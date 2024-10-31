Как работает септик: принцип действия разных систем

Рассказываем, что такое септик и какие они бывают. Разбираем принцип работы разных типов систем утилизации стоков.

На загородном или дачном участке не всегда есть возможность подключения к централизованной канализации. Тогда для решения проблемы утилизации стоков обустраивают автономную канализационную систему. Важно правильно выбрать тип такой системы, чтобы получить эффективную переработку стоков и не переплачивать за это. Разберем принцип работы септиков разных видов.

Принцип работы разных видов септиков

Какими бывают системы утилизации стоков

— Аккумулирующие

— Фильтрующие

Принцип работы септиков без откачки

— Переливные конструкции

— Станции биоочистки

Выводы

Разновидности септиков

Септиком называется система, которая накапливает и очищает бытовые стоки. Различают два основных типа таких сооружений.

Аккумулирующие

Септики-накопители — аналоги и модификации выгребной ямы. Они предназначены для накопления поступающих отходов. Есть два вида таких сооружений. Первое — с частичной фильтрацией. Это ямы без дна с герметичными стенками. Их делают из бетонных колец и т.п. В любом случае стоки попадают внутрь резервуара, где накапливаются. Некоторая часть жидкости просачивается в почву, уходит в водоносные пласты. Учитывая, что она практически не очищается, грязные стоки заражают почвосмесь вокруг накопителя. Полутвердые и твердые отходы накапливаются, их периодически откачивают.

Аккумулирующие септики второго типа полностью герметичны. Их делают из пластиковых или металлических емкостей большого объема, выкладывают резервуары из кирпича или заливают из бетона. Принцип работы у таких септиков очень простой. В них уходят стоки, которые по мере накопления откачивают. Основной недостаток накопителей — необходимость регулярной откачки. Сделать это самостоятельно невозможно, поскольку нужна спецмашина. За работу специалистов приходится платить. Поэтому несмотря на небольшие затраты при постройке, накопители требуют постоянных денежных вложений за счет дорогостоящего регулярного обслуживания.

Фильтрующие

Их еще называют септики без откачки, но это преувеличение. Из систем такого типа тоже откачивают твердый осадок-ил, но делают это намного реже, чем из накопителей. Основное отличие фильтрующих систем заключается в том, что не нужно откачивать очищенную в них жидкость. Здесь предусмотрен самостоятельный отток воды. Внутри остается только твердый остаток. Его мало, поскольку внутри септика проходят процессы разложения. Различают два типа фильтрующих систем.

Переливные с почвенной фильтрацией. Внутри такой системы поступающие стоки проходят первичную и вторичную фильтрацию, после чего разделяются на твердый осадок и не полностью очищенную воду. Последняя отводится для доочистки в фильтрационные поля или в фильтрующий колодец. Переливные системы автономны, не нуждаются в электроэнергии и частом обслуживании.

Станции глубокой биоочистки. Высокопроизводительные системы, очищающие стоки с использованием бактерий анаэробов и аэробов. В результате такой очистки отходы быстро разлагаются и перерабатываются. Получается активный ил, который можно применять как удобрение, и техническая вода, не нуждающаяся в доочистке. Ее используют для полива и других нужд. Станции биоочистки не автономны, они нуждаются в электроэнергии, периодическом обслуживании.

Принцип работы септика без откачки

Системы, работающие без откачки, не только накапливают, но и очищают стоки. Для этого они используют принцип естественного разложения органики под воздействием микроорганизмов. Точно так же, как это происходит в естественных условиях, но в ускоренном виде. Подробно разберем принципы, как в частном доме работают септики разных типов.

Переливная система

Фильтрующий переливной септик состоит из нескольких герметичных резервуаров-камер. Их вкапывают в землю и соединяют между собой трубопроводами с понижением уровня. На выходе монтируется фильтрующий колодец или фильтровальное поле для доочистки воды. Работает система так.

Стоки из дома поступают в первый резервуар. Здесь они накапливаются и постепенно расслаиваются на жидкость и твердый осадок. Проходит процесс грубой очистки, когда отходы оседают на дно, над ними остается жидкая взвесь.

Через переливную трубу жидкость самотеком уходит в следующую камеру. Процесс механической очистки повторяется, оставшиеся во взвеси крупные частицы оседают на дно. Дополнительно осуществляется биологическая очистка. Этим занимаются бактерии-анаэробы, которые способны жить в безвоздушной среде. Они питаются органикой, разлагая ее на углекислый газ, который отводится через вентиляцию, и воду. Очищенная таким образом жидкость поступает в переливную трубу и уходит в следующую камеру, где процесс повторяется, или на выход из септика и почвенную доочистку.

