Как соединить ПНД-трубы: правила монтажа водопровода из одного или разных материалов

Монтируете ПНД-водопровод? Ищите советы для создания надежных соединений в статье.

Как соединить ПНД-трубу с полипропиленовой трубой, чтобы водопровод долго сохранял герметичность? Как состыковать пластик со сталью или медью? Разбираемся в статье.

Основные методы соединения ПНД-труб

Монтаж ПНД-водопровода

— Сварка

— Компрессионные фитинги

— Другие фитинги

Переход на полипропилен

Переход на металл

Как снизить риск утечек?

Как соединить ПНД-трубы между собой

Пластик либо сваривают, либо скрепляют специальными элементами — фитингами. Рассказываем, какой способ надежнее.

Сварка

Самый надежный способ монтажа, если выполнен опытным мастером. Если вы первый раз варите полиэтилен, потренируйтесь на обрезках. Убедитесь, что элементы идут вдоль единой оси, не отклоняясь, пластик расплавляется равномерно, без непрогретых частей и больших наплывов. Освоить технологию несложно, но хорошее оборудование дорогое, поэтому этот метод редко используют для быстрого монтажа дачного водопровода своими руками.

Есть два варианта неразъемного соединения ПНД-труб для водопровода.

Встык. Вы соединяете две трубы с помощью центратора, фиксируете и надеваете сверху нагревательный элемент. Пластик плавится, потом застывает. Чтобы проложить водопровод под углом или сделать ответвление, встык можно приварить ПНД-отвод или тройник.

С помощью электросварных муфт. Принцип тот же — расплавление и застывание. Но на свободные концы вначале надевают пластиковую муфту с выведенными наружу контактами для подключения тока. Такой способ используют, если сварочный аппарат нельзя установить в зоне монтажа.

Компрессионные фитинги

Компрессионные фитинги — пластиковые детали, которые позволяют быстро смонтировать водопровод без сварки и с минимальным набором инструментов. Для работы понадобятся специальные пресс-клещи и инструмент для зачистки торцов.

Компрессионные фитинги можно снимать, чтобы заменить поврежденный участок или проложить дополнительную ветку системы. Но любые разъемные соединения ПНД-трубы фитингами всегда уступают в надежности неразъемному сварному шву.

Работать с компрессионными фитингами очень просто. Заведите свободные концы в отверстия фитинга, а затем затяните клещами накидную гайку. Перед началом работы торцы нужно зачистить от заусенцев, промыть и высушить, намылить. Самая сложная часть — затягивание гайки. Слишком слабо — стык даст течь. Слишком сильно — круглый торец станет овальным. Вначале потренируйтесь на обрезках.

Компрессионные фитинги нужно минимум раз в год подтягивать, так как под давлением гайка постепенно ослабевает. Поэтому такой метод монтажа не подходит для подземного или замурованного за гипсокартоном водопровода.

Другие фитинги

Бытовые водопроводы из ПНД либо сваривают, либо монтируют с помощью компрессионных элементов. Но есть и другие соединения. Их чаще используют в промышленных системах, но можно выбрать и для дома.

Фланцы. Металлические кольца на втулках. Кольцо надевают на втулку, затем вставляют ее в трубное отверстие и приваривают. После этого кольца соединяют с помощью длинных болтов, вставляя их в заранее подготовленные отверстия.

Муфты. Аналог компрессионных фитингов. Торцы заводят в отверстия, а потом затягивают несколько болтов вокруг каждого. Решение подходит для трубопроводов больших диаметров.

Как правильно соединить ПНД-трубу с полипропиленовой

Кажется, что два легкоплавких пластика можно нагреть и сварить друг с другом. Но это большая ошибка. Состав полимеров разный, температура плавления тоже отличается. В точке соединения возникнет внутреннее напряжение. Сварной шов не выдержит нагрузок и быстро потечет. Надежнее выбрать соединение из двух элементов.

Что подойдет для стыковки ПНД и ПП?

Резьбовые соединения. В ПНД вставляют втулку особой формы. Она держится внутри за счет распорных лепестков. Для дополнительной фиксации сверху на трубу надевают металлическую гайку, которую фиксируют ключом. Ответная часть — неразъемная деталь с резьбой на одном конце и ПП-втулкой, которую к полипропилену просто приваривают. Между собой части соединяются с помощью резьбы. Втулки для ПНД бывают прямыми и угловыми, позволяющими повернуть трубопровод под 90 градусов. Есть тройники, которые помогают поставить на трубопровод счетчик, подключить насос. Ответную часть для ПП можно закрепить методом холодной сварки — с помощью специального клея. Но риск протечки при таком монтаже гораздо выше.

Компрессионные муфты. Монтаж тоже простой, но для него нужны специальные пресс-клещи. ПП и ПНД заводят в разные концы муфты, фиксируют стопорными кольцами, затем — накидными крышками-гайками. Их нужно затянуть ключом с максимальным усилием, но аккуратно. Компрессионные фитинги тоже могут быть угловыми, прямыми, сделанными в виде тройников или крестовин. С их помощью можно соединять сети разных диаметров. Для этого ищите неравнопроходной фитинг.

