Как прибить плинтус гвоздями: инструкции для дерева и пластика

Рассказываем об особенностях установки деревянных и пластиковых плинтусов. Предлагаем подробные инструкции по установке декоративных элементов.

В процессе практически любого ремонта предполагается установка плинтусной планки. Как завершающий штрих ее укладывают на пол или на потолок. Сделать это несложно, однако есть некоторые нюансы, с которыми стоит познакомиться перед началом работ. Разберемся, как прибить пластиковые и деревянные плинтусы ровно и красиво.

Как прибить плинтусы

Особенности установки плинтусных планок

— Деревянных

— Пластиковых

Как правильно прибивать плинтус: к стене или к полу

Чем прибивать плинтус

Инструкция, как прибить плинтус

— Пластиковые ламели

— Деревянную отделку

— Как прибить плинтуса к бетонной стене

Полезные советы

Особенности установки декоративных плинтусов

Плинтусные планки нельзя считать исключительно декоративным элементом. Их основное предназначение — скрывать технологический шов, который проходит по периметру комнаты снизу и сверху. Некоторые модели дополнительно оснащаются каналами для прокладки кабеля, таким образом еще и помогают закрывать коммуникации. Особенности монтажа декоративного элемента определяются материалом, их которого он изготовлен.

Дерево

Деревянные планки считаются традиционным вариантом. Их изготавливают из сосны, бука, дуба, других пород. Несмотря на обилие композитов, качественно имитирующих дерево, этот материал остается очень востребованным при отделке. Особенно, если остальное оформление выполнено из натуральной древесины. Деревянные плинтусы достаточно сложно установить. Они не гнутся, поэтому требуют тщательно выровненной основы, на которую будут закреплены.

Для оформления углов делают запилы под 45°, чтобы точно подогнать детали в уголках. Для точного запила используют стусло или торцовочную пилу. Делать это надо правильно, исправить ошибки чаще всего невозможно. Можно зашпаклевать только небольшой скол или неширокую щель. Шпаклюются и стыки деталей, которые иначе невозможно сделать незаметными. Перед монтажом деревянные планки обязательно должны просохнуть. Сырая древесина после высыхания деформируется.

Пластик

Плинтусные планки изготавливают из безопасного ПВХ-пластика. Он достаточно пластичный, поэтому способен изгибаться при фиксации к не совсем ровной основе. Пластиковый декор подходит для любых потолочных и напольных покрытий, поскольку выпускается в самых разных цветах и фактурах. Сложностей при его монтаже не возникает: стыкование и запилы под углом при этом не нужны. Производитель комплектует декор монтажными уголками, стыковочными пластинами, заглушками. С их помощью можно легко и быстро установить пластиковую отделку.

Куда правильно прибивать плинтус: к стене или к полу

Плинтусные планки можно прибивать по-разному. Можно крепить их к стене или к полу либо к потолку. Начинающие мастера часто сомневаются, как делать правильно. Надо знать, что точного ответа здесь нет, потому что допустимы оба варианта. Более того, в некоторых случаях крепежи ставят поочередно в одну, затем в другую плоскость. Это позволяет зафиксировать планку максимально плотно, без нежелательных щелей.

Определить место установки крепежа поможет качество материала, из которого изготовлены вертикальная и горизонтальная плоскости. Лучший вариант для забивания гвоздей — достаточно мягкая, но при этом прочная поверхность. Так, если в комнате деревянный пол и бетонные стены, лучше прибивать планку к напольному покрытию. При деревянной обшивке стен и наливном полу стоит прибить плинтус к стеновому покрытию.

Это правило работает всегда. Особенно осторожным следует быть с пеноблоками и гипсовыми поверхностями. К ним не стоит прибивать плинтусные планки, поскольку прочность соединения будет очень низкой. Если вертикальная и горизонтальная плоскости сделаны из одного материала, например, из дерева, то нет разницы, куда прибить плинтус. В этом случае руководствуются удобством монтажа и внешним видом планки.

Чем прибивать плинтусную планку

Прибить плинтус можно обычными гвоздями подходящего размера, но для лучшего результата стоит прислушаться к рекомендациям мастеров. Они советуют прибивать деревянные планки финишными гвоздями. Это крепежное изделие со шляпкой небольшого диаметра. Она совсем немного отличается по размеру от стержня. Благодаря этому она менее заметна после монтажа. Кроме того, такую шляпку проще «утопить» в отделке, для этого лучше всего добивать гвоздь специальным добойником.

