Как снять старые обои: 4 эффективных способа и полезные советы для разных материалов

Сухим способом, с размачиванием, со спецпрепаратами или паром — даем четыре инструкции по снятию обоев со стен.

Даже самое красивое оформление со временем надоедает или теряет первозданный вид. Приевшиеся расцветки хочется заменить чем-то новым, а потертости на покрытии портят интерьер. Если это ваш случай, то пора расставаться с устаревшей отделкой. В статье расскажем, как легко снять старые обои и не испортить стену, а также в каких случаях это на самом деле не требуется.

Как убрать старые обои

Когда снятие необходимо

Подготовка к демонтажу

Эффективные способы демонтажа

— Сухой способ

— С размачиванием

— Со спецпрепаратами

— С паром

Советы для разных материалов

— Бетон

— Дерево

— Кирпич

— Гипсокартон

Когда снятие необходимо, а когда — нет

Неопытные или недобросовестные отделочники могут уверять, что допустимо клеить отделку поверх старой. Якобы она даже лучше ляжет и продержится дольше. Это утверждение появилось не на пустом месте. Действительно, полосы из бумаги нуждаются в подложке и лучше лежат на ранее приклеенных материалах. Когда-то никаких других обоев, кроме как бумажных, не было. Тогда перед поклейкой даже наклеивали слой старых газет в качестве подложки.

Современные обои очень разные. Это одно-, двух- и многослойные материалы на различных основах: флизелин, бумага, стеклоткань. Покрытие тоже разнится. Сейчас есть много моделей влагостойких и моющихся полотен с водоотталкивающим верхним слоем. Такие материалы не могут стать основой для дальнейшей отделки. Водостойкое покрытие не впитает клей, новая отделка не удержится на таком основании.

Кроме того, покрытия имеют разную плотность. Поэтому, пропитанные клеящим составом, будут сохнуть по-разному. В результате на новом декоре неизбежно появятся заломы, пузыри и складки.

Оставить старое оформление можно тогда, когда оно из бумаги и новые полотна из того же материала. Но и тогда надо убедиться, что сцепление с основанием хорошее и выдержит вес еще одного полотнища. Если нет, то демонтаж предыдущего обязателен.

Многослойные полотна можно снимать не полностью, а только частично. При демонтаже таких верхние слои снимаются, чтобы нижний удерживался крепче. Если это флизелин, снимать его не надо. Он укрепит основу и станет хорошей подложкой для новой отделки. А вот бумагу в этом случае обязательно убирают.

Что сделать перед демонтажем

Важно понимать, что процесс снятия — грязный. При удалении полос в воздух поднимается большое количество пыли: это высохший клей, частички штукатурки и гипса. В виде мелкой взвеси это оседает на всех поверхностях, разносится по дому. Избавиться от такой пыли сложно, понадобится как минимум тщательная генеральная уборка. Поэтому перед тем как снять обои со стен, нужно обязательно подготовиться.

Подготовка комнаты

Выносите мебель. Желательно убрать ее всю, особенно мягкую, с тканевым покрытием. Из него сложно удалять въевшуюся мелкую пыль.

Оставшуюся в помещении мебель надо собрать в центре. Полностью накройте ее пластиковой пленкой или одноразовыми скатертями. Если их нет, подойдут отслужившие простыни или покрывала. Но лучше все-таки поискать пластик. Он лучше удержит загрязнения.

Плинтусы желательно демонтировать. Если это невозможно, их тоже стоит закрыть пленкой, зафиксировав защиту малярным скотчем.

Пол тоже закройте пленкой. Кладите ее чуть внахлест, фиксируйте стыки скотчем, чтобы не разошлись при движении. Пластик скользит, поэтому поверх него стоит уложить газеты или картон.

Уделите внимание розеткам и выключателям. Если выбрана «влажная» технология снятия, желательно обесточить помещение. Можно герметично закрыть приборы пластиком, зафиксировать его скотчем.

Входную дверь завесьте влажной тканью (например, простыней), на пороге постелите мокрую ветошь. Это поможет максимально сократить количество пыли, перемещающейся в другие комнаты.

Необходимые инструменты

Все приспособления для снятия обоев надо подготовить заранее. Для работы вам понадобятся:

остро заточенный шпатель (тупой лучше наточить);

ветошь или губка;

пульверизатор, скребок или игольчатый перфорационный валик;

стремянка или любая подставка, чтоб достать до потолка.

Также сразу стоит подготовить мешки под мусор, лучше большого объема.

Как отклеить старые обои

Есть разные методики, как содрать старые обои со стены быстро и аккуратно. Выбор технологии определяется состоянием отделки и ее составом. Так, то, что гарантированно удалит бумажные полотна, может не подействовать на виниловые. Поэтому, прежде чем приступать к работе, надо определить тип декора и проверить, насколько крепко он держится на основании. Исходя из этого, выбирают способ удаления. Подробно разберем каждый из них.

«Сухая» методика

Способ хорош для материалов любого типа, слабо удерживающихся на основании. Чаще всего это однослойная бумага.

Ход работы:

Встать на стремянку, подняться так, чтобы было удобно работать под потолком. Острым шпателем поддеть верхний уголок первой полосы. Осторожно потянуть ее вниз, стараясь не разорвать. Крепко приклеенные фрагменты аккуратно отделить инструментом. Аналогично убирать все остальные полосы.

На основании могут остаться накрепко приклеенные фрагменты. Их размачивают и снимают шпателем. Важный момент: не стоит резко дергать обоину. Возможно, она быстрее оторвется, но при этом может частично обрушиться шпаклевка. Тогда придется дополнительно выравнивать основание. Лучше делать все аккуратно и постепенно.

