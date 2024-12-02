Как самостоятельно поменять смеситель в ванной: инструкции для накладных и настенных моделей

Рассказываем, как правильно заменить смеситель в ванной комнате. Предлагаем подробные инструкции по замене настенной и накладной модели.

Если сломался смеситель в ванной, при желании заменить вышедшее из строя устройство можно самому. В помощь начинающим сантехникам мы подготовили подробную инструкцию, как самостоятельно поменять смеситель в ванной для накладной и настенной модели.

Как заменить смеситель в ванной

Что нужно знать о способе монтажа

— Накладной

— Настенный

Что приготовить для работы

Подробная инструкция по замене смесителя

— Настенного

— Накладного

Полезные советы

Что нужно знать про смеситель

Перед тем как приступить к замене сантехнического прибора, надо определить, к какому типу он относится. Есть разные классификации устройств, но в данном случае нужно определить способ его монтажа. Обычно новое устройство выбирают с таким же типом установки, как и старое. Для самостоятельного монтажа подходят два варианта. Кратко их охарактеризуем.

Накладной

Так называют модели, которые устанавливают на бортик ванны или раковины. Иногда на столешницу. Для этого в них должны быть специальные посадочные отверстия. Без этого установка невозможна. Накладные приборы подключаются к водопроводу специальными гибкими шлангами. Их длину выбирают исходя из расстояния от устройства до выхода водопровода.

Настенный

Сантехнический прибор монтируют на стену над ванной или в душевой. Место его закрепления должно располагаться над заранее оборудованной водорозеткой, к которой он жестко закрепляется. Для правильного крепления нужно, чтобы расстояние между вводами смесителя совпадало с выходами водорозетки.

Важно правильно определить тип монтажа своего смесителя, потому что они не взаимозаменяемы. Поставить один вместо другого не получится.

Какие инструменты понадобятся для замены

Для замены вышедшего из строя сантехнического прибора нужно подготовить несколько инструментов. Понадобятся разводные ключи, малый и большой, минусовая и крестовая отвертка, пассатижи, строительный уровень. Этот набор может немного варьироваться в зависимости от модели смесителя. Кроме того, надо подготовить прокладки, силиконовые или резиновые, обычно они идут в комплекте с прибором, но так бывает не всегда. Понадобится уплотняющий материал для резьбового соединения. Это может быть специальная лента, льняное волокно, уплотняющий герметик. Могут понадобиться старые тряпки или ветошь, их тоже надо подготовить.

Как правильно своими руками заменить смеситель в ванной

Прежде чем что-либо делать с краном, надо перекрыть подачу воды на вводе в дом или в квартиру. Это обязательный шаг, пропускать его нельзя, иначе получится «потоп». Чтобы перекрыть воду, находят запирающие шаровые краны. Один установлен на холодном, другой на горячем трубопроводе. Их нужно повернуть до упора.

Поскольку кранами пользуются редко, внутри накапливаются отложения, препятствующие закрытию. Если рукоятка крана с трудом поворачивается или не встает в крайнее положение, ее нужно постараться «разработать». Для этого ее несколько раз поворачивают в одну и в другую сторону, потом закрывают кран.

Важно. Надо обязательно удостовериться, что водопровод перекрыт. Для этого открывают смеситель. Из него сольется немного накопившейся в трубах воды. Больше течь не должно. Если подтекание продолжается, надо еще раз попробовать закрыть кран. Если не получилось — вызывают сантехников для перекрытия внутридомового трубопровода и замены крана. Потом можно будет перекрыть воду.

Мы подготовили пошаговые инструкции, как своими руками поменять смеситель в ванной для обоих типов моделей.

Настенный сантехнический прибор

Перед тем как установить новое устройство, нужно снять старое. Делают это так.