Переливные системы могут состоять из разного количества элементов. Обычно их два или три. Чем больше резервуаров, тем лучше очищаются стоки. Но в любом случае полной очистки переливной септик не дает. Из него выходит вода, очищенная на 70-75%. Поэтому ее направляют на доочистку. Самый простой и дешевый способ — сброс жидкости в фильтрующий колодец. Это резервуар с герметичными стенками, но без дна. Внизу обустроен слой дренажа, который дает дополнительную очистку перед впитыванием воды в почву.

Пропускная способность колодца должна соответствовать сбросу из септика. Она снижается на тяжелых грунтах. Поэтому на глинистых почвах ставят несколько колодцев. Важно. Если подземный водоносный слой располагается выше 250 см, ставить фильтрующий колодец нельзя. В этом случае обустраивают фильтрационное поле. Это трудоемкий и дорогостоящий вариант, когда на подложку из щебня рядами укладывают дренажные трубы, в которых проходит доочистка, после которой вода уходит в почву. Размеры поля рассчитывают, исходя из объема стоков, типа почвогрунта, т.п. Если объем водопотребления большой, площадь поля может занимать несколько десятков кв. метров.

Переливные септики различаются объемами, пропускной способностью, материалом изготовления. Можно купить двух- или трех камерные пластиковые системы разного объема. Можно установить самодельные емкости. Их собирают их кирпича или бетонных колец, отливают из бетона, вкапывают металлические емкости.

В любом случае принцип, как работает септик из бетонных колец, кирпича или пластика, остается неизменным. Стоки переливаются из одной камеры в другую, где постепенно очищаются. При обустройстве самодельной системы важно помнить, что все резервуары должны быть герметичны, иначе стоки будут загрязнять почвосмесь.

Станция глубокой биоочистки

Принцип действия этих систем похож на переливные, но есть и значительные отличия. Разберемся, как должен работать септик с глубокой биоочисткой. Отходы из домашней канализации поступают в первый резервуар. В этой емкости проходит их расслоение на жидкую и твердую фракцию. Первая путем перелива уходит в следующую камеру, вторая оседает на дно. В следующей камере проходит активная биологическая очистка. Она идет под воздействием бактерий двух типов: аэробов и анаэробов. Такой симбиоз дает быстрое разложение органики.

Надо знать, что аэробные микроорганизмы не способны жить в безвоздушной среде, в процессе жизнедеятельности они потребляют кислород. Поэтому система оснащается аэратором, который непрерывно подает кислород в камеру. По этой причине септикам такого типа дали название аэрационные. Бактерии активно очищают стоки, после чего жидкость подается в следующую камеру, где еще раз отстаивается. Здесь может быть дополнительно установлен ультрафиолетовый обеззараживатель для полной дезинфекции жидкости.

Из системы выходит техническая вода, которую без дополнительной очистки можно использовать для бытовых нужд, например, для полива. Поэтому обустройство доочистки не требуется. Аэрационные септики эффективны и производительны. Но при этом дорогостоящи, энергозависимы. Самостоятельно собрать такую систему невозможно. Компании-производители, как правило, предлагают установку купленных у них септиков и последующее обслуживание.

Краткий вывод

Использование выгребной ямы и даже герметичного септика без дна крайне нежелательно. Это источник опасного загрязнения. Для своего участка надо выбрать один из трех описанных выше вариантов септика. Накопитель оправданно устанавливать там, где объем стоков небольшой, например, в домах с временным проживанием. Аэрационные септики хорошо себя зарекомендовали при очистке больших объемов стоков. Он удобны в эксплуатации, не нуждаются в частом обслуживании. Откачку активного ила проводят раз в один-три года, это зависит от водопотребления. Однако цена станций биоочистки очень высока.

Переливные септики — оптимальное решение по эффективности и цене. Они хорошо очищают стоки, не нуждаются в частом откачивании, которое тоже может быть проведено самостоятельно. При правильно обустроенной системе твердый осадок из нее нужно удалять раз в один-два года. Переливной септик можно собрать и установить самостоятельно, он будет хорошо работать. При этом важно помнить, что на выходе обязательно обустройство системы доочистки: фильтрующего колодца или дренажных полей. Иначе вода, не прошедшая полную очистку, станет источником загрязнения участка.