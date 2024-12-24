Как настроить датчик движения для освещения: выбираем точку установки и параметры работы

Рассказываем, как выбрать оптимальные параметры работы для любого устройства.

Как настроить датчик движения для освещения на улице или в помещении? Выберите подходящую модель и место для установки, выставите нужные показатели на панели управления. Подробную инструкцию подготовили ниже.

Все о настройке

Виды датчиков

Выбор места для установки

Основные параметры

— Чувствительность

— Степень освещенности

— Время срабатывания

Возможные проблемы и методы их решения

Виды датчиков: советы по выбору

Датчики движения, автоматически включающие свет при появлении человека, делят на несколько групп.

Уличные и внутридомовые. У первых должна быть степень защиты IP65 или выше. И даже такие нужно ставить под навесом, защищающим от дождя и прямых солнечных лучей.

Настенные и потолочные. У первых можно отрегулировать угол обзора. Вторые покрывают максимальную рабочую зону.

Инфракрасные, ультразвуковые и микроволновые. ИК-модели реагируют на тепло от тела человека. Ультразвуковые и микроволновые — на появление плотного объекта в пустом пространстве. УЗ-сенсоры не зависят от температуры окружающей среды, поэтому их можно устанавливать даже на кухне. Микроволновые отличаются высокой чувствительностью. Могут реагировать на людей через стенку, плафон светильника. Но очень чувствительны к электромагнитному излучению, могут ложно срабатывать даже на мобильные телефоны.

Аккумуляторные и проводные, работающие от солнечных батарей или перезаряжаемой АКБ. Модель с батареей удобнее на улице. Проводную дома можно включить в схему с двухклавишным выключателем, чтобы включать свет вручную или автоматически.

Встроенные в светильник и отдельные. Первые удобнее для неопытных мастеров, так как не требуют дополнительного соединения лампы, выключателя и сенсора. Светильники настраивают по той же схеме, что и отдельные датчики. Но у них меньше площадь срабатывания, не всегда можно выбрать время работы. И вместо поворотных регуляторов часто стоят сенсорные кнопки.

Выбор места для установки

При настройке датчика движения для освещения нужно знать его область срабатывания. Ее можно представить в виде конуса с верхушкой у сенсора. Производитель обычно указывает в инструкции:

угол обзора — он может составлять от 90 до 180 градусов;

максимальный диаметр рабочей зоны — от 5 до 12 метров.

У любого устройства после установки будут слепые зоны.

У потолочного — на большой высоте под потолком, непосредственно вокруг корпуса.

У настенного — прямо под ним, на той стене, где он установлен.

Выбрать место для потолочной модели проще. Ее угол обзора — 180 градусов, поэтому регулировать положение сенсора не нужно.

Самое главное при монтаже:

убедиться, что зону срабатывания не перекрывают верхушки шкафов, громоздкие светильники, другие крупные предметы;

исключить попадание на ИК-устройство прямых солнечных лучей, потоков теплого воздуха от батарей, кондиционеров или вентиляционных систем;

убедиться в достаточном расстоянии между ультразвуковым или микроволновым устройством и источниками различного излучения — Wi-Fi-роутерами, микроволновками, крупными бытовыми приборами, беспроводной электроникой. В идеале — расположить их за толстой стенкой.

Некоторые пользователи жалуются и на ложное срабатывание инфракрасных датчиков движения от роутера, поэтому их тоже следует ставить на достаточном расстоянии от него.

Siemens и некоторые другие бренды поставляют в комплекте с устройствами защитные шторки. Ими можно закрыть часть датчика, обращенную в сторону светильника, кондиционера, другого источника помех. Но угол обзора при этом уменьшится.

Эти же правила действуют при выборе места установки настенного датчика. Но при его монтаже дополнительно определяют подходящую высоту и настраивают угол обзора с помощью шарнирных креплений.

Настенные датчики советуют монтировать поперек основного движения, например, на длинной стене протяженного коридора. Оптимальная высота — 2,2 или 1,1 метра от пола.

