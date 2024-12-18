Как отучить кошку драть обои и не потерять доверие своего питомца: полезные советы

Рассказываем, почему кошки царапают обои и как отучить их от этого. Даем полезные советы по выбору когтеточки и приучению животного точить когти с ее помощью.

Коты обаятельны и умеют очаровать «своего» человека буквально с первого взгляда. Кажется, что совместное существование с питомцем будет наполнено только приятными эмоциями. Однако владельцу иногда приходится сталкиваться с деструктивным поведением любимца. От этого страдают мебель, обои, другие вещи. Разберем причины, почему кошка царапает обои, как исправить ее поведение и не навредить животному.

В видео перечислили причины, по которым кошка может драть обои

Что делать, если кошка дерет обои

Почему она это делает

Зачем нужна когтеточка и как ее выбрать

Как отучить кота драть обои

Что нельзя делать

Как защитить обои

Основные причины, почему кошка обдирает обои

«Корни» проблемы кроются в происхождении зверей. Почему-то не все понимают, что коты вовсе не плюшевые игрушки, а самые настоящие хищники. В природе они успешные и безжалостные охотники, умеющие выслеживать и загонять добычу. Тело кошки, ее инстинкты и привычки «заточены» именно на такой образ жизни. Отсюда и причины ее «странного», по мнению человека, поведения. Надо понимать, что кошка рвет обои не потому, что ей нравится раздражать человека или «мстить» ему за что-либо. У нее есть веские причины вести себя именно так. Кратко их охарактеризуем.

Натачивание когтей. Все представители большого семейства кошачьих имеют острые когти. Это их оружие и средство, помогающее им карабкаться, удерживаться на поверхности, т.п. Роговые пластинки, из которых состоят когти, постоянно отрастают, периодически сменяются. Поэтому коту приходится постоянно их точить, чтобы убирать отмершие пластинки, поддерживать остроту когтей. Это очень важно, ведь затупленные расслоившиеся коготки не только причиняют дискомфорт, но и не могут в полной мере выполнять свои функции.

Установка меток. Около подушечек кошачьих лап находятся железы, вырабатывающие особый феромон. Это запах, который у каждого кота свой. При царапанье животное оставляют пахнущую метку, «считать» которую может только сородич. Он получает информацию о «владельце» помеченного предмета и его особенностях. В природе это важная часть социальной жизни кошачьих, домашние питомцы делают это инстинктивно. Если в доме несколько животных, они будут таким способом помечать «свою» территорию.

Тренировка. В процессе царапанья кот всегда разминается. Он вытягивается, разминает шею и позвоночник, дает нагрузку плечам и лапам. Такое физическое упражнение просто необходимо малоподвижным домашним питомцам.

Борьба со стрессом. Царапанье успокаивает животное, снимает стресс. Это физическая разрядка и одновременно инстинктивное действие, помогающее успокоиться. Кошки используют его при нервном перенапряжении, страхе, в стрессовых ситуациях.

Кроме того, коты могут обдирать обои или мебель просто от скуки. Если им совсем нечем себя занять, делают то, что им приятно и доступно. Причиной плохого поведения может быть отсутствие воспитания. Если животное подобрали на улице или взяли в приюте, оно, скорее всего, будет точить коготки там, где ему понравится. Аналогично ведут себя котята, которых слишком рано забрали от матери. Они не успевают усвоить основы поведения, необходимые для жизни с человеком, поэтому руководствуются только инстинктами.

Зачем нужна когтеточка и как ее выбрать

Надо понимать, что затачивание когтей — естественная потребность кошки. Коррекция поведения в этом случае будет заключаться не в отучении ее от этой привычки, а в постепенном приучении точить их в отведенном для этого месте. Поэтому нужно обустроить для животного места, где оно сможет шлифовать свои коготки. Самый простой вариант — установка когтеточки. В идеале их надо иметь две или три, причем разных типов. Если в доме живут несколько котов, у каждого должна быть хотя бы одна своя.

Когтеточкой называется специальное приспособление, на котором кошка может поточить когти без ущерба для интерьера. Материал для их изготовления подбирают так, чтобы животному было удобно чистить и подтачивать свои коготки. Есть вертикальные, наклонные, горизонтальные модели. В качестве покрытия на них джут, ковролин, картон, т.п. Чтобы кот пользовался когтеточкой, надо правильно ее подобрать. Прежде всего выбрать размер изделия. Оно должно быть длиннее, чем вытянувшийся кот. Тип когтеточки выбирают, понаблюдав за привычками животного.

Наклонные «царапательные» дощечки и угловые системы подойдут кошечкам, которые любят обдирать дверные косяки.

Горизонтальные конструкции покупают котам, которые любят поцарапать ковры или сидения мягкой мебели. Возможно, им понравятся домики или разноуровневые полочки, обшитые ковролином.

Обмотанные джутом столбики больше подходят для животных, предпочитающих подтачивать когти об обои, вытянувшись при этом в полный рост.

Если нет возможности следовать этим рекомендациям, выбирают универсальный вариант, подходящий по размерам и обивке. Обычно это столбик или угловая конструкция. Важно. Система должна быть устойчивой. Шаткие изделия отпугивают кошек.

