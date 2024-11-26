Как правильно класть профнастил на крышу: методы укладки в 1 или 2 прогона, выбор материалов

Профлист на крыше защитит дом от сырости и холода. Рассказываем, как правильно монтировать такую кровлю.

Металлический профлист — популярная кровля. Он легкий и тонкий. Рассказываем, как покрыть крышу профнастилом правильно.

Работы на высоте очень опасны. Используйте страховку и другие средства защиты, соблюдайте технику безопасности. Статья написана в ознакомительных целях. Не пытайтесь выполнить работы самостоятельно без должного опыта.

Все о кровле из гофролиста

Выбор материала

Меры предосторожности

Создание кровельного пирога

— Защита от влаги

— Обрешетка под профлисты

— Внутренние доборные элементы

Пошаговая инструкция

— Схемы укладки

— Выравнивание

— Крепление

— Установка доборных элементов

Правила ухода

Выбор материала

Какой профнастил класть на крышу? Для скатной кровли нужен специальный кровельный материал. Ищите его по буквам «НС», «МП» в названии. Для широкой плоской кровли в регионе со снежными зимами также подойдет материал «Н» — несущий. Он очень прочный и выдерживает толстый слой снега. Но толще и тяжелее других листов. На него идет больше стали, поэтому он дороже.

При выборе среди универсальных и кровельных листов также смотрите на следующие параметры.

На толщину стали. Для крыши частного дома в регионе с не очень снежными зимами достаточно 0,5 см, для сарая или садового павильона — 0,45 см.

Количество слоев защитного покрытия. Самые дешевые листы лишь покрывают цинком, дорогие — оцинковывают, пассивируют, грунтуют и покрывают цветным полимерным материалом. Для стальной кровли самое опасное — влага, способная со временем разъесть металл. Чем больше слоев поверх него, тем дольше прослужит ваша крыша.

Тип полимерного защитного покрытия. Полиэстер — самое тонкое и дешевое. Очень легко повреждается даже при несильном ударе, контакте с острым инструментом. Матовый полиэстер накладывают чуть более толстым слоем, поэтому он прочнее. Пурал — полиуретановое покрытие, рассчитанное примерно на 40 лет службы. Его достаточно сложно поцарапать или отколоть. PVDF — материал с акрилом в составе. Даже при нанесении тонким слоем надежно защищает металл от коррозии. Акрил хорошо сопротивляется выцветанию под солнечными лучами. Пластизол — устойчив к механическим повреждениям, но не переносит высоких температур. При нагревании от 60 градусов Цельсия теряет прочность и выделяет вредные вещества. Даже в средней полосе летом крыша может раскалиться до такой температуры.

Особенности нанесения покрытия. Кровельный профлист часто защищают полимерным материалом только с внешней стороны. Хотя односторонний дешевле, для дома лучше выбирать двусторонний. Дополнительный слой покрытия защитит металл от конденсата, повреждении при перепадах температур.

Высоту волны. Чем выше и чаще гребни на профнастиле, тем он прочнее, но и тяжелее. Для крыши с уклоном от 15 градусов достаточно листов с высотой волны от 18-20 мм. Для плоской нужен материал с высокой гофрой от 40 мм.

Длину листа. От нее зависит простота работы. Выбирайте материалы, которые позволят покрыть скат целиком или в 2 ряда. При укладке рядами заложите на нахлест по длине около 10-20 см.

Ширину листа. По ней рассчитывают общий расход материала. Определите тип укладки — в один или два ряда. Разбейте всю крышу на условные плоскости. Один скат — одна плоскость. Дорисуйте каждую до прямоугольника в масштабе и «покройте» листами выбранной толщины. Учитывайте нахлест между ними: в одну волну, если крыша скатная; в две — если почти плоская или в вашем регионе очень снежные зимы. Заложите свес от 5 см со всех сторон. Выбирайте листы, ширина которых позволит свести количество стыков к минимуму.

Меры предосторожности при работе с профлистом

Тонкую сталь легко сверлить, резать, гнуть. Но при любых операциях повреждается защитное покрытие, металл становится уязвимым к влаге. Чтобы крыша прослужила хотя бы 25 лет, соблюдайте следующие правила.

Не используйте для резки диски или горелки, которые нагреваются или образуют искры в процессе. Лучший инструмент для разрезания профнастила — ножовка или ножницы по металлу. Перед работой тщательно закрепите лист на поверхности, проведите линию маркером по металлу. В процессе придерживайте край рукой. Линия реза должна быть идеально ровной. Заусенцы стоит сошлифовать, а смятые элементы расправить. После этого срез и поврежденные участки покрытия обрабатывают антикоррозийной грунтовкой.

