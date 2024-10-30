Как покрасить пластик: простые инструкции по покраске кистью и баллончиком

Рассказываем об особенностях покраски пластиковых поверхностей. Предлагаем пошаговые инструкции по подготовке пластика и его окрашиванию аэрозолем и кистью.

Многие на собственном опыте убедились, что покрасить пластиковые поверхности не так-то просто. Намного проще купить предмет нужного цвета, однако это не всегда возможно, как не всегда есть возможность обратиться к профессионалам для покраски. Необходимость перекрасить или покрасить пластиковые поверхности появляется во время ремонта, в ходе реставрации или создания элементов декора, отделки помещений, т.п. Чтобы помочь справиться с этой задачей, мы подготовили подробную инструкцию, как покрасить пластик.

Все об окрашивании пластмассовых поверхностей

Особенности покраски пластмассы

Чем можно красить

Как подготовить основу

Инструкция по покраске

— Аэрозолем

— Кистью

Полезные советы

Особенности окрашивания пластиковых поверхностей

В процессе окрашивания красящий слой сцепляется с основой. От того, насколько крепко он держится, зависит качество покраски. Лучшее сцепление — у шероховатых поверхностей, хуже всего краска ложится на гладкие материалы. Почти все пластиковые основы гладкие, поэтому сцепление с ЛКМ у них очень плохое. Краска с них буквально скатывается. Учитывая эту особенность пластмассы, многие сомневаются, можно ли красить пластик. На самом деле можно, но обязательно предварительно готовить основу к окрашиванию.

Надо знать, что некоторые разновидности пластика не сцепляются с краской даже после специальной подготовки. Это полиэтилен, полистирол, поликарбонат. Красить эти материалы нельзя. Определить, какой пластик можно красить, а какой нет, проще всего по его маркировке. Полистирол обозначают PS, полиэтилен PETE, LDPE, т.д. Такая возможность есть не всегда, если маркировки нет, но есть сомнения относительно материала, проще попробовать нанести краску на малозаметном фрагменте.

Чем можно красить пластик

Чтобы получить хороший результат, правильно выбирают ЛКМ. Надо купить краску с маркировкой «для пластика». Ее состав разработан с учетом особенностей пластмассы. При этом специальные краски очень разнообразны. Они отличаются типом связующего, то есть веществом, которое после отвердения образует пленку на поверхности. Это может быть клей животного или растительного происхождения, масла. Кроме того, для облегчения нанесения и регулирования вязкости в состав вносят растворители: спирт, воду, т. п.

Цвет, его укрывистость и устойчивость к внешним воздействием определяется типом и количеством пигмента. Вместе с ним может быть добавлен один или несколько наполнителей, что создает определенную текстуру при нанесении. Соотношение этих компонентов в красящем составе определяет его эксплуатационные характеристики. Эту информацию указывают в маркировке материала. Так, буквами АК маркируют акриловые составы, ЭП — смеси на эпоксидных смолах.

Для внутренних работ оптимально выбирать материалы с дополнительной маркировкой ВД. Она говорит о том, что в качестве растворителя использована вода. Так, например, краска ВД-АК это водно-дисперсионная акриловая, которая хорошо ложится на пластик, не имеет запаха, быстро сохнет. Для наружных работ можно выбирать более агрессивные растворители: эфир, спирт, т.п. Красящие составы выпускают в форме аэрозолей и жидкостей. Первый вариант проще в нанесении, но не всегда его можно использовать.

Важно. Кроме специальных красок для окрашивания пластмассы можно брать универсальные составы. На них будет маркировка «для разных поверхностей». Кроме краски понадобится грунтовка. Ее нанесение улучшает сцепление основы и красочного слоя. Оптимально покупать праймер и ЛКМ одной марки. Если это невозможно, надо уточнить, что они подходят друг другу.

Как подготовить поверхность к окрашиванию

Качество окрашивания во многом зависит от подготовки основы. Подробно разберем, как правильно это сделать.

Очистите пластмассовую основу от загрязнений и пыли. Для этого вымойте ее мылом, тщательно ополосните. Гладкие покрытия можно мыть губкой или салфеткой, для фактурных надо взять щетку. Насухо вытрите основу. Оставьте на время для полного высыхания. Возьмите мелкозернистую наждачную бумагу. Тщательно обработайте ею поверхность предмета. Это сделает его шероховатым, что облегчит сцепление с красящим слоем. Обезжирьте основу, чтобы убрать с нее все масляные пятна. Для этого протрите ее спиртом или другим подходящим обезжиривателем. Важно. Некоторые растворители могут растворить пластмассу. Чтобы этого не случилось, надо протестировать препарат на малозаметном фрагменте. Возьмите малярный скотч, наклейте его на участки, которые не должны быть окрашены. Подготовьте праймер к работе. Делайте все по инструкции на его упаковке. Загрунтуйте основу в один или несколько слоев. Каждый предыдущий должен полностью высохнуть перед нанесением следующего. Когда праймер высохнет, можно приступать к покраске.

