Как пользоваться ручным отпаривателем: простая инструкция и полезные советы

Рассказываем об особенностях ручного отпаривателя. Предлагаем подробную инструкцию, как пользоваться электроприбором для разглаживания разных вещей.

Уход за одеждой можно упростить, если вместо утюга использовать прибор-отпариватель. Он хорошо разгладит заломы и складки, а еще освежит ткань и уберет неприятные запахи. Все это при условии, что вещь правильно отпаривали. Разберем все тонкости, как пользоваться ручным отпаривателем для одежды, чтобы разгладить ткань и при этом ее не испортить.

Как правильно работать ручным отпаривателем

Как работает прибор

Что надо знать о своем электроприборе

Что можно отпаривать

Инструкция по отпариванию

— Подготовка одежды

— Подготовка электроприбора

— Отпаривание вещей

Особенности отпаривания

— Верхней одежды

— Брюк

— Штор

Техника безопасности

Как работает ручной отпариватель

Принцип работы гаджета очень прост. В бак заливается вода, после включения устройства она нагревается и превращается в пар, который подается через небольшие отверстия насадки. Паровая обработка позволяет разгладить ткань, выпрямить ворс на ворсовом текстиле, убирает запахи и освежает материал. Прибор-отпариватель иногда путают с парогенератором. Принцип действия у них одинаковый, но вот мощность значительно различается. Мощный парогенератор многофункционален, способен решать самые разные задачи. Отпариватель маломощный, поэтому его используют только для ухода за вещами.

Приборы-отпариватели бывают двух видов: стационарный и ручной. Первый тип, его еще называют вертикальным, более мощный и функциональный. При этом он достаточно громоздкий, ему нужно достаточно много места. Портативный, или ручной отпариватель, — компактный и мобильный. Он не занимает много места, электроприбором очень просто работать, его можно брать в поездки, чтобы приводить вещи в порядок. Но при этом он менее мощный, быстро расходует воду при работе, ее приходится часто доливать.

Есть две разновидности ручных отпаривателей. Самотечные гаджеты нагревают воду по принципу электрочайника — ТЭН опущен в емкость и нагревает до кипения всю жидкость. После того как она закипит, пар выходит из сопла. Значительный минус таких устройств в том, что с их помощью нельзя отпаривать вещи в горизонтальном положении, поскольку из отверстий будет вытекать кипяток. Приборы с насосом работают иначе. На ТЭН подается небольшая порция воды, которая мгновенно превращается в пар и поступает в насадку. Такие устройства могут отпаривать в любом направлении.

Что надо знать о своей модели прибора

Перед тем как начать отпаривать, надо изучить возможности своего прибора. Прежде всего надо уточнить его тип: с насосом или самотечный, чтобы знать, в каком направлении им можно работать. Важно уточнить размер резервуара для воды. Чем он больше, тем реже придется останавливаться на доливку. Кроме того, надо выяснить, с какой силой электроприбор подает пар. Если это 20-30 г/мин., то можно будет отпарить только тонкие ткани. Для плотных нужны модели с подачей пара от 40 г/мин. При наличии насадок надо уточнить, для чего и как они используются.

Что можно отпаривать

Отпаривание более безопасно, чем глажка. В процессе паровой обработки насадка не касается материала, следовательно, шансы испортить его сводятся к минимуму. Поэтому большинство тканей из натуральных и синтетических волокон, которым запрещена глажка, можно отпаривать. Мы подготовили список вещей, которым показана паровая обработка.

Пальто, жакеты, пиджаки, куртки из плотной ткани. Пар поднимает ворс, хорошо разглаживает материал и не оставляет блестящих ласс, как это делает утюг.

Тонкий и деликатный текстиль из натуральных и синтетических волокон. Легко разглаживается, не появляются подпалины.

Занавески, шторы, тюль, органза. Обработку проводят, не снимая с карниза

Изделия с различными украшениями — пайетки, стразы, аппликации, тонкое кружево, т.п. Декор не портится и не деформируется.

Плотный и рыхлый трикотаж. Хорошо разглаживается, не деформируется, сохраняет объем.

Мягкие игрушки, изделия из ворсовой ткани или искусственного меха. Пар дезинфицирует, освежает, избавляет от пыли. Такая обработка вполне заменит стирку.

Надо знать, что есть вещи, которые нельзя подвергать обработке паром. Об этом предупреждает значок на ярлычке, где производитель дает рекомендации по уходу. Маркировка изображает перечеркнутый утюг, из подошвы которого выходит пар. Если такого ярлыка нет, учитывайте, что отпаривание запрещено для замши, кожи, меха, чистого полиэстера, т.д.

Поэтапная инструкция, как пользоваться ручным отпаривателем

Перед отпариванием желательно ознакомиться с инструкцией к своему электроприбору. Возможно, у модели есть какие-то особенности, влияющие на процесс обработки. Мы подготовили поэтапную инструкцию, как правильно отпаривать вещи ручным отпаривателем, которая подойдет для разных моделей устройства.

