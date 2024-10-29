Как снять патрон с дрели: 2 способа для разных типов крепления

Рассказываем, какие бывают патроны у электрооборудования и когда их нужно менять. Предлагаем полезную инструкцию по замене патронов разных типов соединения.

У большинства домашних мастеров есть дрель или шуруповерт, иногда и оба эти инструмента. Их активно используют во время отделочных и ремонтных работ. Чтобы оборудование нормально работало, нужно правильно установить оснастку: биты, сверла или фрезы. Их ставят в фиксатор-патрон. Он должен быть работоспособен и исправен, если это не так, его нужно менять. Мы подготовили полезную инструкцию, как снять патрон с дрели или с шуруповерта и заменить его другим.

Как снять патрон с дрели

Какие бывают патроны

Зачем их нужно снимать

Как правильно снять патрон-фиксатор

— Конусное соединение

— Резьбовое соединение

Как поставить патрон

Как снять самозажимной патрон

Разновидности патронов

Фиксирующий рабочую оснастку элемент называется патроном. Кратко охарактеризуем основные разновидности узла.

Зубчато-венцовый

Легко узнать по наличию зубчатого венца. Оснастка фиксируется на посадочном месте посредством гайки, которая находится на цанге. Ее затягивают или откручивают специальным ключом. Чаще всего он имеет форму конической шестерни, входит в комплектацию инструмента. Для смены оснастки его вставляют в специальное отверстие, расположенное на боковой стороне патрона, и поворачивают. Губки открываются, можно заменить оснастку. После ее смены затягивают губки ключом.

Быстрозажимной

Его можно считать разновидностью зубчато-венцового, но в этом случае ключ для затягивания гайки не нужен. Для смены оснастки нужно повернуть цангу рукой. На корпусе патрона стоит муфта, в некоторых моделях их две, при повороте которых изменяется положение удерживающих оснастку губок. Быстрозажимные узлы менее надежны, чем зубчато-венцовые, зато работать с ними намного удобнее.

Реже встречается электроинструмент с шестигранными фиксаторами-патронами, предназначенными для удержания только бит, сверла они не фиксируют. Чаще всего это аккумуляторные отвертки.

Корпуса патронов изготавливают из высокопрочного пластика или металла. На профессиональном инструменте чаще установлены металлические детали, на бытовом — пластиковые. Монтаж патрона осуществляется посредством резьбового или конусного соединения. Фиксаторы-патроны различаются посадочными размерами. Это надо учитывать при выборе новой детали. Если ошибиться с размерами, установить элемент не получится.

Зачем снимать патрон

Замену фиксатора-патрона производят в двух случаях. Первый — нужно поставить оснастку меньшего или большего диаметра чем те, на работу с которыми рассчитан данный фиксатор. В этом случае его заменяют другим патроном, подходящим по размерам посадочного места. Заменять фиксатор нужно и в случае его износа или поломки. Есть несколько признаков, указывающих на необходимость такой замены.

Зажимные губки при перемещении заедают, двигаются рывками. Проблема не решается после проведения смазки.

Правильно закрепленная оснастка проворачивается во время работы. Зафиксировать на месте ее не удается.

Вибрация кончика оснастки. Мастера говорят, что сверло начинает бить. Так бывает из-за сильного износа губок.

В рекомендациях опытных мастеров подчеркивается, что если при работе электроинструмента замечены перечисленные выше признаки, надо менять патрон. Промедление может привести к травме или порче инструмента.

Полезная инструкция, как снять патрон с электрической дрели

Перед заменой патрона-фиксатора надо определить его вид и способ крепления к валу электроинструмента. Чаще всего патрон фиксируется на валу конусным или резьбовым соединением.

Как снять конусный патрон-фиксатор

Патрон конусного типа не имеет дополнительных креплений. Он плотно вставляется в посадочное место на корпусе электроинструмента и удерживается в нем натяжением, которое создает конусное сужение. Такой тип соединения применялся во всех старых инструментах, сейчас его чаще применяют в ударных моделях. Чтобы снять конусный патрон-фиксатор, надо подготовить проставку, для этого отрезают фрагмент деревянного бруска, и небольшой молоток. Инструкция по снятию патрона-фиксатора простая.

