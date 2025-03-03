Как снять плитку со стены, не повредив: 3 способа и пошаговая инструкция

1 Надо снять плитку бережно, чтобы использовать ее еще раз? Рассказываем, какие есть способы и инструменты для демонтажа.

Чаще всего при ремонте кафель сбивают без оглядки на его сохранность и заменяют на новый. Однако в некоторых случаях может возникнуть необходимость оставить его целым, и тогда встает вопрос, как снять плитку со стены, не поломав ее. Например, это может понадобиться, если она снимается на время, чтобы получить доступ к инженерным коммуникациям, или когда она положена неправильно и надо поменять расположение элементов. Кроме того, аккуратно сняв облицовку и положив ее заново в другом месте, можно сэкономить на стройматериалах, так как этот вид отделки стоит достаточно много.

Как демонтировать плитку без повреждений

В каких случаях получится снять кафель

Как отделить облицовку от стены, не сломав

— с помощью шпателя

— зубилом и молотком

— проволокой

Как выполнять демонтаж

Способы удаления плитки на выброс

Когда можно снять плитку без повреждений

Если надо аккуратно отделить кафель от стены, стоит заранее оценить, насколько это реально. В некоторых случаях это практически невозможно либо процент целых элементов будет очень мал. Но бывает и так, что удается сохранить значительную часть облицовки, чтобы применить ее в дальнейшем.

От чего это зависит?

В первую очередь от того, насколько качественно изначально были выполнены отделочные работы. Если строители клали материал непрофессионально, то отделка будет плохо держаться и ее будет легко отделить от поверхности.

Имеет значение и то, на чем держится кафель: если использовался специальный клей, то снять приклеенную плитку не составит труда. Если же применяли цементно-песчаную смесь, то большая часть облицовки будет повреждена при попытке оторвать ее от основания.

Лучше будут отставать керамические элементы, клей на которые наносился под гребенку, а не сплошным слоем.

Наконец, обратите внимание, из чего сделана стена. От кирпича и бетона отделить керамику или кафель без потерь будет проще, чем от гипсокартона (гипсокартонная поверхность, скорее всего, будет испорчена).

Но даже точно зная, как снять плитку со стены, не повредив, и проявляя максимальную осторожность, не всегда можно гарантировать хороший результат. Дело в том, что элементы облицовки могут более тонкими и хрупкими, чем обычно, или слишком большими, чтобы их можно было без проблем демонтировать.

Возраст отделки влияет на перспективы ее успешного отделения от стены двояко: с одной стороны, адгезивные свойства клея или раствора со временем ослабевают, а значит, приклеенные элементы отстают несколько легче. В то же время сам кафель тоже теряет прочность с годами, и с большей вероятностью может расколоться от неловкого движения. Легче всего снимается материал, уложенный меньше недели назад (это может понадобиться, если строители напутали и уложилиплитку в неправильном порядке или перепутали верх и низ рисунка).

Как снять кафельную плитку, не испортив ее

Шпателем

Плоский инструмент аккуратно подводят поочередно под разные края плитки, проверяя, где он может зайти максимально глубоко. Обнаружив такое место, осторожно и не спеша просовывают шпатель глубже, насколько это возможно, и плавными раскачивающими движениями тянут от стены. Также можно попробовать перемещать его из стороны в сторону, чтобы разъединить с поверхностью как можно большую площадь керамического изделия.

Совет: шпатель лучше брать широкий, прочный и негнущийся — так будет меньше риск нечаянно сломать кафель.

Этот метод считается щадящим и именно он подходит лучше всего, когда надо снять плитку с гипсокартона. Однако если стена не была предварительно зашпаклевана или оштукатурена, а клей был выбран качественный, то даже такой деликатный метод не позволит оторвать облицовку без повреждения основания.

Зубилом и молотком

Если клей или раствор держат облицовку настолько крепко, что шпатель даже невозможно просунуть, можно попробовать применить зубило и молоток. Эти приспособления действуют более грубо, поэтому их используют, если первый метод не помог.

Как снять керамическую плитку с помощью этих инструментов? Подсуньте под ее край зубило, держа под углом в 45°, и ударьте по нему молотком. Бить нужно легко и равномерно, чтобы облицовка не треснула. Если работа застопорилась, поменяйте сторону, которую вы пытаетесь оторвать от поверхности: возможно, с другого края изразец будет отставать лучше. Помните, что решающее значение имеет не прикладываемая сила, а появляющиеся вибрации, поэтому лучше ударить легко, но много раз, чем один раз, но мощно.

Совет: для тонкого кафеля вместо зубила возьмите стамеску, а молоток замените киянкой. Эти инструменты действуют более деликатно и с меньшей вероятностью разобьют хрупкую отделку.