С предварительным размачиванием

Эта методика подходит для любых типов отделки. Предлагаем пошаговую инструкцию, как быстро снять обои со стен с использованием «влажного» способа.

Процесс снятия следующий:

Приготовить смесь для размачивания. В теплую воду лучше внести добавки, чтобы гарантировано размочить клей. Например, добавить посудный гель, уксус либо бельевой кондиционер. Для прочно приклеенных полотен можно сделать раствор из хозяйственного мыла. Его трут на терке, добавляют немного воды и кипятят до получения гелеобразной массы. Ее вновь разводят до жидкого состояния. Перфорировать защитный слой отделки. Это необходимо, чтобы жидкость просочилась в основу и разъела клей. Проще всего делать перфорацию валиком либо обойным тигром. Если их нет, остро заточенным ножиком либо шпателем процарапать полоски на отделке. Обильно нанести на стену подготовленный состав. Для этого удобно использовать пульверизатор, губку или ветошь. Выбирайте удобный для себя способ. Важно не переборщить, чтобы жидкость не лилась на пол. Затем необходимо подождать минимум 20-25 минут, пока полотно размокнет. Подняться на стремянку. Поддеть верхний край полоски шпателем, осторожно потянуть вниз. После удаления одной полосы перейти к другой. Обрывки лучше сразу же собрать в мешок.

Сложнее всего снять полотно, приклеенное на ПВА. Он плохо растворяется водой, поэтому размачивать его надо в специально приготовленном растворе. Для приготовления такого берут 4 литра воды и брусок хозяйственного мыла. Натирают мыло, и кипятят жидкость. Затем разбавляют водой и добавляют 9% уксус (250 мл уксуса на 5 л раствора). Хорошо перемешивают, наносят на отделку.

С нанесением спецпрепарата

В магазинах можно найти специальные средства для снятия старых обойных полос. Перед покупкой надо проследить, чтобы совпадал тип материала. Есть препараты для флизелиновых, бумажных, виниловых полотен, а есть универсальные средства. Последние не всегда хорошо работают со всеми типами покрытий, поэтому лучше поискать специализированный состав.

Технология удаления аналогична предыдущей, когда отделку предварительно размачивают. Только в этом случае вместо воды используют специальное средство. Перед работой его, как правило, надо развести. Это может быть гель, порошок или жидкость. В любом случае действовать необходимо точно по инструкции. Самовольно изменять пропорции не рекомендуется — это скажется на эффективности воздействия.

С воздействием пара

Горячий водяной пар растворяет клеящий слой, и полотно легко снимается. Проще всего работать пароочистителем или же утюгом с вертикальным отпариванием. Технику наполняют водой, ждут, пока она разогреется, затем паром воздействуют на фрагмент полотна. По мере отклеивания полоски аккуратно ее удаляют.

Обычный утюг тоже помогает убрать полотна, но делать это немного сложнее. Берут большой лоскут хлопковой ткани, обильно его смачивают, прижимают к стенке. Разогретым до максимума утюгом проглаживают тряпку до высыхания. Размякшее полотно поддевают острым инструментом и стягивают вниз. Многослойные покрытия сначала перфорируют, с однослойной бумагой работают без подготовки. Методика хороша для снятия обойного декора с гипсокартона, другим способом с него очень сложно снять оформление.

Осталось выяснить, как снять со стен жидкие обои. Надо понимать, что это не полосы материала, а высохшая мастика. По своим свойствам отделка скорее напоминают шпаклевку. Ее и наносят аналогично. Однако убрать жидкие обои намного проще, чем шпаклевочную пасту. Их обильно смачивают теплой водой, дают размягчиться и аккуратно соскребают шпателем. После их можно высушить и убрать на хранение или использовать повторно.

Советы для разных материалов

Выбирая из описанных выше способов удаления отделки важно учитывать и материал стен. Рассмотрим, как снять старые обои с бетона и других поверхностей.

Бетон

Бетонные стены — одни из самых прочных, но вот обои на них порой держатся намертво. Эффективнее всего удалять их «мокрым» способом, используя теплую воду с добавлением небольшого количества жидкого мыла или специального средства для снятия обоев. Наносите смесь губкой или пульверизатором, дайте полотнам хорошо пропитаться. После этого аккуратно снимайте шпателем. Если полосы старые и плохо отходят, повторите процесс или используйте парогенератор.

Дерево

Деревянные стены могут быть капризными. Проще всего, когда дерево было обработано лаком или краской: в этом случае проблем с тем, как как оторвать старые обои, не будет. Смочите их водой, как и бетон, затем пробуйте снимать шпателем. Если древесина не покрыта защитным составом, действуйте осторожно — избыток влаги может повредить поверхность. В этом случае лучше работать поэтапно: смачивать небольшие участки и сразу снимать куски обоев.

Кирпич

Кирпич — один из самых простых материалов для снятия обоев. Главное — хорошо пропитать обои водой, чтобы они размокли и легко отошли. Если обои держатся на клею крепко, можно использовать парогенератор или добавить в воду немного уксуса. Работать нужно шпателем, двигаясь по швам между кирпичами. Важно действовать аккуратно, чтобы не повредить связующий раствор.

Как снять старые обои с гипсокартона

С гипсокартоном важно быть особенно аккуратными, чтобы не повредить поверхность. Вода тут — главный помощник. Смочите обои и подождите, пока они хорошо пропитаются. Работайте шпателем мягко, стараясь не повредить картонный слой. Если обои снялись не полностью, лучше повторить процесс, чем пытаться отскоблить остатки, — это может привести к порче гипсокартона. Также перед тем как снять старые виниловые обои,