Подготовка одежды

Начать стоит с подготовки вещей. Их нужно рассортировать по виду ткани — сложить отдельно тонкие и более плотные материалы. Это желательно сделать, чтобы в процессе работы не приходилось постоянно переключать электроприбор с одного режима работы в другой. Надо помнить, что для тонких материалов достаточно небольшой силы подачи пара, для плотных она должна быть больше. Поэтому проще всего будет рассортировать вещи и начать с самых тонких.

После этого надо подготовить аксессуары и место, где будет происходить обработка. Одежду для отпаривания помещают на плечики. Чтобы работать было удобно, вешалку нужно повесить так, чтобы изделие свободно с нее свисало. При этом надо учитывать, что ткань будет обрабатываться горячим паром. Он может повредить обшивку двери или стены, если они находятся близко к вешалке. Этот момент нужно исключить. Если нужны зажимы для стрелок, термоварежка т.п., все это тоже готовят заранее.

Подготовка электроприбора

Сначала нужно залить воду в резервуар. Лучше всего брать для этого дистиллированную или хотя бы отфильтрованную воду. Иначе внутри отпаривателя образуется накипь, которая будет портить разглаживаемую ткань белым налетом. При большом количестве накипи электроприбор выйдет из строя, ему потребуется ремонт. Важно. Нельзя добавлять в воду никаких отдушек или эфирных масел. Они не принесут пользы, только оставят жирные пятна на вещах и испортят прибор. После заливки воды устройство включают в сеть и ждут, пока оно нагреется и будет готово к работе. Обычно об этом сигнализирует изменившийся цвет светодиода на корпусе.

Отпаривание одежды

После того как аппарат нагрелся, можно приступать к отпариванию. Начинают с крупных деталей одежды — полочек, спинки, т.п. Подошву прибора подносят к материалу, но не прижимают, если отпаривают деликатные ткани или синтетику. К плотным тканям подошву можно почти прижать. Отпариватель двигают всегда сверху вниз, аккуратно расправляя при этом складки. Для лучшего эффекта ткань можно слегка потянуть вниз, тогда материал легче разгладится. Важно. Это правило не работает с шерстью и объемным трикотажем. Если их тянуть при паровой обработке, материал деформируется.

После того как все крупные детали разглажены, переходят к небольшим элементам — воротникам, манжетам, рукавам, т.п. Их проще отпаривать на плотной основе. Для этого есть специальные дощечки, которые крепятся на руку. Некоторые модели отпаривателей ими комплектуются. Мелкие элементы разглаживают в направлении от центра детали к ее краям. В последнюю очередь отпаривают украшения и декоративные элементы: рюши, воланы, оборки, т.п.

Важно. Отпаренная вещь должна остыть, иначе она снова помнется. Ее не снимают с плечиков и не убирают в шкаф, оставляют до полного высыхания. Только после этого убирают на место.

Особенности отпаривания разных вещей

Разберем основные моменты, как использовать ручной отпариватель для обработки разных вещей.

Верхняя одежда и пиджаки

Пальто или другую вещь помещают на плечики, лучше всего на напольную вешалку. Начинают обработку с полочек и спинки. Подошву электроприбора ведут сверху и до самого низа изделия. Проводят медленно, чтобы плотная ткань успела разгладиться. После этого обрабатывают рукава и воротник. По окончании обработки ворсовый текстиль желательно почистить щеткой, чтобы поднять ворс и вернуть ему мягкость. Если у отпаривателя есть насадка-щетка, то можно воспользоваться ею. После отпаривания изделие оставляют до полного высыхания.

Брюки

Изделие подвешивают поясом вниз на плечиках с зажимами. Перед этим ровно складывают брючины, чтобы швы точно совпали. Если нужно сформировать стрелки, используют специальные зажимы. Ими фиксируют брючину так, чтобы получилась ровная складка-стрелка. Отпаривают изделие сверху вниз, поочередно разглаживая брючины. В последнюю очередь разглаживают пояс. Делать это проще всего на специальной дощечке. Подошву ведут от центра к краям детали.

Шторы

Выстиранные занавеси закрепляют на гардине, сдвигают так, чтобы штора была полностью расправлена. Отпаривают в направлении сверху вниз, аккуратно разглаживая складки. Двигаются медленно, чтобы ткань впитала пар. Увлажненный материал дополнительно разгладится под собственным весом. Обрабатывают занавеси с лицевой и изнаночной стороны. Оставляют в расправленном виде до полного высыхания.

Техника безопасности

При работе с электроприбором надо выполнять простые правила.

Нельзя доливать воду, если устройство включено в сеть.

Нельзя использовать незащищенную ладонь как «подставку» для ткани. Это ведет к ожогу. Руку в таких случаях обязательно защищают термоварежкой.

Нельзя отпаривать одежду на человеке.

Нельзя направлять электроприбор на людей, растения или животных.

Еще один важный момент. Если ярлычок на изделии не сохранился, прежде чем приступить к отпариванию, проведите тест на малозаметном участке. Это даст уверенность, что вещь не будет испорчена паром.