Как отполировать искусственный камень: 6 способов для домашних условий

Потускнела столешница или раковина из искусственного камня? Рассказываем, как решить эту проблему.

Как отполировать искусственный камень на кухне или в ванной комнате? Делимся разными рецептами.

Все о полировке

Правила безопасного ухода

Проверенные способы

— Средство для мытья посуды

— Кислородный отбеливатель

— Средства для чистки искусственного камня

— Растительное масло

— Воски для ручной обработки

— Диски для шлифмашинки

Полировать своими руками или вызвать мастера

Правила ухода: как вернуть блеск искусственному камню

Искусственные камни, из которых делают кухонные поверхности и сантехнику, делятся на кварцевые и акриловые. Иногда в эту группу включают литьевой мрамор и даже керамогранит. Правила ухода за всеми видами примерно одинаковые. Но всегда есть риск, что какой-то полимерный компонент в составе материала вступит в реакцию с относительно нейтральным средством для полировки искусственного камня. Чтобы снизить риски образования серьезных дефектов:

соблюдайте рекомендации установщиков и производителей поверхности;

всегда опробуйте средство на небольшом незаметном участке, прежде чем обрабатывать всю столешницу или раковину;

начинайте обработку поверхности с мягких щадящих средств, промывайте чистой водой после использования каждого, прежде чем переходить к следующему этапу;

используйте для обработки только мягкую сторону губки, тряпки из мягкой ткани — без рельефных узоров, выступающих швов, торчащих грубых ниток.

Каждый день протирайте гарнитур и мойку средством для мытья посуды. Берегите поверхность от контакта с острыми и горячими предметами. При правильном уходе восстанавливать блеск не придется. Вы захотите сделать ремонт раньше, чем состояние камня ухудшится.

Чем отполировать искусственный камень в домашних условиях

Собрали список средств, которые помогут отполировать столешницу или раковину из искусственного камня с минимальными рисками.

Моющее средство для посуды

Поверхность могла потерять блеск из-за образовавшейся жирной пленки. Хотя плотный агломерат не впитывает загрязнения, они могут активно накапливаться на поверхности из-за недостаточно тщательной ежедневной уборки. После долгой готовки столешницу и раковину нужно обязательно промывать мыльным раствором. Просто теплая вода не сможет удалить брызги жира и масла целиком.

Чтобы вернуть блеск рабочей поверхности или мойке, с помощью губки взбейте в пену средство для мытья посуды. Равномерно покройте пеной весь камень, не оставляя сухих участков. Оставьте на 5 минут. Затем с силой вотрите моющее средство в поверхность. Для этого можно использовать только мягкую сторону поролоновой губки или гладкую хлопковую ткань без швов. Смойте пену большим количеством теплой воды. Насухо до блеска натрите камень мягкой губкой или тканью. После этого дополнительная полировка может и не понадобиться.

Кислородный отбеливатель

Универсальное средство поможет вернуть сияющую белизну мойке или столешнице из белого искусственного камня. Кислородный отбеливатель можно использовать и для полировки темных или цветных поверхностей. Но вначале проверьте результат на незаметном участке. Сам агломерат не вступает в реакцию с кислородным отбеливателем, но нужно убедиться, что пигменты в составе выдержат это воздействие.

Чтобы снизить риски для поверхности:

делайте из сыпучего порошка пасту или раствор, чтобы не оставить царапин;

используйте средство, которым разрешено чистить посуду, а не только стирать вещи;

тщательно изучите состав — берите отбеливатель со 100%-м содержанием перкарбоната натрия, добавки непредсказуемы.

Проще всего вернуть блеск мойке из агломерата, который выдерживает контакт с кипятком.

Заткните сливное отверстие пробкой.

Разведите 1-2 столовые ложки отбеливателя в кипятке до полного растворения.

Залейте раствор в раковину и сразу долейте кипятком до верха.

Оставьте на 1-2 часа, затем откройте слив, промойте поверхность чистой водой, насухо вытрите мягкой губкой или сухой тканью.

Если литьевой мрамор или кварц не переносит кипяток, остудите раствор перед тем, как заливать в раковину. Но увеличьте время контакта с поверхностью.

Чтобы вернуть блеск столешнице, сделайте концентрированный раствор из кислородного отбеливателя и крутого кипятка (или горячей воды, если ваш камень не любит сильного нагревания). Нанесите на поверхность с помощью пульверизатора, стараясь не оставлять пустых мест. Через час смочите свежим раствором мягкую губку и тщательно отполируйте столешницу. Промойте большим количеством чистой воды и разотрите насухо.

Специализированная бытовая химия

Используйте для чистки столешниц и раковин как минимум раз в месяц специальные средства для искусственного камня. Они не просто удаляют стойкие загрязнения, но и возвращают поверхности с глянцевым финишем исходный блеск, запечатывают микроцарапины. Выбирайте средство с учетом типа, состава и даже цвета камня. Хорошие отзывы на маркетплейсах получили:

Prosept для камня;

Florentina;

Bagi Шуманит для камня;

Grass Azelit для камня.

