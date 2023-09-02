Как правильно стелить линолеум

Линолеум является одним из наиболее популярных материалов для отделки пола в доме или офисе. Он обладает рядом преимуществ, таких как простота в укладке, устойчивость к влаге и прочность. Кроме того, линолеум доступен в широком ассортименте дизайнов и цветов, что позволяет подобрать подходящий вариант под любой интерьер.

Однако, чтобы получить качественное покрытие и долговечный результат, необходимо правильно уложить линолеум. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию о том, как правильно стелить линолеум — Pol-Spec.ru.

Шаг 1: Подготовка поверхности

Перед укладкой линолеума необходимо подготовить поверхность. Во-первых, нужно убрать все предметы и мебель с пола. Затем, осмотрите пол на наличие неровностей, трещин и ям. Если обнаружены неровности, их необходимо выровнять, используя шпатлевку или самовыравнивающуюся смесь. Трещины и ямы следует заделать с помощью герметика или шпатлевки. При необходимости, затравьте поверхность, чтобы обеспечить лучшую адгезию между линолеумом и полом.

Шаг 2: Измерение и раскладка

После подготовки поверхности, измерьте площадь помещения, в котором будет укладываться линолеум. Это позволит определить, сколько материала вам потребуется приобрести. Помните, что линолеум продаётся в рулонах различной ширины, поэтому важно учесть эти параметры при покупке.

Затем, с помощью отвеса и линейки, отметьте на полу места, где будет происходить стык листов линолеума. Это позволит визуализировать будущее покрытие и избежать провалов или пересечений в дизайне. Также, по мере необходимости, отметьте места, где потребуется вырезать отверстия для стоящей мебели или других предметов.

Шаг 3: Укладка линолеума

Перед укладкой линолеума, дайте материалу привыкнуть к условиям помещения. Разверните рулон линолеума и оставьте его в горизонтальном положении в течение 24-48 часов. Это позволит материалу расправиться и избавиться от скручивания.

После того, как линолеум привыкнет к комнатной температуре, приступайте к его укладке. Раскатайте рулон линолеума по полу и выровняйте его по отметкам, сделанным в предыдущем шаге. Приступайте к укладке с одного угла комнаты и постепенно перемещайтесь к другому.

Шаг 4: Подрезка и приклеивание

При необходимости подрежьте линолеум в местах, где требуется вырезать отверстия или подогнать материал к стенам. Для этого используйте острые ножницы или нож.

После того, как линолеум уложен во всей комнате, приклейте его к полу. Для этого используйте специальный клей, предназначенный для линолеума. Поднимите одну сторону линолеума и нанесите клей на поверхность пола. Затем, аккуратно положите линолеум на нанесенный клей и разгладьте его руками или валиком, чтобы избежать возникновения воздушных пузырьков.

Шаг 5: Закрепление и обработка швов

После приклеивания линолеума к полу, приступайте к закреплению его на поверхности. Для этого используйте тяжелые предметы, такие как мебель, чтобы создать давление на покрытие. Оставьте такие предметы на несколько часов или даже на ночь, чтобы линолеум хорошо присоединился к полу.

В случае, если в вашем линолеуме есть швы, их следует обработать специальной полимерной смесью. Эта смесь поможет предотвратить попадание влаги и грязи между швами и сохранит ваш линолеум в идеальном состоянии на протяжении долгого времени.

Надеемся, что эта статья помогла вам разобраться с тем, как правильно стелить линолеум. Следуйте инструкции и у вас получится качественное покрытие, которое прослужит вам долгие годы.