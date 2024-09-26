Как поменять картридж в смесителе: полезная инструкция

Рассказываем, когда нужно заменить картридж в смесителе и как правильно это сделать. Даем полезные советы по правильному выбору картриджного элемента для замены.

На смену привычным двухвентильным смесителям пришли однорычажные. Ими очень удобно пользоваться — регулировать напор и температуру воды можно небольшим изменением положения рычага-регулятора. Особенностью таких приборов считается наличие картриджа, который можно считать его основным функциональным механизмом. Его ресурс ограничен, и при поломке картриджного элемента кран-смеситель входит из строя. В этом случае его нужно заменить новым. Сделать это несложно, справится даже начинающий мастер-сантехник. Мы подготовили простую инструкцию, как поменять картридж в смесителе.

Как поменять картридж в смесителе

Виды картриджей

— Шаровый

— Дисковый

Как понять, что нужна замена

Как выбрать новый картридж

Что приготовить для работы

Инструкция по замене

Конструкция однорычажного смесителя

Смеситель регулирует напор и температуру подающейся воды. Однорычажные модели отличаются от других наличием рычага-регулятора. При его повороте регулируется напор струи и ее температура. Конструктивно такой смеситель состоит из нескольких элементов. Это корпус, который изготавливают из разных материалов. На нем находится рычаг-переключатель и излив малой, средней или большой величины. Это зависит от назначения крана. Внутри корпуса установлен функциональный механизм в виде картриджа, который можно заменить при поломке. В зависимости от типа картриджного элемента различается плавность хода механизма и его чувствительность к качеству воды.

Виды картриджей

В однорычажные смесители устанавливают картриджные элементы двух типов. Кратко их охарактеризуем.

Шаровый

В такой системе запорным элементом является шар из стали. Он помещается внутрь картриджной гильзы с тремя отверстиями. При повороте рычага-регулятора изменяется площадь перекрытия входных отверстий, что определяет температуру потока и его напор. Водяные струи из разных отверстий попадают внутрь запорного элемента, перемешиваются в нем и поступают в третье отверстие, откуда уходят в излив. Механизм очень простой и надежный, но в процессе эксплуатации внутри гильзы накапливаются известковые отложения, мелкий мусор. Постепенно это приводит к поломке картриджного элемента. Ремонтировать его нельзя, это расходник, требующий замены.

Важно. Шаровые элементы различаются размерами посадочной части, высотой и диаметром. Это надо учесть при выборе новой детали.

Дисковый

Запорный механизм дискового типа работает иначе. Внутри гильзы находятся две пластины из металлокерамики. Одна из них прочно закреплена, а вторая зафиксирована на управляющем штоке, за счет чего может свободно вращаться. Вращающая пластина оснащена впадинами и выпуклостями, с помощью которых способна в разной степени перекрывать входные отверстия. Таким образом, регулирование температуры и потока жидкости осуществляется поворотом верхнего диска. Дисковые модели чувствительнее, чем шаровые, к качеству воды. Накипь и мелкий мусор мешают пластинам правильно работать, они быстро выходят из строя. Дисковые картриджные элементы ремонтонепригодны, при поломке их нужно заменять.

Как понять, что нужно заменить картриджный элемент

Большинство проблем, связанных с эксплуатацией смесителей с картриджами обоих типов, связаны с износом запорных подвижных элементов. Это закономерное явление, которое могут ускорить некоторые процессы. Перечислим факторы, которые приводят к ускоренной поломке картриджных элементов.

Гидроудары. Так называют скачки давления в системе, которые способны разрушить запорные элементы обоих типов.

Низкое качество воды. Наличие примесей, окислов и солевых отложений сокращает срок службы картриджей. Шаровые менее чувствительны к некачественной воде, дисковые разрушаются быстрее.

Неаккуратная эксплуатация. Смесителю «не показаны» сильное давление на рычаг-регулятор, резкое выкручивание, т.п.

Низкое качество оборудования. Недорогие изделия и продукция неизвестных производителей может быть низкого качества, тогда они будут быстро ломаться.

Во избежание частой замены картриджных элементов рекомендуется по возможности устранить все эти факторы. Как минимум, нужно поставить фильтр на вводе водопровода, чтобы улучшить качество воды, бережно обращаться со смесителем. Кроме того, стоит купить изделие от проверенного бренда, чтобы быть уверенным в его качестве. Вне зависимости от того, по какой причине оборудование вышло из строя, признаки его неисправности будут похожими. Перечислим признаки, которые указывают на необходимость замены картриджного элемента.

Появление течи из крана. Его не удается полностью перекрыть.

Потоки воды не смешиваются. Их крана течет или горячая или холодная.

После того как рычаг остановили в определенном положении, температура струи не меняется.

Рычаг-регулятор проворачивается с усилием.

Нельзя получить поток с максимальным напором.

Вода подтекает из-под рычага-регулятора.

При повороте регулятора кран не открывается, вода не течет.

