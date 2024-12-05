Как сделать пол в бане: варианты покрытий и советы по укладке
Напольное покрытие в бане может быть сплошным или со свободным сливом, плиточным или деревянным. Подготовили инструкции по монтажу каждого типа.
Атмосфера в парной во многом зависит от напольного покрытия. Рассказываем, как правильно сделать полы в бане, чтобы париться с комфортом и удовольствием.
Все об устройстве полов в бане
Выбор материалов
— Дерево
— Бетон
Укладка досок
— Со свободным сливом
— Сплошной пол
— В предбаннике
Заливка бетона
Правила ухода за основанием
Из чего лучше сделать пол в бане: выбираем материалы
Материалы напольного покрытия в бане должны быть экологически чистыми, без неприятного запаха при нагревании. А самое главное — устойчивыми к образованию плесени и гниению. Обычно используют два основных вида.
Дерево
Сохранять в парной приятный лесной аромат помогут полы из дерева. Материал не любит высокой влажности, но при правильном выборе сорта и грамотном уходе деревянный настил прослужит 5-8 лет.
Плюсы
- Природный материал.
- Приятная на ощупь поверхность.
- Быстро нагревается.
Минусы
- Сорта с высокой влагостойкостью дорогие.
- Нужно регулярно просушивать.
- Требует частой замены.
Какие доски подойдут для устройства чистовых полов в бане?
- Из лиственницы — оптимальный сорт по соотношению цены и качества, медленно впитывает воду, за счет смол не гниет и борется с бактериями, приятно пахнет при нагревании.
- Ольха — относительно недорогая и водостойкая.
Сосна чуть дешевле, но разбухнет быстрее даже при бережном уходе. Кедр, дуб, тик, абаши — породы, из которых раньше делали корабли. Они очень прочные и не боятся воды, но очень дорогие.
Любую древесину после укладки нужно обработать водостойким составом. Выбирайте специальные масла или пропитки с пометкой «для бани», «для внутренней отделки». Они не выделяют вредных веществ при нагревании.
Бетон
Пол из бетона гораздо практичнее деревянного и может прослужить до 50 лет. Но его своими руками без опыта сделать сложнее.
Плюсы
- Долговечность.
- Простота ухода.
- Возможность укладки дополнительного чистового покрытия сверху.
Минусы
- Сложность работы.
Бетонный пол холодный и неприятный на ощупь. Его обязательно чем-то застилают сверху. В парной можно использовать:
- настилы из досок — небольшие квадратные «коврики», которые легко снять и просушить;
- керамическую плитку или керамогранит — при правильной укладке надежно защищает основание от сырости.
В предбаннике и комнате отдыха бетон покрывают плиткой, деревом или террасной доской. Здесь влажность и температура ниже, поэтому требований к материалам меньше.
Какой бы материал вы не выбрали, чтобы положить полы в бане, предварительно нужно подготовить фундамент под печь. Отдельная основа обязательна для топок тяжелее 750 кг. И даже легкие советуют ставить на свой фундамент, чтобы неравномерная нагрузка не деформировала лаги и не заставила потрескаться бетон.
При создании фундамента для печи сразу подумайте об огнезащите пола. Между деревом и топкой нужно проложить слой жаростойкой изоляции, подиум из кирпича, готовый постамент от производителя. На плитку печи тоже не советуют ставить без термоизоляции: от перепадов температур керамика может треснуть. Уточняйте условия у производителя печи для бани.
Как стелить полы в бане: две технологии монтажа досок
Есть два варианта укладки деревянных полов в бане:
- со свободным выходом воды из щелей между досками в подполье, оттуда — в грунт;
- со сливом в трубу, ведущую в септик или канализацию.
Полы со свободным сливом быстрее сохнут, но зимой пропускают холод с земли. Если грунт под ним слишком плотный, грунтовые воды стоят высоко, в подполье появится болото из стоячей воды, которое неприятно пахнет.
Сплошной пол теплее, но чаще требует замены: часть влаги все равно застаивается в досках. Укладывать его сложнее, так как нужно тщательно рассчитать угол уклона.
Тип досок для чистового пола зависит от его конструкции. Они в любом случае должны быть тщательно обструганными со всех сторон. Но сплошные полы укладывают из шпунтованной доски с готовыми замками. А проливные, или протекающие, — из обычной.
Со свободным сливом
Как укладывают пол в бане со свободным сливом воды в грунт? Монтаж очень простой, но требует тщательной подготовки основания.
- Измерьте глубину подполья. Для создания правильной дренажной подушки она должна составлять около 60-70 см. Углубите его, если нужно.
- Рассчитайте размеры и количество лаг, нарисуйте примерную схему их укладки. Лаги укладывают параллельно короткой стене с шагом 0,4-0,8 метра, отступив от нее на 0,2-0,3 метра. Для бани достаточно бруса 100х100 мм. Но экономить на сорте дерева нельзя. Берите брус из водостойкой древесины.
- Сформируйте опорные столбики, которые не дадут лагам прогибаться в центре. На каждый метр бруса нужен один столбик. Оптимальные размеры — 250х250 мм. У каждого столбика должно быть монолитное основание. Бетон заливают в опалубку высотой до 5 см. После застывания на раствор кладут опоры из кирпича. Они должны доходить до верхнего края ленточного фундамента. Лаги кладут на кирпичи не напрямую, а после слоя гидроизоляции — обмазочной или рубероида.
