Как покрасить межкомнатные двери: подробная инструкция и важные советы

Давно хотите обновить двери в квартире? Разбираемся, как это сделать своими руками.

Если двери в квартире выглядят недостаточно эстетично, а их замена в ближайшее время не планируется, можно попробовать обновить их с помощью перекрашивания. При этом можно не просто освежить их цвет, но и подобрать другой оттенок, который привнесет новизну в привычный интерьер. Рассказываем, как покрасить межкомнатные двери.

Чем и как перекрасить двери

Выбор красящего состава

Сколько понадобится краски

Как снять старое покрытие

— Механическими способами

— Химическими веществами

— Строительным феном

Порядок окрашивания

— Подготовительные работы

— Покраска

Другие способы обновления

Выбор краски

Подбор подходящего ЛКМ (лакокрасочного материала) — одно из самых важных условий удачной покраски. Для дома обычно используют красящие составы на водной основе, так как они нетоксичны, не имеют резкого запаха, и работа с ними абсолютно безопасна. Однако у них есть некоторые минусы, о чем надо помнить, решая, какую выбрать краску для межкомнатных дверей.

Для насыщенного цвета требуется нанесение в несколько слоев.

Срок годности у них обычно меньше, чем у составов на основе растворителя.

Среди этих красок самая популярная для бытового использования — акриловая. Цветовая гамма, включающая самые разные оттенки, простота нанесения и прочность после высыхания делают ее одной из лучших для обновления дверей. Кроме того, она хорошо ложится на любые поверхности и имеет высокую адгезию к большинству материалов.

Совет: в продаже встречаются акриловые красители на основе органических растворителей. Чтобы не купить их по ошибке, внимательно изучайте информацию на этикетке.

Также востребованы силиконовые и латексные составы. Первые известны своей износостойкостью, они не боятся воды и их можно использовать в санузлах. Вторые быстро сохнут, ровно ложатся, легко противостоят воде (окрашенную ими поверхность можно без опасений мыть) и солнечным лучам, но не выносят перепадов жары и холода, а также резкой смены влажности, поэтому их не стоит использовать в ванной и на кухне.

Краски на основе органических растворителей (алкидные, масляные) применяют намного реже, так как для работы с ними требуется респиратор (либо надо красить в хорошо проветриваемом помещении), поскольку все они токсичны. Кроме того, они пожароопасны, быстро выцветают на солнце, а их палитра довольно ограниченная. Их выбирают, если в приоритете экономия бюджета, так как они дешевле водных составов и у них заметно меньше расход.

Можно ли покрасить межкомнатные двери, отчасти зависит от того, из чего они сделаны. Например, на шпон нельзя наносить нитрокраску и алкидные эмали, так как они распределяются неравномерно и часто приводят к появлению стойких матовых пятен. Для ПВХ следует подбирать ЛКМ с пометкой «Для пластика», а МДФ-плита и вовсе плохо подходит для перекрашивания: без обработки ее поверхность не удерживает красящие вещества, поэтому перед окрашиванием ее всегда грунтуют.

В какой цвет покрасить межкомнатные двери? Обычно оттенок подбирается либо под тон остальных дверей, либо под интерьер (например, можно сочетать их с обоями или с корпусной мебелью). Также можно выбирать колер, исходя из более практичных соображений: светлая гамма сделает дверной проем визуально больше, а темная — уменьшит, на ярких и пастельных створках будут меньше видны царапины и следы от пальцев, а на коричневых и черных — пятна и другие загрязнения.

Универсальной и самодостаточной считается нейтральная палитра — бежевые, серые, белые и кремовые двери хорошо сочетаются с любой обстановкой. Но чтобы они гарантировано вписались в дизайн, лучше дополнить их плинтусами в той же гамме.

Расчет количества краски

Для подсчета объема красящего состава следует воспользоваться информацией, указанной в описании к нему. Там будет указано точное число или диапазон от минимального до максимального расхода ЛКМ на 1 квадратный метр для окрашивания в один слой (обычно это 120-150 гр). Если у вас есть краска, но вы не знаете ее расход (например, она осталась после ремонта и этикетка утеряна), можно ориентироваться на стандартные параметры: на 1 м2 требуется 0,15-0,25 кг акрилового состава, 0,1-0,15 масляного и 0,05-0,15 эмали.

Совет: учитывайте, что при окрашивании в светлые тона краски всегда уходит больше, чем в темные.

