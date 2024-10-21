Как разобрать однорычажный смеситель: пошаговые инструкции для разных типов кранов

Рассказываем, как устроены однорычажные смесители разных типов. Предлагаем подробную инструкцию по сборке разборке обоих видов кранов-смесителей.

Еще не так давно на кухнях и в санузлах стояли только вентильные краны-смесители. Сейчас они тоже встречаются, но уже намного реже. Их постепенно вытесняют однорычажные модели. Они проще устроены, удобнее в эксплуатации, да и служат дольше. Правда, иногда им требуется ремонт, и провести его несложно без помощи мастера. Мы подготовили полезную инструкцию, как разобрать однорычажный смеситель самостоятельно.

Как разобрать смеситель однорычажного типа

Как устроен кран-смеситель

Как разобрать смеситель

— Дисковый

— Шаровый

Как устроен кран-смеситель

Однорычажный (или джойстиковый) кран легко узнать по отсутствию вентилей. Вместо них на корпусе прибора находится рычаг, положение которого изменяют, чтобы получить нужные температуру и напор воды. Внешне джойстиковые смесители отличаются только дизайном и материалом изготовления, конструктивно же есть два вида приборов. Причем устроены они практически одинаково, различаются только типом запирающего устройства.

У всех кранов-смесителей внутри металлического монолитного корпуса находится картридж с запирающим механизмом. Он может быть шаровым или дисковым. Картридж «отвечает» за температуру жидкости и напор струи. Он устанавливается прямо в корпус и фиксируется гайкой. На картридже есть рычаг, с его помощью можно регулировать процесс смешивания воды. Прямо на него монтируется рычаг управления смесителя. Получается очень простая ремонтопригодная конструкция. Подробнее разберем устройство каждой разновидности.

Дисковый

Конструкция дискового крана-смесителя включает несколько элементов: корпус, где предусмотрено установочное место для картриджа, излив, переключатель с фиксатором в виде винта, стопорная гайка и дисковый картридж. Помимо этого, для предотвращения протечек есть еще прокладки, гайки и шпильки. Картриджная капсула обычно изготавливается из прочного пластика. Внутри находятся хорошо притертые один к другому диски. Их изготавливают из керамики, в дорогих моделях из сплава стали.

На дисках есть отверстия и выступы. Когда регулировочный рычаг поворачивается, отверстия и выступы смещаются одно относительно другого. Когда они частично перекрываются, вода поступает внутрь корпуса. Причем чем меньше перекрытие отверстий, тем больше напор водяной струи. Когда детали совмещены, жидкость полностью перекрывается. Диски притерты один к другому очень плотно, от этого зависит герметичность запорного узла.

Крайне нежелательно попадание между ними мелких частиц загрязнений. Это значительно ускорят износ узла. Поэтому дисковые краны очень чувствительны к качеству подаваемой воды. Если оно низкое — они быстро выходят из строя. Для восстановления работоспособности смесителя нужно заменить картридж новым, поскольку старый отремонтировать нельзя. Он непригоден к ремонту. Чтобы предотвратить поломку, рекомендуется обязательно устанавливать фильтр на входе водопровода в квартиру.

Шаровый

Основные элементы смесителя шарового типа такие же, как у дискового, за исключением картриджа. Внутри картриджной гильзы находятся не диски, а отполированный шар с тремя отверстиями. Одно предназначено для горячей, другое для холодной и третье для уже смешанной жидкости. На детали установлен шток, на который фиксируется регулирующий рычаг крана-смесителя. При его повороте шар меняет свое положение внутри картриджной гильзы.

Отверстия частично или полностью открываются или перекрываются. Их взаимное положение определяет температуру подающейся в излив жидкости и ее напор. Внутренняя часть картриджной гильзы и поверхность шара хорошо отполированы, при повороте регулирующего штока двигаются очень мягко и плавно. Как у дисковые модели, шаровые чувствительны к попаданию мелкого мусора внутрь картриджа, что возможно только при низком качестве воды. Для предупреждения поломок рекомендуется ставить фильтр на вводе в дом водяной магистрали. При поломке шара требуется его замена, он ремонтонепригоден.

Как разобрать кран-смеситель однорычажного типа

В некоторых случаях нужно разобрать однорычажный кран-смеситель, например, для замены картриджного элемента или прокладок. Это несложная процедура, которую можно выполнить самостоятельно даже без опыта сантехнических работ. Сначала нужно подготовить инструменты. В зависимости от модели крана понадобится ключ-шестигранник или отвертка, разводной ключ. Последний можно заменить подходящим по размеру рожковым.

Технология разборки крана-смесителя шарового и дискового типа в целом похожа, но есть и отличия. Поэтому мы подготовили подробную инструкцию, как разобрать кухонный однорычажный смеситель для двух разновидностей устройств.