Составы могут быть сделаны в виде жидкости или крема. Большинство производителей предлагают вам самостоятельно определять интенсивность воздействия.

Чтобы убрать стойкие пятна и вернуть блеск потускневшему агломерату, нанесите состав, выдержите время по инструкции, потом отполируйте губкой.

Для сохранения глянцевого финиша нанесите средство как обычное чистящее, сразу же смойте или сотрите.

Некоторые производители предлагают после тщательного мытья с полировкой запечатать поверхность гидрофобным составом, который входит в набор. Это увеличивает время уборки, но позволяет дольше сохранить блеск.

Растительное масло

Как отполировать мойку из искусственного камня, которая теряет блеск и покрывается разводами после каждого мытья посуды? Вам может помочь рафинированное растительное масло.

Промойте раковину специализированным составом или средством для мытья посуды.

Вытрите потеки и капли, дайте высохнуть.

Нанесите на сложенное бумажное полотенце или ватный диск треть чайной ложки растительного масла — любого без резкого запаха и добавок, способных оставить крошки на полотенце. Отожмите его: масло должно хорошо пропитать бумагу или вату, но не капать с них.

Начните натирать раковину, двигаясь ото дна к верху. Смочите второй диск, если первый в процессе высох.

Протрите промасленную поверхность сухой губкой до устойчивого блеска.

Можно использовать масло и для полировки столешницы. Но масляная пленка на столе может неприятно ощущаться во время работы, притягивать пыль, оставлять пятна на посуде.

Жидкий воск или полироль

Жидкий воск, полироль, гидрофобизатор — средства, возвращающие блеск искусственному кварцу или акрилу, могут иметь разные названия. В отличие от чистящих средств они не требуют смывания, образуют на поверхности стойкую пленку, не пропускающую воду и грязь. Некоторые полироли формируют настолько стойкое покрытие, что для его снятия нужны специальные средства. Не используйте такие гидрофобизаторы, если в ближайшее время собираетесь вызвать мастера для заделки стыков и сколов, машинной полировки.

Пользоваться жидкими восками очень просто. Их втирают в чистую и высушенную мойку или гарнитур, а потом оставляют до полного отвердевания. Оно занимает от нескольких часов до суток. Самое главное — правильно выбрать состав. Чем полировать искусственный камень столешницы или раковины своими руками? Ищите средство, на упаковке которого указано:

для искусственного камня — составы только для натурального мрамора или гранита не подойдут, так как рассчитаны на более пористое основание;

для ручной обработки — составы, предназначенные для использования со шлифмашинками, могут быть слишком густыми для равномерного нанесения;

безопасно для контакта с продуктами питания после отвердевания.

Полироль для искусственного материала нужно подбирать и по цвету. Темный воск может оставить на светлом акриле некрасивые пятна. Прозрачные составы универсальные. Черные и белые, нанесенные на соответствующий агломерат, возвращают не только блеск, но и исходную яркость цвета.

Шлифмашинка

Средства выше помогают вернуть исходную степень глянца и гладкости камню без повреждений. Если он покрылся царапинами, вы хотите сделать матовый финиш глянцевым, не обойтись без орбитальной шлифовальной машинки. Для работы вам понадобятся:

абразивные круги с зерном от Р400 и выше;

круг из овчины — для финишного сглаживания неровностей после шлифовки;

круг из мягкого поролона — для втирания полироли или воска с гидрофобными свойствами;

очки, маска и перчатки для защиты от каменной крошки;

пленка — все окружающие поверхности нужно застелить.

Камень поочередно обрабатывают разными кругами: от самого крупного зерна до мягкого поролона. Чтобы избежать повреждений, соблюдайте следующие правила безопасности.

Для абразивных кругов выставляйте самую маленькую скорость вращения. Не меняйте ее резко во время процедуры.

Даже если нужно сошлифовать царапины на небольшом участке, каждой насадкой проходитесь по поверхности целиком.

Оцените толщину материала перед работой. Даже мелкое зерно снимет около 3 мм. Если старую столешницу уже полировали несколько раз, откажитесь от абразивов. Используйте только мягкие насадки с полировальной пастой. Она частично скроет дефекты и вернет глянец, пусть не так хорошо, как наждачная бумага.

Полировать самостоятельно или вызвать мастера

Работать с полировальной машиной несложно. Единственный риск — стереть слишком тонкий камень до основания. Но если машинки дома нет, дешевле вызвать мастеров, чем покупать инструмент, диски и пасты для одной процедуры. Качественный агломерат нуждается в полировке раз в несколько лет.

Стоит обратиться к мастерам, если на мебели или сантехнике появились глубокие трещины и большие сколы. Их нельзя затереть, нужно реставрировать специальными составами. Мастер скажет, стоит ли тратиться на реставрацию с последующей шлифовкой или проще установить новую мойку или столешницу.