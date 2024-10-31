Как сделать дизайн квартиры самостоятельно: топ-5 программ и полезные советы

Создать проект будущего ремонта под силу даже новичку. В этом помогут грамотная подготовка и специальные программы. Какие — рассказываем в статье.

Ремонт — сложный процесс. Чтобы не растянуть его на месяцы (если не на годы), не потратить лишнего и не разочароваться в результате, нужны четкий план действий, внятная концепция, просчитанный бюджет. Хорошая новость: сделать все это можно своими силами. В статье расскажем, как создать дизайн-проект квартиры самостоятельно, какие онлайн-сервисы в этом помогут, что учесть при подготовке.

Все о том, как сделать дизайн квартиры самостоятельно

Зачем нужен проект

Подготовительный этап

— Тип ремонта

— Бюджет

— Общий стиль

Программы для создания проекта

— Remplanner

— «Планоплан»

— Homestyler

— Sweet Home 3D

— Planner 5D

Зачем нужен дизайн-проект

Любой ремонт начинается с идеи: каким вы хотите видеть будущее пространство? Дизайн-проект позволяет структурировать эти мысли, перевести их на язык реальных решений. А визуализация задуманного на бумаге или в программе помогает избежать нестыковок и лишних переделок. Проект служит подробной схемой, четко следуя которой, вы не рискуете потеряться в мелочах или забыть о важных деталях.

Также он помогает оптимизировать расходы: когда вы заранее знаете, сколько потребуется материалов, можете сразу рассчитывать бюджет и подбирать вещи в выбранном ценовом сегменте. Кроме того, без проекта легко совершить ошибки, которые впоследствии потребуют незапланированных трат: придется переделывать, заменять, подгонять под уже сделанное. Такие доработки иногда удваивают расходы, а также затягивают ремонт.

Что должно в нем быть

Полноценный проект включает несколько обязательных элементов:

Обмерный план. Это не просто общая схема от застройщика или БТИ, а точные размеры всех помещений, окон и дверей, высота потолков. На основе обмеров легче продумать, что где расположить, заодно вы узнаете реальную площадь жилья.

Планировочное решение. Обязательно должна быть детализированная планировка с расстановкой мебели, техники. Здесь же определяются проходы, отмечается расположение розеток и выключателей. Чем детальнее план, тем меньше вероятность ошибок и последующих переделок или вовсе замены только что купленных предметов.

Визуализация. На этом этапе создаются эскизы или 3D-модели помещений, чтобы оценить, как будут выглядеть выбранные цвета, материалы и освещение в реальности. Сейчас вполне качественную визуализацию можно сделать своими силами без опыта — с помощью специальных программ. О них расскажем дальше.

Техническая документация. Сюда входят чертежи для электрики, сантехники, инженерных систем. Все это нужно для грамотного подключения и расположения точек коммуникаций. На этом этапе вам также помогут онлайн-сервисы.

Спецификация материалов и мебели. Это список всего необходимого для ремонта с количеством, характеристиками, ценами. Не пропускайте этот пункт, поскольку он поможет не только сэкономить или хотя бы не превысить бюджет в несколько раз, но также легче ориентироваться при закупках.

Подготовительный этап

Перед тем как приступать к разработке плана, визуализаций, технической документации, нужно решить для себя несколько вопросов.

Тип ремонта

В первую очередь определите, какой тип ремонта планируется. От этого зависят сроки, масштаб проекта, бюджет, необходимость поиска бригады и многое другое.

Капитальный — самый сложный, долгий и масштабный вид ремонта. Предполагает замену большей части или вообще всей отделки, мебели. Часто приходится решать проблемы с коммуникациями или электропроводкой. По сути вы преображаете всю квартиру. В этом случае понадобится максимально полный проект: с планировкой, обмерным планом, детализированной сметой.

Косметический — более простой вариант, когда частично меняют мебель с отделкой. Планировка обычно не меняется, не нужны сложные демонтажные или монтажные работы. Для такого ремонта вам понадобятся в первую очередь коллажи или визуализация, а также смета, чтобы держаться в рамках бюджета.

