираем состав и делаем ровный шов

Нередко во время ремонта требуется сделать непротекаемое соединение. Лучше всего для этих целей подходят современные герметики. Разбираемся, чем они различаются и как их применять.

Герметизирующие составы широко распространены в быту. Однако, несмотря на кажущуюся простоту их использования, часто возникают вопросы, например, какое средство будет оптимальным, как правильно наносить герметик в ванной и других влажных помещениях или как добиться ровности шва. Рассказываем, какими бывают бытовые эластомеры и как с ними правильно обращаться.

Как работать с герметизирующими смесями

Область применения

Виды

— Силиконовые

— Акриловые

— Полиуретановые

— Другие

Технология использования

— Что понадобится

— Подготовка поверхности

— Особенности нанесения

Где используют герметики

Сфера применения этих композитных составов очень большая. С их помощью можно обеспечить герметичность любых швов и стыков, заделать трещины и щели, заполнить всевозможные зазоры и т.д. В зависимости от основы эластомер может использоваться для внутренних или наружных работ и быть предназначенным для дерева, металла, бетона, пластмасс и других материалов.

Если говорить о конкретных примерах того, где может пригодиться герметик, то, в первую очередь, это все, что касается отделки внутри квартиры или дома.

Заделка щелей между стенами и плинтусами, гипсокартонным потолком, дверными коробками и т.д.

Заполнение швов при укладке ламината, паркета и инженерной доски.

В ванной — для герметизации мест примыкания сантехнического оборудования к полу и душевых кабин к стенам, соединений труб, зазоров вдоль краев бордюрной ленты, стыков между напольной и настенной облицовкой и т.д.

Пригождаются эти средства и в наружной отделке: они заметно упрощают некоторые кровельные работы, ремонт водосточных труб, ими герметизируют оконные рамы и проемы входных дверей. Наконец, с помощью этих смесей можно ремонтировать мебель, бытовую технику и электронику.

Чаще всего составы для герметизации продаются в тюбиках, из которых их выдавливают руками, или в тубах, используемых со строительным пистолетом.

Виды герметиков

Рынок эластомеров очень велик, и главное их различие — в действующем веществе. Какие бывают герметики в зависимости от основы?

Силиконовые

Одна из наиболее распространенных разновидностей. Эти средства выдерживает самые сложные условия. Их можно нагревать и замораживать, они надежны и могут служить годами, не требуя обновления. Кремнийорганический полимер, лежащий в основе герметизирующей композиции, не выгорает на солнце, сохраняет эластичность (не лопнет при деформации конструкции, на которую он нанесен) и обладает высокой адгезией к большинству материалов, используемых в отделке.

Из минусов — эти герметики не склеивают влажные поверхности и не поддаются окрашиванию. Однако вопрос с цветом решается достаточно просто: эти эластомеры выпускаются в разных оттенках, а если не удалось подобрать подходящий, просто купите прозрачный.

В свою очередь, данный тип веществ делится еще на два больших класса — кислотные и нейтральные, и как пользоваться силиконовым герметиком, напрямую зависит от этого.

Если в составе есть кислота (определить это можно, прочитав список ингредиентов или по резкому уксусному запаху), его категорически нельзя наносить на металлы, чтобы не вызвать их коррозию. Также эти средства не подходят для камня, гипса, штукатурки и цемента. Зато они отлично склеивают пластик, керамику, дерево, а время сушки у них составляет всего 5-7 часов.

Нейтральные разновидности не имеют специфического аромата и не опасны для металлических изделий, однако они дольше отвердевают (24 часа) и в целом меньше распространены в силу более высокой цены.

Применяют силикон довольно широко: для герметизации труб и водных систем, для ремонта оконных рам или дверных порталов, а также для любых других бытовых работ. Однако основное применение они нашли в ванной комнате, так как лучше остальных переносят прямой контакт с водой.

Акриловые

Эти герметики сделаны на основе акрилатных полимеров — нетоксичных и непахнущих веществ. Они менее эластичные, чем силиконовые, но их ценят за другие преимущества: они отлично прилипают к различным пластмассам, включая поливинилхлорид, и их можно окрашивать после застывания. Акриловые швы паропроницаемы, поэтому на них не конденсируются капли воды при изменении влажности.