Возьмите проставку, приложите ее к тыльной стороне патрона. Она находится около корпуса электроинструмента. Нанесите один несильный удар молотком. Поверните патрон-фиксатор на четверть оборота или чуть меньше, установите проставку, повторите удар. Поверните фиксатор еще раз, установите проставку, ударьте молотком. Сделайте один-три полных оборота, чтобы патрон сдвинулся с конуса и его можно было снять.

Важно. Надо понимать, что снять фиксатор можно только после относительно продолжительного простукивания, во время которого он будет постепенно сдвигаться. Двух-трех ударов недостаточно для снятия детали. Если после нескольких ударов патрон не двигается с места, возможно, он заржавел или, как говорят мастера, «закис». Тогда нужно взять WD-40 или подобный состав, брызнуть его внутрь крепления, оставить для размягчения загрязнения. Через некоторое время повторить попытку снятия патрона-фиксатора.

Как снять с дрели патрон с резьбой

Такие патроны-фиксаторы закреплены на валу электроинструмента с помощью резьбы. Для демонтажа их нужно открутить. При этом надо учесть два важных момента. В конструкции предусмотрен стопорный винт, который дополнительно удерживает патрон на штоке. Он находится по центру дна патрона-фиксатора. Чтобы его увидеть, надо полностью разжать фиксирующие губки. Второй момент — использование принципов пассивной безопасности. Это означает, что и стопорный винт, и патрон-фиксатор закручены обратной резьбой, что предотвращает их самопроизвольное откручивание в процессе работы. Снимают резьбовой патрон так.

Зажмите фиксатор-патрон в тисках. Замок должен быть достаточно прочный, чтобы деталь не сдвигалась. Полностью разведите прижимные губки. Определите тип стопорного винта, подберите под него отвертку. Может понадобиться шлицевая либо крестовая, реже шестигранник или звездочка. Важно правильно определить форму и размеры отвертки, иначе велик риск сорвать грани винта. В этом случае его придется высверливать, что сильно усложняет процесс. Выкрутите стопорный винт, при этом учтите, что у него обратная резьба. Снимите патрон со штока. Для этого зажмите в нем ключ-шестигранник и используйте его в качестве рычага. Это значительно упрощает откручивание.

Многие сталкиваются с проблемой, как снять старый патрон с дрели, если перед этим его долгое время не откручивали. В этом случае резьба «закисает» и не поддается. Мастера советуют прогреть внешнюю часть патрона-фиксатора строительным феном. Под воздействием высокой температуры резьба послабляется, после этого ее легче открутить. Можно попробовать залить в резьбу WD-40, но это не всегда получается.

Как поставить патрон

Перед тем как поставить патрон-фиксатор надо подготовить для него посадочное место. Его надо очистить и тщательно протереть ветошью. После этого желательно нанести на резьбу стопорного винта капельку анаэробного герметика слабой фиксации. Это предотвратит самопроизвольное откручивание. Далее приступают к сборке, ее выполняют строго в обратном порядке. Делают это так.

Резьбовое соединение. Патрон-фиксатор накручивают на резьбу на штоке электроинструмента. Разводят прижимные губки, ставят на место стопорный винт, закручивают его отверткой.

Конусное соединение. Электроинструмент переворачивают валом вверх, ставят на твердую опору. Берут патрон-фиксатор и с усилием вставляют его в посадочное место.

Важно. Перед установкой надо убедиться, что размеры посадочного места у старого и нового фиксатора-патрона одинаковые.

Как снять с дрели самозажимной патрон

Быстрозажимные разновидности чаще всего крепят на резьбовое соединение, но так бывает не всегда. В некоторых моделях используют более удобное для снятия, но не такое надежное шлицевое. Если фиксатор-патрон закреплен на резьбу, его снимают так, как описано выше. Со шлицевыми соединениями поступают иначе. В этом случае фиксатор держится на шлицах, его нужно повернуть, чтобы разобрать соединение. Делают это так.

Обхватите верхнее кольцо патрона-фиксатора так, чтобы оно не двигалось. Поверните нижнее кольцо, оно должно сдвинуться до отметки, которая нанесена на корпус фиксатора-патрона. Когда кольцо встанет на место, будет слышен щелчок. Потяните патрон, чтобы снять его со штока электроинструмента.

После снятия патрона-фиксатора посадочное место очищают, протирают ветошью. Потом подбирают другой патрон, при этом ориентируются на размеры посадочного места. Деталь надевают на шток, двигают до упора. После этого поворачивают нижнее кольцо до щелчка, чтобы защелкнуть шлицевое соединение.