Как пользоваться пультом от кондиционера: полезная шпаргалка значения кнопок

Рассказываем об обозначениях на пульте дистанционного управления кондиционером. Предлагаем полезную инструкцию по настройке климатической техники.

Кондиционеры давно перешли в разряд необходимого для каждого дома прибора. Для управления устройством, как правило, используют пульт. Пользователю нужно только знать обозначение кнопок и правила их использования, иначе не получится точно настроить климатическое оборудование. Мы подготовили полезную инструкцию, как включить кондиционер с пульта, настроить нужную температуру и обдув.

Как управлять кондиционером дистанционно

Что надо знать о пульте

Какие режимы можно включить с пульта

— Стандартные

— Дополнительные

Пошаговая инструкция по работе с пультом

Что надо знать о пульте

Прежде чем настраивать климатическую технику, надо внимательно изучить инструкцию производителя и пульт. Различают два вида таких устройств. Проводной прибор закреплен на стене и связан с кондиционером посредством провода, через который подается сигнал. Это надежная, но не мобильная конструкция. В домашних системах их почти не используют.

ИК-пульт представляет собой небольшой моноблок с кнопками на панели. Для передачи сигнала он использует инфракрасный луч определенной частоты. Максимальная длина испускаемой волны — 8 метров, причем на ее пути не должно быть преград, иначе климатическая техника не получит сигнал. Работает ИК-пульт от батареек. На панели моноблока расположены видимые и скрытые кнопки, с их помощью осуществляется управление климатическим оборудованием.

Перед настройкой надо обязательно проверить работоспособность пульта. Чтобы это сделать, его направляют на внутренний блок и нажимают клавишу включения. Устройство должно включиться. Если оно не реагирует, внимательно осматривают ИК-пульт на предмет целостности. Не должно быть следов влаги или механических повреждений. Батарейки должны быть в рабочем состоянии, «глазок» фотоприемника — чистым и не закрытым наклейкой или чем-то подобным. Стоит проверить, нет ли на пути луча каких-либо препятствий.

Какие режимы можно включить с пульта

Для настройки климатической техники надо точно знать значение кнопок на пульте кондиционера. Они обязательно подписаны, но возможно дополнительное обозначение пиктограммой. Часть из них предназначена для запуска различных режимов работы устройства. Разберем основные режимы, которые можно активировать дистанционно.

Стандартные

У всех моделей кондиционеров есть набор стандартных режимов. Для их активации чаще всего нет отдельных кнопок, хотя изредка встречаются и такие модели. Их включают путем нажатия на клавишу с надписью Режим, возможно обозначение Mode или М. При нажатии на эту клавишу на экране появляются надписи или пиктограммы, обозначающие выбранный режим. Кратко их охарактеризуем.

Cool, или пиктограмма, изображающая снежинку. Так обозначен режим охлаждения помещения. Нужно дополнительно выбрать желаемую температуру.

Heat, или пиктограмма, изображающая солнце. Запускает нагрев воздуха в комнате. Дополнительно надо выбрать желаемую температуру. Важный момент. Эта функция считается стандартной, но есть не у всех моделей.

Dry, или пиктограмма, изображающая одну или две капли. Обозначает режим осушения потока воздуха и уменьшения влажности в комнате.

Fan либо Fan speed, пиктограмма изображает лопасти. Регулирует вращение вентиляторных лопастей и скорость обдува помещения. Нужно дополнительно настроить желаемую скорость.

Auto, пиктограмма изображает треугольник или квадрат. Активирует автоматический режим, в нем техника работает, ориентируясь на ранее введенные пользователем параметры и фактическую температуру в комнате.

Переключение между режимами осуществляется нажатием на клавишу Mode. Выбранная функция отражается на экране как надпись или пиктограмма. Для выбора режима нужно нажимать на клавишу Mode, пока на экране не появится нужная пиктограмма или надпись.

Дополнительные

Для удобства пользователя современные модели оснащаются дополнительными режимами и функциями. Кратко охарактеризуем самые распространенные.

Quiet, пиктограмма часто в виде наушников. Так обозначают тихий режим. При его активации максимально снижается уровень шума, который при работе издает внутренний блок.