Проволокой

Это немного необычный, но действенный способ. Он предполагает использование загнутой особым образом толстой проволоки. Отрежьте от нее кусок по ширине немного больше, чем плитка. Загните оба края так, чтобы получились крючки. Зацепите их за края плитки и потяните. Тянуть надо строго перпендикулярно стене, иначе керамика треснет.

Совет: если под рукой нет подходящей проволоки, замените ее тонким прочным тросом. Его надо завести под угол керамического элемента и продвигать к центру пилящими движениями.

Как выполнять демонтаж

Вне зависимости от того, какой метод будет выбран, подготовка и последовательность работ будет всегда одинаковая.

Сперва укройте все поверхности в комнате строительной пленкой, так как в процессе будет много пыли. Затем простучите все элементы облицовки, чтобы понять, где больше пустот, и начинайте работу именно оттуда. Впрочем, некоторые мастера советуют приступать к демонтажу с того участка отделки, который меньше всего жалко, так как он в большинстве случаев будет поврежден и его нельзя будет использовать в дальнейшем.

Совет: важно не только аккуратно снять плитку, но и не получить при этом травм. Для этого обязательно надевайте строительные перчатки, плотную одежду, респиратор и защитные очки, а также пользуйтесь берушами, если планируете работать с шумными электроинструментами.

Дальнейший порядок действий будет таким.

Смочите мыльной водой или специальным средством для удаления фуги все швы. Также можно использовать раствор с уксусом или лимонным соком или чистящее средство с кислотой, однако с ними надо соблюдать предельную осторожность, так как они могут испортить и сам кафель.

Когда затирка размокнет и станет мягкой, удалите ее канцелярским ножом, шпателем или отверткой. Вместо этих инструментов можно использовать болгарку или дрель с тонким сверлом, при условии, что есть опыт обращения с такой техникой.

Залейте воду в швы: размокший клей удаляется намного легче. Однако если между стеной и кафелем цемент, жидкость не поможет.

Обклейте края первого удаляемого элемента малярным скотчем в несколько слоев, чтобы уберечь от возможных повреждений.

Начинайте демонтаж выбранным способом. Либо действуйте по следующей схеме: сперва снимите все плитки, которые возможно, с помощью шпателя, а самые стойкие попробуйте оторвать зубилом, стамеской или проволокой.

После того как облицовка демонтирована, надо очистить ее от остатков клеящего раствора. Чтобы снять клей с плитки, ее замачивают на несколько суток в воде (можно с добавлением мыла). Либо подбирают растворитель по действующему веществу адгезивного состава: полимерные клеи хорошо удаляются ацетоном, эпоксидные — бутилацетатом и этилацетатом, цементные (включая цементно-песочный раствор) — различными кислотами. Когда засохший состав размягчится, его убирают резиновым или обычным шпателем, наждачкой или болгаркой.

Совет: лучше снимать плитку вдвоем — один человек отбивает ее, а второй придерживает, чтобы не упала. Если такой возможности нет, застелите пол мягкими одеялами, иначе даже удачно отделенный элемент облицовки может разбиться при падении.

Если облицовка не нужна

Далеко не всегда требуется деликатный демонтаж. При капитальном ремонте чаще всего надо просто убрать старый кафель, не сохраняя его, а значит, можно действовать намного смелее.

В этом случае также обязательно понадобится индивидуальная защита — очки, респиратор, плотная одежда и строительные перчатки. Кроме того, надо укрыть строительной пленкой все вещи в помещении.

Предварительная обработка стен и пола будет такой же, как и при бережном снятии кафеля: швы смачивают, а затем удаляют из них затирку. Дальше можно воспользоваться уже упомянутым методом демонтажа с помощью зубила и молотка, только в этот раз не надо осторожничать, а значит, работа пойдет в разы быстрее.

Если есть перфоратор, задача заметно упростится: на инструмент надевается специальная насадка-лопатка, которую надо упереть в любой дефект на облицовке (если его нет, сделайте его, ударив молотком) и нажать на курок. После первого отбитого элемента остальные снимаются без каких-либо проблем.

Нередко после этого на стене остается засохший клей. Убрать его можно опять же перфоратором или грубой наждачной бумагой. Очень большие куски сперва откалывают долотом или растворяют с помощью любой кислоты, а затем счищают жесткой щеткой.

Иногда требуется снять всего несколько элементов облицовки, например, если они повреждены. В этом случае можно дать следующие рекомендации: просверлите дрелью несколько отверстий на небольших оборотах, используя сверло для керамики, а затем вставьте в них зубило или долото, подцепите и оторвите плитку от стены. В этом случае, даже если она треснет, то не заденет остальные.