Чтобы узнать нужное количество красящего состава, измерьте стороны двери, перемножьте их между собой (это будет площадь одной стороны дверного полотна), а затем умножьте на 2 и прибавьте 10-15% на окрашивание торцевых частей. Полученный результат переводят в метры и умножают на предполагаемый расход, а затем округляют в большую сторону. Если покраска будет в несколько слоев, то высчитанный объем надо пропорционально увеличить. Можно упростить себе задачу и воспользоваться калькуляторами объема краски в Интернете.

Помимо этого, чтобы покрасить межкомнатную дверь в другой цвет как положено, надо также учесть материал, из которого она сделана. Гладкие поверхности требуют меньше ЛКМ, пористые и неровные — больше. Проверить впитываемость можно, побрызгав на двери водой: если капли стекли, то впитываемость минимальная, если полностью впитались — максимальная.

На расход может влиять и метод нанесения красящего вещества: наиболее экономный способ — это покраска из краскопульта, самый затратный — кистью. Окрашивание валиком с точки зрения количества используемой краски находится посередине между ними.

Как снять старое покрытие

Если дверь сделана из дерева (фанеры, массива и т.д.), ее надо очистить от старой краски.

Механический способ

Старое покрытие удаляется крупнозернистой наждачной бумагой или шпателем. Это достаточно трудоемкое занятие, особенно если двери были окрашены не один раз. Добиться результата обычно можно, только если изначальная покраска была не очень качественной и ЛКМ более или менее легко отстает от основания. Облегчить работу можно, если применить болгарку или шуруповерт с круглой насадкой из наждачки. Однако в этом случае не избежать большого количества мелкой пыли, поэтому работать надо в очках и респираторе, а все поверхности укрыть пленкой.

Плюс этого метода в том, что с его помощью легко удалить слой дерева с пропиткой или грунтовкой, если он окажется под лакокрасочным покрытием.

Также этот способ в несколько измененном виде подойдет, если старое покрытие держится очень крепко: в таком случае его не обязательно полностью снимать, но чтобы новая краска легла хорошо, гладкую поверхность надо обработать наждачкой, сделав ее более шероховатой.

Химические растворы

Удалить старое покрытие можно и агрессивной химией — специальными уходами или универсальными растворителями (каустической содой, уайт-спиритом и т.д.).

Их наносят на дверное полотно и оставляют так на некоторое время (продолжительность выдержки указана в инструкции), а затем, когда краска растворится, ее поддевают с края и аккуратно снимают шпателем. Важно помнить о пожаробезопасности, так как растворители горючи.

Совет: если предварительно потереть поверхность металлической щеткой, химикаты подействуют быстрее (они будут эффективно проникать в царапины и растворять ЛКМ изнутри).

Однако такой метод можно использовать только на открытом воздухе либо обеспечить очень хорошее проветривание. А после окончания работ надо выждать несколько дней, прежде чем заселяться в комнату, чтобы токсичные пары успели полностью выветриться (ядовитые компоненты выделяет как сам растворитель, так и вступающая в реакцию с ним краска). Выполняют очистку этим способом только в защитной одежде, очках и перчатках.

Строительный фен

Лучшим с точки зрения как эффективности, так и безопасности считается снятие ЛКМ при помощи теплового воздействия. Но поскольку дерево легко воспламеняется, использовать для этих целей можно только строительный фен, но ни в коем случае не паяльную лампу, и обязательно строго соблюдать технологию процесса.

Фен включают на нагрев в 500-600 градусов и максимальную мощность обдува, а затем начинают обрабатывать поверхность на расстоянии 10 см, слегка наклонив прибор по отношению к ней. Как только покрытие начинает сильно пузыриться (это произойдет через несколько секунд), его снимают с помощью шпателя.

Важно: проводите работы только в хорошо проветриваемых помещениях, так как размягчающийся красящий состав может выделять опасные вещества. И не забудьте надеть толстые перчатки, чтобы не обжечься, случайно дотронувшись до остатков ЛКМ или нагретого дерева.

Как покрасить межкомнатные двери своими руками

Подготовка

Сначала надо привести в порядок дверное полотно, которое за годы эксплуатации обычно успевает обзавестись дефектами. Уберите все стойкие загрязнения (если только вы не собираетесь красить двери в темный цвет, который скроет пятна) с помощью спирта или других растворителей. Зашлифуйте мелкие царапины мелкозернистой наждачкой. Сколы надо зашпаклевать — лучше всего использовать для этого акриловую шпатлевку по дереву, так как она проста в использовании, а после высыхания ее легко покрасить (в отличие от восковых мелков для мебели, к которым красящие составы зачастую не прилипают либо дают неравномерное окрашивание).

