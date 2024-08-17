Как снять дверную ручку межкомнатной двери: инструкции для 3 типов фурнитуры

Дверные ручки заедают или болтаются? Рассказываем, как их снять и стоит ли чинить.

Если старая дверная фурнитура не подходит к свежему ремонту, не обязательно менять полотно и коробку целиком. Рассказываем, как снять дверную ручку межкомнатной двери, замок и защелку, чтобы поставить более современные модели.

Все о демонтаже дверных ручек

Выбор инструментов

Техника безопасности

Пошаговые инструкции

— Стационарные

— Нажимные с защелкой

— Поворотные с замком или без

— Отдельный замок с защелкой или без

Неисправности дверных ручек и способы их устранения

Необходимые инструменты и расходные материалы

Инструменты, необходимые для работы, легко найти в каждом доме.

Набор отверток. Понадобится плоская. Крестовые отвертки подбирайте под размеры саморезов. Шлиц можно брать любой — PH или PZ. Вместо крестообразных отверток можно использовать шуруповерт с реверсом — крепеж вы будете не фиксировать, а откручивать.

Шестигранный ключ. Для работы с винтами-фиксаторами.

Шило, часовая отвертка. Подойдет любой инструмент с острым тонким наконечником, которым можно с силой надавить на металл.

Сантехнические клещи с пластиковыми губками. Понадобятся только для старой фурнитуры, которая практически «срослась» с полотном.

Малярный скотч. Для защиты рабочей поверхности.

Смазка WD-40. Для быстрого демонтажа старых винтов.

Если вы планируете снятие старой ручки и установку новой, позаботьтесь о новом крепеже.

Техника безопасности

Демонтаж дверной ручки — несложный процесс. Но он требует использования острых инструментов, которыми легко поранить себя и повредить покрытие полотна. Чтобы снизить риски, соблюдайте простые правила.

Зафиксируйте полотно, чтобы оно не двигалось во время работы. Лучший вариант — снять его с петель и прислонить к стене. Если это невозможно, закрепите дверь между двумя перевернутыми табуретками или другими массивными предметами. Убедитесь, что они устойчивы и неподвижны, не мешают вам подходить к полотну.

Наденьте плотные перчатки, устойчивые к порезам и проколам, но не сковывающие движения кисти. Защитите предплечья длинными рукавами из плотной ткани.

Обклейте поверхность вокруг декоративной накладки прозрачным или малярным скотчем. Это защитит новую дверь от случайных царапин, сделанных отверткой или шилом. Метод не подходит для старой отслаивающейся краски.

Не прилагайте больших усилий. Если какой-то элемент держится крепко, внимательно осмотрите его. Современную фурнитуру монтируют с использованием скрытого крепежа, который не так легко увидеть.

Подумайте о дополнительной подсветке рабочей зоны. Например, закрепите на полотне лампу на струбцине или наденьте налобный фонарь.

Очень осторожно выкручивайте саморезы и винты, вытаскивайте замки и другие механизмы. Двери из МДФ и ДСП хрупкие. Установочные отверстия в них из-за резких движений могут увеличиться. Это усложнит установку новой типовой модели.

Способы демонтажа для разных видов

Дверные ручки могут удерживать полотно в закрытом виде, запирать комнату изнутри и/или снаружи или быть неподвижным захватом для легкого открывания. Рассказываем о способах снятия самых популярных моделей.

Правила демонтажа стационарной модели

Неподвижные модели без механизма фиксации полотна делятся на:

скобы;

кнопки;

петли.

Принцип работы зависит от конструкции.

Для снятия самых простых односторонних моделей — петель или скоб, надо выкрутить два или четыре винта, удерживающих их в полотне. Иногда крепления прячутся под декоративной планкой или розеткой. Она не закреплена, поддевается плоской отверткой. Для быстрого снятия некоторые производители оснащают накладку отверстием в нижней части.

Двусторонние стационарные шары держат друг друга. Одна часть оснащена осью, другая — отверстием с резьбой. Ее нужно скрутить с оси. Возьмитесь рукой за каждый шар и слегка поворачивайте один, пока не увидите металлический стержень. Его после удаления шаров можно просто вытащить.

Чуть сложнее демонтаж двусторонних скоб, которые держатся на единой шпильке. Понадобится ключ-шестигранник. Производители фурнитуры часто прикладывают его в установочный комплект крепежа. Найдите на горизонтальных планках скобы с внутренней стороны двери винты-фиксаторы и вытащите их с помощью ключа. Снимите одну часть скобы. Открутите фиксирующие болты или шайбы. Уберите вторую часть скобы с резьбовой шпильки. Выкрутите шпильку из отверстия.

Как снять дверную ручку с защелкой: инструкция по демонтажу нажимных моделей

Защелками могут быть оснащены круглые и нажимные модели. В этом пункте — инструкция для нажимных. О демонтаже круглых с защелкой и без расскажем чуть дальше.

1. Ослабьте крепления

Нащупайте пальцами стопорный винт на корпусе ручки. Он обычно находится снизу или сбоку на той части, которая идет перпендикулярно двери. У моделей со встроенной защелкой винт может быть только с наружной стороны. У решений, которые продаются отдельно от механизма запирания, — изнутри и снаружи. Для выкручивания винта нужен шестигранник. Иногда необходимый ключ поставляется в комплекте с дверной фурнитурой. Крепления можно ослабить, но удобнее убрать.

2. Снимите накладку

Между нажимной частью и дверью обычно ставят декоративную накладку — круглую, квадратную и прямоугольную. Ее задача — закрывать некрасивые крепления. А чтобы подобраться к ним при демонтаже, пластину нужно снять. Способ зависит от ее формы.

