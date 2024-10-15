Как пользоваться пистолетом для герметика: инструкции по заправке и устранению поломок

1 Рассказываем о конструкции пистолета для нанесения герметика, как правильно пользоваться инструментом и в случае необходимости провести несложный ремонт.

Строительные и ремонтные работы редко обходятся без нанесения герметика. Сделать это несложно, если уметь пользоваться приспособлением для его укладки. Иначе мастика накладывается неравномерно, готовый слой получается неровным, теряется его качество. Разберемся, как пользоваться пистолетом для герметика в тубах и не только, чтобы результат был безупречным.

Все о том, как использовать пистолет для герметика

Конструкция

Разновидности инструментов

Виды расфасовок смеси

Как вставить тубу

— Жесткий баллон

— Мягкий контейнер

Как починить оборудование

Конструкция устройства

Вне зависимости от типа пистолета все они состоят из нескольких конструктивных элементов:

Рама, которая удерживает контейнер с мастикой.

Стержень с поршнем. При нажатии он выдавливает состав через насадку.

Курок, с помощью которого оказывается давление на шток.

Рычажный механизм. Он продвигает стержень на нужное расстояние.

Фиксатор. Блокирует обратный ход штокового элемента, убирает избыточное давление на контейнер.

Разновидности инструментов

Конструкция получила свое название за некоторое сходство с настоящим пистолетом. Оно заключается в наличии курка, нажатие на который активирует устройство. На самом деле принцип его работы больше похож на шприц. В любой модели присутствует поршень. После запуска механизма он начинает движение и выдавливает массу из насадки. Заставить поршень двигаться можно по-разному. В зависимости от этого существует несколько разновидностей приборов.

Механический (ручной)

Шток приводится в действие и движется усилием, которое прикладывает к нему пользователь. Надежный, простой и дешевый механизм. Различают корпусные, полукорпусные и скелетные конструкции. Главное их отличие заключается в степени открытости корпуса. Первый вариант имеет жесткую основу в форме конуса. В нее вставляется контейнер с составом. Полукорпусные оснащены пластиной, поддерживающей тубу. У скелетных есть только каркас, удерживающий упаковку.

Принцип того, как пользоваться закрытым пистолетом для герметика, одинаков. При нажатии на поршень выдавливается смесь.

Достоинства

Компактность, маневренность, простота конструкции.

Процесс подачи смеси контролируется.

Многоразовое использование.

Недостатки

Равномерность подачи определяется усилием, с которым работник нажимает на шток. Это неудобно, если объем работы большой. Для бытовых нужд вполне приемлемо.

Цена механических приспособлений невысока, они лучше всего подходят для домашних работ.

Пневматический

Конструкция с закрытым корпусом, в который заправляются мягкие и жесткие контейнеры с пастой. Движение поршня осуществляется при помощи сжатого воздуха. Он подается по шлангу от компрессора. Пользователю не нужно прикладывать усилий для подачи смеси.

Плюсы

Удобство в работе. Нагрузка на руки отсутствует.

Равномерное нанесение любого количества раствора на поверхность.

Наличие системы сброса лишней мастики, которая оптимизирует расход материала.

Минусы

Значимым недостатком считается ограничение мобильности инструмента. Он «привязан» к компрессору, что может быть неудобно.

Еще один минус — высокая цена пневматического оборудования. Его выбирают профессионалы.

Электрический

Как и у пневматических аналогов, шток двигается автоматически, без усилия пользователя. Но у электрических модификаций его приводит в действие электродвигатель. Он может питаться от сети или от аккумулятора. Последние более мобильны, но время их работы ограничено. Сетевые модели могут работать сколько угодно долго, но только вблизи от розетки.

Достоинства

Нанесение равномерного слоя мастики заданной величины.

Понятная технология того, как пользоваться строительным пистолетом для герметика.

Отсутствие дополнительной нагрузки на руки.

Недостатки

Недостатком считается высокая цена строительного инструмента. Он используется профессионалами, чтобы точно и быстро нанести мастику на основание.

Типы расфасовки герметизирующего состава

Прежде чем выяснять, как заправить герметик в пистолет, надо знать, как он расфасовывается. На производстве мастику фасуют в упаковки двух типов.

Картридж

Его называют жесткой упаковкой. Изготавливается из пластика, реже из плотного картона. Это туба в форме конуса с острым наконечником. Дно картриджа подвижное, меняет свое положение под нажатием поршня. Жесткие стенки корпуса хорошо держат форму, поэтому его используют в скелетных и полукорпусных конструкциях. Объем баллона невелик, не больше 300 мл.

Туба из фольги

За внешнее сходство мастера называют силиконовую пасту в мягкой упаковке колбаской. Фольга не держит форму и довольно легко рвется. Поэтому такие тубы используются только в инструментах с закрытым корпусом. Объем упаковки бывает разным: от 250 до 600 мл. Свойства мастики полностью сохраняются в течение всего срока годности. При прочих равных условиях цена средства в мягкой упаковке ниже, чем в жесткой.

