Как спустить воздух с батареи отопления: пошаговые инструкции для разных типов радиаторов

Дома холодно? Попробуйте спустить воздух из батарей. Рассказываем, как это сделать.

Начался отопительный сезон, но дома холодно? Проверьте батареи отопления. Если они «бурлят», прогрелись неравномерно, нужно удалить из системы воздушные пробки. Способ зависит от типа радиатора. С некоторыми можно справиться самостоятельно, другие требуют вызывать сантехника. Рассказываем, как спустить воздух с батарей отопления разных типов.

Все о завоздушивании контура

Появление воздушных пробок

— Причины

— Последствия

— Признаки

Кран Маевского

Термостат

Заглушка на старой чугунной батарее

Правила заполнения системы

Способы профилактики завоздушивания

Все о воздухе в системе отопления

В системе отопления воздух лишний, но добиться 100% концентрации теплоносителя практически невозможно. Откуда берутся пузырьки воздуха и как с ними справиться?

Откуда берется?

Микропузырьки воздуха можно найти даже в дистиллированной воде или вязком теплоносителе. В системе отопления жидкость постоянно движется. Легкий воздух отделяется от более плотной жидкости. Пузырьки соединяются друг с другом, образуя крупные скопления, которые не прогреваются.

Чем опасен?

Главное последствие завоздушивания — холод в доме. Невозможно тщательно прогреть батарею с воздушными пузырями. Другие возможные проблемы:

быстрое разрушение приборов из металла из-за его контакта с воздухом;

шумная работа системы отопления;

риск поломки котлов, насосов из-за постоянно повышенной нагрузки — оборудование будет пытаться прогреть жидкость, обеспечить оптимальный объем, скорость циркуляции.

Как понять, что его нужно удалить?

Повреждение радиатора изнутри или поломку насоса вы заметите не сразу. Но завоздушивание обычно ни с чем не перепутаешь. Его основные признаки:

бурление, гул, иногда даже вибрация радиаторов;

холодные участки батареи.

Как спустить воздух с батареи с краном Маевского?

На новых радиаторах обязательно ставят устройства для борьбы с завоздушиванием. Не нужно быть опытным сантехником, чтобы стравить лишний воздух через них. Кран Маевского создан специально для удаления лишнего воздуха после наполнения системы. Он обычно находится с торца каждого радиатора, в верхней части. Выглядит как пластиковый или металлический цилиндр с металлическим стержнем или небольшой ручкой в центре.

Как спустить воздух с биметаллической или алюминиевой батареи с таким краном?

Проверьте, точно ли это приспособление для борьбы с завоздушиванием. У старых чугунных батарей тоже может быть встроенный кран с вентилем для слива горячей воды. Но при его открытии сразу польется струя кипятка, а сорвав такой вентиль, вы рискуете затопить соседей. Кран Маевского точно будет без массивного вентиля. Его обычно ставят в верхней части нагревателя.

Подготовьте пространство вокруг. Застелите пол под радиатором большими сухими тряпками, которые хорошо впитывают воду. Возьмите широкую миску или кружку: ее нужно подставить под отверстие крана, чтобы собрать капли.

Подберите инструменты. Кран Маевского может иметь плоскую рукоятку, которую достаточно легко вращать рукой, или винт под плоскую или шестигранную отвертку. При подборе инструментов не забывайте подставлять миску под цилиндр.

Начните осторожно вращать винт или рукоятку. Не прилагайте больших усилий. Если вы все делаете правильно, то услышите шипение или бурление. Чем сильнее завоздушена система отопления, тем громче будут звуки. Продолжайте аккуратно вращать винт, пока из-под него не польется горячая вода.

Удобнее работать с поддержкой второго члена семьи. Пусть он держит миску, пока вы крутите кран.

После удаления воздуха дайте системе время перераспределить теплоноситель. Если радиаторы были сильно завоздушены, попробуйте повторить процедуру через несколько часов и на следующий день. Это поможет убрать мелкие пузырьки воздуха. Если несколько попыток не помогли вернуть тепло, вызывайте сантехника. Возможно, причины холодных батарей — не в завоздушивании.

Как справиться с завоздушиванием, если есть термостат?

На некоторых новых радиаторах вместо крана Маевского стоит термостат. Он помогает регулировать температуру в доме, но может стать причиной быстрого завоздушивания батарей — из-за слишком медленной циркуляции или высокой температуры теплоносителя. Но с его помощью можно и удалить лишний воздух.

Алгоритм действий простой.

Убедитесь, что на радиаторах не установлен кран Маевского. Если он есть, работайте только с ним.

Убавьте температуру до минимума, дождитесь остывания батареи хотя бы до комнатной температуры. Это снизит риск ожогов.

