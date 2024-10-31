Как снизить вред от никотина в курилках

Как снизить вред от никотина в курилках

Как снизить вред от никотина в курилках

Ученые иранского Университета Хормозгана провели исследование и выяснили, что социальная дистанция в курилках смягчает вред пассивного курения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Physics of Fluids, специалисты поместили в комнату подогреваемые и не подогреваемые манекены, которые имитировали курильщиков. Они «выдыхали» сигаретный дым через рот и нос, а ученые отслеживали поток частиц никотина.

Согласно результатам исследования, что на более теплых манекенах осаждалось больше части никотина. При этом близость к системе вентиляции не всегда уменьшала воздействие никотина на курильщиков, так как волна воздуха из вентиляции каждый раз была разной.

Потому эксперты советуют курильщикам выбирать пустые места в комнатах для курения, чтобы тепло тел других людей не приводило к осаждению на них никотина. Это уменьшит вред пассивного курения и для курильщиков, и для других людей.

Резюмируя опыт, ученые заявили, что исследование поможет улучшить системы вентиляции в комнатах для курения в аэропортах.

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