Как поменять личинку в замке: правила выбора детали и пошаговая инструкция

Замок во входной двери заедает? Рассказываем, как решить проблему своими силами и когда лучше вызвать мастера.

Стал заедать замок или сломался ключ? С ремонтом можно справиться самостоятельно. Рассказываем, как поменять личинку в замке входной двери и когда его лучше переставить целиком.

Все о замене личинки

Поводы поставить новую

Подготовка к работе

— Выбор между заменой замка и личинки

— Подбор новой детали

Пошаговое руководство

7 признаков того, что личинку в замке пора заменить

Менять личинку в замке нужно в двух случаях — при поломке и риске взлома. Срочный ремонт необходим, если:

кто-то из членов семьи потерял ключи;

дубликаты были в руках арендаторов, мастеров-отделочников, других малознакомых людей;

вы обнаружили в замочной скважине элементы булавок или иголок, других посторонних предметов, ее края кажутся поцарапанными — это может указывать на попытку взлома;

резьба на старом ключе заметно стерлась;

ключ с усилием ходит в скважине, часто заедает;

личинка стала подвижной, «выдвигается» вместе с ключом;

часть ключа при попытке открыть или закрыть дверь осталась в замочной скважине.

Сразу же замените личинку или замок целиком, переехав в новую квартиру. В новостройке лучше поставить новую дверь с высоким уровнем безопасности: застройщики редко предлагают надежные решения. Во вторичном жилье с прочной дверью запор тоже стоит заменить: вы не знаете, кому владелец давал дубликаты ключей.

Подготовка к ремонту

Для замены запорного механизма достаточно самых простых инструментов — крестовой или шлицевой отвертки. Какая именно нужна, вы узнаете, посмотрев на торец двери. Если на нее с наружной стороны установлены дополнительные защитные накладки, нужно будет снять и их. Обычно для этого достаточно крестовой отвертки, но лучше предварительно проверить тип крепежа, сняв декоративную накладку со стороны квартиры.

Если вы начали ремонт, потому что замок заедает, предварительно смажьте все механизмы универсальной WD-40. Так будет проще извлечь старые прикипевшие или стершиеся детали.

Дверь из натурального дерева или окрашенной стали стоит заклеить пленкой перед началом работ. Это снизит риск случайных царапин на поверхности.

Выбираем, менять личинку или замок

Вам точно придется менять замок, если его пытались высверлить или выбить из полотна. Нужно снять конструкцию целиком, чтобы исключить скрытые повреждения. Возможно, придется менять и полотно двери. Лучше проконсультироваться с мастером, чтобы узнать, как обеспечить дому максимальную безопасность.

Замена всего замка может потребоваться и на очень старой деревянной двери. Если замочная пластина и ручка стали подвижными, язычок западает, возможно, из-за естественного износа увеличились полости, в которые устанавливали механизм. Иногда проблему можно решить подтягиванием крепежных элементов. Но лучше сразу заменить замок или даже все полотно, не дожидаясь, пока запор окончательно выйдет из строя.

Если проблема в заедании или риске вскрытия дубликатом ключа, можно просто поставить новую личинку. Но не все замки позволяют менять только механизм открывания. Как понять, какой стоит у вас?

Откройте дверь и на торцевой планке под запорным язычком или штифтами найдите винт. Если его нет, придется ставить новый замок в сборе.

Посмотрите на форму ключа. Есть три основных вида:

круглый штифт с резными крыльями по обеим сторонам — открывает сувальдные механизмы, у которых нет сменной личинки;

круглый штифт с резьбой с одной стороны — предназначен для дисковых запоров; их центральная часть съемная, но найти новую подходящего размера непросто;

плоский наконечник с резьбой с одной стороны — предназначен для цилиндрового замка, запасные части для которого легко купить и поставить самостоятельно.

По мнению специалистов, срок службы самого надежного замка — до 10 лет. После этого нужно поменять его или хотя бы личинку, чтобы случайно не оказаться перед закрытой дверью.

Ищем новую деталь: советы по подбору

Как поменять личинку в дверном замке на входе в дом? Вам придется на какое-то время оставить его открытым. Даже у цилиндровых замков очень разные по размеру сердцевины. Купить подходящую просто по марке и артикулу запора невозможно. Нужно снять неисправный цилиндр, измерить и сфотографировать, и искать в магазине модель с точно такими же размерами. Если вы знаете точные размеры, цилиндр можно заказать в интернете. Но удобнее подбирать его лично в хозяйственном магазине. Приходите туда со старым механизмом и ищите идеально совпадающий новый.

Если вы не можете забрать цилиндр для подбора и оставить дверь открытой, измерьте его и пока поставьте на место. Вам нужно знать:

длину от одного края до другого;

если в центре есть поворачивающаяся деталь и/или винт — длину каждого отрезка по краям от них;

длину и диаметр широкой части замочной скважины;

марку замка — есть универсальные личинки, совместимые с замками разных брендов, но подобрать оригинальную чуть проще.

Некоторые личинки асимметричные. «Крылья», идущие от центрального крепежного винта или вращающейся сердцевины, имеют разную длину. При демонтаже запомните, куда смотрит короткая часть, а куда — длинная. Новую деталь нужно поставить в том же положении.

