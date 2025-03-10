Как собрать поддон душевой кабины: инструкции для разных видов

Душ или ванна? Если ваш вариант первый, изучите инструкцию по установке поддона.

Готовые кабинки сегодня уже практически никто не ставит. Предпочитают отдельно устанавливать основание и стеклянную перегородку с дверью или просто проемом. Но тогда возникает вопрос, как собрать поддон душевой кабины своими руками? Можно ли делать слив в полу в многоквартирном доме? Рассказываем, как выбрать основание для душа и собрать его.

Все о сборке поддона

Виды поддонов

Подготовка стен и пола

Устройство слива

Пошаговые инструкции

— Готовая модель на ножках

— Подиум из плитки

Проверка

Виды и особенности поддонов

Основание кабины легко найти в магазине, но ограничиваться стандартными размерами не обязательно. Можно собрать душевой поддон своими руками из плитки или керамогранита.

Готовые модели

Дизайн: Вера Ильинчик. Фото: Егор Воробьев

Дизайн: Виктория Бутвина. Фото: Анна Скударь

Преимущества готовых решений

К ним легко подобрать сифон, трап, дверцы, другие необходимые детали.

Рассчитаны на стандартные квартиры, учитывают особенности устройства полов и канализационного слива.

Простые в установке — производитель дает подробную инструкцию, с которой разберется даже неопытный мастер.

Минусы

Ограниченный, хотя и очень большой, выбор материалов, форм и размеров.

Самостоятельный монтаж

Дизайн: Евгения Ниренбург. Фото: Елена Михалина Поддон-подиум из плитки

ShutterStock/Fotodom.ru Безбарьерная душевая

Плюсы самостоятельного монтажа

Можно выбрать любой оттенок плитки, украсить основание мозаичным узором.

Легко сделать кабину в помещении нестандартной формы.

Можно уменьшить или увеличить размеры с учетом конституции жильцов — одним стандартные поддоны малы, другим хочется оставить в санузле больше свободного места.

Минусы

Нужно уметь работать с кирпичом или бетоном, опалубкой и арматурой, а не просто укладывать плитку.

Важно правильно рассчитать уклон и выбрать раскладку, чтобы вода не застаивалась;

Нужно контролировать состояние затирки и герметика, чтобы избежать утечек.

Тяжелое бетонное основание в керамограните выдержат не все перекрытия.

Высота стенок готовых поддонов — от 10 см. Сливное отверстие может быть круглым, как в ванне, или сделанным в виде длинного желоба с решеткой, который еще называют трапом или дренажом. Он не даст воде застаиваться, задержит крупный мусор и предотвратит засоры.

Поддон или подиум будут немного возвышаться над поверхностью пола, так как под ними проходит сливная труба. Для безбарьерного душа со сливом прямо в полу нужно при черновом ремонте поднять уровень пола и вывести сливную трубу к месту установки душа.

В многоквартирном доме такая перепланировка требует согласования. В ней могут отказать, если доступ к трубам исчезнет после ремонта, старые деревянные перекрытия не выдержат нагрузку.

В многоквартирном доме делать безбарьерный душ и закатывать сифон в бетон нельзя: трубы можно закрывать только легко демонтирующимися элементами. В частном — не рекомендуется: вскрывать бетон при ремонте сложно и дорого. Но если вы хотите сделать сливное отверстие вровень с полом, без этого не обойтись.

Даже в собственном доме душ без поддона нужно планировать еще при разработке проекта. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, особенно при установке на верхнем этаже.

Подготовка стен и пола

По строительным правилам зону ванны или душа в санузле нужно покрыть гидроизоляцией. Это делают еще до заливки черновой стяжки, оштукатуривания стен. Проще всего работать с обмазочной гидроизоляцией. Ее в 2-3 ровных слоя наносят кистью. Важно обработать не только пол, но и стены на высоту от 20 см, а лучше — целиком.

После высыхания гидроизоляции стены и пол нужно тщательно выровнять. Если вы планируете ставить поддон в угол, убедитесь, что вывели его строго под 90 градусов.

Готовый поддон монтируют по чистовой стяжке, но до укладки плитки. По самодельному из керамики или плоскому основанию работу начинают сразу после гидроизоляции, до чистовой стяжки.

Подготовка слива

Будет обидно собрать и загерметизировать основание, а потом понять, что трубу слива нельзя поставить под ним с нужным уклоном. Установку готового поддона или авторского пьедестала начинают с подключения гофры к трубе канализации. Ее соединяют с основанием еще до его выравнивания, но пока не крепят. Если вы меняете положение готовой подставки в процессе монтажа, проверяйте, чтобы уклон гофры не менялся.

Как собрать душевой поддон: пошаговая инструкция

Подготовили инструкции по тому, как собрать поддон душевой кабинки: каркасных и монолитных вариантов.

На ножках

Как правильно собрать душевой поддон из акрила или стали на разборном каркасе, производитель пишет в инструкции. Хотя в продаже много моделей, схема установки для всех примерно одинаковая.

Ножками оснащают нетяжелые акриловые, стальные или чугунные основания. Для акриловых и стальных ножки поставляются в разобранном виде, у чугунных могут быть неразборной частью конструкции.