Что делать, если кошка дерет обои: как отучить ее от вредной привычки

Первое, что нужно сделать, это постараться понять, почему кошка так себя ведет. Если у нее стресс или приходится делить территорию с другими животными, что ей неприятно, надо начинать с устранения этих причин насколько это возможно. Переживающему стресс коту стоит уделить больше внимания, проявить сочувствие, чтобы он как можно быстрее вернулся к нормальному состоянию.

Способ, как отучить взрослую кошку драть обои на стене, только один — дать ей альтернативу в виде когтеточки и научить ею пользоваться. Делают это так.

Выберите место для когтеточки. Хорошо, если она будет стоять в тихом уголке, где кошка может чувствовать себя в полной безопасности. Если кот обдирает обои, поставьте когтеточку так, чтобы она закрывала ободранный участок. Предложите ему альтернативу. Заинтересуйте животное. Для этого обработайте поверхность небольшим количеством препарата с привлекательным для него запахом. Покажите, что нужно делать. Возьмите кошку на руки, подойдите с нею к когтеточке. Возьмите лапу и очень осторожно проведите несколько раз подушечкой по поверхности. Наблюдайте и поощряйте. Каждый раз после того, как кот поточит когти правильно, хвалите его, угощайте лакомством.

Некоторые владельцы используют дрессировку для отучения кота от царапанья стен или мебели. Это спорный метод, который применяют с осторожностью. Заключается он в закреплении негативных ассоциаций. Когда кошка точит когти в неподобающем месте, нужно сделать что-то неприятное для нее: громко хлопнуть в ладоши, свистнуть в свисток, резко опустить свернутую в трубку газету, т.п. Повторять это действие всякий раз, когда поведение кота будет неправильным. Так закрепляют негативную ассоциацию, отучая животное от вредной привычки.

Важно. Нельзя применять насилие и грубое физическое воздействие: бить, хлопать по мордочке, брызгать холодной водой, т.п. Это недопустимо и негуманно. Кроме того, кошка начнет бояться своего владельца, перестанет ему доверять.

Мы разобрали причины, почему кошка дерет обои и основной метод, как отучить ее от этого. Но надо понимать, что не всегда получается сделать это быстро. Потребуется много терпения, иногда и времени, чтобы животное приобрело необходимые навыки. В этот период оно может продолжать портить стены. Чтобы минимизировать ущерб, можно начать подстригать коту когти, если этого не делали раньше. Под подстриганием понимают удаление прозрачного кончика коготка. Для этого используют специальное приспособление, которое называется гильотина-когтерез.

Важно. В коготках у кошачьих расположены нервные окончания и кровеносные сосуды. Неправильная подрезка очень болезненна для животных и может вызвать кровотечение. Поэтому при отсутствии опыта для первой стрижки когтей стоит обратиться к грумеру или ветеринару.

Что категорически нельзя делать

Под запретом все физические наказания. Они не принесут желаемый результат, только напугают и ожесточат животное. Надо понимать, что оно ничего не делает «назло», только следует своему инстинкту и не понимает ценности вещей, которые портит. Поэтому не следует его бить, запирать в комнате, лишать еды, т.п.

Нельзя использовать травматичные для кошки методы решения проблемы. Один из них — онихэктомия, или удаление когтей. Это необратимая процедура, которая калечит животное, делает его инвалидом. Строение кошачьей лапы таково, что коготки можно удалить только вместе с верхней фалангой пальца. При ходьбе кот опирается на эти фаланги, без них он теряет устойчивость, походка меняется, от перегрузки позвоночника появляются боли в спине. Животное не сможет нормально ходить, бегать, охотиться. Более того, ветеринары считают, что такое вмешательство провоцирует онкологию костных тканей.

Травмирующим методом можно считать и надевание колпачков-антицарапок. Их смазывают специальным клеем и надевают на каждый коготь. Силиконовая защита удерживается на нем до полутора месяцев. Кот при этом теряет возможность царапать поверхности. Надо понимать, что колпачок мешает кошке нормально втянуть когти. Пальчики остаются растопыренными, что причиняет животному дискомфорт. Кроме того, коготки непрерывно растут. Пластинки отшелушиваются, накапливаются внутри антицарапки, что тоже крайне неприятно для кота. Кошки пытаются разгрызть и снять колпачок, при этом есть риск его проглотить, подавиться им и даже задохнуться.

Как защитить обои

На время приучения к когтеточке используют разные типы защиты обоев от кошки. Их можно закрыть специальным прозрачным экраном, который не портит вид полотен, или установить декоративные панели. Можно использовать отпугивающие запахи. В продаже есть специальные спреи для этих целей, например Защита от царапанья от Mr.Fresh Expert или от Tamachi, т.п.

Некоторые интересуются, какие обои не дерут кошки. Эти полотна называют антивандальными. Они выпускаются со специальным защитным покрытием, которое очень сложно разорвать когтями. Их наклеивают в комнатах, чтобы предупредить порчу стен животными.

Чтобы мебель и стены оставались целыми, надо приучить кота к когтеточке. Делать это нужно постепенно, доброжелательно и терпеливо. Нельзя физически наказывать животное, повышать на него голос или использовать спреи с резким запахом, который может вызвать аллергию у кошки. Уделяйте своему коту внимание, играйте с ним, будьте терпеливы, тогда вы сможете приучить его точить когти в положенном месте.