Декоративный — быстрое обновление интерьера. Включает замену отдельных предметов мебели, перестановку, работу с текстилем и аксессуарами. Иногда — точечные отделочные работы (например, расписать или оклеить обоями часть стены, перекрасить дверной проем, добавить молдинги).

Если вы купили квартиру в новостройке, проанализируйте, что нужно будет сделать. Например, при наличии чистовой отделки остается только купить мебель и декор. Возможно, покрасить стены, так как застройщики сегодня часто сдают квартиры с обоями под покраску. Если это предчистовая отделка — нужно будет приложить больше усилий и времени. А самый большой объем работ ждет тех, кто приобрел жилье «в бетоне».

Как понять, нужен ли вам капитальный ремонт или косметический? Проанализируйте имеющиеся проблемы, потребности членов семьи, пожелания. Возможно, будет достаточно освежить краску на стенах или купить новую мебель в гостиную. А, может быть, текущее состояние квартиры требует полного преображения, включая перепланировку.

Бюджет

Это ключевой этап подготовки, на котором, скорее всего, придется неоднократно сопоставлять «хочу» и «могу». Еще до создания детальной сметы нужно определить, сколько вы готовы потратить (хотя бы примерно), и узнать средние данные по рынку. Важно получить хотя бы общее представление о расценках на отделочные материалы, сантехнику, мебель, работу электрика и т.п.

Понимание бюджета также поможет спланировать работы и понять, есть ли возможность делегировать что-то профессионалам. Например, для работы с электрикой, сантехникой имеет смысл нанять мастера или бригаду. Если нужно минимизировать траты, то клеить обои или красить стены, скорее всего, придется самостоятельно. То же самое с дизайн-проектом: вы можете от начала до конца сделать его своими силами или, например, заказать у профи планировку.

Общий стиль

Не обязательно оформлять квартиру по строгим канонам классики, сканди или минимализма. Достаточно просто выбрать направление, которое вам близко, и ориентироваться на него. Посмотрите вдохновляющие фото, примеры реализованных проектов в желаемом стиле, почитайте статьи о его главных маркерах. Это поможет сузить круг поиска цветов, отелочных материалов, мебели и декора — а выбор сейчас так широк, что двигаться без ориентира очень сложно.

К тому же референсы пригодятся, если вы раньше не создавали дизайн сами: можно брать за основу примеры, адаптировать их под свои возможности, вкусы, особенности жилья.

Программы для создания дизайн-проекта квартиры своими руками

Нарисовать планировку можно и на бумаге — или в любом графическом редакторе. Но сейчас есть десятки бесплатных и платных сервисов, которые позволяют создать полноценный проект с точными размерами, визуализацией и даже сметой всего ремонта онлайн. Рассмотрим самые популярные программы.

Remplanner

Удобный онлайн-планировщик от российских разработчиков. Один из самых популярных в своей категории. Создан для непрофессионалов, так что сделать дизайн квартиры в программе самому будет несложно даже новичку. Сервис прост в использовании, при этом позволяет создать полноценный проект на десяток и более страниц.

Что интересного?

Планировщик работает в браузере, так что не нужно ничего скачивать, активировать. Начать проект можно в один клик.

В интерфейсе программы можно создать план квартиры, указать параметры стен и дверных проемов, разместить мебель с техникой

Детально продуман функционал для работы с освещением и электрикой. Есть возможность точно продумать расположение розеток и выключателей, что очень важно для реализации.

Доступен расчет материалов, который помогает спланировать бюджет ремонта.

На сайте есть раздел с полезными видеоуроками по дизайну интерьера, самостоятельному ремонту.

Все базовые функции программы доступны бесплатно, но есть PRO-версия, которая открывает доступ к более продвинутым инструментам: расширенному каталогу мебели, сантехники и оборудования, экспорту проектов в формате PDF, консультации специалистов, подробной смете и др.

«Планоплан»

Мощный инструмент для создания 3D-проектов, подходит как для новичков, так и для профессионалов в сфере дизайна. Сервис создан более 10 лет назад российской компанией и постоянно обновляется, поддерживая актуальные уровень графики и ассортимент каталога.

Что интересного?

