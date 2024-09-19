Как отрегулировать сливной бачок унитаза: простой ремонт своими руками

Унитаз с кнопкой плохо смывает или течет? Попробуйте отрегулировать наливную и сливную арматуру в бачке. Рассказываем, как это сделать.

Рассказываем, как отрегулировать сливной бачок унитаза с кнопкой, чтобы сливать больше или меньше, забыть о потеках на стенках чаши.

Все о регулировке механизмов унитаза

Устройство арматуры

Подготовка к работе

Основные проблемы и методы их решения

— Недостаточный объем при сливе

— Постоянное журчание

— Медленное наполнение

— Неправильное срабатывание кнопок

— Неэкономный слив

Как настроить высоту кнопки?

Как устроена арматура унитаза?

Конструкция внутри бачка может выглядеть по-разному. У самых старых советских унитазов под крышкой — латунный рычаг и резиновая груша. У советских чуть новее вместо груши стоит круглый поплавок. Такие модели спускают воду, когда человек поднимает грушу на крышке.

Арматура современных кнопочных унитазов целиком сделана из пластика. Механизмы, отвечающие за набор и слив воды, разделены.

Запорная, или заливная, арматура, отвечающая за поступление жидкости из водопровода, обычно выглядит как широкая вертикальная направляющая, по которой движется прямоугольный поплавок. Конструкция зависит от типа подводки — нижняя или боковая.

Из чего состоит сливной механизм?

Из резиновой или мембранной прокладки — в самом низу, перекрывает отверстие между бачком и чашей.

Пластикового стакана — к его основанию крепится прокладка.

Полой трубки перелива, поднимающейся из стакана — отводит лишнюю жидкость в чашу при переполнении бачка.

Двух рифленых направляющих — удерживают стакан на нужной высоте.

Рычага, который поднимает и опускает стакан.

Верхней рамки и штока — соединяют рычаг и нажимной механизм.

У моделей со скрытой инсталляцией, подвесных, с сенсорным управлением может быть другая конструкция наполнения и слива.

В любых заливных системах подачу воды полностью регулирует поплавок. Когда жидкости в бачке нет, поплавок опускается и открывает клапан. По мере наполнения поплавок поднимается, пока не перекроет клапан.

Принцип действия слива тоже един и не зависит от конструкции. При нажатии на кнопку рычаг поднимает стакан вместе с резиновой или мембранной прокладкой. Открывается отверстие в чашу унитаза. Когда установленный объем выливается, рычаг опускает прокладку, течение останавливается.

Что нужно, чтобы отрегулировать внутренности сливного бачка в унитазе?

Для работы подготовьте:

набор отверток — достаточно плоской и шлицевой;

гаечные ключи, герметик — нужны только при замене конструкции;

большое полотенце или другую мягкую ткань — поможет защитить крышку унитаза и плитку от сколов;

тряпки — на случай внезапного потопа;

резиновые перчатки — вам придется работать с мокрыми деталями;

чистящее средство с кислотами — иногда элементы перестают нормально работать из-за известкового налета, а чистка помогает решить проблему.

Самая главная опасность при работе — затопить туалет. Не начинайте регулировку, пока не перекроете стояк и не сольете остатки в чашу.

Еще один риск — разбить фаянсовую крышку. Заверните ее в мягкую ткань, когда снимете, и положите подальше от места ремонта.

Как отрегулировать арматуру в сливном бачке унитаза: решаем распространенные проблемы

Хороший мастер при установке унитаза проверит, чтобы все нормально сливалось и набиралось. Если система работает как положено, ей не нужны профилактические осмотры и подстройка. Открывайте крышку, только если столкнулись с одной из проблем ниже.

Недостаточный объем воды при сливе

Вероятная причина — неправильная настройка поплавка. Слишком быстро перекрывается подающее отверстие, из-за чего бачок набирается не полностью. При ремонте не стремитесь поднять уровень жидкости как можно выше. Это неэкономично и не экологично.

Как отрегулировать поплавок в сливном бачке унитаза?

У некоторых моделей с кнопкой на заливной арматуре есть специальный регулирующий винт. Он обычно находится на вершине направляющей или на самом поплавке. Аккуратно поверните винт на один оборот и посмотрите на положение поплавка. Чтобы увеличить объем жидкости, поплавок нужно поднять. Приподнимите его на один оборот, откройте подающий кран и посмотрите на поток при сливе. Если он недостаточный, повторите процедуру.

У других моделей поплавка есть длинная верхняя ось, которую держит зажим. Аккуратно перемещая зажим вдоль оси, вы настраиваете нужную высоту поплавка. Мерной шкалы нет: двигайте элемент плавно и проверяйте объем, пока не найдете оптимальное положение.

Отрегулировав поплавок, наберите воду и проверьте положение трубки перелива в сливном механизме. Ее нижний край должен быть минимум на 2 см выше максимального уровня жидкости. Чтобы настроить положение, аккуратно поверните трубку, выставите оптимальную высоту, а затем закрутите обратно.

Если сливается недостаточно, а в бачке остается много воды, нужна дополнительная регулировка сливного механизма. Рассказываем о ней в разделе «Неэкономный смыв».

Подтекание воды в чашу

В этой проблеме могут быть виноваты оба типа арматуры, а также неправильное положение кнопки. Не срабатывает запорный клапан у подводки или повреждена прокладка, из-за чего отверстие остается открытым.

Как отрегулировать сливной механизм в бачке унитаза?