Важный момент. Если предполагается красить старый предмет, предварительно надо заделать трещины и другие дефекты. Делают это с помощью шпаклевки. После сушки зашпаклеванные участки затирают наждачкой, обеспыливают, обезжиривают и грунтуют.

Как своими руками покрасить пластик, чтобы краска не слезла

Перед покраской надо подготовить рабочее место. Оно должно быть хорошо освещено. Если у ЛКМ есть запах, особенно сильный, нужна вентиляция, хотя бы возможность открыть окна или дверь. Все предметы, что могут быть случайно запачканы краской, надо накрыть пленкой или бумагой. Кроме того, надо подготовить удобную подставку, на которой поместится окрашиваемый предмет. Ее надо расположить так, чтобы работать было удобно, были доступны все необходимые инструменты и материалы.

Инструкция по покраске аэрозолем

Техника покраски аэрозолем несложная, но требует аккуратности и терпения. Красящий слой получается тонким, ложится ровно. При правильном нанесении нет наплывов, полос. Мы подготовили инструкцию, как красить пластик из баллончика.

Подготовьте аэрозольный баллончик к работе. Для этого активно встряхивайте в течение некоторого времени. Компоненты смешаются, жидкость станет однородной. Нанесите первый слой краски. Поднесите баллон к окрашиваемой поверхности на расстоянии 30-40 см. Начните распыление, наносите красящий состав равномерными круговыми движениями. Полностью высушите окрашенный слой. Нанесите второй слой краски, высушите. Если нужно, повторите нанесение.

Последний красочный слой оставляют сохнуть на сутки. После этого на поверхность наносят дополнительную отделку, если она нужна. На завершающем этапе желательно обработать покрашенную основу лаком. Подойдет полиуретановый или акриловый состав для пластика. Можно взять универсальный лак, но чтобы в списке обрабатываемых поверхностей была пластмасса.

Такая защита обеспечит долговечность красочного слоя и может дать дополнительный декоративный эффект. Защитный слой должен полностью высохнуть, после этого покраска считается законченной.

Инструкция по покраске кистью

Можно покрасить пластмассу кисточкой. В этом случае слои будут толще, потому что невозможно распределить красящую жидкость так же тонко, как при распылении из баллончика. Поэтому чаще получаются наплывы, некрасивые полосы. Кроме того, надо правильно выбирать кисть, чтобы с нее не осыпалась щетина. Волоски прилипают к основе, портят ее вид. Для акрила и подобных ему составов лучше всего подходят канекалоновая, таклоновая или колонковая кисти средней жесткости и мягкие. Для эмалей выбирают жесткие щетинные кисточки. Красят в такой последовательности.

Подготовьте красящий состав к работе. Слишком густую массу нужно разбавить подходящим растворителем до консистенции сливок, тогда она ляжет максимально ровно. Важно. При подготовке краски и выборе растворителя руководствуются информацией на упаковке. Нанесите первый слой красящей смеси. Двигайтесь в одном направлении, делайте небольшие параллельные мазки. Старайтесь распределить краску ровно, без полосок. Оставьте покраску на время, пока первый слой полностью не высохнет. Нанесите второй слой. Делайте мазки в направлении, противоположном уже наложенному первому слою. Полностью высушите краску. Если нужно, наложите еще слой или несколько.

Последний красочный слой сушат не меньше суток. Точное время уточняют на упаковке ЛКМ. После этого, если нужно наносят дополнительный декор. В финале желательно провести обработку лаком. Сформированный таким образом слой защитит краску от неблагоприятных воздействий.

Полезные советы

Мы подготовили подборку рекомендаций от опытных мастеров, как лучше покрасить пластик.

Чтобы получить хороший результат, надо выбрать красящий состав, который лучше всего подходит для пластмассы. Это краски с пометкой «для пластика». Можно выбирать универсальные составы, но это может отразиться на результате.

Праймер должен соответствовать основе и ЛКМ. Выбирают составы с пометкой «для пластика» или «универсальный».

Если нужно покрасить предмет, у которого несколько сторон, например, ящик или короб, их нужно красить поочередно.

При частичной покраске, когда нужно прокрасить только фрагмент поверхности, от шлифовки основы лучше отказаться. Иначе будет очень заметен переход между фрагментами.

При окрашивании из баллончика бывает, что красящая жидкость начинает стекать по основе, собирается в небольшие капли. Это означает, что слой слишком толстый. Нужно работать чуть быстрее и не задерживаться на одном участке.

Покрашенный предмет оставляют для полной просушки. На это время его надо полностью оградить от пыли, мелкого мусора. Они могут прилипнуть к непросохшей краске и испортить вид изделия. Если пластмасса электризуется, перед окрашиванием ее желательно обработать антистатиком.