Дисковый

Прежде всего нужно перекрыть водопроводную трубу. Для этого закрывают шаровый кран, который стоит на вводе централизованного водопровода в квартиру. После этого действуйте по такому алгоритму:

Поднимите регулирующий рычаг на смесителе, чтобы слить оставшуюся в нем воду. Найдите на корпусе пластиковую заглушку. Это небольшой круг с маркировкой температуры воды. Аккуратно подденьте его отверткой, можно ножом, снимите. Под заглушкой находится фиксатор, который удерживает регулировочный рычаг. Открутите головку фиксатора. Сделать это можно шестигранником соответствующего размера или крестовой отверткой. Возьмите в руку регулирующий рычаг, снимите его с корпуса. Открутите накладку-колпак, которая фиксирует картриджную гильзу в корпусе. Она удерживается с помощью резьбы, нужно аккуратно ее открутить. Возьмите разводной ключ или, если его нет, подберите по размеру рожковый. С его помощью открутите гайку, прижимающую деталь. Выньте дисковый картридж с его посадочного места.

Теперь кран-смеситель разобран. Если его разбирали для ремонта, скорее всего надо заменить картридж новым. Для этого сломанную деталь берут с собой в магазин и подбирают полный аналог. Иначе велик риск ошибиться, поскольку картриджи значительно отличаются по форме и размерам. Кроме того, надо очистить посадочное место, другие загрязненные элементы. Стоит внимательно осмотреть и при необходимости заменить прокладку. После этого можно приступать к сборке крана-смесителя.

Делается это так:

Возьмите новый картридж, установите на посадочное место. Проверьте правильность установки. Для этого покрутите деталь. Если ее невозможно повернуть вокруг оси, значит все сделано правильно. При прокручивании нужно повторно установить элемент. Зафиксируйте картридж на месте накидной гайкой. Сначала накручивайте ее рукой, потом затяните ключом. Важно. Сильно затягивать не нужно, чтобы не испортить резьбу. Возьмите защитную накладку-колпак, установите ее на корпус и накрутите. Накручивайте ее рукой, без использования инструментов. Возьмите регулировочный рычаг, поставьте его на корпус, поверх зафиксированной накладки-колпака. Вставьте на место фиксатор, который удерживает регулировочный рычаг. Закрутите его ключом-шестигранником или отверткой. Делайте это аккуратно, чтобы не испортить резьбу. Проверьте работоспособность смесителя. Для этого откройте воду, поочередно включайте горячую, холодную, теплую. Обязательно проверьте, как регулируется напор струи. Для этого поднимите рычаг в крайнее верхнее положение, после чего поставьте в промежуточное. Закройте фиксатор декоративной заглушкой.

Шаровый

Устройство шаровых разновидностей мало отличается от дисковых, но разница все-таки есть. Предлагаем подробную инструкцию, как разобрать однорычажный смеситель в ванне или на кухне.

Порядок действий:

Закройте кран магистрального водопровода, чтобы остановить подачу воды. Найдите декоративную заглушку, аккуратно подденьте ее шлицевой отверткой или небольшим ножом, снимите. В углублении под заглушкой найдите фиксатор, который удерживает на месте регулировочный рычаг. Возьмите крестовую отвертку или ключ-шестигранник, открутите фиксатор. Снимите рычаг-регулятор. Возьмитесь за накладной колпак, удерживающий на месте гильзу. Аккуратно его открутите. Возьмите разводной или рожковый ключ, открутите накидную гайку. Под снятой гайкой находится кулачок, накрытый кулачковой шайбой. Они упираются в поверхность шара, создавая плотное герметичное соединение. Внутри него шар свободно вращается. Выньте шайбу и кулачок. Извлеките шар из корпуса прибора и внимательно его осмотрите. Если на нем есть какие-то дефекты, например, вмятина или трещина, деталь нужно заменить. Возьмите отвертку, подденьте ею подпружиненные манжеты и извлеките их из корпуса.

Теперь кран-смеситель разобран, и нужно провести очистку. Тщательно вычищают всю грязь из корпуса и насухо его вытирают. Желательно сразу провести и обслуживание прибора. Для этого надо заменить прокладки, они сделаны из резины, срок их службы ограничен. После можно собирать смеситель.

Для этого:

Возьмите новые манжеты и пружины, они продаются общим комплектом. Правильно соедините элементы между собой. Должно получиться две пары: одна для холодной, другая для горячей воды. Установите подпружиненные манжеты на их посадочные места во внутренней части корпуса. Поставьте на манжеты прокладку, на нее установите шар. Установите на место кулачок и кулачковую шайбу. Накрутите сверху накидную гайку. Делайте это аккуратно, чтобы не испортить резьбу. Наденьте и закрутите накладку-колпак. Установите на место регулировочный рычаг. Вставьте фиксатор и закрутите его. Проверьте работоспособность собранного смесителя. Чтобы это сделать, откройте подачу воды, поочередно открывайте и закрывайте холодную, теплую и горячую воду. Проверьте, как регулируется напор. Установите заглушку на фиксатор.

Если нужно разобрать кран в ванной комнате, процедура ничем не отличается от тех, что описаны выше. Смесители для санузла отличаются наличием душевой лейки и переключателя, который перенаправляет водяной поток. Но он не меняет конструкцию смесителя, при необходимости переключатель разбирается и ремонтируется отдельно.