Как поменять лампочку в холодильнике: полезная инструкция

Рассказываем, как диагностировать причину, почему не горит лампочка в холодильнике и как подобрать ей замену. Даем подробную инструкцию по замене лампы.

Отсутствие света в холодильной камере воспринимается как признак серьезной поломки. Однако это не всегда так. Возможно, что бытовая техника полностью исправна, а вот лампа вышла из строя. Такую поломку очень просто исправить — нужно всего лишь заменить осветительное устройство. Разберем все нюансы, как поменять лампочку в холодильнике.

Как заменить лампу в холодильной камере

Особенности освещения холодильника

Какие лампочки ставят в холодильники

Почему отключается освещение

Как выбрать лампу на замену

Подробная инструкция по замене

Особенности установки ламп разных типов

Полезные советы

Особенности освещения холодильной камеры

Конструкция холодильника не предусматривает естественного освещения. Поэтому для удобства пользователя внутри камеры обязательно присутствует искусственный источник света. Он не только дает возможность комфортного использования внутреннего пространства, но и сокращает время поисков, пока дверка открыта. Тем самым сберегается ресурс компрессора.

Реализуется освещение разными способами. Возможно подключение осветительного прибора через пусковое реле. Тогда при открытии дверцы оно срабатывает и включает лампу. Соответственно, после закрытия цепь размыкается, свет гаснет. Это позволяет разумно использовать резерв лампочки и экономить электроэнергию. Применяют и другую схему подключения, которая обходит пусковое реле. В этом случае под дверкой ставят кнопку, которая включает/выключает свет внутри камеры. Это дает возможность освещения даже в момент, когда компрессор не работает.

Какие лампы ставят в холодильник

В холодильные камеры устанавливают лампы разных видов.

Накаливания. Устройство с нитью накаливания. Дешевое, простое в эксплуатации, сильно нагревается.

Галогеновые. Тоже есть нить накаливания, но колба заполнена галогенами. Это значительно удлиняет срок службы, уменьшает нагрев коблы при эксплуатации.

Люминесцентные. Колба заполнена люминофором, поэтому светят очень ярко, долго служат. Значимый минус — содержат токсичные ртутные пары.

Светодиодные. Работают по принципу электролюминесценции, полностью безопасны, долговечны, потребляют мало электроэнергии.

Для обеспечения достаточной подсветки в холодильных агрегатах устанавливают светильники разной мощности. Для небольших камер достаточно источника света на 15-25 Вт. Крупногабаритные модели могут оснащаться двумя лампочками 15-25 Вт или одной, но более мощной, например, на 40 Вт. У них может быть разный цоколь. Чаще всего это стандартный Е14, встречаются и другие варианты — 2G7, Е12, т.п.

Причины отсутствия света в холодильной камере

Перед тем как менять лампочку в холодильнике, стоит убедиться, что она действительно неисправна. Для этого надо исключить другие причины отсутствия света. Мы подготовили перечень из нескольких шагов, которые нужно сделать, чтобы убедиться в неисправности лампы.

Убедитесь, что не прекращена подача электроэнергии. Для этого включите свет в разных комнатах дома.

Убедитесь, что проводка исправна. Если в других квартирах есть электроэнергия, а в вашей нет, проблема с проводкой. Возможно она очень старая, нарушена во время ремонта, т.п.

Убедитесь в исправности вилки холодильника и розетки. Для этого подключите в эту розетку другой электроприбор. Если он нормально работает, розетка исправна. Внимательно осмотрите вилку и шнур. Не должно быть повреждений, следов пробоя, оголенных проводов.

Убедитесь в исправности холодильного агрегата, возможно, он сломан. Это заметно по повышению температуры внутри камеры, порче продуктов. Проверьте кнопку под дверцей, которая включает лампу. Есть вероятность, что она заела.

Если все в порядке, то очень велика вероятность, что лампочка пришла в негодность. Тогда ее надо менять.

Как правильно выбрать лампу для замены

Перед заменой надо купить подходящую лампу. Надо знать, что используемые для освещения холодильной или морозильной камеры устройства отличаются от стандартных аналогов. Они имеют большую устойчивость к холоду, влаге и перепадам напряжения. Поэтому их нужно заменять такими же специальными лампами.