Высокое размещение подходит для длинных коридоров, широких холлов, садовой дорожки вдоль стены дома. Оно увеличивает ширину конуса и позволяет датчику дотянуться до крайних точек длинного и широкого прохода. Но в них эффективность срабатывания будет чуть ниже. А вдоль стены образуется большая слепая зона, в которой легко пройдет незамеченным ребенок, бродячая собака или присевший на корточки злоумышленник.

При размещении на высоте 1,1 метра рабочая зона уменьшается примерно в 2 раза. Повышается вероятность ложных срабатываний на животных, упавший или укатившийся теплый предмет. Слепая зона вдоль стены практически исчезает. Уменьшается риск помех от потолочных светильников, потоков теплого воздуха.

При высоком размещении лучше развернуть крепления устройства так, чтобы сенсор смотрел практически в пол. При низком — направить его на противоположную стену и слегка наклонить к полу. Это обеспечит быстрое срабатывание на детей или взрослых небольшого роста, уменьшит слепые зоны.

Правильное место для монтажа зависит от цели установки прибора.

Как настроить фонарь с датчиком движения, установленный для безопасности? Если вам важно, чтобы свет включался при проникновении посторонних на участок через забор, выбирайте высоту и угол, сводящие слепые зоны к минимуму. После монтажа пройдитесь вдоль забора и убедитесь, что фонарь реагирует на ваши движения. Попросите кого-нибудь кинуть что-то через ограждение и оцените реакцию.

Уличные прожекторы и домашние светильники, которые должны включать свет для идущих мимо домочадцев, настраивайте с максимальным углом обзора. Если даже мощный датчик не покрывает длинную дорожку или коридор целиком, поставьте два, рабочие зоны которых пересекаются.

Как правильно настроить датчик движения: изучаем панель управления

У современных датчиков движения настройке поддаются 2 или 3 параметра:

степень освещения, при которой прибор начинает работу;

интенсивность движения, на которое он реагирует;

время, на которое включается свет.

Для каждого из параметров работы на корпусе предусмотрен отдельный регулятор — обычно вращающаяся ручка внутри цифровой или символьной шкалы. Регуляторы подписаны по-английски:

time или timer — время включения света;

sense — размеры объекта и интенсивность движения, на которую реагирует прибор;

lux — степень освещенности.

Настройка датчика движения для включения света до установки бессмысленна. Слишком низкая чувствительность при монтаже на большой высоте сделает прибор бесполезным. Устанавливайте датчик так, чтобы сохранить свободный доступ к регуляторам.

Регулировка чувствительности

Самый важный показатель.

Установите датчик в нужном положении, переведите регулятор освещенности на максимум, чтобы дневной свет не мешал тестированию.

Выставите минимальную чувствительность и попросите всех членов семьи по очереди пройти мимо. Убедитесь, что свет включился для каждого. Если нет, прибавьте чувствительность на одно деление шкалы.

Если выставить чувствительность на максимум, инфракрасные датчики будут реагировать даже на поток теплого воздуха, который поднимается в вентканал. А микроволновые — на прилипшие к сенсору пылинки или проползшее насекомое.

Регулируйте чувствительность с учетом следующих показателей.

Место установки. Фонарь с датчиком движения над крыльцом стоит настроить ближе к максимуму. Ложные срабатывания не так страшны, ведь на улице никого не разбудят. Но злоумышленник точно не проберется в ваш дом не замеченным. И бродячую собаку или лису внезапный яркий свет отпугнет от участка. В квартире или закрытом подъезде достаточно такой чувствительности, чтобы сенсор срабатывал только на прошедшего мимо человека.