Sleep или Good sleep, пиктограмма чаще в виде лунного серпа. Запускает ночной режим. Пользователь дополнительно вводит предварительное время пробуждения. Кондиционер снижает уровень шума, уменьшает скорость вентилятора, опускает температуру на 1-2℃ ниже заданной нормы. К заданному времени пробуждения устройство поднимает температуру до нормы.

Timer, Clock, пиктограмма выглядит в виде часов. Возможность программирования времени отключения или включения системы.

Turbo. Запуск режима ускоренного охлаждения на максимальной скорости вентиляции.

I-Feel. Активация режима, в котором система самостоятельно определяет комфортную температуру. При этом она ориентируется на показания встроенного в ИК-пульт датчика. В обычном состоянии учитываются показания датчика, который встроен в корпус внутреннего блока.

Plasma или Health, или Ion. Запускает работу дополнительных фильтровальных систем, которые присутствуют в моделях с ионизацией или генератором плазмы.

Кроме того, часть моделей оснащена функцией самодиагностики. Ее запускает кнопка Test либо нажатие комбинации из других клавиш. Это надо уточнять в технической документации. При запуске этой функции устройство самостоятельно тестирует работоспособность, результат выдает на экран в виде цифрового кода.

Пошаговое руководство, как пользоваться пультом от кондиционера

Управление климатической техникой с ИК-пульта несложное. Мы подготовили пошаговые инструкции, как это делать.

Как пультом настроить кондиционер на холод

Направьте ИК-пульт на корпус кондиционера. Нажмите клавишу включения. Она обозначена надписью On/Off или пиктограммой. Найдите клавишу выбора режима Mode. Нажимайте на нее, пока на экране не увидите надпись Cool или рисунок снежинки. Выберите нужную температуру. Сделайте это с помощью клавиши +/- или Temp. Подтвердите настройку, для этого нажмите кнопку Ok либо Set.

Как пультом настроить кондиционер на тепло

Поверните ИК-пульт на корпус внутреннего блока кондиционера. Нажмите клавишу On/Off. Нажимайте кнопку Mode, пока увидите на экране надпись Heat или же схематическое изображение солнца. С помощью клавиши Temp или +/- выберите желаемую температуру. Подтвердите введенные параметры нажатием на Ok либо Set.

Как настроить направление обдува

Для настройки используют клавишу, обозначенную Swing, или Air direction, или Air flow. Может присутствовать пиктограмма со схематическим изображением воздушного потока. Есть три возможных варианта регулировки.

При нажатии на кнопку регулирующие направление обдува шторки начинают двигаться. Повторным нажатием их фиксируют в нужном положении.

При нажатии клавиши жалюзи-шторки сдвигаются на шаг, если это не то положение, что требуется, нужно нажать снова. Таким образом положение шторок регулируется последовательными нажатиями на клавишу.

Есть модели, у которых при активации клавиши Swing на ЖК-экране появляются возможные варианты расположения шторок. Пользователю надо выбрать подходящий и подтвердить заданные параметры кнопкой Ok либо Set.

Как настроить скорость потока воздуха

Направьте ИК-пульт на корпус кондиционера. Нажмите клавишу On/Off. Нажатием на клавишу Mode выберите управление скоростью обдува. Появится надпись Fan либо изображение вентилятора. Выберите одну из предложенных скоростей. Варианты будут видны на экране в виде надписей: High — максимальная, Med — средняя, Low — минимальная, Аuto — автоматическая. Вместо надписей возможна индикация в виде пиктограмм с разным количеством палочек около лопастей вентилятора. Подтвердите выбор нажатием клавиши Set либо Ok.

Выключить климатическое оборудование можно нажатием клавиши на корпусе внутреннего блока. Можно сделать это при помощи дистанционного управления. Инструкция, как выключить кондиционер с пульта, очень простая. Нужно направить ИК-пульт на корпус кондиционера и нажать на клавишу On/Off. Устройство не остановится моментально, особенно если модель поддерживает функцию самоочистки. Такие приборы сначала сушат внутреннее пространство от конденсата, только потом отключают вентилятор.

Важный момент. Надо понимать, что кондиционер сложное устройство, и после внесения новых настроек не может мгновенно перестроиться. Ему потребуется некоторое время на то, чтобы выполнить полученные с пульта команды. Поэтому не нужно думать, что не удалось настроить технику и пытаться сделать это повторно. Это только увеличит время перенастройки и может повредить устройство. Нужно немного подождать, и климатическое оборудование заработает в нужном режиме.