Чтобы не ошибиться в выборе, надо уточнить технические характеристики лампы. Они всегда написаны на плафоне устройства. Их нужно оттуда переписать или сфотографировать, потом купить точно такую же лампочку. Если это невозможно, подбирают аналог, но с обязательным учетом нескольких важных моментов.

Мощность. Не должна превышать 15-40 Вт. Значения зависят от габаритов и модели агрегата, места расположения источника света.

Форма цоколя. Должна полностью соответствовать патрону.

Размеры и форма. Соответствуют размерам и форме плафона. Лампа должна свободно помещаться внутри, не задевая стенки плафона.

Уровень освещенности и количество потребляемой электроэнергии зависят от типа лампочки. Так, галогеновые и приборы накаливания дают желтый свет, люминесцентные — яркий белый, светодиодные генерируют любую волну видимого спектра. При этом самыми экономичными и долговечными являются светодиодные устройства. Поэтому по возможности стоит заменить ими лампы других типов.

Подробная инструкция, как заменить лампочку в холодильнике

Пошаговый алгоритм действий по замене лампы очень простой.

Отключите агрегат от сети. Это важнейшее правило безопасности, которое нельзя нарушать. Для отключения выньте вилку или розетки. Освободите доступ к плафону. Уберите продукты с ближайшей полки, если это нужно, демонтируйте полочку. Протрите стенки салфеткой, чтобы исключить попадание влаги внутрь осветительного устройства. Уберите плафон или светорассеиватель. Для этого внимательно осмотрите элемент. Он может крепиться винтами или защелками. В зависимости от этого проведите демонтаж. Светорассеиватель на защелках аккуратно снимите. Если есть винты, их надо открутить. Важно. Отверткой работайте аккуратно, чтобы не повредить обшивку. Есть модели, где только одна сторона плафона зафиксирована винтом. В этом случае открутите крепеж, сдвиньте крышку в сторону, чтобы освободить лампу. Выкрутите лампочку. Не всегда это просто сделать. В некоторых моделях перед тем, как выкрутить лампу, надо отсоединить разъемы и провода, потом отклеить защитную ленту. Светодиодные светильники демонтируют немного иначе. Вместе с плафоном снимите электронный блок, потом демонтируйте светодиодное устройство. Установите новую лампу, для этого вкрутите ее в патрон. Если это нужно, верните в исходное положение все остальные элементы.

Осталось протестировать лампу после замены. Для этого нужно включить электроприбор в розетку, потом открыть дверку. Если свет не загорелся, возможно, сборка была произведена с ошибками. Это надо проверить, исправить возможные недочеты.

Особенности замены разных типов ламп

Со всеми осветительными устройствами надо обращаться очень аккуратно. Однако всем им нужен разный подход. Так, лампочки накаливания очень хрупкие. Их можно брать за колбу незащищенной рукой, но только после того, как она остынет. В инструкциях, как снять лампочку накаливания в холодильнике, всегда подчеркивается, что ее нельзя сильно сжимать. Иначе колба может разбиться. Если это случилось, край цоколя зажимают плоскогубцами или чем-то подобным и выкручивают его из патрона.

Дотрагиваться руками до колбы галогеновых ламп нельзя. Потожировые следы становятся участками локального перегрева, что приводит к порче лампочки. Их вкручивают только в перчатках или накрывая колбу чистой тканью. При демонтаже люминесцентных устройств надо помнить о том, что они наполнены токсичным газом. Поэтому выкручивают их очень аккуратно, чтобы не разбить. Потом относят в специальные пункты утилизации.

Полезные советы

Чтобы продлить срок службы осветительного устройства, стоит прислушаться к простым советам.

Не оставляйте дверку агрегата надолго открытой, следите за исправным состоянием уплотнителя, чтобы она плотно прилегала.

Подключайте холодильник через отдельную розетку с заземлением. Желательно подключение сетевого фильтра или элемента бесперебойного питания, чтобы исключить опасные для техники скачки напряжения.

Следите за влажность внутри камеры. Избыток влаги очень вреден электронному оборудованию.

Важный момент. Если лампочки часто перегорают, не отрабатывают заявленный ресурс, стоит проверить исправность кнопки отключения света. Ее поломка опасна, поскольку помимо выхода из строя лампы может случиться выгорание плафона, в некоторых случаях бывает короткое замыкание.