Закройте слив ванны пробкой и уложите на ее дно ткань. Тогда случайно упавшие детали не укатятся в слив и не испортят эмаль чаши. Возьмите ключ и поочередно открутите гайки, которые удерживают смеситель на водорозетке. Если резьба «закисла» и не поддается раскручиванию, осторожно обстучите гайку. Это может помочь, но не всегда. Если снова не получилось раскрутить, нанесите на резьбу несколько капелек WD-40 или подобного средства. Оставьте на некоторое время, потом раскрутите резьбовое соединение. Снимите старый прибор, уберите его из ванной. Открутите декоративные чашки-отражатели, которые закрывают выводы трубопровода. Внимательно осмотрите эксцентрики. Так называются соединительные элементы, установленные на водорозетку. Если они с толстыми стенками, находятся в хорошем состоянии, их можно оставить. В противном случае нужно демонтировать. Для этого нанесите на резьбу WD-40, дайте время препарату подействовать, потом аккуратно выкрутите эксцентрики ключом. Тщательно очистите посадочное место. Уберите остатки подмотки, загрязнения, накипь. Протрите отверстия водорозетки и обезжирьте их любым подходящим средством.

При демонтаже старого оборудования чаще всего возникают сложности с раскручиванием эксцентрика. Откручивать эксцентрики надо очень аккуратно. Тонкий металл легко ломается, что значительно усложняет демонтаж эксцентрика. Лучше этого не допускать.

После демонтажа приступают к установке нового прибора. Делают это так.

Проверьте комплектацию. Для этого откройте коробку со смесителем, раскройте все мешочки, коробочки, убедитесь в том, что все детали есть в комплекте. Если нужно, соберите разобранный прибор. Делайте это точно по инструкции производителя. Возможно, обнаружится некомплект. В таком случае надо обратиться к продавцу или же докупить недостающие элементы. Возьмите новые эксцентрики, обезжирьте участки резьбового соединения любым спиртосодержащим составом, дайте высохнуть. После этого намотайте уплотнитель. Это может быть специальная лента, например, Унилок, или льняная пакля. В любом случае наматывать надо в обратную сторону относительно хода резьбы. Нить при наматывании надо слегка натягивать. Паклю после намотки смазывают уплотнительной пастой. Поставьте подмотанные эксцентрики на место. Для этого их нужно поочередно вкрутить в отверстия водорозетки. Важно. Эксцентрики должны стоять симметрично на расстоянии 150 мм по осям, это стандартный размер для смесителя. Симметричность отслеживают по расположению уголка. Можно сделать это визуально или отследить таким способом: закрутите первый эксцентрик, считайте при этом количество оборотов. Аналогично вкрутите второй. Примерьте смеситель. Для этого накрутите его на один эксцентрик, приставьте ко второму. После этого проверьте точность установки. Для этого уровнем проконтролируйте горизонталь. Если она не точная, подкорректируйте положение эксцентриков. Их можно немного выкрутить или, наоборот, подкрутить так, чтобы получить точную горизонталь. Поставьте на место декоративные чашки-отражатели. Для этого накрутите их на эксцентрики. Делайте это руками, без помощи ключа. Чашки надо закрутить до конца резьбы, иначе они будут мешать при установке смесителя. Возьмите прокладки, вставьте их в отверстия на корпусе. Желательно предварительно смазать их специальной смазкой или вазелином. Поставьте смеситель на место, закрутите гайки. Важно. Сначала закручивайте руками. Потом затяните ключом. Делайте это осторожно, чтобы не перетянуть гайки. Если это произойдет, прокладки «срежутся», и соединение утратит герметичность. Если это нужно, установите на корпус излив, подключите душевой шланг, накрутите лейку. Проведите подготовку к пробному запуску. Для этого снимите аэратор с излива, иначе при подаче воды он может забиться. Откройте шаровые краны на вводе водопровода. Поочередно откройте холодную и горячую воду. Внимательно осмотрите все соединения. Не должно быть подтеканий. Если они есть, немного подтяните гайки. Если не получилось устранить протечку, перекройте воду, снимите прибор, устраните недочеты установки.

Накладная модель

Такие смесители монтируют на бортике ванны либо на полке раковины, поменять их несложно. Предлагаем подробную инструкцию, как самостоятельно поменять накладной смеситель в ванной.