Разборные ножки у разных производителей могут иметь разную конструкцию. Самые удобные — с регулируемой высотой. Они позволяют скорректировать небольшие перепады высоты пола. Но именно небольшие: чтобы быстро собрать поддон душевого уголка на ножках, нужно тщательно выровнять поверхность под ними.

Основные этапы

Закрепите поддон на ножках, используя входящие в комплект шпильки или другой крепеж. Сразу зафиксируйте его. Место соединения с ножками, другими элементами каркаса, а также дно по периметру проклейте ФУМ-лентой. Поставьте конструкцию на пол, плотно придвинув к стенам. Подключите к сливной трубе, но пока не крепите ее герметиком. Проверьте лазерным уровнем, все ли стоит ровно. В поддоне со сливом в центре небольшой уклон уже предусмотрен производителем. Модель со сливным отверстием в углу или у стенки должна быть слегка наклонена в сторону слива — примерно на 1 см. Но убедитесь, что после формирования уклона она не шатается, стоит устойчиво. Еще раз проверьте сливную трубу и ее уклон. Поставьте на поддон тяжелый груз или встаньте сами. Если основание трещит, шатается, нужны дополнительные опоры. Можно подложить под дно несколько кирпичей или деревянные бруски. Но последние нужно обработать олифой или другим водостойким составом. Еще раз положите груз, а также проверьте слив и выравнивание. Если основание стоит ровно, не шатается, можно крепить ножки к полу на анкеры или саморезы по бетону. Затягивайте их постепенно, проверяя уровень. Покройте места креплений обмазочной гидроизоляцией. Закрепите сливную трубу в отверстии поддона герметиком, решетку в сливе — винтом. Дождитесь, пока герметик высохнет: обычно суток достаточно. Аккуратно налейте воду, исключите застаивание и утечки через слив. Заткните его пробкой, еще раз налейте воду и убедитесь в отсутствии утечек через дно. После этого обработайте герметиком места примыкания основания к стенам. Когда он высохнет, можно приступать к монтажу стенок и защитных накладок вокруг поддона.

Специалисты советуют ставить основание после выравнивания полов и стен, но до укладки плитки на них. Не ставьте защитные накладки и не герметизируйте щели между поддоном и стенками, пока не уложите плитку.

У готовых поддонов может быть форма прямоугольника, полукруга, треугольника, но схема установки, необходимые расходные материалы и инструменты одинаковые.

Из плитки

Подиум из плитки вместо готового основания можно использовать в следующих случаях:

вы заказали у специалистов расчет нагрузки на перекрытие и убедились, что оно выдержит вес бетона;

вы сможете сохранить открытый доступ к трубе слива после монтажа.

Подиум собирают после окончательного выравнивания и высыхания чернового пола.

Основные этапы

Подготовка чертежа. Вам нужно выбрать общий размер и форму, высоту и ширину бортиков в зависимости от положения труб. Слишком высокие и широкие увеличат нагрузку на перекрытие. При выборе размера бортиков и общей площади учитывайте формат плитки. Сразу подберите раскладку с минимальной подрезкой: швы — самые уязвимые места в плане утечки.

Выбор материалов. Бортики можно выложить из кирпича, залить из бетона. Для бетонного подиума нужны доски для опалубки, арматура или металлическая сетка для армирования, сама смесь, грунтовка и плиточный клей. Для кирпичного — водостойкий раствор, устойчивый к плесени, полнотелый кирпич, грунтовка, штукатурка и плиточный клей.

Подготовьте все необходимое. После выравнивания и гидроизоляции стен и пола разместите трубу слива или трап, модель бортиков в виде опалубки из досок, выложенных без раствора кирпичей. Подключите слив к канализации.

Залейте чистовую стяжку внутри подиума. Для этого нужно уложить армирующую сетку и выставить маячки так, чтобы сливное отверстие сифона оказалось на 5-7 мм выше уровня стяжки: это запас под плиточный клей и плитку. Основание, как и бортики, можно уложить из кирпича, прямо на черновую стяжку, закрепив раствором. Под сифон между кирпичами оставляют промежуток. Боковые грани в нем желательно обработать обмазочной гидроизоляцией. Кирпичи нужно выкладывать с использованием строительного уровня. Основание должно идти к сливному отверстию с уклоном в 1-2 см.

Сделайте бортики. При работе с бетоном уложите в опалубку металлическую сетку и залейте подготовленной смесью. Кирпич кладут на тот же раствор, что и в основании.

Подготовьте к облицовке. Бетон будет сохнуть минимум неделю, стяжка — от 3 дней. Застывший бетон нужно освободить от опалубки, отшлифовать и очистить от строительной пыли. И его, и кирпич нужно обработать водостойкой грунтовкой. Кирпич советуют оштукатурить по армирующей сетке, затем еще раз прогрунтовать. Бетон можно облицовывать после первого слоя грунтовки.

Уложите плитку. При работе с основанием не забывайте про минимальный уклон в сторону слива. Используйте затирку с противогрибковыми добавками.

Через сутки можно приступать к установке стенок, проверке конструкции.

Что проверить после монтажа

Готовый или самодельный поддон должен выдерживать вес самого тяжелого жильца квартиры.

Вода со дна должна уходить почти мгновенно, но только через слив.

Не должно быть луж вокруг подиума.

Если вы все сделали правильно, поддон может простоять до следующего капитального ремонта.