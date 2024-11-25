Как сушит сушильная машина: что надо знать пользователю

Рассказываем о принципе работы сушильных машин и об их разновидностях. Рассматриваем основные возможности техники для сушки.

Без преувеличения можно утверждать, что стиральные машины есть в каждой семье, ведь обойтись без стирки невозможно. Несмотря на то, что мокрые вещи нужно высушить, сушильные агрегаты далеко не так популярны. Большинство хозяек предпочитает развешивать одежду «по старинке»: на сушилку, веревку, батарею, т.д. При этом использование специальной техники значительно ускоряет процесс и облегчает, а иногда и отменяет последующую глажку. Разберемся, как сушит сушильная машина и какие у нее есть разновидности.

Как работает сушильная машина

Принцип работы агрегата

Разновидности машин

— Вентиляционная

— Конденсационная

— С тепловым насосом

Возможности сушильного оборудования

Принцип работы сушильной машины

Внешне сушильные машинки очень похожи на стиральные. У них такие же массивные корпуса с круглой дверцей, за которой расположен вращающийся барабан, панель управления с несколькими режимами. Это только внешнее сходство, поскольку принцип действия сушильной машины совершенно другой. Он основан на зависимости влагопоглощения воздуха от его температуры. Чем холоднее воздушный поток, тем меньше влаги он может забрать, и наоборот.

Работает система так. Мокрое белье закладывается в барабан. После включения в корпус машины втягивается воздух, который нагревается с помощью ТЭНов. Поскольку горячий воздух поглощает больше влаги, чем холодный, температуру воздушного потока доводят до 50-65°C. После этого он направляется внутрь барабана, где обдувает белье и забирает из него избыточную влагу. Чтобы процесс проходил равномерно, барабан вращается, поворачивая сохнущий текстиль разными сторонами. Насыщенные влагой воздушные потоки отводят из барабана, на их место подают сухой подогретый воздух. Так проходит процесс сушки в машинах всех видов.

Разновидности сушильных машин

Принцип работы всех сушильных машинок одинаковый. Однако конструктивно они различаются. Выпускают три типа сушильных агрегатов, отличающихся способом отвода влаги. Разберем плюсы и минусы каждого из них.

Вентиляционные

Самые простые устройства. При включении всасывают некоторое количество воздуха из комнаты, направляют его в камеру за барабаном, где он разогревается с помощью ТЭНа. Потом воздушный поток направляют на вращающееся в барабане белье, после насыщения влагой отправляют его в воздуховод. Это гибкий гофровый шланг, который должен иметь выход на улицу: через окно, вентшахту, т.п. Цикл повторяется до окончания сушки.

Плюсы

Простая конструкция.

Простота в обслуживании и ремонте.

Низкая цена.

Минусы

Обязательный вывод воздуховода на улицу или в вентшахту (то есть в городской квартире, скорее всего, это невозможно). Прибор может быть установлен только в определенном месте, переставить его нельзя. Важно. Вывод воздухоотвода в комнату запрещен. Постоянный выброс горячего влажного воздуха резко отрицательно влияет на микроклимат, провоцирует развитие грибка, других патогенов.

Относительно высокое энергопотребление.

Большие габариты.

Конденсационные

Для отведения влажного воздуха используется конденсационный узел. Разберем, как работает сушка в конденсационной сушильной машине для белья. После включения воздух всасывается и направляется к ТЭНам, где он нагревается, потом с помощью вентилятора подается в барабан. Оттуда влажный воздушный поток направляется на теплообменник. Это небольшой блок с пластинчатым корпусом. В него поступает прохладный воздух из помещения, за счет чего корпус охлаждается. Горячий влажный воздух попадает на холодный теплообменник и конденсируется, то есть отдает влагу. Она собирается на пластинах и скатывается с них в специальную емкость. Ее периодически опустошают. Есть модели с подключением к канализации, тогда конденсат поступает прямо туда.

Плюсы

Можно устанавливать в любом месте.

Возможность обработки белья паром.

Относительно невысокая цена.

Минусы

Энергопотребление выше, чем у вентиляционных.

Нагревают воздух в помещении, в жару могут работать неэффективно.

С тепловым насосом

У сушильных агрегатов с тепловым насосом тоже есть конденсационный узел, однако работают они иначе. Это конструкции замкнутого цикла. Они не забирают воздух из комнаты и не возвращают его назад. В них установлен аналог холодильника или кондиционера с компрессором и хладагентом. Конденсатор нагревает воздушный поток, который направляется в барабан, потом поступает в испаритель, где остывает и отдает влагу. Отсюда он вновь уходит в конденсатор, и цикл повторяется такое число раз, сколько это необходимо для сушки. Наличие теплового насоса снимает необходимость установки нагревательных элементов. Это снижает энергопотребление электроприбора.