Проведите подготовку к демонтажу. Для этого после перекрытия водопровода откройте вентили на смесителе, чтобы из него вытекли остатки воды. Уложите на дно чаши тряпки или бумагу, чтобы не испортить эмаль при случайном падении деталей. Демонтируйте старое оборудование. Сначала раскрутите шланги гибкой подводки, потом с помощью ключа открутите гайку, фиксирующую корпус на посадочном месте. Удобнее использовать два ключа: одним удерживают устройство, другим его откручивают. «Прикипевшую» резьбу сначала нужно смазать WD-40, чем-то подобным. После этого выдержать 15-30 минут, потом открутить резьбовое соединение. Очистите посадочное место от загрязнений. Промойте и насухо протрите. Проверьте комплектацию нового устройства. Для этого откройте коробку, убедитесь, что все элементы, включая гибкие подводки и крепеж, на месте. Кроме того, нужно уточнить, совпадает ли размер и резьба на водопроводных штуцерах и гибких шлангах. Иногда случаются несовпадения, в этом случае надо либо заменить модель смесителя, либо купить штуцеры с переходником нужного размера. Установите на место шланги для подключения воды. Сначала внимательно их рассмотрите. На том, что предназначен для горячей воды, будет красная маркировка. Его вкрутите в расположенное слева отверстие на корпусе. Помеченную синим деталь вкрутите в правое отверстие. Гайки затягивайте вручную, с достаточным усилием. Возьмите крепежную шпильку, установите ее на посадочное место в корпусе сантехнического устройства. Поставьте на место резиновое кольцо-уплотнитель. Наденьте его на нижнюю часть корпуса, проденьте в кольцо шпильку и оба шланга. Поставьте смеситель на место. Для этого сначала проденьте в посадочное отверстие оба шланга-подводки, затем установите корпус смесителя так, чтобы крепежная шпилька вышла с обратной стороны бортика. Возьмите резиновую прокладку, наденьте ее на шпильку со стороны обратной части бортика. На прокладку поставьте упорную шайбу, затем гайку. Рукой заверните гайку, но не затягивайте. Внимательно осмотрите корпус прибора. Он должен стоять ровно, без перекосов. Если это не так, поправьте устройство. Потом затяните крепежную гайку ключом. Подключите оба шланга-подводки к выводам водопровода. Для этого их нужно прикрутить к штуцерам-выводам. Важно. Нельзя путать выводы холодной и горячей воды. Подключить шланги надо правильно. Подготовьте смеситель к пробному запуску. Для этого выкрутите аэратор на изливе, потом откройте шаровые краны на вводе. Поочередно открывайте подачу горячей и холодной воды. Контролируйте работу смесителя. При появлении подтеканий исправьте дефекты установки.

Полезные советы

Чтобы легко и без проблем заменить сантехническое устройство, стоит прислушаться к нескольким советам.

Если замену проводят по причине поломки прибора, надо покупать смеситель такого же типа, как и старый. Тогда при установке не возникнет трудностей. Замена устройства в ходе ремонта ванной комнаты дает возможность выбирать любую модификацию, поскольку при желании можно поменять способ установки.

Перед покупкой желательно проверить техническое состояние нового смесителя — не должно быть видимых дефектов, изъянов. Важна и его комплектация. Если она не включает крепежи, прокладки, т.п., нужно сразу же докупить все необходимое. Иначе невозможно провести монтаж устройства.

Для уплотнения резьбового соединения можно использовать сантехническую ленту типа ФУМ или Унилок, либо специальный уплотняющий герметик. Его наносят прямо на резьбу. Можно подмотать соединение льняной паклей, которую обязательно дополнительно смазывают специальной пастой.

В процессе монтажа приходится затягивать крепежные гайки. Важно помнить, что делать это нужно очень аккуратно, не допуская «перетягивания». Лучше всего сначала затянуть крепеж руками, потом дотягивать его ключом. Делать это надо понемногу, без чрезмерных усилий.