Как сделать угол на потолочном плинтусе: 5 способов с инструкциями

Рассказываем об оформлении углов на потолочных плинтусах. Предлагаем подробные инструкции по резке и стыковке галтелей.

При отделке потолка часто используют плинтус. Он закрывает стык между потолочным покрытием и стеной, придает отделке законченный вид. Сложностей в его монтаже обычно нет, за исключением угловой стыковки деталей. Не только опытным, но и начинающим мастерам бывает сложно правильно отрезать и состыковать планки. Мы подготовили подробную инструкцию, как вырезать угол на потолочном плинтусе, чтобы точно состыковать детали.

Как сделать ровный стык в углу потолочного плинтуса

Особенности галтелей

Как правильно подрезать плинтусы в углу

— Сделать внешний угол с помощью стусла

— Сделать внутренний угол с помощью стусла

— Оформить стык с помощью лазерного уровня

— Состыковать галтели без специальных приспособлений

— С помощью декоративного уголка

Как правильно оформить стык

Особенности плинтусов

Потолочный декор выпускают в форме планок разной ширины и формы. Они очень легкие, несложно режутся и наклеиваются. С монтажом легко справится один человек. Багеты изготавливают из разных материалов.

Бюджетный вариант — пенополистирол. Он очень мягкий, не гнется, но легко крошится. При неаккуратном обращении на планке остаются вмятины и глубокие царапины, которые невозможно удалить.

Более плотный декор из экструдированного пенополистирола. Он прочнее, не крошится, не ломается и не мнется. Однако ему тоже не хватает гибкости, поэтому он требователен к качеству основания. Галтель не сможет повторить значительных изгибов стены, сломается.

Дюрополимер считается разновидностью экструдированного пенополистирола. Он прочный, не мнется и не ломается, достаточно устойчив к механическим воздействиям. Он не дает усадки, не портится под воздействием влаги.

Полиуретановые плинтусы самые прочные и жесткие. Они хорошо удерживают форму, достаточно пластичны, поэтому нетребовательны к качеству основы.

Для разрезания багетов можно выбирать разные инструменты. При этом надо учитывать материал, из которого они сделаны. Мягкий пенополистирол лучше всего разрезать тонким хорошо заточенным лезвием канцелярского или строительного ножа. Полиуретан, дюрополимер и экструдированный полистирол лучше резать ножовкой по металлу, но подойдет и острый нож. Если есть такая возможность, можно использовать торцовочную пилу, которая дает очень точный и ровный рез. Более того, ее можно настроить на резку под определенным углом, что очень удобно.

Для точной разметки детали используют специальное приспособление, которое называется стусло. С его помощью можно направить лезвие под определенным углом. Также пригодятся линейка, рулетка, простой карандаш.

Проверенные способы, как сделать прямой угол на потолочном плинтусе

Стены внутри комнат очень редко сходятся точно под прямым углом, даже если внешне это и не заметно. Обычно есть расхождение в несколько градусов, иногда оно значительно больше. Это надо учитывать при раскрое галтелей. Чтобы их точно состыковать, надо правильно подрезать уголки планок. Сделать это можно разными способами. Рассмотрим работающие методики, как правильно сделать углы на потолочном плинтусе.

Как отрезать внешний угол с помощью стусла

При подрезке используют стусло. Это лоток, в бортиках которого есть прорези. Они располагаются под разными углами. Обычно это 45° и 90°, но есть вариации с большим количеством прорезей. Для стандартной подрезки достаточно разметки под 45°.

Важный момент. Подрезку со стуслом можно использовать только для углов 90° или с небольшой погрешностью. Это можно проверить, измерив угол в комнате угломером или любым угольником. При большой погрешности используют другие методы.

Алгоритм подрезки такой.

Поставьте стусло на ровную твердую опору. Определите две прорези, которые образуют нужный вам угол. Возьмите галтель, которая будет находиться в левой части угла. Уложите ее к ближнему к вам бортику стусла. Разверните ее так, чтобы сторона, которая должна быть наклеена на стену, была прижата к борту приспособления. Соответственно, сторона, которой галтель приклеивается к потолку, будет прижата ко дну стусла. Возьмите режущий инструмент, вставьте его в нужные прорези приспособления. Разрежьте деталь, направляя инструмент от ближайшего к себе бортика вправо к дальнему бортику. Уложите в стусло багет, который будет закреплен в правой части угла. Он должен лежать около удаленного от вас бортика стусла. Разверните его так, чтобы сторона, которая будет приклеена на потолок, лежала на дне. К бортику должна быть прижата та часть, что будет фиксироваться к стене. Вставьте режущий инструмент в нужные прорези. Отрежьте фрагмент, направляя резак вправо от дальнего бортика к ближнему.

Как сделать внутренний угол потолочного плинтуса на стусле

Для работы понадобится стусло и подходящий режущий инструмент.

Режут галтель так.