Можно проектировать не только отдельные комнаты, но также квартиру целиком.

Сервис включает 2D- и 3D-режимы, что позволяет делать как чертежи, так и полные визуализации.

Можно создавать реалистичные визуализации, настраивать планировку, добавлять мебель, технику, даже мелкий декор, а также работать с освещением (включая естественное).

Можно менять высоту стен и проводить разные манипуляции с деталями комнаты, тем самым прорабатывая интерьер до мелочей.

Пользователям доступна обширная библиотека мебели, материалов. Большой выбор цветов.

Есть база знаний с подробными руководствами по всем инструментам планировщика.

Программа платная, но предлагает пробный период для знакомства с сервисом. Этого может хватить, чтобы разово создать свой дизайн квартиры. Далее на выбор есть три опции: базовый тариф для самостоятельного ремонта, PRO — для профессионалов, TEAM — для совместной работы в команде.

Homestyler

Интуитивно понятная программа для 3D-визуализации интерьера от Autodesk — создателей AutoCad и 3Ds Max, которыми пользуются практически все дизайнеры и архитекторы. Homestyler же разработан для тех, кто хочет создать дизайн в квартире своими руками и не обладает специальными навыками.

Что интересного?

Сервис поддерживает русский язык и доступен в России.

В редакторе можно проектировать комнаты, добавлять мебель и декор, настраивать освещение и цветовую гамму.

В библиотеке представлены сотни предметов, включая мебель известных брендов.

Можно перемещать и масштабировать объекты, создавать видовые точки и выбирать отделочные материалы для максимально точной визуализации.

На сайте есть большой раздел «Сообщество и обучение» с пошаговыми инструкциями, галереями проектов для вдохновения и пользовательским форумом. Периодически среди любителей проводят конкурсы.

Есть опция AI-дизайнера, которая помогает создать более красивый и точный проект.

Программа бесплатная, но включает платные варианты подписок с расширенными функциями: все так же для самостоятельного ремонта, для команд, для целых компаний или предприятий. Премиум-тарифы открывают доступ к более обширной библиотеке предметов, а также дают возможности экспорта файлов в высоком качестве.

Sweet Home 3D

Бесплатное приложение для проектирования интерьера, включая трехмерную визуализацию. По сравнению с другими подобными сервисами Sweet Home 3D на первый взгляд выглядит устаревшим (он появился почти 20 лет назад), но это удобная, простая в освоении, функциональная программа. Отличный вариант, если нужно быстро создать планировку отдельной комнаты или всей квартиры с расположением окон, дверей, расстановкой мебели.

Что интересного?

Планировщик полностью русифицирован.

Можно пользоваться онлайн или скачать программу на компьютер.

В библиотеке есть готовые объекты, также предусмотрено добавление пользовательских моделей.

Удобный инструмент измерений помогает точно просчитать расстояния между объектами.

Доступен экспорт проекта в формате изображений или видео (для 3D-визуализации).

У программы есть полная платная версия, но бесплатного базового функционала достаточно для большинства стандартных проектов. Непрофессионалам расширенный набор точно не понадобится, поэтому можно пользоваться тем, что есть в свободном доступе.

Planner 5D

Мощный, но при этом интуитивно понятный инструмент для создания дизайн-проектов в формате 2D и 3D от российских разработчиков. Подходит как для новичков, так и для тех, кто уже не первый раз делает ремонт и разбирается в вопросах проектирования.

Что интересного?

Позволяет создавать детализированные реалистичные рендеры.

Можно не только проектировать интерьер, но также редактировать ландшафт (полезно для тех, кто создает дизайн частного дома).

Есть библиотека с готовыми проектами комнат, квартир, домов, которые можно брать за основу и редактировать под себя.

Простой интерфейс, не перегруженный деталями и специфическими инструментами.

На сайте регулярно проводится конкурс дизайн-проектов с полезными призами внутри сервиса (например, платные текстуры или премиум-подписка на месяц).

Бесплатная версия включает базовый функционал, достаточный для создания несложных проектов. Также есть премиум-тариф для любителей, профессионалов, больших компаний. Отдельно разработчики предлагают особую конфиденциальную версию для учебных заведений.