Если речь идет о дверях межкомнатных из МДФ, какой краской покрасить их — не так важно, как правильно подготовить их. Гладкая поверхность практически не сцепляется с красящими веществами — они собираются на ней каплями вместо того, чтобы равномерно покрывать материал. Поэтому глянцевый МДФ обрабатывают специальными смывками, прежде чем приступать к дальнейшим работам.

После того как с деревянной двери снято старое покрытие, а с МДФ глянцевый слой (ПВХ-изделия такой подготовки не требуют), можно приступать к шлифовке. Она выполняется наждачной бумагой зернистостью 100-200 для придания шероховатости и улучшения адгезии.

Дальше надо загрунтовать материал акриловой грунтовкой, предназначенной для соответствующего типа поверхности (МДФ, ДСП, ПВХ и т.д.). Ее наносят в два слоя, обязательно дождавшись высыхания первого (время, требуемое на просушку, указано в инструкции).

После этого остается только снять с полотна фурнитуру (ручки, замки, петли и т.д.) и закрыть стекло и другие части, которые не предназначены под окраску, малярным скотчем.

Покраска

Подготовьте все необходимое: краску и лоток для нее, валик, тонкую кисть и перчатки, чтобы защитить руки.

Совет: подергайте щетинки кисти, чтобы убедиться, что они не выпадают, иначе они могут прилипнуть к дверному полотну в процессе окрашивания.

Один из важных вопросов — надо ли снимать дверь с петель? Обычно рекомендуют поступить именно так, поскольку это значительно облегчает окрашивание: удобнее прокрашивать торцы, а краска не растекается и ложится максимально ровно. Однако если полотно очень тяжелое или покраской занимается один человек, можно попробовать наносить красящий состав, не снимая двери. В этом случае следует максимально обезопасить пол и стены, укрыв их пленкой. При таком методе есть вероятность плохого прокрашивания верхнего и нижнего торцов, зато можно уменьшить время работы, так как не придется ждать высыхания одной стороны, чтобы приступить к окраске другой.

Лучше всего окрашивать валиком — тогда покрытие получается равномерным, а работа идет быстро за счет большой ширины инструмента. Кистью красить придется дольше, при этом добиться одинаковой толщины слоя на всем полотне будет сложнее. Профессионалы обычно используют краскопульт: он распределяет красящий состав наилучшим образом и к тому же экономит его, однако пользоваться таким приспособлением без должных умений бывает непросто.

Совет: декоративные элементы и фрезеровку лучше красить тонкой кистью, а не валиком.

Покраску начинают с углов и наносят первый слой в продольном направлении. Если дверь не снимали с петель, то окрашивание начинают с верхнего угла и двигаются сверху вниз. После полного высыхания краски рекомендуется нанести второй слой в поперечном направлении (за исключением филенчатых моделей, которые всегда красят в одном направлении): так покрытие получится более равномерным, а цвет — насыщенным.

Другие методы обновления дверей

Если обновить интерьер очень хочется, но вы никак не можете решить, какой краской покрасить старые межкомнатные двери, возможно, лучше выбрать другой способ отделки, особенно если створки сделаны из натурального дерева. Дело в том, что краска полностью перекрывает естественный рисунок древесины, а значит, упрощает и делает более банальным дверное полотно. В то же время всевозможные лаки, пропитки и масла только тонируют и защищают поверхность, при этом остаются видны красивые узоры на дереве.

Чем различаются эти варианты отделки?

Лак создает плотную глянцевую пленку. Она отлично оберегает древесину, однако слой лака на ощупь получается прохладным и гладким, что в некоторой мере лишает дерево «теплоты» и «уютности», за которую многие ценят натуральные двери. Кроме того, на лаке сильнее заметны царапины и потертости.

Масло обычно применяют натуральное льняное, иногда с добавками других компонентов. Оно проникает в структуру дерева и полимеризуется на его поверхности. Это вещество безвредно и позволяет сохранить не только внешний вид древесины, но и ее текстуру — мелкие неровности, шероховатости и т.д. Однако масляное покрытие не дает такого сильного блеска, как лакировка.

Пропитка — под этим названием чаще всего подразумевается морилка. Она придает древесине приятный оттенок, но при этом полностью сохраняет ее фактуру (а в ряде случаев даже делает рисунок более выраженным и четким). Вдобавок к этому она может обладать антисептическими свойствами и защищать материал от плесени, гнили и микробов. К минусам можно отнести то, что поверхность получается матовой, а не глянцевой.

Двери, обработанные этими веществами, идеально вписываются в такие актуальные направления, как экостиль и лофт, кантри. Еще один плюс такого метода в том, что он не требует грунтования: достаточно снять старое покрытие и отшлифовать полотно.