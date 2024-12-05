Как сделать пол в бане: варианты покрытий и советы по укладке

Напольное покрытие в бане может быть сплошным или со свободным сливом, плиточным или деревянным. Подготовили инструкции по монтажу каждого типа.

Атмосфера в парной во многом зависит от напольного покрытия. Рассказываем, как правильно сделать полы в бане, чтобы париться с комфортом и удовольствием.

Все об устройстве полов в бане

Выбор материалов

— Дерево

— Бетон

Укладка досок

— Со свободным сливом

— Сплошной пол

— В предбаннике

Заливка бетона

Правила ухода за основанием

Из чего лучше сделать пол в бане: выбираем материалы

Материалы напольного покрытия в бане должны быть экологически чистыми, без неприятного запаха при нагревании. А самое главное — устойчивыми к образованию плесени и гниению. Обычно используют два основных вида.

Дерево

Сохранять в парной приятный лесной аромат помогут полы из дерева. Материал не любит высокой влажности, но при правильном выборе сорта и грамотном уходе деревянный настил прослужит 5-8 лет.

Плюсы

Природный материал.

Приятная на ощупь поверхность.

Быстро нагревается.

Минусы

Сорта с высокой влагостойкостью дорогие.

Нужно регулярно просушивать.

Требует частой замены.

Какие доски подойдут для устройства чистовых полов в бане?

Из лиственницы — оптимальный сорт по соотношению цены и качества, медленно впитывает воду, за счет смол не гниет и борется с бактериями, приятно пахнет при нагревании.

Ольха — относительно недорогая и водостойкая.

Сосна чуть дешевле, но разбухнет быстрее даже при бережном уходе. Кедр, дуб, тик, абаши — породы, из которых раньше делали корабли. Они очень прочные и не боятся воды, но очень дорогие.

Любую древесину после укладки нужно обработать водостойким составом. Выбирайте специальные масла или пропитки с пометкой «для бани», «для внутренней отделки». Они не выделяют вредных веществ при нагревании.

Бетон

Пол из бетона гораздо практичнее деревянного и может прослужить до 50 лет. Но его своими руками без опыта сделать сложнее.

Плюсы

Долговечность.

Простота ухода.

Возможность укладки дополнительного чистового покрытия сверху.

Минусы

Сложность работы.

Бетонный пол холодный и неприятный на ощупь. Его обязательно чем-то застилают сверху. В парной можно использовать:

настилы из досок — небольшие квадратные «коврики», которые легко снять и просушить;

керамическую плитку или керамогранит — при правильной укладке надежно защищает основание от сырости.

В предбаннике и комнате отдыха бетон покрывают плиткой, деревом или террасной доской. Здесь влажность и температура ниже, поэтому требований к материалам меньше.

Какой бы материал вы не выбрали, чтобы положить полы в бане, предварительно нужно подготовить фундамент под печь. Отдельная основа обязательна для топок тяжелее 750 кг. И даже легкие советуют ставить на свой фундамент, чтобы неравномерная нагрузка не деформировала лаги и не заставила потрескаться бетон.

При создании фундамента для печи сразу подумайте об огнезащите пола. Между деревом и топкой нужно проложить слой жаростойкой изоляции, подиум из кирпича, готовый постамент от производителя. На плитку печи тоже не советуют ставить без термоизоляции: от перепадов температур керамика может треснуть. Уточняйте условия у производителя печи для бани.

Как стелить полы в бане: две технологии монтажа досок

Есть два варианта укладки деревянных полов в бане:

со свободным выходом воды из щелей между досками в подполье, оттуда — в грунт;

со сливом в трубу, ведущую в септик или канализацию.

Полы со свободным сливом быстрее сохнут, но зимой пропускают холод с земли. Если грунт под ним слишком плотный, грунтовые воды стоят высоко, в подполье появится болото из стоячей воды, которое неприятно пахнет.

Сплошной пол теплее, но чаще требует замены: часть влаги все равно застаивается в досках. Укладывать его сложнее, так как нужно тщательно рассчитать угол уклона.

Тип досок для чистового пола зависит от его конструкции. Они в любом случае должны быть тщательно обструганными со всех сторон. Но сплошные полы укладывают из шпунтованной доски с готовыми замками. А проливные, или протекающие, — из обычной.

Со свободным сливом

Как укладывают пол в бане со свободным сливом воды в грунт? Монтаж очень простой, но требует тщательной подготовки основания.

Измерьте глубину подполья. Для создания правильной дренажной подушки она должна составлять около 60-70 см. Углубите его, если нужно.

Рассчитайте размеры и количество лаг, нарисуйте примерную схему их укладки. Лаги укладывают параллельно короткой стене с шагом 0,4-0,8 метра, отступив от нее на 0,2-0,3 метра. Для бани достаточно бруса 100х100 мм. Но экономить на сорте дерева нельзя. Берите брус из водостойкой древесины.

