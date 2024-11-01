Как самому залить пол в гараже: подробная инструкция

Рассказываем о преимуществах гаражного пола из бетона. Даем поэтапную инструкцию по заливке бетонного покрытия.

Гараж — многофункциональное помещение. Это не только «дом» для автомобиля, где его укрывают от непогоды и покушения недоброжелателей, но и автомастерская, в которой можно исправить небольшие неполадки. Поэтому важно, чтобы гаражное помещение было удобным и хорошо обустроенным. Разберемся, как своими руками залить пол в гараже и получить надежное и долговечное покрытие.

Как самостоятельно залить гаражный пол

Почему выбирают бетонное покрытие

Какую марку бетона выбрать для заливки

Что подготовить для работы

Поэтапная инструкция по заливке

— Подготовка основы

— Гидроизоляция

— Армирование

— Подготовка к заливке

— Заливка

Как высушить бетонный пол

Почему выбирают бетонирование

К полу в гаражном помещении предъявляют особые требования. Он должен быть устойчив к износу, влаге и воздействию значительных динамических и статических нагрузок, пожаробезопасен, инертен к маслам и нефтепродуктам. Желательны шумоизоляционные характеристики. Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают бетонирование другим видам отделки пола в гараже.

При грамотно проведенных расчетах и правильной заливке бетонная плита выдержит значительные нагрузки, в том числе и неравномерные, а также механические повреждения. Бетон износостоек, пожаробезопасен, поэтому можно не опасаться искрения. Его используют в качестве основной отделки или как основу для укладки финишного покрытия, например, брусчатки или плитки. В любом случае при бережной эксплуатации прослужит он очень долго.

Какой маркой бетона залить пол в гараже

Прочность залитого пола зависит от марки бетона. В строительстве используется порядка 20 марок, которые маркируются буквой М и цифрой, например, М200. Число в такой маркировке показывает максимальное давление, на которое рассчитан материал. Получается, чем выше число, тем прочнее бетон. При обустройстве гаражного пола очень важна прочность. Цена материала повышается с ростом его прочности.

Чтобы было проще выбрать, чем лучше залить пол в гараже, мы подготовили таблицу с краткой характеристикой подходящих для этого материалов.

Марка Краткая характеристика М100, М150 Содержание цемента в смеси относительно небольшое, поэтому прочность средняя. Низкая морозостойкость, нежелательно использование в областях с резкими температурными колебаниями и сильными морозами. Можно использовать для обустройства пола под легковые автомобили. М200 Выдерживает вес большинства легковых автомобилей. При укладке обязательна предварительная гидроизоляция основания. По соотношению цены и эксплуатационных характеристик считается оптимальным вариантом для обустройства гаражей для личного транспорта. М250 Высокая прочность и морозостойкость. Предназначен для обустройства фундаментов и стоянок для грузового транспорта. Его выбирают для гаражных помещений под легковые автомобили в регионах с холодными и экстремально холодными зимами. М300, М400 Бетон повышенной прочности с хорошими эксплуатационными характеристиками. Чаще всего используется в промышленном строительстве. Его целесообразно выбирать для обустройства гаражного пола для автомобилей, которые весят больше 6 тонн.

Что подготовить для заливки

Правильно залитый бетонный пол представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев из разных материалов. Перед работой все это нужно подготовить. Разберем каждый из слоев.

Засыпка из гравия или щебня. Предотвращает усадку, выравнивает основу. Средняя высота слоя — 10-15 см.

Песок. Окончательное выравнивание основания. Средняя высота — 5-7 см.

Гидроизоляция. Предотвращает поступление влаги из почвогрунта в бетонную плиту. Это может быть рубероид, мембрана, плотная пленка, т.п.

Арматурная сетка. Укладывается в центр бетонного слоя, усиливает прочность плиты, увеличивает ее стойкость к нагрузкам.

Бетон. Количество зависит от того, какой толщины заливать пол в гараже. Под легковой автомобиль в среднем заливают слой высотой 7-10 см. Если же машин две, лучше залить плиту толщиной 12 см.

Общая высота «пирога» в среднем составляет 250-300 мм. Для отапливаемых гаражей дополнительно укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизоляции выбирают керамзит, любые полистирольные плиты, т.п. В зависимости от того, какая предполагается финишная отделка, могут понадобиться плитка, клей, керамогранит, т. п. Если облицовки не будет, бетонную поверхность можно покрасить, чтобы предотвратить пыление. Для этого понадобится грунтовка и краска. Можно брать силиконовые, латексные, полиуретановые ЛКМ.

Поэтапная инструкция, как залить ровный бетонный пол в гараже

Подробно разберем технологию заливки.

Инструкция написана в ознакомительных целях. Сложные работы лучше доверить специалистам.

Подготовка основы

Перед заливкой нужна подготовить основание. Если это бетонная плита, то подготовка минимальна, но чаще всего это просто земля под гаражом. Тогда подготовка включает несколько этапов. Последовательность действий такая.