Круглые могут быть накладными и резьбовыми. Резьбовые можно накрыть нескользящей тканью и попробовать аккуратно вывернуть рукой. Если механизм старый и сидит плотно, используйте сантехнические клещи с пластиковыми губками, которыми демонтируют розетки с настенных смесителей.

Накладные нужно осмотреть и найти небольшое отверстие, обычно снизу. Вставьте в него шило или плоскую отвертку и аккуратно потяните на себя. Если декор держится плотно, аккуратно раскачайте его.

У квадратных накладок может быть дополнительный стопор — тоже внизу. Найдите его и открутите шестигранником.

Самый редкий вид розеток — с фиксацией на саморезах. Для демонтажа необходимо убрать заглушки, если они есть, а потом по очереди ослабить винты.

3. Удалите основные крепления

Отсоединив заглушку от дверного полотна, вы увидите саморезы или винты, на которых держится механизм. Открутите их по очереди с одной или другой стороны двери. Аккуратно снимите ручку и декоративную накладку и отложите. Снимите вторую половину фурнитуры.

4. Удалите ось

Когда вы снимете нажимную часть и декоративную пластину, в отверстии в двери увидите небольшой металлический стержень с квадратным сечением. Аккуратно вытащите его рукой.

5. Демонтируйте защелку

Открутите саморезы, удерживающие планку на торце дверного полотна. После этого слегка подденьте ее шилом и вытащите механизм, придерживая за язычок. У некоторых моделей крепежа на планке нет, ее можно аккуратно снять вручную.

Как снять круглую дверную ручку: инструкции для поворотных моделей с замком и без

Круглые кнобы оснащают механическими замками и фиксаторами в виде кнопки или поворотного рычага с одной стороны. Самые простые модели лишь удерживают полотно в проеме, позволяют свободно открывать дверь с любой стороны.

Этапы демонтажа круглых моделей не зависят от их конструкции. Подготовили гид, как снять дверную ручку с замком или без, кнопкой для блокировки или поворотной защелкой.

1. Снимите внешнюю часть

Найдите на основании шара с внутренней стороны двери небольшое отверстие. В нем должна виднеться тонкая металлическая скоба или круглая кнопка. Если отверстие есть, но под ним плоская поверхность, аккуратно вращайте ручку, пока не поймаете кнопку в отверстии. Аккуратно потяните шар на себя, одновременно нажимая на кнопку или скобу шилом (или другим острым инструментом). Если вы все делаете правильно, шар останется у вас в руках. С другой стороны — будет держаться.

2. Уберите декоративную розетку

Найдите снизу отверстие-паз, через которое накладку можно поддеть инструментами. Если его нет, попробуйте осторожно расширить промежуток между розеткой и дверным полотном чем-то тонким, например, лезвием. После этого подденьте шилом или плоской отверткой и снимите.

3. Вытащите замок или поворотный механизм

После снятия декоративной накладки вы увидите пластину на винтах. Аккуратно открутите их и снимите основание вместе с механизмом или замком. После этого можно снять шар с другой стороны двери. Он держится на металлическом стержне, который тоже нужно убрать, чтобы освободить защелку.

4. Удалите защелку

Запирающий язычок на торце двери удерживает планка-накладка. Если она зафиксирована саморезами, выкрутите их. Если утоплена в плоскость основания, подденьте шилом или лезвием ножа. Освободив язычок, потяните за него и вытащите механизм.

Как снять замок с двери?

Защелка и механический замок могут быть частью ручки или отдельной фурнитурой. Последний вариант выгоднее, так как при поломке замка не придется демонтировать ручку целиком.

Запорный механизм или отдельную защелку снимают по похожей схеме.

Удаляют декоративную накладку через паз.

Откручивают крепеж от основания и накладки на торце полотна.

Вытаскивают механизм и язычок.

У цилиндровых замков сначала вытаскивают личинку. Ее можно поддеть отверткой, но вначале нужно разблокировать, установив ключ на 2 часа.

Личинку можно заменить, не покупая новый замок. Но фурнитура для межкомнатных дверей обычно недорогая, а запчасти для нее найти сложно.

Поставить новую или отремонтировать старую: устраняем неисправности своими руками

Не обязательно покупать новую дверную ручку, если старая стала плохо работать. Рассказываем, в каких случаях поможет несложный домашний ремонт.

Декоративная накладка, нажимные планки или поворотные шары «ездят» по поверхности. Менять фурнитуру не надо. Просто снимите декоративную накладку и потуже затяните крепеж отверткой или шуруповертом.

Язычок перестал двигаться, дверь не закрывается. Попробуйте разобрать ручку, вытащить механизм защелки, смазать WD-40. Соберите фурнитуру, не устанавливая обратно, и проверьте подвижность защелки. Если все в порядке, поставьте на место.

Заедает ключ в замке или защелку-фиксатор. В первую очередь проверьте геометрию двери. Выровняйте и затяните крепеж на петлях, если она перекошена. Подтяните потуже планку на торце: если она разболталась, язычок может потерять плавность хода. Если это не помогло, разберите и смажьте все механизмы. Перед смазыванием попробуйте продуть замочную скважину. Иногда замок заедает, потому что ключу мешает двигаться грязь или посторонний предмет.

Защелки и замки, которые являются частью конструкции дверной ручки, нельзя заменить по отдельности. Ремонту фурнитура межкомнатных дверей обычно не подлежит: ее оснащают самыми простыми замками. При серьезных поломках замена на новую проще и выгоднее. Монтаж выполняется по той же схеме, только в обратном порядке.