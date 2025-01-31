Как сбивать сосульки с крыши: советы и инструкции

Рассказываем, почему на крыше появляется наледь и почему это опасно. Предлагаем полезные инструкции по безопасному удалению сосулек.

Первым признаком весны, даже если до нее еще очень далеко, считаются сосульки. Эти ледяные наросты, хоть и выглядят красиво, вызывают озабоченность и желание поскорее от нее избавиться, поскольку свисающий с крыши лед опасен. Разберемся, как сбить сосульки с крыши безопасно и не повредить при этом кровлю.

Как избавиться от сосулек

Надо ли это делать

Почему появляется наледь

Поэтапная инструкция, как убрать сосульки с крыши

— Подготовка территории

— Подготовка инструментов

— Удаление наледи

Что делать в многоквартирном доме

Профилактика наледи

Надо ли избавляться от сосулек

Ледяная «бахрома», свисающая с края балкона или крыши, очень опасна. Особенно, если она состоит из крупных элементов. Рано или поздно они упадут и могут принести немало бед. Самое страшное — травмировать человека. Ежегодно такие травмы получают десятки людей, некоторые после них не выживают. Летящий с высоты кусок льда может упасть на автомобиль, повредить элементы здания или разорвать электрические провода. Это значительный ущерб, для восстановления которого придется потратить время и средства.

Наледь опасна и для самой крыши. Лед способен «разорвать» водосточную систему, после чего потребуется ее восстановление или замена. При неудачном расположении ледовые наросты постепенно разрушают и материал кровли. В трещины проникает влага, что опасно разрушением внешних стен и порчей чердачного помещения. Кроме того, влага просачивается в жилые комнаты, провоцирует появление и рост плесени, что опасно для здоровья людей.

Сосульки — нежелательное «украшение» дома. Лучше всего не допускать их появления, но, если уж они есть, важно своевременно и безопасно от них избавляться.

Почему появляется наледь

Причин формирования ледяной «бахромы» множество, и далеко не все они связаны с природными явлениями. Перечислим основные причины, приводящие к образованию наледи.

Низкое качество кровельной теплоизоляции, что приводит к выходу тепла через перекрытия. Так бывает при недостаточно высоком слое утеплителя, при его неправильном монтаже или плохом качестве материала, т.п. В результате даже в холодную погоду поднимающееся от чердака тепло растапливает снежный покров.

Температурные «качели», когда днем снег тает, а ночами замерзает. Такая погода типична для конца зимы и первой половины весны. Именно в это время формируется больше всего ледяных наростов, что считается нормой.

Ошибки в проектировании системы водоотведения, что приводит к ее засорению, переполнению водостоков, т.п. В этом случае талая вода будет застаиваться в желобах, переливаться через их края, застывать, формировать наледь.

Сложная конструкция кровли. Больше количество конструктивных элементов, всевозможные украшения в виде башенок, балкончиков, т.п. Все это задерживает и накапливает снежную массу, которая медленно тает и формирует ледяные наплывы.

Поэтапная инструкция, как убрать сосульки с крыши в частном доме

Вне зависимости от того, что послужило причиной формирования наледи, от нее нужно избавляться. Делать это нужно правильно и безопасно. Мы подготовили поэтапную инструкцию, как избавиться от сосулек на крыше частного дома.

Подготовка территории

Перед тем как сбивать ледяные наросты, надо позаботиться о том, чтобы при падении они не причинили вреда. Даже если высота крыши кажется небольшой, это обязательно нужно сделать. Прежде всего надо убрать все, что стоит под крышей — отогнать подальше автомобиль, убрать, если это возможно, малые архитектурные формы и другие предметы. Если такой возможности нет, надо соорудить над ними надежное укрытие. Детей и домашних питомцев надо проводить в безопасное место, оставить внутри дома. Надо оценить размеры сосулек и прочность покрытия у дома. Если есть сомнения, что оно останется целым, стоит накрыть самые «опасные» участки досками или листами металла.

Подготовка инструментов

Для удаления ледяных наростов лучше всего использовать специальные инструменты. Это различные штанги с насадками. Их преимущество — телескопическая рукоятка, длину которой можно регулировать. Это дает возможность убирать обледенение на разной высоте. Кроме того, есть модели со сменными насадками, среди которых есть заостренные скребки, что упрощает процесс удаления льда. Если такого приспособления нет, можно взять деревянную швабру, длинную палку, обычную лопату с длинным черенком, что-то подобное.