Определите уровень будущего пола, его называют нулевой отметкой. Отметьте его на стенках по всему периметру помещения. Сделать это можно лазерным уровнем или гидроуровнем. Определите толщину укладываемого «пирога». Учтите при этом назначение гаража, вес автомобиля, наличие и тип отделки, т.п. Важно. Если предполагается облицовка плиткой или чем-то подобным, высота материала должна быть заложена в общую толщину «пирога». Снимите слой почвосмеси на глубину, равную рассчитанной толщине. Дно ямы выровняйте и уплотните. Засыпьте слой щебня высотой 5 см. Равномерно его распределите, тщательно утрамбуйте. Щебенка частично перемешается с почвогрунтом, уплотнит его. Это снизит риск просадки залитой плиты. Засыпьте остальной щебень. Разровняйте материал, тщательно уплотните. Маркер качества проделанной работы — после того как по уплотненной щебенке прошел человек, не остается следов. Аналогично уложите песок. Перед уплотнением обязательно пролейте его водой, чтобы уменьшить рыхлость. Мокрый материал проще утрамбовать.

Важный момент. Материалы подвергаются температурному расширению, поэтому по периметру пола необходимо обустроить зазор, иначе на бетонной плите появятся трещины. Для этого в нижней части стен закрепляют специальную демпферную ленту толщиной 10 мм. Высота ленты должна быть такой, чтобы они прошли через все слои напольного «пирога». Излишек материала, поднимающийся над залитым полом, можно просто срезать перед чистовой отделкой.

Гидроизоляция

Следующий шаг — обустройство влагозащиты. Изоляция и способ ее монтажа зависят от уровня подъема грунтовых вод. Если они подходят достаточно близко к поверхности, что угрожает периодическими затоплениями, укладывают плотную рулонную гидроизоляцию типа Гидроизола, рубероид, т.п. Материал раскладывают полосами, кладут с нахлестом не меньше 10-15 см. Стыки обязательно проклеивают специальным скотчем.

Гидроизоляцию заводят на стены так, чтобы она заканчивалась выше уровня будущего пола. Временно фиксируют к стене скотчем. По окончании монтажа излишки срезают.

Армирование

Чтобы увеличить прочность будущего пола, проводят его армирование. Арматура должна располагаться в центре будущей плиты. Поэтому ее укладывают на подставки высотой 4-8 см. Чаще всего ее кладут на кирпичи. Арматурную сетку раскладывают с нахлестом не меньше одной клетки. Должно получиться сплошное полотно. Фрагменты сетки скрепляют пластиковыми хомутиками или проволокой. Важно. Нельзя укладывать сетку на основу без подставок. Это значительно снижает прочность бетонной плиты и приводит к коррозии металлических элементов.

Подготовка к заливке

Чтобы ровно залить бетонную смесь, используют маячки. Это направляющие, которые можно купить в магазине или сделать из любых труб небольшого диаметра. Их устанавливают на основание перед заливкой. Делают это так.

Начните установку маячкового профиля от стены, которая противоположна входу. Отступите от боковой стенки 250-300 мм, выставьте первый маячок. Для этого на основании разложите небольшие кучки раствора, на них положите маяк и прижмите его так, чтобы он находился параллельно отметке нулевого уровня на стене помещения. Проверьте правильность его положения специальным инструментом (правилом). Отступите от первого маячка 500-700 мм, столько, чтобы удобно было работать правилом. Выставьте второй маячок. Аналогично выставите все маячки.

Правильная установка маячков гарантирует, что пол будет залит ровно. Однако не все хотят использовать маячковый профиль, но сомневаются, можно ли заливать пол в гараже без него. Это возможно, если вместо направляющих использовать деревянные бруски. Их устанавливают на основу и выравнивают по нулевой отметке. Отступ от стен — не менее 200 мм, расстояние между брусками выбирают меньше, чем длина у правила.

Заливка

Заливать смесь лучше всего за один раз. Это не всегда возможно, если замешивать раствор самостоятельно. Поэтому некоторые заказывают доставку готового материала. Бетон заливают постепенно, небольшими слоями, пока он не поднимется чуть выше маячков. Из смеси обязательно удаляют воздух. Для этого лучше всего применять специальный вибратор, виброрейку, при их отсутствии используют штыкование. Потом раствор выравнивают правилом, опираясь при этом на маяки. Все впадины и ямки заполняют смесью и ровняют.

Правильная сушка бетонной плиты

Через сутки после заливки из покрытия аккуратно извлекают маячки. Полости заполняют раствором и выравнивают. Очень важно правильно высушить бетонную плиту. Если влага испарится слишком быстро, материал растрескается. Поэтому плиту накрывают водонепроницаемым материалом, например, брезентом или пленкой. В течение первых суток ее увлажняют через каждые два часа, в последующую неделю — через каждые восемь.

Под увлажнением понимают разбрызгивание воды из оросителя или лейки. Нельзя поливать под напором, чтобы не вымыть цементное молочко. Скорость отвердения зависит от температуры воздуха. Оптимальное значение — 20°C. Процесс будет идти и при других положительных значениях, крайне нежелательны только резкие температурные перепады. Если в течение суток они возможны, стоит на ночь накрывать залитую плиту теплоизоляционным материалом.