Как отрезать трубу болгаркой: доступные методы

Рассказываем о правилах безопасности и методах распила трубы.

Как ровно отрезать трубу болгаркой под нужным углом? Для этого можно найти специальные инструменты, сделать выкройку из бумаги, клейкой ленты, готовый шаблон из ненужной пластиковой или металлической трубы. Рассказываем обо всех способах.

Технологии и секреты правильного реза

Подготовка и правила безопасности

Основные методы

— С использованием готовых шаблонов и инструментов

— Под 90 градусов

— Под 45 градусов

— Не резать, а согнуть

Правила обработки среза

Подготовка и правила безопасности

Чтобы разрезать трубу болгаркой ровно и без зазубрин, соблюдайте простые правила.

Используйте струбцину, верстак или другое приспособление, чтобы обеспечить себе полный контроль над рабочей плоскостью. Закрепленный предмет не должен проворачиваться, ездить вперед и назад, отклоняться от оси.

Выбирайте аккумуляторный режущий инструмент: он обеспечит руке большую подвижность. Берите самую легкую и компактную болгарку из имеющихся.

Перед работой поводите отключенной от сети или батареи болгаркой без диска над рабочей поверхностью. Убедитесь, что вам удобно, провода не мешают и не попадают под диск, стены и мебель не ограничивают движения.

Берите самый тонкий диск, подходящий для металла или пластика. Тонкие диски из корунда с алмазным напылением разрежут даже толстую сталь. Но чем тоньше диск, тем ниже риск образования зазубрин на плоскости реза.

Подносите диск сверху, без наклона. Дайте ему достичь оптимальной скорости вращения, прежде чем опустите на поверхность.

Не давите на инструмент, пилите им плавно и без нажима.

При работе не меняйте интенсивность вращения. Чтобы выбрать подходящую для конкретного материала, попробуйте отрезать небольшой кусок до нужной линии среза. Пластик советуют резать на 3 000-5 000 оборотов, сталь — на 8 000-10 000 минимум.

Не забывайте и о безопасности.

Металл и толстый пластик режут в защитной маске и очках, перчатках, плотной одежде, закрывающей кожу.

Окружающее пространство стоит накрыть плотной пленкой, с которой легко смести стружку.

Основные методы

Ровно распилить круглую или профильную трубу поперек несложно. Главное правило — семь раз отмерить. Проведите узкую линию реза цветным лаком для ногтей, мелом или маркером по металлу, прежде чем приступить к работе.

Готовые шаблоны

Как правильно резать трубу болгаркой? Удобнее работать с готовыми шаблонами или стуслами. Они уже размечены под нужный угол — как минимум 45 и 90 градусов, иногда — под 30, 60. Могут выглядеть как:

пластиковый цилиндр с прорезями — его надевают на деталь, которую нужно обрезать;

П-образное ложе из пластика с прорезями — изделие вкладывают в него;

стальной угол с прорезанными широкими гранями — его накладывают на угол профиля, через щели можно оставить метки на металле;

набор одноразовых шаблонов из самоклеящейся пленки — достаточно осторожно перенести наклейку с нужными градусами на поверхность, а затем отрезать по кромке пленки.

С помощью угольников режут прокат или пластик с квадратным и прямоугольным сечением. Стусла можно использовать с круглыми и профильными изделиями. Бумажные шаблоны печатают для круглого проката или пластика.

Инструменты и бумажные шаблоны нужно подбирать строго по диаметру, в противном случае рез будет неровным. Угольники для профильного проката рассчитаны на несколько размеров, могут считаться универсальными.

Опытные мастера советуют проверить инструмент перед работой. Например, на ненужном куске пластиковой или металлической трубы. Сделайте метки с помощью стусла или шаблона, обрежьте лишнее по ним, а потом проверьте угол. Некоторые пользователи на маркетплейсах жалуются на неточность китайских угольников.

Пользоваться инструментами достаточно просто. Поместите в них трубу и отметьте маркером или мелом нужные линии. Переместите трубу в крепления струбцины или на верстак и обрежьте. Мастера советуют при использовании стусла намечать будущую линию реза не маркером, а ножовкой. В тонкий пропил диск войдет легче, срез будет чище и точнее.

Как распилить трубу болгаркой под 90 градусов без шаблона

Есть два способа провести линию реза, если у вас нет специальных инструментов.