Как заправить пистолет для герметика

Перед работой туба вставляется в инструмент. Знание конструкции поможет разобраться, как правильно это сделать.

Материал в твердой упаковке

Можно использовать для корпусных, скелетных и полукорпусных механизмов. В любом случае картридж перед установкой нужно подготовить.

Готовим картридж

Кончик тубы срезаем острым ножом. Берем насадку, она идет в комплекте с препаратом. Прикручиваем ее к баллону. Обрезаем наконечник насадки под углом 45°. Важный момент: толщина насадки по всей длине разная. Чем тоньше должен быть шов, тем ближе к концу наконечника выполняется срез. И наоборот.

Теперь контейнер можно вставить в приспособление. Предлагаем инструкцию, как открыть пистолет для герметика закрытого типа и установить в него тубу.

Вставляем герметик в инструмент закрытого типа

Открываем инструмент. Для этого откручиваем корпус-трубку. Находим на конце штока пластиковую гайку и снимаем ее.

Убираем со стержня металлическую шайбу, накручиваем на него опорную гайку.

Надеваем поверх нее шайбу и фиксируем ее гайкой. Берем ключ и аккуратно подтягиваем опорную гайку. Важно: конец стержня не должен выходить за шайбу.

Собираем и закручиваем корпус.

Вставляем контейнер со смесью в трубу, фиксируем его на месте пластиковой гайкой.

Теперь приспособлением можно пользоваться. Скелетные конструкции заряжают немного иначе.

Как вставить материал в скелетный пистолет

Нажимаем на лепесток пружины и оттягиваем поршень инструмента до упора назад. Вкладываем в каркас баллон с мастикой и немного двигаем его вперед. Прижимаем лепесток пружины. Осторожно двигаем поршень, пока он не получит контакт с дном контейнера. Теперь можно наносить герметизирующий препарат.

Чтобы заменить закончившийся картридж или поменять его, к примеру, на клей, надо знать, как вытащить герметик из пистолета. Сделать это несложно. Все действия выполняются в обратном порядке.

Материал с мягкой упаковке

Это эконом-вариант, пользоваться которым удобно только при наличии конструкции закрытого типа. Предлагаем инструкцию по установке мягкого контейнера, которая пригодится перед тем, как пользоваться пистолетом для герметика в колбасках.

Откручиваем трубку-корпус приспособления. Стержень-шток освобождаем от верхней гайки, которая удерживает металлическую шайбу. Снимаем шайбу, вращаем по резьбе вниз на небольшое расстояние опорную гайку. Ставим обратно металлическую шайбу, поверх нее надеваем пластиковую. Фиксируем ее. Берем ключ и осторожно подтягиваем гайку-опору. Закручиваем каркас конструкции. Готовим контейнер из фольги к установке. Для этого ножницами срезаем один из его краев. Вставляем мягкую тубу внутрь каркаса срезанным краем вниз, аккуратно ее расправляем. Наконечник вставляем в крышку устройства и там его закрепляем. Закручиваем крышку на корпусе. Кончик наконечника обрезаем острым ножом. Место среза определяем исходя из толщины будущего шва.

Оборудование готово к работе, его можно использовать для герметизации любых швов.

Как починить пистолет для герметика

Если инструмент сломался, но он сделан он из качественных материалов, не надо спешить с покупкой другого. Можно попробовать починить оборудование. Чаще всего встречаются две поломки.

Деформация опорного элемента

Круглая пластинка, которая давит на баллон, может деформироваться. Тогда из-под нее вылезает кончик штокового стержня. Он начинает давить на картридж, в результате нарушается подача смеси. Для ремонта устройство разбирают, вытаскивают опорную пластину. Ее середина выгнута. Деформировавшуюся деталь укладывают на прочное основание, прижимают по центру болтом и выпрямляют молотком. Должна получиться ровная середина. Осталось собрать пистолет для герметика, он будет нормально работать.

Отломан курок у скелетной конструкции

Так случается, если приложили чрезмерные усилия к металлу не лучшего качества. Первое, что надо сделать — выпрямить смятый участок. Сделать это проще всего пассатижами. Затем из деревянной болванки выточить деталь, которая заменит сломанный курок. Ее ставят на место, затягивают дерево саморезами-«семечками». Можно обмотать отремонтированный элемент изоляционной лентой.

Некоторые уверены, что при желании можно нанести силиконовую пасту и без помощи специального оборудования. Возможно, это и так. Но делать это очень неудобно, да и качество шва получается невысоким. Проще пользоваться специальным оборудованием. Тогда ремонтные работы в ванной, на кухне или любом другом месте будут проведены быстро и качественно.