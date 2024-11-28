Как настроить температуру в холодильнике, чтобы продукты не портились

Несмотря на то, что холодильники давно есть на каждой кухне, не все знают, как правильно регулировать их работу. Разбираемся, как это сделать.

Знаете ли вы, сколько должно быть градусов в холодильном и морозильном отделениях, чтобы еда не портилась от тепла, но и не перемерзала? А как их установить и что на них может влиять? Рассказываем в статье, как выставить температуру в холодильнике, как ее поддерживать и что еще можно сделать, чтобы пища хранилась долго, не теряя при этом свою текстуру и вкус.

Как правильно установить температуру в холодильнике

Как понять, что нужна настройка

Почему в холодильнике слишком тепло

Настройка

— Электронная

— Механическая

Оптимальные значения температуры

Как поддерживать температуру

Как понять, что нужно настроить температуру

Обычно нужный уровень охлаждения выставляется при первом включении техники, после чего его меняют крайне редко. Если он установлен правильно, то такой подход оправдан. Но если градусы выбраны неверно, их стоит скорректировать, иначе продукты будут храниться меньше, чем им положено, или потеряют свои вкусовые качества.

Догадаться, что надо отрегулировать температуру в холодильнике, достаточно легко.

Если еда быстро портится, значит, в холодильной камере слишком тепло. Под порчей имеется в виду заплесневение, загнивание, закисание и т.д. У пищи появляется отталкивающий запах и специфический привкус. Особенно быстро портятся молочные продукты, поэтому, если вы заметили, что молоко стало кислым, хотя срок годности еще не прошел, значит, скорее всего, в холодильнике недостаточно холодно.

Бывает и наоборот — пища в холодильном отсеке становится очень твердой и на ней образуется тонкая замерзшая корочка, а соки, напитки и другие жидкости превращаются в лед. Это значит, что выставлена чересчур низкая температура, при которой еда не остывает, а подмерзает.

В морозильном отделении свои признаки потепления — помимо неприятного запаха и очевидных признаков порчи, это потеря твердости (если после надавливания на продукт на нем остается вмятина, значит, он недостаточно заморожен), появление инея на замороженной пище и постоянная работа компрессора (так он пытается довести градусы до нужных значений).

Также в морозилке может быть слишком холодно. В этом случае еда меняет свою текстуру — она становится ломкой и легко крошится после оттаивания. Признаками чрезмерного охлаждения может быть и образование больших кусков льда. Наконец, если техника расходует много электричества, это тоже косвенный признак слишком сильного охлаждения в морозильной камере.

Многие современные устройства оснащаются встроенными термостатами, которые контролируют степень охлаждения воздуха, и в случае выхода за установленные рамки, сообщают об этом звуковым и световым сигналом. Однако изредка датчики ломаются и не срабатывают.

Чтобы узнать наверняка, надо ли регулировать температуру в холодильнике, положите на среднюю полку обычный уличный термометр на несколько часов (в комнатном измерительном приборе деления могут начинаться от 0 градусов и даже выше, поэтому для морозильной камеры он не подойдет). Класть надо именно в центр техники, так как в разных ее частях степень охлаждения может различаться, например, на боковых дверных полках будет на несколько градусов теплее, а ближе к стенке или морозильному отделению — холоднее. Механический и электронный измерители можно просто положить на полку.

Совет: если термометр показывает, что внутри слишком тепло или холодно, но при этом с продуктами все нормально (или наоборот, еда портится, а градусник показывает, что все в порядке), попробуйте перемерять температуру другим прибором, так как бытовые приспособления могут давать погрешность в 1 и даже 2 градуса.

Почему в холодильнике слишком тепло

Самая частая причина недостаточного охлаждения внутри холодильной или морозильной камеры — ошибка при настройке режима работы техники. Выбрав неподходящие значения температуры или мощности, вы получите перегретые продукты, а исправляется это выбором и установкой более подходящих параметров.

Впрочем, в некоторых ситуациях повышенные температурные показатели внутри камер устройства — не повод для беспокойства. При первом включении техники, а также после ее размораживания и при длительном отключении электричества может понадобиться до 12 часов для полного охлаждения. Также внутри прибора может на некоторое время потеплеть, если в него загрузили слишком много неостывших продуктов. В этих случаях надо просто подождать, чтобы градусы пришли в норму.

Также проблемы могут возникнуть, если в помещении жарко. В этом случае при каждом открывании дверцы в отсеки будет попадать тепло, которое, смешиваясь с воздухом внутри, будет нагревать пространство. В этом случае ответом на вопрос, как настроить температуру в холодильнике, будет установка ее более низкого значения. Как правило, достаточно уменьшить этот параметр на один градус или шаг. Но переусердствовать тоже не стоит: если сделать охлаждение слишком сильным, компрессор будет работать практически без перерыва, что отразится на счетах за электричество.

Совет: на паспортной табличке устройства либо в инструкции всегда указан климатический класс — диапазон температур окружающей среды, в котором холодильник будет работать корректно. Если дома жарче или холоднее, техника не сможет обеспечить должный уровень холода.

К другим причинам недостаточного охлаждения можно отнести неплотно прикрытую дверцу (например, когда ей мешает закрыться длинная ручка сковороды), частое открывание и «снежная шуба» (актуально для агрегатов с ручным размораживанием, у которых скапливается снег и иней на стенках морозилки, если их долго не размораживать).

Еще одна довольно частая ситуация — установка устройства слишком близко к отопительным приборам либо размещение таким образом, что перекрываются вентиляционные отверстия. Чтобы этого не случилось, его надо ставить в строгом соответствии с указанными в инструкции требованиями.

