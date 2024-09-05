Как предсказать эффективность диет для снижения уровня сахара – исследование

Как предсказать эффективность диет для снижения уровня сахара – исследование

Как предсказать эффективность диет для снижения уровня сахара – исследование

Ученые из Института столетия (Centenary Institute) в Австралии обнаружили, что изменение уровней определенных жиров в крови помогает спрогнозировать эффективность снижения уровня сахара в крови у людей с преддиабетом, сообщает Zakon.kz.

The American Journal of Clinical Nutrition пишет, что в исследовании приняли участие 104 человека с преддиабетом. Это состояние, при котором уровень сахара в крови выше нормы, но еще не достиг уровня, характерного для диабета. Распространенным советом для людей с преддиабетом является снижение веса с помощью диеты.

Издание пишет, что во время эксперимента все участники придерживались новых рекомендаций по питанию, которые позволили им потерять не менее 8% от своего изначального веса. Ученые задались целью выяснить, каким людям диета принесла больше пользы. Для этого они проанализировали изменения в концентрации сотен различных липидов (жиров и жирных кислот) в крови добровольцев до и после диеты.

Выяснилось, что определенные уровни липидов могли сигнализировать о том, насколько снизится уровень сахара в крови и вес участников. Например, некоторые сфинголипиды (тип жира, обнаруженный в клеточных мембранах) были связаны с изменениями уровня сахара в крови натощак, в то время как другие липиды были связаны с улучшением таких показателей, как гемоглобин A1c, инсулин и резистентность к инсулину.

По мнению экспертов, идентификация этих липидных биомаркеров может помочь разработать новые, эффективные стратегии профилактики диабета для тех, кто находится в группе риска.

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