Фланцевые кольца. Их чаще используют на больших промышленных трубопроводах, но дома тоже можно, если вы найдете фланец подходящего размера. Соединение включает два металлических и одно резиновое уплотнительное кольцо, пластиковые втулки, длинные болты. В металле есть отверстия под специальные длинные болты. В трубы вставляют пластиковые втулки, надевают сверху металлические кольца. С ПНД пластик сваривают, с ПП — сваривают или приклеивают. После этого между кольцами ставят уплотнитель. В кольца вставляют болты и затягивают. В продаже также можно найти фланцы с полипропиленовыми кольцами. Но их надежность ниже, чем у металлических.

Чтобы получить долговечное соединение ПНД и ПП, соблюдайте следующие правила.

Подготовьте торцы к монтажу. Очистите от пыли изнутри и снаружи, обработайте кромку по инструкции производителя фитингов, уберите стружку. Перед установкой компрессионной муфты торец советуют намылить, на наружной стенке — отметить длину, равную половине длины муфты.

Регулярно подтягивайте любые соединители. И резьба, и компрессионные гайки разбалтываются со временем. Стык между трубопроводами из разных материалов не советуют замуровывать в штукатурке или прятать в глухом коробе. Соединение должно быть доступно для периодического обслуживания.

Чтобы стык был надежным, важно правильно выбрать размеры фитингов. Они могут быть указаны в мм или дюймах. Для ПНД также важно соотношение толщины стенок и диаметра — SDR. У сети и компрессионного фитинга оно должно быть одинаковым.

Размер, указанный в описании соединительного элемента, должен точно соответствовать размеру трубы. Если фитинг надевается на нее сверху, как фланец или компрессионная муфта, его размер должен быть равен наружному диаметру трубы. Для втулок — внутреннему. У ПНД и ПП-труб производители чаще указывают условный наружный диаметр. Внутренний рассчитывают как наружный минус две толщины стенки.

Для резьбовых стыковочных элементов производители также указывают диаметр резьбы, ее тип — наружная или внутренняя. Диаметр может быть указан в дюймах или миллиметрах. Дюймовую и метрическую резьбу стыковать нельзя: их делают по разным стандартам, из-за чего детали плохо фиксируются.

Соединение ПНД и металлической трубы

Фитингов для перехода со стали на полиэтилен много. Есть решения и для перехода на медь. Производители предлагают разъемные и неразъемные соединения. Но способов, не требующих сварки, практически нет.

Готовые переходники в виде гладких труб. В магазинах сантехники можно найти переходники ПЭ-сталь, в которых полимер и металл уже соединены. Вам останется лишь приварить каждую часть к соответствующей трубе.

Готовые переходники с металлической резьбовой частью. Она сделана из стали (для стального трубопровода) или латуни (для медного). Сталь с латунью и медь со сталью стыковать нельзя: начнутся химические реакции, металлы быстро разрушатся. Металлический наконечник прикручивают напрямую к резьбе трубы или с помощью специальной муфты. Полимерную часть переходника приваривают к ПНД.

Готовые переходники с пластиковой резьбовой частью. Полностью сделаны из полимерного материала. На ПНД их фиксируют с помощью компрессионной натяжной гайки, на металле — резьбой. Соединение менее надежное, чем металлическое резьбовое.

Фланцы. Выглядят как два металлических кольца и пластиковая втулка. К стали металл приваривают. К полиэтилену приваривают втулку, на которую заранее надето кольцо. Между собой кольца соединяют длинными болтами с гайками.

Хомуты. Принцип монтажа похож на фланцевый. К каждой трубе приваривают втулку из соответствующего материала. Их стыкуют, на стык надевают уплотнительное кольцо и хомут, который затягивают с помощью забивного клина.

Обжимные муфты. Единственный метод, не требующий сварки. Концы труб просто вставляют в муфту, а затем затягивают входящие в комплект болты. Такие муфты используют и для ремонта поврежденных трубопроводов. Они герметичные и служат долго, несмотря на простую установку. Но рассчитаны в основном на промышленные системы. Найти муфту диаметром меньше ДУ50 практически невозможно.

Как соединить трубы ПНД для водопровода с металлом, чтобы снизить риск протечек? Сварные стыки нужно тщательно проверить перед тем, как прятать систему в глухой короб или закапывать в землю. Сталь после сварки нужно дополнительно обработать для защиты от ржавчины, например, покрасить. Резьбовые, обжимные и компрессионные соединения придется регулярно подтягивать, поэтому их не советуют глубоко закапывать в землю или прятать в коробе за плиткой.

Как снизить риск утечек

Любой стык — потенциально слабое место.

При разработке схемы трубопровода старайтесь уменьшить количество стыков.

Выбирайте неразъемную стыковку везде, где это возможно.

Убедитесь, что фитинги рассчитаны на максимальное давление в вашей сети.

Выдерживайте расстояние минимум в 50 мм от стыков двух торцов до изгибов сети, дополнительных ответвлений, других потенциально аварийных участков.

При прокладке водопровода под землей постарайтесь уменьшить нагрузку на стыки. Пластик не любит давление и вибрацию. Не ведите сеть под въездом, пешеходными дорожками, местом, где ставите большой бассейн или генератор.

Лучшим методом монтажа ПНД-трубопровода считается сварка. Но она может сделать дачный водопровод слишком дорогим. Если вы делаете летний душ и систему полива, выбирайте компрессионные фитинги. Если регулярно подтягивать их, проблем с утечками не будет.