Плюсы

Экономичное энергопотребление. Оно примерно наполовину ниже, чем у конденсационных моделей.

Замкнутая система теплообмена, поэтому электроприбор не оказывает никакого влияния на микроклимат в помещении.

Максимальный набор дополнительных функций, включая обработку паром, разные режимы сушки.

Минусы

Высокая цена, но зависит от производителя.

Отдельной разновидностью можно выделить комбинированные модели. Это машины, которые стирают и сушат белье. Оба процесса выполняются в одном барабане, поэтому совместить их невозможно. После стирки можно запустить цикл сушки. Все комбинированные агрегаты только конденсационного типа. Большой плюс таких машин — компактность, поскольку два устройства объединены в одном. Это может быть очень актуально для небольших по площади квартир. Однако в плане функциональности такие гибриды уступают специализированным аппаратам. В частности, их производительность обычно ниже. Кроме того, за счет того, что объем барабана для сушки должен быть больше, чем для стирки, нельзя сразу же высушить все выстиранные вещи.

Возможности агрегата

В зависимости от типа и модели, у сушильной машины может быть разное количество программ работы. Разберем основные режимы, которые есть у большинства электроприборов.

Нормальная сушка. Возможна разбивка по типу тканей, например, режим для хлопка, для синтетики, т.п. Программа автоматически завершается после высыхания белья. Нагрев отключается после того, как влажность внутри барабана достигнет заданной величины. Вещи получаются полностью сухие, их можно сразу же убирать в шкаф.

«Под утюг». Высушенные вещи сохраняют остаточную влажность, что значительно облегчает глажку. Только гладить их надо сразу же после извлечения из барабана. Эта программа бережно сушит ткань, предотвращает пересыхание и порчу волокон, позволяет экономить электроэнергию. Вещи, высушенные «под утюг», нельзя убирать в шкаф: их нужно или погладить, или досушить.

Ускоренная сушка. Проводится под воздействием потока воздуха, разогретого до максимальной температуры. Благодаря этому процесс значительно ускоряется, но волокна сильно пересушиваются. Такая программа противопоказана для чувствительных к воздействию высоких температур материалов.

Деликатная сушка. Проводится воздушным потоком, разогретым до средних или низких значений. Это продлевает время обработки, зато сохраняет структуру волокон. Деликатный режим рекомендован для ухода за шелком, шерстью, синтетикой, подобными им тканям.

Обработка паром. В процессе сушки внутрь барабана распыляются мелкие капельки воды. Под воздействием высокой температуры они превращаются в пар, который дает возможность разгладить заломы и складки. После такой обработки части изделий из деликатных материалов не нужна глажка.

Сушка на решетке. Позволяет сушить деликатное белье, обувь, т.п. При активации этой программы барабан не вращается, поэтому вещи укладывают на специальную решетку. Отсутствие вращения увеличивает время сушки, но она проходит максимально бережно.

В некоторых моделях заявлена функция глажки. Производители реализуют эту опцию разными способами. В общих чертах программа настроена так, что в процессе высушивания вещи постоянно перекладываются барабаном. Это не позволяет формироваться складкам и образовываться заломам. Чтобы получить максимальный эффект, надо сразу же по окончании цикла открыть дверцу, вынуть изделия, тщательно их встряхнуть и в расправленном виде повесить на вешалку-плечики.

Возможна сушка с одновременной антиаллергической обработкой. Программа предусматривает максимально высокую температуру, при которой погибают пылевые клещи, патогенные микроорганизмы, другие аллергены. Этот режим может быть полезен для обработки детских вещей и текстиля, которым пользуются люди, страдающие аллергическими заболеваниями. Если нужна защита от аллергенов, стоит обращать внимание на наличие фильтров. Чем совершеннее фильтрующая система электроприбора, тем меньше аллергенов остается на изделии.

В советах по выбору сушильного оборудования часто рекомендуют обращать внимание на возможность самостоятельного программирования цикла. Это полезная опция, которая дает возможность настраивать сушку под пожелания пользователя. Так, можно настроить машину на остановку цикла при достижении бельем определенной степени влажности. Обычно доступно три варианта: полностью сухое, нормальное и влажное.

Кроме того, можно настраивать работу машины в зависимости от степени ее загруженности. Электроприбор определяет время своей работы, ориентируясь на загрузку. Таким образом, стандартное время сушки укорачивается, что дает возможность дополнительной экономии электроэнергии. Могут быть полезными встроенные таймеры. Отложенный старт позволяет запускать сушку в определенное время, например, ночью, чтобы к утру вещи были высушены. Таймер продолжительности цикла дает возможность регулировать продолжительность работы электроприбора, исходя из типа ткани и желаемого эффекта. Так, можно досушить вещи или только слегка их подсушить для последующей утюжки.