Большинство остальных причин связаны с поломкой техники. Определить их самостоятельно и тем более исправить у современных моделей невозможно. Поэтому, если все вышеперечисленные факторы отсутствуют, а холодильник все равно недостаточно охлаждает продукты, следует вызвать мастера для ремонта.

Как установить температуру в холодильнике

Электронная панель управления

При электронной регулировке кнопки (обычные или сенсорные) находятся рядом с дисплеем, на котором отображается заданная температура. Дисплей может быть как на дверце агрегата, так и внутри него. При выборе нужных параметров термостат автоматически следит за тем, чтобы именно столько градусов было в камерах устройства.

Кнопок для каждого отделения может быть одна или две. В первом случае при нажатии температура повышается на один шаг, а при достижении максимального значения возвращается к первоначальному (самому низкому). Во втором можно двигаться в любом направлении: при нажатии кнопки «вправо» либо «вверх» градусы будут увеличиваться, при нажатии «влево» либо «вниз» — уменьшаться.

Как правило, доступный температурный диапазон в холодильном отделении составляет от +1 до +8°C, при этом рекомендуется выбирать охлаждение от +2…+5°C. Более низкие значения можно устанавливать, если в помещении очень тепло или в устройство загрузили много продуктов, которые надо быстро охладить. А режимы выше +5°C подойдут, когда в холодильнике нет скоропортящихся продуктов, например, вы храните там только овощи и бакалею (консервы, растительное масло, закрытые соусы и т.д.). Настраивать параметры этого отделения обычно можно с шагом в 1 градус, или же в технике будут предустановлены несколько значений, из которых надо выбрать подходящее (например, +1°C, +2°C, +3°C, +5°C, +7°C). Для морозилки температуры будут значительно ниже — от -6°C до -24°C (показатели сильно зависят от модели) и выбирать обычно можно из 4-5 вариантов.

Механическая настройка

На механической панели управления редко указывают температуру, гораздо чаще на вращающемся регуляторе проставлены цифры, обозначающие степень интенсивности остывания воздуха внутри устройства. При повороте колесика вправо (по часовой стрелке в сторону увеличения цифр), мощность охлаждения возрастает и пространство внутри техники остужается. При движении в обратном направлении (к единице) происходит наоборот: в холодильнике становится теплее.

Обратите внимание, что вместо цифр на регуляторе могут быть надписи Min (Minimum), Med (Medium) и Max (Maximum), либо звездочки (*, **, *** и ****).

Соответствие цифр температурным режимам можно посмотреть в руководстве. Если его нет, придется искать подходящее значение, пробуя выставлять разные параметры, либо можно измерить температуру внутри отделений с помощью термометра.

Обратите внимание, что в однокамерной технике (с одной дверцей) степень охлаждения регулируется одновременно во всем устройстве, то есть установить отдельно нужные градусы для морозилки и холодильной части невозможно.

Колесико для установки степени охлаждения располагается в большинстве случаев на верхней панели над полками, на правой стенке или снаружи прибора.

Оптимальные значения

Чтобы продукты долго хранились и не портились, температура в холодильнике должна быть в пределах +2…+4 °C. Если еды очень много, можно сделать ее еще немного ниже, если мало — чуть выше, но в любом случае она не должна превышать +5°C, так как при превышении этих цифр бактерии начинают активно размножаться.

В морозильном отделении большинство производителей рекомендует устанавливать значение -18°C. При суперзаморозке этот параметр может опускаться до -24°C, однако не стоит постоянно держать технику в таком режиме, так как это заставляет работать компрессор в усиленном режиме и приводит к высокому потреблению энергии.

Задумываясь, как правильно выставить температуру в холодильнике, не забывайте о том, что в разных его частях градусы могут сильно отличаться. Чем ближе к задней стенке и к морозилке положить продукт, тем сильнее он остынет. А вот на дверных полках и самой дальней от морозильного отсека полке будет заметно теплее, поэтому там не следует хранить молоко, пирожные и другую скоропортящуюся пищу.

Как поддерживать нужный уровень охлаждения

Чтобы содержимое холодильника не портилось, но и не перемерзало, в первую очередь надо установить правильную температуру. Затем грамотно распределить продукты на полках: они должны равномерно занимать все пространство и не перекрывать вентилятор (если он есть). То, что быстро приходит в негодность, лучше положить вглубь и как можно ближе к морозильной камере. Соусы, бакалею и другую еду, которой не страшен относительно теплый температурный режим, можно размещать на боковых полках.

Следите за исправностью и чистотой уплотнителя. Если он поврежден или на него налипли крошки, дверь будет закрываться неплотно и пропускать внутрь теплый воздух. По этой же причине не держите долго холодильник открытым: тепло извне будет поступать внутрь, а выработанный холод с легкостью покидать агрегат.

Старайтесь не помещать на хранение слишком горячую еду: остывая, она будет нагревать воздух и стоящие рядом блюда.

Еще один неочевидный, но действенный метод: держите прибор в меру заполненным. Слишком большое количество продуктов, составленных в несколько ярусов, препятствует движению потоков холодного воздуха. Когда в технике, наоборот, занята буквально одна полка, это тоже плохо: остывшая еда позволяет сохранить воздух холодным при открытии холодильника, и если он пустой, то каждый раз при распахивании дверцы весь холод заменяется теплом, и компрессору приходится работать интенсивнее. В этом случае можно положить внутрь несколько бутылок с водой, которые будут работать как аккумуляторы холода. Впрочем, если вы почти не пользуетесь агрегатом и редко открываете его, то полки вполне можно держать пустыми.