Подготовьте много сухих полотенец и большую миску. Застелите пространство под радиатором, подставьте миску под термостат.

Подберите подходящий инструмент. Вам понадобится ключ или плоскогубцы.

Найдите нужный винт. Чтобы спустить воздух, слегка ослабьте ребристый винт, который удерживает рукоятку термостата. Не выкручивайте его до конца: ручка регулировки должна оставаться на месте. Не забудьте подставить миску.

Как и в случае с краном Маевского, вы услышите шипение или бурление, а затем увидите тонкую струйку воды. После этого закрутите гайку обратно, поднимите температуру до средних значений. Подождите несколько часов и проверьте, решилась ли проблема. Если нет, повторите процедуру пару раз. Если батарея остается холодной, вызывайте сантехника.

Как спустить воздух со старой батареи из чугуна?

Старые чугунные «гармошки» не оснащены ни термостатами, ни кранами Маевского. Если они плохо греют, дело не обязательно в завоздушивании. Циркуляции теплоносителя могут мешать и многолетние отложения, и небольшие утечки. Лучше вызвать сантехника, чтобы он нашел причину проблемы. Без опыта это сделать сложно.

У некоторых старых батарей в нижней части есть кран, похожий на водопроводный. Но он предназначен для слива теплоносителя. Использовать его для борьбы с завоздушиванием бессмысленно.

Для удаления воздушных пробок предназначены торцевые заглушки — достаточно крупные чугунные шестигранники. Их можно аккуратно открутить разводным ключом, не вынимая из корпуса. Но подставьте под заглушку большое ведро, застелите все вокруг сухой тканью. Риск потопа при такой процедуре очень большой.

Если вы все делаете правильно, из-под заглушки полезут небольшие пузыри, затем потечет вода. Процедура может сопровождаться бурлением и другим шумом. Когда все закончится, плотно зафиксируйте заглушку на месте.

Если заглушка не поддается без усилий, не усердствуйте. Чугунная батарея, которой много лет, может разрушаться даже от небольшой нагрузки. Есть риск, что заглушка потрескается, выпадет вам в руки и откажется становиться на место. Лучше сразу вызовите сантехника. У него также можно попросить поменять заглушку и установить в новой кран Маевского.

Как спустить воздух с новых батарей: заливаем теплоноситель правильно

Большие воздушные пробки могут появиться в системе при ее заполнении водой или другим теплоносителем. Это может случиться, если:

систему не промыли перед заполнением, в ней много ржавчины и частиц металла;

жидкость заливали слишком быстро, под высоким напором, без пауз;

после заполнения не стравили небольшие пузырьки воздуха, он собрался в массивные пробки в верхней части;

теплоноситель сразу разогрели до максимальных значений, заставив «кипеть» с образованием воздушных пузырьков.

Чтобы новая батарея сразу грела хорошо, заливайте теплоноситель небольшими порциями только в очищенные радиаторы. Если в системе установлены клапаны для отвода лишнего воздуха, стравливайте его после каждой порции или пользуйтесь краном Маевского. Приготовьтесь обойти все радиаторы в доме и удалить воздушные пробки вручную одним из перечисленных выше способов.

Профилактика завоздушивания

Для защиты от холода:

регулярно промывайте батареи и систему в целом, для этого, скорее всего, придется пригласить специалистов из УК;

меняйте теплоноситель раз в 5 лет;

следите, чтобы жидкость в трубах не нагревалась до кипения;

своевременно устраняйте протечки или даже несквозные дефекты — когда жидкость уходит из системы, ее место занимает воздух, а своевременный ремонт поддерживает герметичность контура.

В многоквартирных домах техническое обслуживание контура перед началом сезона проводит управляющая компания. В частном доме за проверку герметичности батарей, труб, эффективности работы насосов отвечает его владелец.

Каждый раз в начале сезона спускать воздух с батарей в квартире сложно и долго. Решить проблему завоздушивания помогут сепараторы и автоматические воздухоотводчики. Это встраиваемые в систему отопления устройства. Воздухоотводчики, или воздушные клапаны, ставят непосредственно на радиаторы. Сепараторы — на трубы, отходящие от котла.

Воздухоотводчики автоматически улавливают крупные воздушные пузыри, а затем выводят их через небольшое вентиляционное отверстие.

Задача сепаратора — ловить даже микропузырьки воздуха, из которых образуются большие скопления.

Разные типы устройств для борьбы с завоздушиванием не заменяют, а дополняют друг друга. Предусмотрите при планировании системы отопления установку всех доступных приборов для защиты от пузырьков воздуха и наслаждайтесь теплом всю зиму.