Для монтажа берите только специальные кровельные саморезы — с оцинкованным, нержавеющим, омедненным или покрытым керамикой острием, полимерным покрытием шляпки и уплотнителем под ней. После установки шляпки должны плотно прилегать к основанию, но не деформировать его. Саморезы выбирают по типу каркаса и толщине профлиста. Для деревянных стропил нужен кровельный крепеж типа «дерево-металл». Вы можете подобрать подходящую длину, сложив толщину двух выбранных гофролистов и добавив 10-20 мм на зазор между ними и крепление к стропилам.

После работы сразу убирайте инструменты и стружку, чтобы они не поцарапали полотно. Не кладите на него крепеж.

Создание кровельного пирога

Металлический гофролист — верхний слой. Он нуждается в прочном каркасе и защите от влаги.

Защита от холода и сырости

Под кровлю нужно положить материал, защищающий от влаги и образования конденсата внутри помещения. Оптимальный выбор — пленочная гидропароизоляция — полиэтиленовая или мембранная. Ее раскатывают по стропилам и крепят с помощью оцинкованных гвоздей или скоб строительного степлера. Сверху фиксируют деревянными планками, идущими точно над стропилами — контробрешеткой. На нее позже укладывают обрешетку — каркас под профнастилом. Все деревянные элементы перед установкой нужно обработать средствами для защиты от плесени, гниения и горения.

Гидроизоляцию нельзя сильно натягивать при креплении: она может порваться при перепадах температур и сильном ветре. Материал должен слегка провисать между стропилами — примерно на 0,5 см.

Лучшим материалом для гидроизоляции и ветрозащиты кровли из профлиста считается полипропиленовая мембрана. Она не пропускает влагу, но обеспечивает свободный выход пара, не дает конденсату скапливаться на нижней части листов или обрешетке. Мембрана правильно работает, только если установлена нужной стороной — с логотипом или более гладкой сверху. Для нежилых зданий подойдет и перфорированная полиэтиленовая пленка, которая не пропускает влагу.

Выбор обрешетки

Чтобы установить профнастил на крышу, нужно проложить поверх стропил и гидроизоляции деревянное или фанерное основание — обрешетку. Она должна выдерживать вес выбранного материала со слоем снега зимой. При создании обрешетки учитывают угол наклона крыши и характеристики гофролиста.

Под скат меньше 12 градусов делают сплошное основание. Для его создания можно использовать листы фанеры, доски или брус толщиной до 30 мм. Большая толщина увеличивает нагрузку на стропила. Многие специалисты советуют использовать именно доски шириной до 150 см, а не широкие фанерные плиты. Широкое основание неравномерно воспринимает нагрузки и может деформироваться.

При скате от 12 до 15 градусов можно укладывать доски с шагом от 100 до 300 мм. Чем больше толщина листа и выше его волна, тем больше может быть расстояние между балками. При скате от 15 градусов оптимальный шаг для обрешетки — 300-400 мм. Его считают не от края досок, а от их середины.

Установка части доборных элементов

Доборы — части кровли, которые защищают и маскируют стыки, обеспечивают дополнительную прочность и жесткость. Некоторые из них ставят до монтажа гофролиста.

Водосточные желоба. Идут вдоль карниза, держатся на специальных крюках. Планки с ними крепят к нижней планке обрешетки. Желоба должны быть установлены с небольшим уклоном в сторону водосточной трубы.

Карнизная планка. Металлический угол, который одной стороной спускается в водосточный желоб, другой — крепится к нижней доске обрешетки. По гладкой поверхности капли стекают в водосток, не контактируя с деревянным основанием. Если цельную планку поставить нельзя, элементы крепят встык.

Нижняя ендова. Нужна, если у вашей крыши есть внутренние углы. Крепится на формирующих их стропилах и досках обрешетки. Уголки начинают класть снизу и двигаются вверх к коньку. Каждый верхний наезжает на нижний на 10-20 мм. Самый нижний элемент должен выходить точно в водосток.

Нижняя планка примыкания. Защищает стык дымохода и крыши. Тоже выглядит как металлический уголок. Одной стороной крепится к дымоходу, другой — к деревянному основанию. Стык с дымоходом дополнительно обрабатывают водостойким герметиком.

Для производства доборных элементов используют ту же сталь с защитным покрытием, что и для металлической кровли. Для их фиксации подходят те же кровельные саморезы. А при обрезке элементов нужно соблюдать ту же технику безопасности, чтобы не повредить защитное покрытие.

