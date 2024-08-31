Как отрегулировать пластиковые двери своими руками: устраняем скрип, сквозняки и провисание

Пластиковая дверь задевает порог? Не спешите вызывать мастера! Проблему можно попробовать решить своими силами.

Дует, скрипит или неплотно закрывается? Рассказываем, как выполнить регулировку пластиковых дверей самостоятельно, чтобы решить эти проблемы.

Все о регулировке пластиковых дверей

Когда проводить регулировку

Необходимые инструменты

Способы ремонта пластиковых дверей

— При скрипе

— При поломке ручки

— При сквозняке

— При провисании

Как защититься от перекоса

Как понять, что пластиковые двери нуждаются в регулировке?

Если створка открывается бесшумно и без усилий, вас не беспокоят сквозняки, регулировать пластиковые двери просто для профилактики не нужно. При установке мастер затянет крепления так, чтобы полотно заняло оптимальное положение в проеме. Вмешательство в хорошо работающую систему может только навредить.

Профессиональный или самостоятельный ремонт пластиковых дверей необходим, если они:

сильно скрипят;

пропускают холодный воздух;

задевают порог или раму при закрывании и открывании;

качаются на петлях в открытом положении;

с трудом открываются или закрываются;

не реагируют на повороты ручки, ключа в замке.

Подготовка к работе

Достаточно минимального набора инструментов. Вначале определите тип креплений, на которых держатся петли, ручка и замок. Для этого нужно аккуратно снять декоративные пластиковые заглушки. На петлях это небольшие колпачки сверху и снизу. Их легко поддеть плоской отверткой или кончиком ножа с тонким лезвием. Удобнее делать это, когда дверь закрыта. Чтобы снять заглушку с ручки, переведите ее в положение «открыто». После этого аккуратно поверните в то же положение заглушку. Если она не поддается, проведите по зазору вдоль кромки шилом или кончиком ножа и повторите процедуру.

Для работы с петлями обычно подходит ключ-шестигранник на 4 или 6 мм. С ручками и замками — крестообразная отвертка.

Дополнительно подготовьте:

плоскогубцы;

набор универсальных отверток;

смазку — для уплотнителя силиконовую или глицериновую, для петель — WD-40, любую масляную, графит или парафиновую свечу;

чистую безворсовую ткань и губки, небольшие кисти, фен — иногда механизмы нужно не регулировать, а просто почистить от пыли и грязи и смазать.

Работа простая и относительно безопасная. Главный риск — поцарапать хрупкий пластик или разбить стеклянную вставку отверткой или другим острым инструментом. Чтобы избежать этого, обклейте полотно пленкой или малярным скотчем. С отвертками и другими острыми инструментами рекомендуют работать в перчатках, защищающих кожу от проколов и царапин.

Как самостоятельно отрегулировать пластиковую дверь: методы решения основных проблем

Простые неисправности устранит смазка. Для восстановления геометрии полотна придется затягивать крепеж петель или даже разбирать их.

При скрипе

Если полотно открывается с раздражающими звуками, вначале определите их источник. Есть 4 возможные причины:

трение петель из-за высохшей смазки;

неправильное положение петель, неравномерно распределяющее нагрузку между ними;

повреждение или старение уплотнительной резинки;

провисание створки — она начинает громко задевать раму или порог.

Начинайте решать проблему с самых простых мер.

В первую очередь осмотрите уплотнительную резинку. Если она очень грязная и рассохлась, вначале почистите и смажьте ее. Сотрите пыль чуть влажной губкой. Для удаления следов старых смазочных материалов можно использовать жидкое мыло или средство для мытья посуды. Тщательно промокните резинку сухой губкой и дождитесь окончательного высыхания. Смажьте силиконовым или глицериновым составом. Масляные смазки, а также натуральные растительные масла использовать запрещено. Удалите излишки средства чистой тканью. Проверьте, исчезла ли проблема.