К недостаткам можно отнести то, что замазка при попеременном нагревании и охлаждении может отслоиться от поверхности, на которую она нанесена. Кроме того, при длительном контакте с водой она начнет разрушаться (за исключением водостойких), поэтому не стоит использовать ее для герметизации труб и сантехники, а также в мокрых зонах ванной.

Чаще всего акрил используют для заделки швов и стыков на деревянных поверхностях, камне, кирпиче и бетоне. Сохнут такие составы около суток.

Полиуретановые

Они изготавливаются на основе синтетических эластомеров и относятся к новому поколению. Самыми передовыми считаются гибридные смеси, чьи показатели эластичности и долговечности выше, чем у большинства других. При этом они заметно быстрее отвердевают, что ускоряет рабочий процесс.

Но и обычные полиуретановые герметики мало в чем уступают гибридным версиям. Они также отличаются высокой прочностью, устойчивостью к атмосферным, химическим и механическим воздействиям (в том числе, к вибрации) и долгим сроком службы. Они хорошо приклеиваются к любым поверхностям, не дают усадки, а некоторые из них после высыхания можно красить.

Использовать полиуретановые соединения рекомендуется в первую очередь в помещениях с высокой влажностью — в санузлах, бассейнах и на кухнях, а также на балконах и лоджиях. А вот для заделки швов в деревянных строениях он не подойдет, так как он полностью паронепроницаем: когда дома тепло, а на улице холодно, на нем будет скапливаться конденсат, который начнет впитываться в древесину и портить ее.

Совет: полиуретан лучше всего подходит для заделки узких щелей, поскольку в силу низкой вязкости он легко проникает в них.

Другие

Есть и другие виды герметиков, которые по разным причинам в быту используются реже.

Тиоколовые — самые прочные и выносливые, обычно их применяют при строительстве для заделки швов, на которые приходится большая нагрузка. Для домашнего ремонта они не слишком удобны, так как состоят из нескольких компонентов, которые надо смешать в нужных пропорциях, а затем выработать в течение двух часов. К тому же они токсичны, поэтому во время рабочего процесса обязательна индивидуальная защита.

Битумный состав надежен, но ядовит, и использовать его внутри жилых помещений нельзя. Каучуковый относительно безопасен и хорошо прилипает даже к неочищенным поверхностям, но не так долговечен, как силикон.

Как наносить силиконовый герметик

Чаще всего для домашнего ремонта используют именно силиконовые составы — водостойкие, дешевые и универсальные, они считаются лучшим выбором в большинстве ситуаций (впрочем, технология нанесения акриловых и полиуретановых составов полностью аналогична). Однако если не соблюдать правила их использования, то результат сильно разочарует. Чтобы избежать этого, надо знать, как сделать шов герметиком: как подготовить поверхность, как замазать стык и какие требования соблюдать, пока он не застынет.

Что понадобится

Сперва надо подготовить все необходимое. Все материалы и приспособления, которые могут пригодиться, должны быть под рукой, так как схватывание большинства эластомеров происходит очень быстро, и после нанесения состава у вас будет буквально несколько минут на то, чтобы исправить огрехи и недочеты.

Что понадобится

Герметик.

Малярный скотч.

Спирт (или другой растворитель — ацетон, уайт-спирит и т.д.)

Хлопковая ткань без ворсинок.

Салфетки.

Мыльный раствор.

Шлифовальная бумага.

Из инструментов будут нужны строительный пистолет (если средство в тубе, а не в тюбике), шпатель, пульверизатор и нож.

Подготовка поверхности

Чтобы эластомер хорошо приклеился, надо не только подобрать подходящий состав, но и тщательно обработать поверхность. Можно наносить герметик как пистолетом, так и вручную, использовать самую дорогую смесь из представленных в магазине, но не получить качественного результата, если поверхность не будет правильно подготовлена.