Удаление наледи

Перед началом работ стоит позаботиться о собственной безопасности. Желательно надеть каску и очки, чтобы защитить глаза и голову от возможного травмирования. Техника удаления сосулек очень простая. Надо сбивать наледь снизу, не поднимаясь на крышу. Нужно определить участок, с которого планируется начать работу. При этом стоит учесть направление ветра, чтобы он «помогал» отбрасывать отколовшийся лед. После этого отойти немного в сторону и встать так, чтобы удар приходился по диагонали. Это защитит от падающего льда.

Потом берут в руки инструмент и с силой бьют по верхней части сосульки. Важно. Нельзя бить по краю кровли или по водостоку — они могут быть повреждены ударом или отколовшимся льдом. Особенно это опасно для пластикового водоотвода. Удар направляют в основание сосульки. Бить надо так, чтобы нарост падал в направление от стены. Нельзя направлять его в сторону дома — он может разбить стекла или повредить конструктивные элементы. При ударе стараются придать сосульке ускорение и откинуть ее в сторону.

Если сосулек много, сбивают их поочередно. Постепенно двигаются вдоль всей крыши и сбивают с нее ледяные наросты. Делать это нужно достаточно осторожно, чтобы не повредить водосточную систему. Она довольно хрупкая и может пострадать от неаккуратных ударов или от чрезмерно тяжелого льда. После чистки раскрошившуюся ледяную массу нужно убрать. Проще всего сделать это снеговой лопатой.

Иногда ледяные наросты бывают очень большими. Убирать их нужно осторожно. Прежде всего надо убедиться, что при падении лед ничего не испортит. Если нужно, «опасные» участки защищают от удара, накрыв их досками или чем-то подобным. Методика, как сбить огромную сосульку, немного отличается от описанной выше. Чтобы смягчить удар льда об землю, ее сбивают поэтапно. Для этого мысленно делят ледяной нарост на несколько частей. Сначала сбивают нижнюю часть, потом среднюю, последним убирают самый верхний участок.

Если удалось сбить только часть наледи, не стоит пытаться убрать весь лед. Надо сделать несколько попыток, после чего оставить «намертво прилипшее» обледенение на крыше. Иначе есть большая вероятность повредить кровельное покрытие или водоотвод. Частичное разрушение наледи даст возможность солнечным лучам попадать на участки, которые раньше были от них закрыты. В таких условиях остаток льда быстрее растает.

Важное предостережение. Залезать на крышу, чтобы сбивать с нее сосульки, настоятельно не рекомендуется. Это опасно, особенно на наклонной кровле. Она сильно скользит, кроме того, велик риск упасть с вниз вместе с отколовшейся наледью. Убирать сосульки с частных домов надо только с земли.

Можно ли убрать сосульки в многоэтажном доме

Наледь с крыши многоэтажных домов должны убирать только специалисты. Для их вызова нужно обратиться в управляющую компанию. Самостоятельная категорически очистка запрещена. УК обязана очищать от снега и наледи все объекты общедомового имущества. Это не только крыша, но и козырьки, балконы, которые включены в проект дома и относятся к конструктивным элементам строения. Поэтому, чтобы очистить обледенение на балконе, надо обращаться в УК.

Если собственник самостоятельно установил блок кондиционера, козырек над балконом или что-то подобное, но не согласовал это, имущество не считается общедомовым. В этом случае вариант, как сбить сосульки с балкона на высоте, только один — приглашение специалистов за свой счет. Управляющая компания не обязана этим заниматься. Однако поставить УК в известность все равно нужно, чтобы договориться об освобождении территории дома и никому не навредить. Убирать наледь необходимо, ведь в случае ее падения на человека или чье-то имущество владелец самостоятельно установленного конструктивного элемента будет обязан возместить причиненный ущерб.

Профилактика обледенения

Чтобы на крыше образовывалось как можно меньше наледи, нужно качественно ее утеплить и обустроить эффективную вентиляцию. Это не даст кровле нагреваться, соответственно, снежная масса не будет таять. Кроме того, надо проверить эффективность системы водостока. Она должна обеспечивать нормальный отвод воды, что предотвратит обледенение и последующее растрескивание водостоков. Еще один эффективный метод — укладка греющего кабеля. Его укладывают в желоба и по краю крыши. Электрокабель нагревается и растапливает снег, что предотвращает появление наледи и образование сосулек.