Как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками: пошаговая инструкция

Для укладки металлической кровли нужно минимум 2 человека, а лучше — от 4. Двое работают наверху, двое готовят материал внизу. У работающих на крыше должна быть страховка, каски и обувь с нескользящей подошвой. Стоящим внизу не помешают каски и очки для защиты от металлической стружки при резке.

Для подъема профлиста на крышу нужно сделать деревянную «стремянку». Возьмите брус высотой от земли до карниза + 20 см. С помощью поперечных планок сбейте из него подобие лестницы в ширину профлиста. Верхнюю часть закрепите на карнизе саморезами. Обвяжите стопку листов или деревянный короб с ними прочным шпагатом или сделайте два отверстия в верхней части листа и вставьте прочные стропы или веревки в них. Стоящие на крыше тянут лист за веревки на себя, а оставшиеся снизу — поддерживают и подталкивают его.

Схемы укладки

Как крыть крышу профнастилом? Есть три способа укладки в зависимости от формы скатов.

На небольших скатах в форме прямоугольника листы кладут в ряд по горизонтали с нахлестом, начиная с любого торца. Мастера советуют начинать работу по направлению ветра, чтобы он не поднимал незакрепленные листы.

На высоких прямоугольных скатах листы кладут в два горизонтальных ряда. Вначале фиксируют три элемента слева или справа в нижнем ряду. Затем кладут два элемента над ними. Тщательно выровняв и закрепив их, продолжают работу в шахматном порядке.

На треугольных или других скатах сложной формы проведите воображаемую прямую линию вдоль самого высокого участка ската. Первый лист кладут так, чтобы линия проходила точно по его центру. После этого движутся в любую сторону. Но нахлест листов должен идти в одну сторону, от самой высокой точки к низкой.

Листы вдоль карниза на 4-5 см заходят за свесы стропил по всей крыше.

Удобнее еще на земле нарезать и разложить листы по размеру, не забывая о нахлесте, а затем поднимать в нужном порядке.

Как выравнивать листы?

Каждый следующий профлист в горизонтальном ряду на 1 или 2 волны заходит на нижний.

Каждый ряд должен быть идеально выровнен по горизонтали. На скате вертикальные стыки в первом и втором ряду точно совпадают.

Каждый верхний ряд заходит на нижний на 15-20 см. Необходимо выдержать одинаковое расстояние по всему скату.

Для выравнивания по горизонтали удобно использовать натянутый между торцами шнур или лазерный уровень. По вертикали — рулетку.

Вначале уложенные листы крепят на 1-2 самореза сверху и снизу, не вкручивая их до конца. Окончательно фиксируют — после предварительной укладки 2-4 листов, еще раз проверив нахлест между ними.

Как крепить профнастил на крыше саморезами?

Для работы с кровельными саморезами нужен шуруповерт с регулируемой скоростью и направлением вращения. С ним проще регулировать интенсивность вкручивания, вытаскивать неправильно установленные элементы.

Основные правила монтажа саморезов.

Их всегда вкручивают в углубления между волнами гофролиста. На гребне крепеж сложно правильно зафиксировать.

Стержень должен входить в кровлю строго под прямым углом. Шляпка должна быть параллельна поверхности.

Нельзя слишком затягивать крепеж. Остановитесь, когда прокладка под шляпкой будет без зазора примыкать к поверхности.

Рекомендуемый шаг установки кровельных саморезов:

по горизонтали — кромка нижних листов и стык с верхними — во все углубления в волне, в центре полотна — в шахматном порядке от нижнего ряда, через волну;

по вертикали — через каждые 40-50 см, начиная с нижней планки обрешетки, чаще, если крыша плоская и вы уменьшили зазоры.

Монтаж доборных элементов

После укладки всех гофролистов останется закрепить доборные элементы:

конек вдоль внешней острой грани крыши;

накладки на ендову и внешние планки примыкания;

фартуки на вентиляционные и другие круглые трубы — плоские листы металла, в которых вырезано отверстие нужного диаметра;

торцевые планки, которые закрывают пространство между профнастилом и контробрешеткой.

Это делают теми же саморезами, но увеличенной длины. Фартуки и планки примыкания советуют дополнительно обработать герметиком для лучшей защиты от влаги.

Полезные доборные элементы — снегозадержатели. Для их установки отступают от карниза на 40-50 см вверх.

Как ухаживать за металлической кровлей?

Крыша из профнастила сохраняет качество до 25-40 лет. Раз в год проверяйте и подтягивайте крепеж, весной обрабатывайте повреждения покрытия герметиком или обмазочной гидроизоляцией, своевременно меняйте деформировавшиеся из-за снега или ветра доборные элементы. Этого достаточно, чтобы в доме всегда было сухо и тепло.