Финишные гвозди тонкие, благодаря этому они мало повреждают материал при забивании. Для деревянных плинтусов лучше всего выбирать оцинкованные крепежи. Они покрыты защитным слоем, который предотвращает коррозию. Такой защиты достаточно для эксплуатации в помещениях с нормальной и слегка повышенной влажностью. Пластиковые планки со скрытым креплением можно прибивать любыми гвоздями.

Подробные инструкции, как прибить плинтус

Разберем разные варианты, как правильно прибивать напольный или потолочный плинтус.

Пластиковые ламели

Пластиковые ламели чаще всего прибивают при напольной установке. Есть два вида ПВХ-плинтусов. Изделия для скрытого монтажа имеют выемку под крепления, которая закрывается декоративной накладкой. Планки без такой выемки лучше приклеивать, потому что скрыть крепеж не получится. Алгоритм установки такой.

Снимите декоративную накладку. Установите плинтус на место, прижмите его к стене. Прибейте гвоздями или закрепите саморезами. Важно. Сначала «наживите» конструкцию, полностью не фиксируя крепеж. Сделайте это после того, как все планки будут уложены. Если есть кабель-канал, заложите в него провода. Закройте декоративную накладку.

Не предназначенный для скрытого монтажа плинтус тоже можно прибить, но шляпки крепежа будут заметны. Их можно закрыть наклейками в тон планки.

Деревянный плинтус

Плинтусную планку из дерева перед фиксацией лучше всего просверлить. Это даст возможность задать правильный угол крепления, предотвратит возможное раскалывание детали при забивании гвоздя и облегчит процесс его фиксации. Отверстия высверливают точно под нужным углом, чтобы крепеж правильно вошел в плинтус. Дальнейший алгоритм действий, как прибить деревянный плинтус гвоздями к потолку или к полу, такой.

Установите плинтус с просверленными отверстиями на место. Вставьте финишный гвоздь в отверстие, несколько раз стукните по нему молотком. Возьмите подходящий по размеру добойник, с его помощью зафиксируйте гвоздь так, чтобы шляпка была утоплена в древесину.

После того как все плинтусные планки будут установлены, надо зашпаклевать отверстия над шляпками. Для этого берут шпаклевку по дереву подходящего цвета. После высыхания ее зашкуривают, наносят на деталь финишную отделку: лак, краску, т.п.

Как прибить плинтус к бетонной стене или полу

Если приходится прибивать плинтусную планку к бетону, монтаж усложняется. Разберем шаг за шагом последовательность действий, как зафиксировать планку к стене.

Подготовьте деревянные заглушки, которые будут вставляться в стенку. Возьмите плинтусы, просверлите в них отверстия под крепежи. Приложите планку к стене, вставьте сверло в подготовленное отверстие. Высверлите небольшое отверстие, чтобы получилась разметка под посадочные места для крепежей. Сделайте так для всех отверстий. Отложите плинтусную планку. Возьмите перфоратор, высверлите посадочные места для заглушек. Очистите стену и пол от пыли. С помощью ножа или небольшого шпателя уложите в отверстия строительный клей. Возьмите заглушку, вставьте ее в посадочное отверстие, забейте молотком. Срежьте ножом выступающую часть заглушки, остатки клея снимите ветошью. Поставьте на место плинтусную планку, забейте гвозди или вверните саморезы в подготовленные отверстия.

Технология прибивания плинтуса к полу ничем не отличается от описанной выше, только сверлить надо напольную поверхность.

Полезные советы

Мы подготовили подборку полезных советов, которые помогут получить хороший результат.

Длина гвоздя должна перекрывать плинтус на 20-30 мм, тогда он будет надежно держаться.

Для влажных помещений выбирают не оцинкованные, а хромированные финишные гвозди. Они выдерживают высокую влажность и не корродируют.

Если материал пола и стен одинаково мягкий и прочный, лучше всего прибивать плинтус и одной плоскости, и к другой. Тогда он будет одинаково плотно прилегать ко всем поверхностям.

Забивая гвозди в пол, надо учитывать толщину плинтуса. Между стеной и стяжкой обязательно оставляют компенсационный зазор, есть риск, что гвоздь попадет в пустоту.

Плинтусные планки можно закреплять не только на обычные, но и на жидкие гвозди. Это особенно актуально для дорогих плинтусов из дерева. Подойдет этот метод и для пластика, у которого нет выемок для скрытого монтажа. Приклеенные планки будут надежно держаться, надо только правильно подобрать клеящий состав.