Как выбрать картридж для замены

Для замены картриджного элемента надо подобрать точно такую же модель. Никакие изменения недопустимы. Прежде всего должен совпадать тип устройства: шаровый или дисковый. Они не взаимозаменяемы. Кроме того, важно правильно выбрать расположение отверстий под шток, типоразмер. Выпускают картриджи разных диаметров: от 28 до 46 мм. Это стандартные типоразмеры, в некоторых моделях смесителей используют нестандартные картриджные элементы с диаметрами 22 мм, 20 мм, 18 мм. Для определения размера нужно посмотреть на маркировку, к примеру, d46 обозначает диаметр 46 мм. Чтобы не ошибиться в выборе, лучше всего выкрутить испорченную деталь и с нею идти за новой. Так будет проще подобрать аналогичный элемент. При покупке новой детали уточните, есть ли на нее гарантия и возможно ли заменить, если она не подойдет.

Что приготовить для работы

Перед тем как поменять картридж в однорычажном смесителе, надо подготовить инструменты. Для работы понадобятся разводной и газовый ключ, пассатижи, отвертка с прямым шлицем, плоскогубцы. Чтобы разобрать некоторые модели, может понадобиться шестигранник. Кроме того, для растворения известковых отложений в области резьбы надо приготовить жидкость WD-40 или что-то подобное. Чтобы убрать загрязнения и влагу, надо приготовить ветошь.

Пошаговая инструкция, как сменить картридж в смесителе

Технология замены картриджного элемента достаточно простая и не зависит от типа картриджа. Оба вида заменяются одинаково. Мы подготовили пошаговую инструкцию, как заменить картридж в одноруком смесителе.

Перекройте подачу воды на вводе в квартиру. Закройте кран и на холодном, и на горячем трубопроводе. Это нужно сделать, чтобы не было затопления при ремонте. Откройте рычаг-регулятор на смесителе, чтобы вылить воду, оставшуюся в системе. Ее нужно слить полностью. Возьмите тряпки или ветошь, уложите их в раковину, чтобы обезопасить ее от возможных повреждений при случайном падении инструментов. Поверните рычаг-регулятор в верхнее положение. Найдите под ним декоративную заглушку. Обычно на нее наносят цветную маркировку горячей и холодной воды. Она выглядит как кружок, половина которого синяя, а другая красная. Возьмите отвертку, аккуратно вставьте шлиц под край заглушки. Подденьте его и выньте деталь. Найдите стопорный винт, который находится под заглушкой. Определите, с помощью какого инструмента его нужно открутить. Это может быть отвертка или ключ-шестигранник. Возьмите нужный инструмент, с его помощью открутите стопорный винт. Он отвечает за соединение ручки-регулятора и управляющего стержня. Снимите поворотный рычаг со штока. Делайте это аккуратно. Иногда для этого приходится прикладывать небольшие усилия. Аккуратно снимите декоративную накладку. Она выполнена в виде хромированного накладного кольца, Если снять его не получается, попробуйте осторожно поддеть плоскогубцами или смочить резьбу жидкостью WD-40, немного подождать и повторить попытку. Возьмите разводной ключ или плоскогубцы, определите, чем удобнее будет работать. С их помощью открутите прижимную гайку. Если она буквально «срослась» с деталью, есть простой способ, как выкрутить и достать картридж из смесителя. Нужно обильно смочить узел WD-40, подождать несколько минут, пока загрязнение размякнет. После этого открутить гайку, осторожно вынуть испорченный картридж. Его аккуратно тянут на себя или вынимают, потихоньку раскачивая в разные стороны. После разборки смесителя тщательно очистите его от накопившихся внутри загрязнений и ржавчины. Сделать это можно с помощью заранее приготовленной ветоши. Полностью очистите посадочное место. При необходимости воспользуйтесь жидкостью WD-40. Подготовьте к установке новый картридж. Он должен быть полностью идентичным изношенному. Убедитесь, что это так. Поставьте картридж на посадочное место. Проследите, чтобы выступы на картриджном элементе встали точно в пазы на корпусе смесителя. Сигналом об этом станет характерный щелчок. Если его не было, нужно вынуть картридж, поставить его снова, совместить с пазами корпуса и чуть надавить до щелчка. Наживите крепежную гайку, которая удерживает картриджный элемент. Убедитесь, что все установлено правильно, после этого закрутите крепеж. Установите хромированное кольцо-накладку. Поставьте на место рычаг-регулятор. Установите на место стопорный винт, закрутите его отверткой или шестигранником. Поставьте на место декоративную заглушку.

После того как выполнили замену картриджного элемента, обязательно проводят проверку качества проведенной работы. Для этого открывают подачу воды, потом открывают отремонтированный кран. Делают это аккуратно, понемногу отводя рычаг-регулятор. При этом внимательно следят, не появится ли течь. Если она появилась, нужно перекрыть воду и еще раз разобрать смеситель. Возможно, новый картридж неплотно встал в пазы корпуса. Это приводит к течи. Еще одна возможная причина — износ уплотнительной прокладки. Ремонт в этом случае заключается в ее замене. После устранения всех недочетов изделие собирают и еще раз проверяют его работу.