Первым делом надо убрать старый эластомер, если он есть. Основную часть его срезают ножом, а остатки растворяют спиртом, ацетоном или другим аналогичным веществом — достаточно нанести его на 10-15 минут, чтобы застывшая масса размягчилась и можно было ее убрать тканевой салфеткой, деревянным шпателем или другим подручным предметом.

Также надо устранить весь мусор: можно даже промыть обрабатываемую поверхность влажной мочалкой с мыльной пеной, а затем хорошо ополоснуть чистой водой и дождаться полного высыхания. Если есть очаги плесени, их обязательно удаляют и протравливают соответствующим антисептиком.

Крошащиеся участки (отслаивающаяся штукатурка или раздробленный бетон) зачищают наждачной бумагой до твердой основы, которая не рассыпается.

Когда покрытие очищено, его обезжиривают — протирают тканью, смоченной в спирте. Также можно использовать ацетон, уайт-спирит и другие жидкости, однако они могут оказаться слишком агрессивными для деликатных материалов, поэтому перед применением лучше проверить их в незаметном месте. И надо учитывать их горючесть, соблюдая правила пожаробезопасности.

Чаще всего заделать стык требуется в ванной, поэтому нелишним будет напомнить, что силикон наносят только на сухие покрытия, а значит, стену и край ванны необходимо тщательно просушить перед герметизацией.

Технология нанесения

Чтобы сделать ровный шов в ванной, потребуется сноровка и внимательность, а также следование нашим советам.

Приклейте с обеих сторон вдоль стыка или трещины малярную ленту (одну на край ванны, вторую — на стену). Старайтесь крепить ее максимально ровно и строго по ширине будущего шва: ее края будут границами, за которые герметизирующий состав не сможет выйти, и это самый простой и надежный способ, как ровно нанести герметик.

Если вы пользуетесь пистолетом, подготовьте его и тубу. Сперва надо отрезать под углом в 45 градусов кончик насадки так, чтобы отверстие получилось на 1-2 мм больше толщины герметизирующей полоски, и надеть ее на тубу (носик самой емкости также надо отрезать). Затем надо максимально вытащить поршень (для этого найдите маленький рычаг и нажмите на него) и в освободившееся пространство вставить тубу. Нажимая на тот же рычаг, отрегулируйте поршень так, чтобы он упирался в дно емкости с герметиком.

Поднесите пистолет к герметизируемой области так, чтобы насадка находилась под углом в 45 градусов к стыку. Плавно нажмите на курок и одновременно начинайте вести приспособление вдоль шва на себя. Делать это следует со скоростью 2-3 см в секунду. Если наносить состав быстрее, слой эластомера получится слишком тонким, если медленнее, будет слишком большой расход материала. После того как шов выполнен, отпустите курок, а насадку закройте защитным колпачком.

Если вы используете герметик в тюбике, технология нанесения будет аналогичной. Срежьте наконечник под углом в 45 градусов и так, чтобы отверстие было чуть больше толщины шва. Наносите состав так же, как пистолетом (быстро, под углом и ведя тюбик на себя), с той разницей, что выдавливать смесь надо вручную: это потребует максимальной сосредоточенности, так как в этом случае сложнее наносить эластомер равномерно и с одинаковой скоростью.

Чтобы придать замазке более красивую и аккуратную вогнутую форму, возьмите безворсовую ткань и, намотав ее на палец, проведите вдоль по еще незастывшему герметику (можно сделать это просто влажным пальцем, однако потом придется отмывать его от остатков средства). Если есть опыт обращения со шпателем, можно выполнить этот этап работы с его помощью, предварительно окунув инструмент в мыльный раствор, чтобы он не прилип к герметизирующей массе.

Пока эластомер не начал отвердевать, уберите малярный скотч.

Для первичного схватывания большинству бытовых герметиков требуется 10-20 минут, однако за это время застывает только верхний слой, а для полного высыхания требуется не менее суток (исключение — кислотные силиконовые составы, которым хватает 5 часов). При этом в тепле процесс полимеризации идет быстрее, а в холоде или если замазка нанесена толстым слоем, понадобится гораздо больше времени. В течение всего периода отвердевания шов нельзя мочить и надавливать на него — такая проверка может его безвозвратно испортить.