Сформируйте опорные столбики, которые не дадут лагам прогибаться в центре. На каждый метр бруса нужен один столбик. Оптимальные размеры — 250х250 мм. У каждого столбика должно быть монолитное основание. Бетон заливают в опалубку высотой до 5 см. После застывания на раствор кладут опоры из кирпича. Они должны доходить до верхнего края ленточного фундамента. Лаги кладут на кирпичи не напрямую, а после слоя гидроизоляции — обмазочной или рубероида.

Засыпьте пространство вокруг столбиков слоем песка толщиной 10-15 см. Разровняйте, но не трамбуйте. Если почва песчаная, участок сухой, этот этап можно пропустить. Уложите подушку из щебня высотой 15-25 см. Чем плотнее грунт, тем больший слой щебня нужен.

Обработайте лаги антисептиками и просушите. Уложите на опоры и выровняйте, используя подложки. Для протекающих полов уклон не нужен, лаги должны лежать в одной плоскости.

Закрепите лаги на опорах с помощью анкеров, на нижнем венце сруба — металлических уголков. Оставьте между краями каждой и стенами около 4 см для компенсации деформации. Места крепления обработайте обмазочной гидроизоляцией или герметиком.

Нарежьте чистовую доску и начните укладывать поперек лаг. От стены отступайте на 1-2 см, между досками оставляйте одинаковый промежуток в 2-3 см. При укладке каждой следующей проверяйте уровень пола: он должен оставаться ровным. Закрепите доски в местах пересечения с лагами 1-2 гвоздями.

Если грунт глинистый и плохо впитывает воду, можно сделать протекающий пол, но с централизованным сливом в септик или дренаж. Отличаться будут этапы создания подполья. О правилах его устройства рассказываем ниже.

Сплошной настил

Сплошной настил идет под небольшим уклоном к стене, у которой сделан сливной трап, закрытый декоративной решеткой. Работы тоже начинаются с устройства подполья.

Песчано-гравийную подушку и опоры делают по тому же принципу, что и для протекающих полов. Но щебень нужно укладывать под уклоном 10-15 см к точке слива воды. Проверить можно с помощью натянутой нити или лазерного уровня.

В точке слива выкапывают приямок глубиной 70 см, шириной 50 см. Его стенки и дно покрывают плотным слоем глины от 15 см или бетонируют поверх армирующей сетки.

Из приямка нужно под уклоном проложить сливную трубу в септик или канализацию. В сам приямок — опустить сливную трубу трапа. Вода, которая все-таки просочится под пол, уйдет в приямок и в канализацию.

Лаги укладывают от стены, противоположной сливу. Если он в центре, то идут к нему с двух сторон. Каждую последующую балку опускают на 0,5-1 см ниже уровня предыдущей. Этого можно добиться дополнительным слоем гидроизоляции, обрезкой бруса в местах соприкосновения с чистовым полом.

Чтобы сформировать правильный уклон, уложите лаги и чистовой пол на ровном участке рядом с баней. Наметьте места подрубки, обрежьте все в размер, обработайте антисептиком. Потом переносите и крепите на опорных столбах. Отверстия в лагах делать нельзя. Укладывайте их таким образом, чтобы слив попал в промежуток между ними и стеной.

К лагам в нижней части с каждой стороны прибейте небольшие квадратные бруски высотой 2-3 см. На них укладывают черновой пол — фанеру или доски, закрепив гвоздями. На подложку кладут пленочную гидроизоляцию, сверху — утеплитель, сверху — слой той же изоляции. В качестве утеплителя можно использовать керамзит. Минеральная вата не любит высокую влажность, а пенополистирол при нагревании может выделять токсичные вещества.

После верхнего слоя гидроизоляции укладывают чистовой пол. Если вы все сделали правильно до этого, доски пойдут под наклоном к трапу. Если уклона не хватает, можно подложить под них небольшие куски фанеры. После этого останется установить трап.

В предбаннике или других сухих помещениях

Здесь гораздо удобнее и практичнее сплошной пол. Его укладывают без уклона, на идеально ровные лаги. Но в подполье обязательно предусматривают песчано-гравийную подушку для дополнительной защиты от холода и гниения досок.

Как сделать полы в бане своими руками из бетона: пошаговая инструкция

Если выбрали для бани бетонные полы, в первую очередь определитесь с местом слива и проложите от него трубу к септику. Только после этого можно приступать к устройству основания.

Песчано-гравийную подушку делают идеально ровной. Сначала кладут слой щебня в 20-30 см, затем такой же слой песка. Их утрамбовывают, выравнивают, покрывают пленочной гидроизоляцией или рубероидом. Его соединения с венцом или фундаментом укрепляют обмазочной гидроизоляцией. Пленочную изоляцию немного заводят на стены.

На слой изоляции кладут утеплитель — керамзит. Сверху накрывают вторым слоем гидроизоляции. По нему раскатывают армирующую сетку с толщиной прутка от 5 мм. Устанавливают маячки, формируя в сторону слива уклон около 5-10%. После этого можно заливать раствор. Сохнуть он будет минимум неделю, в холодную погоду — дольше.

Класть плитку или продолжать оставшиеся отделочные работы в бане можно только после полного высыхания бетона.

Правила ухода за настилом и бетоном