Если уплотнитель сильно поврежден, отходит от рамы, его нужно заменить. Это несложно сделать своими руками. Вам понадобятся резиновый клей и лента соответствующей длины. Выбирайте уплотнитель с учетом профиля двери. У разных производителей — разная ширина и глубина паза под ленту. Вытащите старый уплотнитель с помощью ножа, стараясь не повредить пластик. Протрите паз чуть влажной губкой, удалите следы старой смазки и клея, просушите. Отрежьте ленту нужной длины, смажьте паз клеем и начните аккуратно укладывать материал, прижимая пальцами. Закончив работу, закройте дверь и старайтесь не открывать сутки.

Если проблема в петлях, попробуйте почистить и смазать их, не снимая полотно. Для этого уберите пластиковые декоративные заглушки, сотрите грязь чуть влажной губкой, дождитесь полного высыхания механизма. Возьмите WD-40 или иную силиконовую смазку с длинным носиком и нанесите по всей поверхности металла, уделяя особое внимание щелям. Несколько раз откройте и закройте дверь.

Если скрип продолжается, нужно снимать дверь с петель и смазывать их изнутри. Это несложно, но в одиночку не справиться. Один человек должен придерживать полотно, второй — работать с механизмом.

Как отрегулировать пластиковую дверь на балконе, если она скрипит?

Переведите створку в положение «закрыто», но не используйте замок или защелку. Снимите заглушки с петель.

Вставьте в отверстие в верхней части тонкую отвертку или шило и слегка надавите. Металлический стержень должен опуститься. Повторите со всеми механизмами сверху вниз.

Аккуратно вытащите стержень из петель, используя плоскогубцы.

Приподнимите полотно и слегка наклоните на себя. Оно должно свободно сойти с петель.

Тщательно промойте все элементы механизма, выдуйте пыль феном или уберите кисточками. Удалите старый смазочный материал и добавьте новый. Проверьте целостность штифтов и креплений: детали с трещинами и заметными потертостями лучше заменить.

Для повторной установки створки вставьте петли в пазы, верните на место металлические стержни. Аккуратно надавите на них снизу до щелчка.

Как отрегулировать пластиковую входную дверь на 3 петлях? Принцип работы тот же, что и с балконной. Но створка должна быть открыта на 90 градусов. И заглушки могут держаться на винтах, которые нужно выкрутить отверткой перед демонтажом. Вначале вынимают стержни из двух верхних механизмов. Затем полотно чуть приподнимают и наклоняют на себя. Тяжелую металлопластиковую конструкцию иногда приходится поднимать рычагом. Сняв с двух верхних петель, створку поворачивают, чтобы ослабить нижний механизм. И только после этого поднимают и снимают окончательно.

Если конструкция оснащена противовзломными штырями, скрытыми петлями и другими защитными элементами, не пытайтесь демонтировать ее самостоятельно. Вызовите мастера из компании, которая занималась установкой.

Как самостоятельно отрегулировать пластиковые двери, которые просели, читайте чуть ниже.

При поломке ручки

Если ручка «ездит» в полотне, проворачивается, не дает без усилий открыть или закрыть створку, причиной может быть:

износ металлического штифта или привода;

расшатывание крепежа;

загрязнение или отсутствие смазки.

Подвижную ручку попробуйте закрепить. Для этого снимите декоративные заглушки и подтяните винты креплений.

Что делать, если запорный механизм не реагирует на движение ручки? Разберите ее и определите, в чем проблема. Снимите пластиковые заглушки. Ослабьте и вытащите винты креплений. Потяните ручку на себя и вытащите вместе с металлическим стержнем. Промойте конструкцию и оцените степень износа. Трещины и деформация — повод заменить стержень или привод. На маркетплейсах можно найти запчасти для пластиковых ручек, но проще купить новую в сборе. Перед установкой тщательно промойте и смажьте все детали WD-40.

При сквозняке

С балкона дует? Причиной может быть:

повреждение уплотнителя;

неправильное положение цапф, которые входят в отверстия ответной планки на раме;

слабые или сломанные петли.