Найдите в стусле прорези, расположенные под нужным углом. Возьмите багет, который будет приклеен к левой части угла. Уложите его в стусло к ближайшему от себя борту. Разверните деталь так, чтобы та ее часть, что будет приклеиваться к стене, была прижата к бортику. Тогда сторона, которая приклеивается к потолку, прижмется ко дну лотка. Вставьте инструмент в нужные прорези. Отрежьте фрагмент, направляя резак от ближнего бортика влево к дальнему. Возьмите галтель из правой части угла. Положите его в стусло к дальнему бортику. Разверните ко дну стусла стороной, которая будет приклеена к потолку. Соответственно, часть, что приклеивается к стене, прижмется к бортику. Поставьте резак в нужные прорези. Сделайте разрез, направляя инструмент от дальнего бортика влево к ближнему.

Если нет стусла, его можно заменить упрощенным приспособлением. Для этого берут небольшой лист картона или плотной бумаги, наносят на него разметку. Чертят пересекающиеся под 90° прямые. Потом проводят прямые под углом 45°. Получившуюся разметку используют так же, как и стусло. Учитывая, что у такого приспособления нет бортиков с прорезями, работать с ним не так удобно, но возможно.

Как стыковать угол с помощью лазерного уровня

Для разметки галтеля используют лазерный уровень. Инструмент с большой точностью показывает линию стыковки деталей. Подходит для разметки прямых и нестандартных углов.

Алгоритм действий такой.

Подготовьтесь к настройке прибора, найдите точку, через которую будет выстроена плоскость. Для этого в обе стороны от угла по стыкам стен и потолка отложите равное расстояние. Соедините получившиеся отметки линией, отметьте ее центр. Это искомая точка. Установите уровень в центр комнаты, включите устройство. Направьте луч в угол так, чтобы он проходил через намеченную точку. Получится плоскость, разделяющая угол точно по центру. Возьмите галтель. Примерьте ее к углу так, чтобы торец детали уперся в стену. На плинтусе будет видна лазерная «разметка», показывающая линию реза. Обведите ее карандашом. Аналогично разметьте вторую деталь.

Галтель аккуратно обрезают по намеченным линиям, наклеивают на место. Этот способ подходит для формирования внутреннего и наружного угла на потолочном плинтусе. Алгоритм действий одинаковый.

Как отрезать угол на потолочном плинтусе без специальных приспособлений

Можно сформировать стык и без каких-либо приспособлений. Эта методика подходит для углов любой формы и кривизны. Для работы понадобится только карандаш с линейкой и инструмент для резки.

Алгоритм действий, как обрезать углы на потолочном плинтусе, такой.

Возьмите галтель. Приложите ее к одной из половин угла, плотно прижмите. Проведите простым карандашом линию по потолку вдоль верхнего края детали, вторую проведите по стенке вдоль ее нижней части. Возьмите вторую галтель, приложите ее с другой стороны, проведите линии наметки. Уберите детали плинтуса. Найдите точку пересечения разметки на стенке и на потолке. Отметьте их поярче. Возьмите галтель, приложите ее к месту будущего соединения так, чтобы она легла между линий наметки. Проведите простым карандашом ровную линию из точки пересечения разметки на потолке в точку пересечения разметки на стене. Получится линия реза. Аналогично нанесите разметку на вторую деталь. Отрежьте галтели по разметке. Проверьте точность соединения. При необходимости зашлифуйте неровности наждачкой.

Стыковка с декоративными уголками

Для оформления угла можно использовать декоративные уголки заводского производства. Их изготавливают разными по размерам, форме и материалам. Декор универсален, поэтому при желании можно подобрать стыковочные детали для своей комнаты. Важно, чтобы они подходили к общему оформлению комнаты. Поэтому лучше всего выбирать их при покупке галтелей, рассматривая при этом все возможные варианты.

В продаже есть разные стыковочные уголки. Для прямых и близких к этому углов можно выбрать уголки со стыковым примыканием. В этом случае плинтус прижимается и приклеивается встык с декором. Для неровных углов выбирают другие модели. Это уголки, закрывающие края багета. Галтель вставляется в уголок настолько, насколько это нужно, чтобы оформить ровное клеевое соединение.

Как состыковать галтели

Чтобы соединение было точным и красивым, после резки надо зачистить и отшлифовать его края. Зачистить плотный пластик можно мелкой наждачкой или шлифовальным бруском. Для мягкого пенопласта этот метод не подойдет — он сомнется и раскрошится. В этом случае выровнять край можно только острым и тонким лезвием. Им нужно очень точно отрезать выступающие неровности. При этом сильно нажимать на резак нельзя, чтобы не смять материал. Багеты с обработанными краями прикладывают к месту монтажа, проверяют стыковку. Если вдруг окажется, что стык немного неровный, например, одна деталь чуть заходит на другую, аккуратно подрезают излишек и снова зачищают край. После этого их поочередно приклеивают на место.

Иногда оказывается, что после приклеивания между деталями заметна щель. Она может быть небольшой или довольно заметной. Ситуацию исправит шпаклевание. Зазор шпаклюют любым подходящим составом. Шпаклевка хорошо скрывает маленькие зазоры, но с большими она вряд ли справится. Поэтому крупные щели сначала заполняют герметиком или густым раствором шпаклевки. Дают подсохнуть, потом выравнивают новой порцией шпаклевки. Ждут, пока она высохнет, потом аккуратно шлифуют мелкой наждачкой. Зашпаклеванный угол красят в цвет основного плинтуса.