Новая сердцевина должна совпадать со старой с точностью до миллиметра. Если личинка чуть больше, она выступает над полотном, поэтому ее легко срезать или сбить. Чуть меньше — может провалиться вглубь, заклинить ключ. Если подходящую подобрать не удалось, ищите новый замок.

Если в магазине вам предложили на выбор несколько подходящих по размеру механизмов, выбирайте по материалу.

Самым дорогим, но и самым долговечным будет цилиндр из нержавеющей стали. Нержавейка не боится капель воды, поэтому ее можно ставить даже на входную дверь в загородном доме. Высокая прочность металла снижает риск механического взлома. А гладкая поверхность и устойчивость к образованию ржавчины защищают от отложений, которые могут заставить ключ заедать.

Вторым по прочности и долговечности металлом считают латунь. Она чуть мягче и пластичнее стали, но тяжелое стальное полотно и защитные накладки сведут риск выламывания или высверливания к минимуму. Латунь тоже не боится ржавчины и долго сохраняет прочность.

Следующий в рейтинге — алюминий. Он легкий, но гладкий и прочный, тоже хорошо сопротивляется образованию отложений.

Для входных дверей не советуют использовать цилиндры из силумина. Этот алюминиевый сплав со временем начинает крошиться как старое дерево. Ждать от него прочности и долговечности бессмысленно. Но если по размеру вам подходит только силуминовая вставка, берите ее, но продумайте дополнительную защиту. Или поменяйте замок целиком.

У стальных входных дверей замочную скважину с наружной стороны часто защищает броненакладка — металлическая пластина из сплавов, устойчивых к высверливанию или взлому. Она может быть накладной или врезной. Цилиндр должен по размеру точно совпадать с защитной накладкой. В противном случае она может заблокировать движение ключа. Снимите ее перед походом в магазин, чтобы убедиться в совместимости. Или подбирайте новую сердцевину, у которой ширина замочной скважины на всех участках до миллиметра совпадает со старой.

Цилиндровые замки открываются, когда резьба на ключе по очереди приподнимает тонкие штифты в механизме. Крайний штифт обычно неподвижный, сделан из особо прочного стального сплава. Его задача — защита от высверливания остальных штифтов. При покупке узнайте, есть ли у новой личинки такая защита. Выбирайте для входной двери изделие с максимальным классом взломостойкости. Если модель с защитой от высверливания подобрать не удалось, задумайтесь об установке броненакладок, других элементов, повышающих общий уровень взломостойкости. Личинку в замке можно поменять самостоятельно, а установку накладок лучше доверить специалистам.

Как поменять личинку в замке самостоятельно: пошаговое руководство

Советы ниже помогут, если дверь свободно открывается и закрывается.

Если на двери установлена накладная броненакладка, сначала снимите ее. Для этого подденьте ножом или плоской отверткой декоративную накладку вокруг защелки или замочной скважины со стороны квартиры. Открутите открывшиеся винты и снимите накладку с наружной стороны.

Врезная бронезащита крепится в толще полотна. Нужно разбирать его, чтобы получить доступ к механизму замка. Если вы хотите сохранить прежний уровень безопасности, лучше вызвать для этой работы мастера.

Если замок работает, а накладка снята, порядок действий следующий.

Откройте дверь и найдите на торце винт — он обычно находится под штифтами или язычком. Выкрутите его. Если со стороны квартиры стоит поворотная защелка, начните аккуратно поворачивать ее в обе стороны и тянуть на себя. Личинка должна выпасть. При замочной скважине с двух сторон вставьте ключ со стороны квартиры. Поверните на треть оборота и потяните на себя. Если не удалось вытащить сердцевину с первого раза, немного покрутите ключ. Но не прикладывайте больших усилий, иначе замок заклинит. Если личинку не удается вытащить и после этого, ослабьте крепления на торце двери, удерживающие пластину над язычком. Это винты в ее верхней и нижней части. Смажьте замочную скважину и язычок WD-40 для большей плавности движений. Очень старую и прикипевшую иногда проще высверлить. Вытащив старую личинку, аккуратно выдуйте пыль и загрязнения из полости феном или хотя бы смахните кистью. Обработайте новую личинку смазкой изнутри, чтобы обеспечить более плавные движения ключа. Еще до установки убедитесь, что он к ней подходит, в магазине не перепутали комплект.

Если вы правильно подобрали размер, установка сердцевины не займет много времени.

Вставьте цилиндр в отверстие. Если у вас механизм с замочными скважинами с двух сторон, предварительно выровняйте центральную вращающуюся часть, чтобы она не выходила за границы корпуса. Без усилия начните вкручивать фиксирующий винт в торце двери. Если чувствуете, что он наткнулся на препятствие, вытащите его и личинку, попробуйте вставить ее заново. Крепеж должен без проблем совпадать с отверстием на теле механизма. Зафиксировав винт, вставьте ключ в замочную скважину и проверьте работу при открытой створке. Убедитесь, что ключ и язычок движутся плавно, прикладывать большие усилия не нужно. Закрепите болты на торцевой пластине двери, если ослабляли их. Верните на место декоративные и защитные накладки с обеих сторон. Еще раз проверьте работу замка при открытой створке. Только после этого попробуйте закрыть и открыть ее.

Проверяйте работу новой сердцевины, когда дома есть другой человек, который сможет открыть дверь изнутри или хотя бы выбить личинку в случае ошибок при установке.