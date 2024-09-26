Как склеить линолеум: 4 эффективных способа соединения стыков

Рассказываем, как правильно соединять стыки линолеума. Предлагаем пошаговые инструкции для самых эффективных способов соединения.

Выбор напольных покрытий очень большой и постоянно пополняется новинками. Несмотря на это, проверенный временем линолеум остается очень востребованным. Он практичный, долговечный и простой в уходе. А сегодня есть уже и красивые варианты. Уложить покрытие несложно. Затруднение может вызвать только стыковка полос. Разберем основные способы, как склеить линолеум в домашних условиях, чтобы получить прочный и максимально незаметный стык.

Как соединить стыки линолеума

Разновидности материала

Как подготовить покрытие к стыковке

Способы стыкования

— Наклеить на скотч или клеящую мастику

— Закрыть порожком

— Соединить холодной сваркой

— Соединить горячей сваркой

Разновидности покрытия

Выбор способа стыковки и технологии склеивания зависит от типа материала. Покрытие для пола классифицируют по разным признакам, разберем только те классификации, которые помогут определить оптимальный способ стыковки.

По составу сырья

Мармолеум. Полностью натуральный двухслойный материал. Верхний слой — смесь смол, воска, древесной муки, льняного масла, т. п. Пластичная масса укладывается на натуральную основу: посконь, джут или лен. После отвердения получается прочное пластичное полотно.

ПВХ-линолеум. Синтетический материал, изготавливается из смеси поливинилхлорида, минеральных смол и масел, талька, т.п. Гомогенные покрытия полностью однородны. Гетерогенные состоят из нескольких слоев, где термопластичная масса укладывается на основу. Она может быть разной: синтетический войлок, вспененный ПВХ, т.п. Обе разновидности покрывают транспарентом, это плотный прозрачный защитный слой.

По назначению

Бытовой. Покрытие предназначено для укладки в комнатах с небольшой проходимостью. Оно рыхлое, мягкое, недостаточно прочное. Служит не больше 10 лет.

Полукоммерческий. Линолеум укладывают в жилых помещениях со средней проходимостью. Более устойчив к истиранию, чем бытовой. Достаточно плотный и прочный. Служит больше 15 лет.

Коммерческий. Напольное покрытие для офисов, магазинов, подобных помещений, где постоянно ходят люди. Самый прочный, долговечный и устойчивый к истиранию материал. Срок службы более 25 лет.

Как подготовить материал к стыковке

Вне зависимости от разновидности линолеума подготовку к укладке и стыковке проводят так.

Выравнивают основание. Оно должно быть ровным, без перепадов высоты, ямок и выпуклостей.

Очищают основу от мелкого мусора, песка, загрязнений. Если есть пятна жира, масла, т.п., их отмывают. Пол сушат.

Линолеум раскатывают и оставляют в комнате, где он будет уложен, примерно на сутки или немного дольше. Он должен «отлежаться».

Лучшие способы, как соединить линолеум между собой на стыке

Приклеить на двусторонний скотч или клей

Это самый простой способ, как в домашних условиях встык склеить линолеум. В качестве клеящего состава берут тот, который использовали при укладке. Вместо этого можно взять двусторонний скотч. Он даст менее прочный стык, зато при необходимости покрытие можно будет снять, а потом уложить снова. Главное достоинство такого соединения — простота укладки, недостаток — заметный негерметичный шов. Такую технологию выбирают для ровной поверхности с малой нагрузкой. Если комната небольшая, при укладке можно не наклеивать полосы линолеума. Достаточно будет клеящей мастики на участках стыков, по периметру. Для помещений больше 20 кв. метров приклеивание обязательно, иначе покрытие пойдет волнами и быстро износится.

Технология формирования стыка такая.

Уложите две полосы материала так, чтобы на участке будущего стыка получился нахлест величиной 50-60 мм. Положите поверх будущей стыковочной линии металлическую линейку или планку, плотно ее прижмите и сделайте разрез остро заточенным инструментом. Важно. Нужно за один раз разрезать два слоя материала. Аккуратно приподнимите линолеум, уберите обрезки снизу и сверху. Приклейте получившееся примыкание, используя двусторонний скотч либо клеящую мастику. Ходить по склеенному участку можно будет после того, как клей полностью отвердеет. Время отвердевания нужно уточнить на упаковке с клеящим составом.

Закрыть стыковочным порожком

Методика позволяет стыковать полотна и одновременно накрыть стык декоративным порожком. Он может быть пластиковым или металлическим. Крепление может быть открытым или потайным. В последнем случае шляпки крепежей незаметны. С помощью порожка стыкуют полосы на участках под дверями, в зонах соединения разнородных материалов, например, линолеума и ламината, т.п. Такой способ считается оптимальным и наиболее простым при стыковке полотен на войлочной основе, которые плохо поддаются склеиванию. К достоинствам методики относят прочность, простоту и долговечность. К недостаткам — заметный выпуклый профиль, который к тому же очень сложно подобрать точно в тон основе.

Укладку проводят в такой последовательности.