Оберните трубу листом бумаги, убедившись, что края совпали параллельно, без нахлеста и выступов. Обведите маркером или мелом.

Сделайте ровное кольцо из изоленты ниже линии реза. Можно не отклеивать его: оно поможет вам не выйти за границы при распиле.

Проверить линию на круглом прокате поможет математика.

Измерьте длину нарисованной мелом окружности с помощью нитки.

Измерьте диаметр изделия с учетом стенок и рассчитайте радиус.

Умножьте 6,28 на радиус. Если число равно длине круга, вы все отмерили правильно.

С профилем работать еще проще. Отложите по четырем ребрам нужную длину отрезка, соедините точки с помощью линейки. Проверьте транспортиром.

Как отрезать трубу под 45 градусов болгаркой

Если вы не хотите покупать шаблон для круглой трубы, придется сделать его самостоятельно. Но риск ошибиться всегда больше. Какие техники есть?

Начертить на компьютере бумажное лекало, распечатать и вырезать. Угол будет точным, но для создания шаблона нужны программа для проектирования и умение делать чертежи.

Сделать одноразовый шаблон. Возьмите квадратный лист бумаги, которым можете обернуть трубу без зазора. Сложите его по диагонали до треугольника. Оберните трубу треугольником: его самая длинная сторона должна идти параллельно ее кромке. Проведите маркером линию от вершины треугольника.

Сделать макет. Возьмите ненужную пластиковую трубу, которую можно надеть на прокат, нуждающийся в резке. Обрежьте пластик под 45 градусов по методу выше. Проверьте угол с помощью транспортира и используйте как шаблон. Если нет пластика, возьмите плотный картон и сверните из него трубу нужного диаметра.

Если вы режете два изделия, чтобы потом сварить под 90 градусов, вначале проверьте стык на макете. Сделайте из картона или бумаги такие же в масштабе 1:1, наметьте линию среза выбранным методом. Отрежьте и попытайтесь соединить. Если пустоты больше 2 мм, попробуйте на новом шаблоне немного отклонить линию среза, чтобы скорректировать ошибки в измерениях.

Как согнуть трубу болгаркой

Гнуть круглый прокат удобнее всего трубогибом. Если его нет под рукой, тоже поможет болгарка.

Отметьте на поверхности линию сгиба маркером. Она должна идти параллельно кромке. Нарисовать ее поможет кольцо из бумаги или изоленты.

Нарисуйте по 3 линии справа и слева от основной, на расстоянии около сантиметра друг от друга.

Решите, какая сторона после гибки будет внешней, а какая — внутренней.

Закрепите изделие в струбцине внутренней стороной вверх.

Сделайте надрезы болгаркой по линиям. Достаточно пропилить до половины высоты.

Тонкую трубу после этого можно аккуратно согнуть по любому из пропилов вручную. Угол будет приблизительным, например, не 45, а 43 или 50 градусов, потому что без трубогиба сделать точный практически невозможно.

Этот метод не подойдет для работы с чугуном или цинком, прокладки водопровода под углом. Можно согнуть болгаркой трубу, которая станет декоративным элементом или опорой под небольшой нагрузкой, но не частью инженерной системы или главной несущей конструкцией.

После гибки с использованием болгарки останутся пустоты в пропилах. Их заваривают, даже если они не мешают. Это сделает деталь менее хрупкой.

С помощью пропилов можно согнуть круглую трубу из металла или пластика. Прямоугольную не сгибают, а сваривают из двух частей, сложенных под нужным углом. Чтобы сделать из полых металлических профилей прямой уголок, нужно срезать два под 45 градусов.

Правила обработки среза

Даже после самого острого диска на металле или пластике останутся небольшие заусенцы. Их нужно убрать, потому что они могут снизить прочность сварного шва, поранить мастера, который будет работать с заготовкой. Заусенцы — серьезная проблема. На крупных предприятиях, работающих с массивным прокатом, для их удаления используют специальные установки — вибрационные или электролизные. В домашних условиях снять стружку помогут простые методы.

Дождитесь, пока металл или пластик окончательно остынут, поместите срез под мощную струю воды.

Потрите срез самой тонкой наждачкой или металлической губкой.

Обработайте кромку ножовкой или болгаркой с мягким диском для финишного шлифования и полировки.

Качественный срез — гладкий и ровный по всей поверхности. Нельзя начинать следующий этап работ, если на кромке осталась стружка.