Рассохшийся уплотнитель нужно смазать или заменить. Цапфы — перевести в положение более плотного прижима, так называемый зимний режим. Как отрегулировать балконную пластиковую дверь, из которой дует?

Определите тип цапф на торце полотна. Они могут выглядеть как цельные овалы или круги с винтом-«звездочкой». Овалы достаточно аккуратно повернуть плоскогубцами. Когда они параллельны полу, прижим максимальный. Находятся в вертикальном положении — минимальный. Плавно сдвигайте каждый эксцентрик на пол-оборота и смотрите, как меняется прижим. Для проверки зажмите между рамой и створкой тонкий лист бумаги. Если конструкция отрегулирована правильно, вы не сможете вытащить его.

Цапфы с винтом регулируют с помощью ключа Torx. На корпусе цапфы может быть маленькая точка. Если она ближе к улице, прижим минимальный. К комнате — максимальный. Выставив нужное положение точки, дополнительно проверьте прижим с помощью листа бумаги.

Если полотно провисает, отходит от рамы, задевает ее или порог, вначале устраните перекос, а потом настраивайте прижим.

Если дует от входной двери с замком, оцените состояние уплотнителя и отрегулируйте крепеж петель.

При провисании

Вы легко выполните своими руками регулировку пластиковой балконной двери на петлях, напоминающих оконные. В первую очередь определите, какая ось нарушена. От этого зависит выбор способа.

По высоте. Если полотно задевает порог или верхний край рамы, притвор цепляется за коробку, нужно работать с нижней петлей. Снимите с нее заглушку, поместите створку в проем, но не закрывайте на защелку. Найдите в верхнем торце петли регулировочный винт. Начните затягивать его шестигранником, если дверь задевает порог; ослаблять — если раму сверху. Проверяйте положение полотна после каждого оборота, пока проблема не решится.

По прижиму. Уменьшить или увеличить щели между полотном и рамой поможет верхняя петля. Регулировочный винт под шестигранный ключ обычно находится сбоку и смотрит на раму. Затягивайте его по часовой стрелке.

Если полотно сильно перекосило, нужно работать сразу с двумя петлями. Один человек подтягивает нижнюю, второй — верхнюю. Регулируя силу натяжения, можно слегка развернуть полотно.

Как отрегулировать провис пластиковой двери на 3 петлях?

Приподнять провисшую входную дверь поможет винт под нижней заглушкой петли. Усилить прижим — верхний. Для перемещения створки по горизонтали нужно найти боковой винт в планке на полотне. Его обычно закрывает дополнительная декоративная заглушка. Подтягивая его, вы сдвигаете створку в сторону петель. Ослабляя — в сторону защелки.

Снизить риск провисания поможет установка роликового микролифта. Это небольшой доводчик, который берет на себя часть нагрузки петель и приподнимает створку при закрывании. Он устанавливается в ее нижней части и не портит вид. Положение микролифта тоже можно отрегулировать. Шестигранный винт находится в нижней части планки. Подтяните его, если створка закрывается с заметным усилием и задевает порог. Ослабьте, если дует по ногам или полотно задевает верхнюю часть рамы.

Из-за усадки стен может измениться геометрия дверного проема. Такую проблему регулировкой механизмов не решить. Нужно удалять монтажную пену, снимать раму и ставить все заново.

Как защитить пластиковые двери от перекоса?

Чтобы конструкция из ПВХ служила как можно дольше, бережно обращайтесь с ней.

Открывайте плавно и без усилий, не хлопайте.

Защищайте от сильного нагревания — недорогой пластик может расширяться в тепле, из-за чего конструкция деформируется.

Не вешайте на ручку тяжелые сумки.

Регулярно промывайте и смазывайте металлическую фурнитуру.

Качественная дверь при правильном монтаже и бережном обращении прослужит много лет без необходимости регулировки.