Уложите полосы встык, максимально приблизив одну к другой. Замерьте длину шва. Убедитесь, что размеры порожка совпадают с замерами. Если это не так, отрежьте лишнее. Приложите порожек к стыку, отметьте места для установки креплений. Просверлите отверстия под крепежи, вставьте в них пластиковые элементы для фиксации крепления. Уложите планку на место, зафиксируйте ее саморезами. Установите декоративную заглушку, защелкните ее на планке.

Соединить холодной сваркой

Метод предполагает склеивание полос специальным составом, который растворяет края материала и смешивается с ними. В результате получают прочный герметичный шов. Эта методика считается лучшей для создания швов сложной формы, в том числе округлой и волнистой. Она подходит для всех типов материала и является эффективным вариантом, как склеить линолеум на войлочной основе. Другим способом надежно его склеить невозможно. Достоинством холодной сварки считается надежность и хороший внешний вид шва. При правильном исполнении он почти незаметен. Недостатком можно считать необходимость правильно подобрать клеящую мастику, иначе результат будет неудовлетворительным.

Под общим названием холодная сварка продают составы трех видов, каждый из них предназначен для определенного вида материала. Кратко их охарактеризуем.

Тип А. Средство для соединения линолеума на вспененной основе и гомогенных покрытий. Соединяет швы шириной не больше 2 мм. Самый жидкий из всех составов, лучше всего подходит для соединения новых полотен. Укладывается специальной насадкой-иглой.

Тип С. Предназначен для склейки и ремонта гомогенных полотен и материалов на вспененной подложке. Мастика более густая, поэтому способна заполнять щели шириной до 4 мм. Для укладки используют специальную с-образную насадку.

Тип Т. Мастика для ремонта и склеивания полотен на подложке из полиэстера и комбинированных материалов. Густая смесь укладывается т-образной насадкой или насадкой-иглой. Для домашнего ремонта применяется очень редко.

Важно. Чтобы правильно выбрать, чем склеить между собой полосы линолеума, надо точно знать, к какому типу он относится. От этого зависит результат работы и качество шва.

Склеивание холодной сваркой проводят в такой последовательности.

Подготовьте место стыка. Очистите его от возможных загрязнений, пыли, жира. Если надо состыковать новый линолеум, со времени укладки должно пройти не меньше суток. Выполните плотное примыкание полос на участке стыкования. Для этого уложите их друг на друга с нахлестом в 50-60 мм. Прорежьте оба полотна на месте будущего шва, уберите обрезки. Возьмите малярный скотч, наклейте его на участок будущего стыка так, чтобы края обеих полос были заклеены. Нащупайте пальцем углубление-шов, острым ножом аккуратно разрежьте над ним скотч. Подготовьте тюбик со сваркой к работе. Для этого снимите пробку и накрутите насадку. Введите иглу-насадку в край шва-разреза. Понемногу выдавливайте мастику и одновременно медленно двигайтесь вдоль стыка, равномерно укладывая смесь в разрез. Будьте внимательны: препарат может растечься. Если он останется на скотче — ничего страшного. Попадание на покрытие безнадежно его испортит. Возьмите металлическую лопатку или пластинку, аккуратно разровняйте клеящую пасту. Важно. Нельзя выравнивать предметом из пластика. Он растворится и испортит шов. Готовый шов оставьте до полного отвердения сварки. Точное время надо уточнить на упаковке.

С отвердевшего шва аккуратно снимают малярный скотч вместе с излишком клеящей мастики.

Соединить горячей сваркой

Это один из самых надежных вариантов, чем приклеить стыки линолеума, но он же достаточно сложный и подходит не для всех материалов. Горячую сварку используют только для плотных коммерческих полотен, способных выдержать высокую температуру. Для работы нужен специальный инструмент — термофен с насадкой под пайку линолеума. К нему надо купить полимерный жгут для спаивания. Он должен быть такого же цвета, как и покрытие. Кроме того, края линолеума нужно подготовить для запаивания. Это делают специальной фрезеровальной машинкой или острым канцелярским ножом. Инструменты можно купить, но, поскольку часто ими пользоваться не придется, лучше взять в аренду.

Шов от горячей сварки очень прочный, герметичный и надежный. Это его главные достоинства. Недостатком можно считать необходимость использования специального оборудования. Кроме того, если ошибиться при подборе цвета жгута, шов будет заметен.

Предлагаем пошаговую инструкцию по использованию горячей сварки.

Подготовьте края полотен для сваривания. Для этого срежьте из под углом так, чтоб получить канавку-выемку под жгут округлой или треугольной формы. Наденьте насадку нужного диаметра на термофен. Включите его в сеть, установите температуру 350°C. Вставьте ПВХ-жгут в отверстие на инструменте, прижмите сопло насадки к краю стыка. Подождите 3-5 секунд. Начните перемещать инструмент вдоль шва с такой скоростью, чтобы жгут успевал расплавиться и заполнить стыковочное углубление. Если это не так, ускорьте или замедлите движение. По окончании заполнения шва срежьте излишек пластика специальным серповидным ножом.

Важный момент. Работа с горячей сваркой требует определенных навыков. Не у всех получается сразу получить ровный и красивый шов. Поэтому лучше всего начать с тренировки на обрезках материала. Хорошо, если это будет тот же самый линолеум, с которым потом надо будет работать. Если не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалисту, чтобы при работе не получить травмы.