Наличие дома детей или животных. Есть модели с защитой от животных. Они не реагируют на движущиеся объекты весом меньше 15-25 кг. Но и на движения 5-7-летнего ребенка тоже могут не сработать. Защита от животных либо встроена по умолчанию, либо включается специальным переключателем на корпусе. Если ее нет, при настройке светильника с датчиком движения ставьте чувствительность на минимум в квартире, где живут домашние животные. Если дома есть дети, после установки и настройки проверьте, срабатывает ли датчик на них. Если есть и маленькие дети, и крупные животные, решите, что важнее — защититься от ложных срабатываний или обеспечить максимальную чувствительность.

Выбор времени работы

Датчик движения может быть единственным способом включить свет в комнате или во дворе или дополнением выключателя. Выбирайте время работы с учетом места установки.

Фонарь, освещающий крыльцо, оставьте включенным на срок от 1 до 3 минут. За это время человек должен успеть найти ключи в сумке, открыть дверь и включить свет внутри.

Для автоматического включения света в коридоре, холле, на лестнице измерьте с секундомером, сколько времени по ним идет самый медленный и маломобильный член семьи. Прибавьте 30 секунд и выставите этот параметр на таймере, используя шкалу вокруг рукоятки.

В туалете или кладовке выбирайте показатели от 10-15 минут, чтобы успеть сделать все необходимое и выйти. Но в жилых помещениях лучше задублировать датчик выключателем, чтобы лампы не гасли внезапно.

В момент включения датчик испытывает максимальные нагрузки. Настроив минимальное время задержки и возобновляя его взмахом руки, вы уменьшаете срок службы прибора. Безопаснее для него выставить более долгий период. К тому же мигающий свет будет раздражать глаза.

Выбор степени освещенности

Этот параметр есть не у всех датчиков — только у предназначенных для установки на улице или современных энергоэффективных моделей. Но он очень полезен, так как помогает экономить свет, снижает риск ложных срабатываний, продлевает срок службы прибора. На шкале вокруг рукоятки с надписью lux могут быть цифры или изображения солнца и луны.

Выставив регулятор ближе к солнцу или максимальному показателю, вы заставите датчик срабатывать, даже если освещение в помещении приближено к дневному.

Ближе к луне — обеспечите свет только в темное время суток. Но при минимальном показателе лампа будет включаться только в полной темноте — а в сумерках вы останетесь без света. Это не очень удобно.

Дождитесь момента вечером, когда вам захочется включить свет в коридоре или кладовой с окном. Выставите показатель на минимум и постепенно прибавляйте, пока датчик не начнет включаться. Будьте готовы заново настраивать прибор при сезонном увеличении или уменьшении длительности дня, снижении чувствительности сенсора со временем.

Если дома есть маленький ребенок, не настраивайте датчик в туалете или коридоре на полную темноту. Выставите чувствительность сенсора, при которой свет включится до того, как человек закроет дверь в освещенное помещение, из которого пришел. Но будьте готовы к большему расходу электричества и ложным срабатываниям при случайно открывшейся двери.

Возможные проблемы и методы их решения

Свет включается без движения

Исключите помехи — тепловые или стороннее излучение от других приборов.

Протрите сенсоры: убедитесь, что на них нет паутины, налипших листьев.

Снизьте чувствительность. Возможно, датчик реагирует на насекомых, движение листьев на ветру.

Проверьте правильность подключения электрики со специалистом.

Датчик не реагирует на людей

Выставите чувствительность на максимум и протестируйте.

Убедитесь, что правильно настроили показатель освещенности и время срабатывания.

Протрите сенсоры сухой безворсовой тканью. Пыль может снижать чувствительность.

Проверьте, есть ли напряжение в электросистеме, не отошли ли питающие контакты. Делайте это с осторожностью, чтобы не получить удар током. При необходимости обратитесь к специалисту.

Проверьте, работает ли светильник без датчика.

Чувствительность сенсоров со временем будет снижаться из-за износа. Чтобы продлить срок службы системы, изначально выставляйте чувствительность на минимум, регулярно протирайте защитное стекло датчика. Соблюдайте рекомендации производителя, и техника будет долго работать без сбоев.