Если прохудилась или износилась прокладка, ее нужно заменить. У некоторых моделей она несъемная, поэтому менять придется клапан целиком. Даже для замены съемной придется снимать бачок.

Отключите воду и отсоедините гибкую подводку.

Ослабьте винты, снимите бачок и манжету, проложенную между ним и чашей.

Ослабьте запорную гайку арматуры. После этого вытащите старый клапан и поставьте новый, тщательно затянув гайку.

Место соединения с чашей перед установкой обработайте герметиком.

Откройте кран и проверьте уровень заполнения.

Если жидкость течет не в чашу, а из места соединения с бачком, нужно снять его и поменять резиновую манжету. Иногда течь начинается из-за того, что манжета смялась и сбилась. Поправьте ее перед заменой и проверьте, не решилась ли проблема. Перед ремонтом убедитесь, что правильно определили источник течи.

Другие потенциально проблемные места:

гайки в месте соединения с чашей;

место подключения гибкой подводки.

Течь может и из трещины на корпусе. Поврежденный корпус меняют, но хорошо работающую сливную и заливную систему можно снять и поставить в новый.

Нужно отрегулировать сливной клапан в бачке унитаза, если течет какое-то время после смыва. Если поток постоянный, ищите причину в заливной системе. Проверьте состояние поплавка.

Если он грязный, прохудился, заполнился жидкостью, то не сможет подниматься. Попробуйте очистить его. Поврежденный элемент нужно заменить вместе со всей системой.

Отрегулируйте высоту. Возможно, он стоит слишком низко.

Перед диагностикой поплавка проверьте положение переливной трубки. Ее верхний край должен быть на 1-2 см выше максимального уровня воды. Ее можно поднимать и опускать вручную, слегка повернув.

Причиной течи может быть и неправильное положение кнопки. Если она установлена слишком низко, то постоянно давит на механизм слива. Как ее передвинуть, рассказываем чуть дальше.

Медленное заполнение

Обычно в нем виновата не конструкция под крышкой, а подводка. В первую очередь на пол-оборота ослабьте ее крепление в точке подключения к унитазу. Иногда гайка просто перетянута. Если не помогло, проверьте состояние крана, основного фильтра грубой очистки в системе водоснабжения, подводящего шланга. Скорее всего, где-то засор или шланг подключен неправильно, перегнут, поврежден.

Если с подводкой все хорошо, попробуйте почистить заливную арматуру средством с кислотами, можно даже лимонной кислотой. Снимите поплавок и направляющую, тщательно удалите с них налет.

Попробуйте уменьшить набираемый объем. Как это сделать, рассказали выше.

Неправильная работа двухрежимного механизма

Большая кнопка должна подавать максимальный объем воды, малая отвечает за экономичный смыв. Если они работают неправильно, проверьте, не перепутали ли их местами при установке. Для этого их нужно снять. Для демонтажа большинства двухкнопочных моделей нужна шлицевая отвертка.

Зажмите малую кнопку и найдите сбоку большой отверстие. Подденьте его отверткой и вытащите большую. Выкрутите винт под ней.

Аккуратно приподнимите крышку и положите поперек бачка. Вы увидите зажим, который удерживает шток. Ослабьте его и снимите нажимной механизм со штока.

Поставьте обратно, но поменяйте местами большую и малую кнопку. Если это не помогло, отрегулируйте сливную арматуру, набираемый объем.

Неэкономный расход воды

Унитаз с двойной кнопкой ставят, чтобы экономить воду. Но производитель арматуры выставляет средние параметры расхода — около 6 и 2 литров соответственно. Вы можете отрегулировать объем слива для малой и большой кнопки самостоятельно.

Снимите крышку. Найдите в нижней части сливного механизма регулировочный винт с овальной пластиковой головкой. Поворачивая его, вы опускаете и поднимаете рычаг, связанный с малой кнопкой.

Если такого винта нет, найдите рельефный шток, связанный с ней, и настройте положение вручную. Определять подходящий объем жидкости придется методом проб. Выставляя поплавок выше, вы увеличиваете объем, ниже — уменьшаете.

С настройкой большого слива чуть проще. Многие производители оснащают арматуру специальной заслонкой с цифрами. Они обозначают объем остатка, а не расход. Сдвиньте заслонку относительно корпуса сливного механизма, выставив бегунок на подходящей цифре.

У Geberit и некоторых других производителей деления с цифрами есть и для малой, и для большой кнопки.

Как отрегулировать высоту кнопки сливного бачка унитаза?

Если кнопка западает или не нажимается, попробуйте снять ее и отрегулировать по высоте.

Ослабьте или потуже затяните резьбу или фиксирующие винты, пока не добьетесь нужной высоты.

Разберите, почистите и заново отрегулируйте сливной механизм. Возможно, его перекосило, из-за чего изменилось и положение кнопки. Или он изначально был выставлен слишком высоко или низко.

Определите оптимальную высоту с помощью рулетки, измерив длину штока, сливного механизма и бачка от дна до верхнего края крышки.

Перед настройкой тщательно очистите кольцо и гнездо: иногда грязь мешает свободному нажатию. Если это не помогло, проверьте состояние возвратной пружины. Вы увидите ее, когда снимете верхнюю часть. Отремонтировать пружину нельзя, нужно менять нажимной механизм целиком.

«Наращивать» кнопку с помощью самодельных прокладок или подрезать шток опытные сантехники не рекомендуют. Это повышает риск поломки механизма целиком. Если сливная или наборная арматура не работает как надо и не поддается регулировке, поставьте новую от того же производителя.