- Засыпьте пространство вокруг столбиков слоем песка толщиной 10-15 см. Разровняйте, но не трамбуйте. Если почва песчаная, участок сухой, этот этап можно пропустить. Уложите подушку из щебня высотой 15-25 см. Чем плотнее грунт, тем больший слой щебня нужен.
- Обработайте лаги антисептиками и просушите. Уложите на опоры и выровняйте, используя подложки. Для протекающих полов уклон не нужен, лаги должны лежать в одной плоскости.
- Закрепите лаги на опорах с помощью анкеров, на нижнем венце сруба — металлических уголков. Оставьте между краями каждой и стенами около 4 см для компенсации деформации. Места крепления обработайте обмазочной гидроизоляцией или герметиком.
- Нарежьте чистовую доску и начните укладывать поперек лаг. От стены отступайте на 1-2 см, между досками оставляйте одинаковый промежуток в 2-3 см. При укладке каждой следующей проверяйте уровень пола: он должен оставаться ровным. Закрепите доски в местах пересечения с лагами 1-2 гвоздями.
Если грунт глинистый и плохо впитывает воду, можно сделать протекающий пол, но с централизованным сливом в септик или дренаж. Отличаться будут этапы создания подполья. О правилах его устройства рассказываем ниже.
Сплошной настил
Сплошной настил идет под небольшим уклоном к стене, у которой сделан сливной трап, закрытый декоративной решеткой. Работы тоже начинаются с устройства подполья.
- Песчано-гравийную подушку и опоры делают по тому же принципу, что и для протекающих полов. Но щебень нужно укладывать под уклоном 10-15 см к точке слива воды. Проверить можно с помощью натянутой нити или лазерного уровня.
- В точке слива выкапывают приямок глубиной 70 см, шириной 50 см. Его стенки и дно покрывают плотным слоем глины от 15 см или бетонируют поверх армирующей сетки.
- Из приямка нужно под уклоном проложить сливную трубу в септик или канализацию. В сам приямок — опустить сливную трубу трапа. Вода, которая все-таки просочится под пол, уйдет в приямок и в канализацию.
Лаги укладывают от стены, противоположной сливу. Если он в центре, то идут к нему с двух сторон. Каждую последующую балку опускают на 0,5-1 см ниже уровня предыдущей. Этого можно добиться дополнительным слоем гидроизоляции, обрезкой бруса в местах соприкосновения с чистовым полом.
Чтобы сформировать правильный уклон, уложите лаги и чистовой пол на ровном участке рядом с баней. Наметьте места подрубки, обрежьте все в размер, обработайте антисептиком. Потом переносите и крепите на опорных столбах. Отверстия в лагах делать нельзя. Укладывайте их таким образом, чтобы слив попал в промежуток между ними и стеной.
К лагам в нижней части с каждой стороны прибейте небольшие квадратные бруски высотой 2-3 см. На них укладывают черновой пол — фанеру или доски, закрепив гвоздями. На подложку кладут пленочную гидроизоляцию, сверху — утеплитель, сверху — слой той же изоляции. В качестве утеплителя можно использовать керамзит. Минеральная вата не любит высокую влажность, а пенополистирол при нагревании может выделять токсичные вещества.
После верхнего слоя гидроизоляции укладывают чистовой пол. Если вы все сделали правильно до этого, доски пойдут под наклоном к трапу. Если уклона не хватает, можно подложить под них небольшие куски фанеры. После этого останется установить трап.
В предбаннике или других сухих помещениях
Здесь гораздо удобнее и практичнее сплошной пол. Его укладывают без уклона, на идеально ровные лаги. Но в подполье обязательно предусматривают песчано-гравийную подушку для дополнительной защиты от холода и гниения досок.
Как сделать полы в бане своими руками из бетона: пошаговая инструкция
Если выбрали для бани бетонные полы, в первую очередь определитесь с местом слива и проложите от него трубу к септику. Только после этого можно приступать к устройству основания.
- Песчано-гравийную подушку делают идеально ровной. Сначала кладут слой щебня в 20-30 см, затем такой же слой песка. Их утрамбовывают, выравнивают, покрывают пленочной гидроизоляцией или рубероидом. Его соединения с венцом или фундаментом укрепляют обмазочной гидроизоляцией. Пленочную изоляцию немного заводят на стены.
- На слой изоляции кладут утеплитель — керамзит. Сверху накрывают вторым слоем гидроизоляции. По нему раскатывают армирующую сетку с толщиной прутка от 5 мм. Устанавливают маячки, формируя в сторону слива уклон около 5-10%. После этого можно заливать раствор. Сохнуть он будет минимум неделю, в холодную погоду — дольше.
Класть плитку или продолжать оставшиеся отделочные работы в бане можно только после полного высыхания бетона.
Правила ухода за настилом и бетоном
- Обработайте высохший бетон водостойкой грунтовкой с антисептиками, защищающими от плесени, даже если сверху будете класть плитку.
- Ежегодно обновляйте пропитку всего дерева. Сразу же меняйте доски, на которых заметили трещины. Без ремонта в них будет накапливаться вода.
- Раз в год проверяйте состояние протекающих полов. Снимите чистовой пол, вынесите посушить на солнце. Промойте верхний слой щебня чистой водой из шланга, чтобы смыть мыльный налет. Или замените щебень на свежий. Обработайте открытые участки лаг защитными составами.
- Не оставляйте в парной и предбаннике влажные полотенца. Тщательно проветривайте баню после каждого парения. В комнате отдыха можно включать осушитель воздуха, чтобы снижать уровень влажности.